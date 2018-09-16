Пенсионный возраст и неполная занятость

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Безработица в России намного превышает число официально зарегистрированных безработных. Пенсионный возраст поднимают, но без учета того, что ко многим вакансиям предъявляется требование, кандидат не должен быть старше 45 лет, предъявляется по факту звонка в организацию, вовсе не обязательно нарушать закон и указывать это работодателю в объявлении на биржу труда или сайтах по трудоустройству.

Что же твориться на этих сайтах? Сразу поставим себя в позицию работодателя, чтобы нас не упрекали в излишней предвзятости. Итак, Вы ищите работников себе, но обязательно должны зарегистрироваться на некоторых сайтах: только представьте, что Вы никому не доверяющий бизнесмен с хорошим доходом, копаетесь, пытаясь ввести логин и пароль, для того, чтобы найти преданного сотрудника со стороны. Но не только, Вам еще предлагают заплатить отдельным сайтам, чтобы вычислить контактные данные сотрудника, претендента на вакансию. При этом несчастные сотрудники печатают объявления бесплатно, не зная, что Вы тоже несчастный работодатель, и Вам вместо одного сотрудника, требуется еще и айти-специалист или менеджер по кадрам, чтобы работать с подобными сайтами. Рано или поздно Вы решите, что кадры для Вас слишком дорогое удовольствие, и даже расхотите рассчитывать возможные расходы на заработную плату, которые Вам в принципе как работодателю выгодны, ибо это уменьшает налог на прибыль. Но не всем…

Далее мы рассматриваем предложения на сайтах по трудоустройству и бирже труда – отделениях Департамента труда и занятости Вашего региона в Вашем районе. Так вот о расходах на заработную плату…Некоторые вакансии висят там по полгода и бывает, что и по два года. Это говорит о текучесть кадров, о временный найм сотрудников или вообще только видимости создания намерений по их найму, лишь бы только были расходы для исчисления налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Работник понимает, приходя на некоторые собеседования, что он там просто не нужен и не только он, а вообще любой, но ему ставят отказ в направлении биржи труда, а чем больше соберешь этих отказов, тем скорее получишь право на получение пособия по безработице.

Очень многие предприятия ищут сотрудников, готовых выполнять непопулярную работу, к примеру, юридические фирмы, «юристов начального уровня» или «менеджеров по подбору клиентов» или «по работе с клиентами». На самом деле и юристов то в этих фирмах почти нет, есть контора, принимающая под видом бесплатных консультаций пенсионеров, а задача юриста, «раскрутить человека на заключение договора», иногда принять от него и денежные суммы, далее вести дела клиента не надо, это сделают «другие юристы». Через месяц, глядишь, и контора переехала, и фирма название сменила, дабы отрицательных отзывов он-лайн избежать.

Некоторые очень интересные он-лайн ресурсы предлагают людям обращаться в кадровые агентства. Но эти агентства работают по заказу работодателей, они не взаимодействуют равным образом с работниками. При этом сама их работа – это вылавливание вакансий из того же Интернета, и приглашение уже от имени агентства на собеседование сотрудника: так ведь можно отсеять сотню, другую людей, а сам работодатель с этим не справиться. Но…никаких переговоров о помощи в поиске работы, даже если соискатель имеет свои методы поиска и просит помощи, эти агентства не осуществляют, состоят как правило из трех человек и располагаются в одной комнате. ВИП-специалисты там точно не требуются. Специалисты подобной конторы однажды были очень удивлены, когда один гражданин в возрасте попросил называть его по отчеству.

Предполагается, что безработица в России имеет скрытый характер, ведь даже если такие фирмы путем присылки он-лайн резюме через объявления о вакансиях и берут сотрудников, они часто держат их не более месяца, назвав это испытательным сроком, не учитывая, что в законе запрещено брать на испытательный срок, если работник приносит предложение написать письмо работодателю, с тем, чтобы человек ушел переводом с прежнего места работы. В этом случае испытательный срок не устанавливается, не устанавливается он и для молодых специалистов по окончании учебных заведений. Запись об испытательном сроке в трудовой книжке в случае, если гражданин не соответствует условиям труда и задачам руководства фирмы по результатам испытательного срока, служит основным «пугалом» для работника.

Но даже, если Вы прошли испытательный срок Вам придется решать разные вопросы: нехватки документов, отсутствия отчетности, большого объема работы, непрофильной работы, работы, требующей специальной подготовки и квалификации, которых нет в этой фирме у сотрудников, то есть как правило нести ответственность перед более высоким руководством за участок работы того, кто взял Вас на работу с намерением переложить на Вас ответственность за нее ( иногда даже предупредив это высокое руководство), впрочем варианты здесь бывают разными, руководство все равно может выставить всех за дверь, оно как писал К. Маркс в «Капитале» оплатило Вашу способность к труду, а не сам труд. Может к труду на таком участке Вы и не способны, а проверить это может лишь время, при этом испытание чистое, помогать Вам никто не будет, потому что участок может попасться «гиблый», все равно, что идти в шахту, подлежащую обвалу, разве только без физических последствий. И то, существует частная охрана, которая может быстро вывести Вас и «по собственному желанию». Так, в одном случае такую нелегкую задачу поставили перед одним из начальников службы безопасности, последний применил прием соучастия и обещал обязательно трудоустроить парня, который перестал сопротивляться и покинул место работы. Но было это достаточно давно, силовики были еще советского закала, что называется.

Что же касается неквалифицированной работы, Вы также предоставляете свою трудовую книжку, но не радуйтесь раньше времени, работники сами не хотят, чтобы она оставалась в руках работодателя как залоговый документ (не уволишься сам, заполним книжку сами и уволим) и нередко требуют оформить их по договору подряда (не трудового договора) без социального страхования (от несчастных случаев например), но с выплатами НДФЛ и в Пенсионный фонд в размере 1%, но не 22% как отчисляло бы предприятие в случае полного объема социального страхования. Мало того, работники часто зная о продолжительности рабочего времени на так называемый полный пятидневный рабочий день, сами предлагают срезать заработную плату, устроившись на неполную рабочую неделю, например, поскольку, восьмичасовой день на такой работе гарантирован лишь условно, особенно если предприятие является как и большинство акционерным обществом (частным). Потом, выбив такую неполную рабочую неделю, чтобы сверхполной она не была, они фактически не своей воле должны искать еще одну работу, хотя ранее никогда об этом подумать не могли, да и мы сейчас не можем сказать, что народ живет в такой уж полной нищете, что работает на двух работах просто ради пропитания, иногда отчасти да, но, как видим, не только.

Потому попадание на собеседование непосредственно к руководителю предприятия, хотя структур мелкого и среднего бизнеса сейчас казалось бы достаточно, по вышеозначенным причинам крайне сложно. Рабочей силы казалось бы море, работать хотят все и со всеми не переговоришь, для этого есть менеджеры по персоналу, которые прошли подчас лишь курсы психологов или что-то очень специфическое, но совсем непрофильное для той или иной организации, но очень слабо понимают в профессиях людей, которых им приходиться набирать, возраст менеджеров указанного профиля порой троекратно ниже пришедших на собеседование.

Вывод можно сделать один: люди никому не нужны в экономике капитализма с той спецификой, что помимо резервной рабочей силы обычной для труда и капитала, еще и падает цена на нефть, корпоративный принцип подбора кадров существует везде, в каждой отрасли, потому что везде существуют способы увода тех же бюджетных средств, например, разные схемы ухода от налогов и тому подобное, а в наше время и простые работники нередко порой знакомы с правом и бухучетом либо пытались, либо пытаются получить высшее экономическое и юридическое образование.

Так что конкуренция в этом смысле в России есть, но она не в пользу нашей страны.

специально для сайта «Рабкор», с уникальным статусом «безработный предприниматель»…

Автор: Виктор Рыбников