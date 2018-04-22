Советы, которые не хотят видеть

Левые очень много говорят о необходимости восстановления «власти Советов». Спорят, как это сделать, как начать всё заново. А между тем зародыши новой «Советской власти» существуют на самых что ни на есть законных основаниях в современной России. Однако российские левые предпочитают их в упор не замечать. Не потому ли, что в них работать нужно, а не разговоры разговаривать?

Написать эту статью меня побудило зародившееся внутри левого движения обсуждение вопроса: а не пора ли перестать заниматься пустым теоретизированием и начать делать что-то объективно полезное людям? В качестве примера упомяну статью «Не пора ли начать жить в реальном мире?», размещенную в «Рабкоре». Не сказать, чтобы в реальности отзывы на эту публикацию были такие уж многочисленные (да и сводились они опять в основном к теоретическим дискуссиям), но все же подобные материалы – первый звоночек.

Но, когда мы говорим: «делать», хорошо бы еще понимать: что именно? Где можно приложить силы, чтобы это на самом деле соответствовало потребностям простого народа, могло принести конкретные результаты, и при этом имело бы перспективы развития?

Хочу представить вашему вниманию одно из таких направлений, о котором, похоже, в левых кругах и не задумываются.

Общее – не значит «ничье»

Но сначала немного ликбеза. По последним данным Росстата 74% населения (109 млн.) Российской Федерации проживает в городах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство горожан обитает в многоквартирных домах. Всего квартир по данным той же статистики – более 60 млн. Половина из них – приватизированные. В крупных городах этот процент куда выше.

Все мои читатели, надеюсь, знают, что кроме их собственного жилья, в многоквартирном доме имеется еще и общедомовое имущество. Это стены, крыша, чердаки, подвалы, лестницы, лифты, технические помещения (типа колясочных). Наконец, земельный участок, на котором располагаются сам дом и элементы его благоустройства и обслуживания. Об этом говорит ст. 36, ч. 1 Жилищного кодекса РФ.

На деле – немаленькое имущество, которое принадлежит на долевых правах собственникам помещений в данном доме. То есть, нам с вами – если у нас приватизированная квартира – и муниципалитету (в Москве и Петербурге – городу) – если квартира не приватизирована.

А кто решает, что с этим имуществом делать? Как его содержать, в каком состоянии, на какие деньги, как использовать те же технические помещения и землю?

И об этом сказано в законе, в ст. 44 того же ЖК. Все решения принимает Общее собрание собственников помещений в данном доме. Именно оно принимает решение о реконструкции дома, строительстве сооружений на земельном участке (например, детской площадки), ограничении для посторонних въезда во двор, об использовании (например, для прокладки кабелей или размещения рекламы) и текущем ремонте общего имущества. Для решения разных вопросов требуется различное большинство: от числа собравшихся (если есть кворум) или общего числа собственников, простое или квалифицированное. Все это также прописано в ЖК. Но, главное, повторю: все основные решения по содержанию и использованию вашего дома принимает Общее собрание собственников. Число голосов каждого из нас на этом собрании определяется, правда, не числом людей, проживающих в квартире, а площадью квартиры. Больше площадь – больше голосов. За жильцов неприватизированных квартир голосует муниципалитет. Если вы квартиру снимаете, то права голоса не имеете; имеет хозяин квартиры. В этом проявляется, так сказать, капиталистический характер собственности на многоквартирный дом.

Советы, которые есть!

Но понятно, что Общее собрание должен кто-то собирать. И кто-то должен контролировать в промежутках между собраниями выполнение принятых решений. Кто?

Это тоже предусмотрено Жилищным кодексом (ст. 161.1). Если дом не принадлежит жилищному кооперативу или не создал товарищество собственников жилья (именно таково большинство домов в РФ), и в нем более четырех квартир, то в нем на Общем собрании выбирается Совет многоквартирного дома! Выбирается простым большинством от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания, если в собрании участвуют владельцы более половины площади помещений дома. При этом выбирается он только из числа жильцов дома.

Какие права имеет этот Совет? Готовить и выносить на обсуждение собрания все вопросы, связанные с использованием общего имущества, с порядком планирования и организации работ по обслуживанию и ремонту, порядком заключения договоров на выполнение всех этих работ. Контролировать выполнение работ и оказание услуг по управлению домом, содержанию и ремонту общей собственности. И все результаты своей работы докладывать Общему собранию для принятия решений последним.

Больше того, в кодексе записано, что Общее собрание может и расширить круг полномочий Совета. Например, принять постановление о наделении его полномочиями решать вопросы, касающиеся текущего ремонта общего имущества. То есть передать Совету свое право принимать решение относительно того, какой текущий ремонт и как нужно осуществлять.

Совет подотчетен Общему собранию и может быть в любой момент на основании решения этого собрания переизбран.

Из числа членов Совета Общее собрание избирает и председателя Совета. Этот человек, на основании решения Общего собрания, имеет право контролировать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту, подписывать акты приемки и акты выполненных работ, составлять акты о плохом качестве работ, о нарушении управляющей компанией договора об управлении. Может выступать на основании доверенности представителем собственников в суде по вопросам, связанным с нарушением договоров управления и обязательств по оказанию услуг и проведению работ.

Кто в доме хозяин?

И что это значит? Очень простую вещь. На основании действующего законодательства в нашей стране существуют (обязаны существовать, т.к. ЖК четко указывает, что Советы должны быть в каждом доме, если в нем нет ТСЖ и ЖСК!) организации граждан, основной задачей которых является борьба за то, чтобы люди жили в нормальных условиях! Чтобы дома нормально содержались, вовремя ремонтировались. Чтобы обслуживание и ремонт осуществлялись за разумные, а не грабительские деньги. Чтобы в колясочной открыли, например, комнату для занятий с детьми, а не парикмахерскую. Чтобы люди могли сами решить, делать ли во дворе детскую площадку, или автостоянку. Чтобы рекламные компании, если хотят размещать в доме или на нем рекламу, платили деньги дому, а не дяде на стороне. Столько, сколько сами жильцы считают нужным, и чтобы деньги эти шли на улучшение условий жизни жильцов. То же со всякими провайдерами, которые прокладывают по дому кабели, и т.п. И так далее.

Причем решения эти люди должны принимать коллективно и самостоятельно, а не ждать, когда за них все сделает добрый дядя. Потому что дядя это всё сделает хуже и дороже, а разницу положит в свой карман.

При этом прошу заметить: для защиты своих прав объединения граждан вступают во взаимодействие с управляющими компаниями (капиталистическими предприятиями) и муниципалитетами (органами власти). А те (особенно первые) в основном не заинтересованы в том, чтобы указанные права соблюдать.

К примеру, в доме плохой Совет и совершенно не способное собраться и принять решение Общее собрание. Тогда управляющая компания (с которой в свое время был заключен договор об оказании услуг по управлению общим имуществом) всю разницу между стоимостью оказанных услуг (работ) и суммой, собранной по жилищным квитанциям с жильцов, имеет право оставить себе! Да, в законе сказано: «если не будет зафиксировано снижение качества услуг». Но кто и как это зафиксирует, если нет работающего Совета дома?

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Так что такое Советы многоквартирных домов как не благодатная площадка для работы левых? Идите в Советы, организуйте их работу. Добивайтесь наведения порядка в содержании и ремонте ваших домов. Покажите, что вы можете быть лидерами! Люди это оценят и поверят в то, что вы на самом деле боретесь за их интересы, а не только говорите.

В процессе работы Советов организуйте людей в своем доме. Приучайте их к коллективным действиям, коллективным решениям. Приучайте их думать и действовать самостоятельно, сообща, без ожидания милости от хозяина (не важно, частного или государственного). Ведь вы будете иметь возможность заниматься не только жилищно-коммунальными вопросами. А вопросы об использовании нежилых помещений и придомовых территорий? Ведь там можно будет создавать детские (да и взрослые) спортивные или досуговые клубы, к примеру. Причем делать это вы будете вместе с теми же самыми жильцами, с которыми боретесь и за ремонт дома.

Совет организуется в каждом доме. При этом традиционно множество домов заключают договоры на управление с одной и той же управляющей организацией. Стало быть, и проблемы с нею у них будут примерно те же. И бороться за решение этих проблем удобнее объединенными усилиями. Например, за заключение новых договоров управления, в которых будут защищены интересы граждан, а не компаний. Ведь главный после Жилищного кодекса документ, который регулирует деятельность по содержанию и ремонту дома – это договор управления, заключаемый между жильцами (более половины) и управляющей организацией. Вы как бы нанимаете себе управляющего. Почему вы предоставляете ему право самому решать, что делать с вашим имуществом?! Вот вам и почва для создания объединений Советов домов в рамках одной управляющей компании!

Контроль за деятельностью управляющих компаний на территории муниципалитета и субъекта Федерации возложен на Жилищную инспекцию. Обычно, ничего контролировать эти чиновники не хотят, помощи вы от них не дождетесь. Вот вам уже и почва для объединения усилий в рамках муниципалитетов, районов, городов, областей! Вплоть до всей страны! Потому что совершенно очевидно, что требуется совершенствовать Жилищный кодекс. В существующем виде он недостаточно защищает права жильцов.

В итоге, между прочим, мы выходим на уровень создания общероссийской общественной организации, занятой защитой реально нуждающихся в этой защите прав простых людей.

Кто живет в многоквартирных домах, в которых не созданы ТСЖ или ЖСК? Преимущественно пенсионеры и наемные работники. То есть те самые люди, о защите прав которых твердят «левые». Кто защищает их права на достойное жилище сегодня? Никто! Почему? Потому что тут время и силы тратить нужно, причем каждый день? Конечно, флагами помахать – быстрее и проще, а поболтать в интернете – еще легче.

Юрий Звягин, журналист