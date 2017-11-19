Российские СМИ как карательный социал-демократизатор

Как известно, нынешняя российская социально-экономическая система характеризуется «стабильностью». Причем «стабильностью» во всех смыслах: во властно-управленческом, в социально-экономическом, в идеолого-мировоззренческом. Такой командно-административной чехарды, каковая имелась у нас в 90х годах, – уже давным-давно нет и, похоже, не предвидится. Нынче каждый третий работающий россиянин получает менее 10 тысяч рублей в месяц, зато 3,2% работающих россиян получают от 100 тысяч рублей в месяц – и больше. Около 5% экономически активного населения в России вовсе не имеет работы. Практически треть нашего населения (и это только по официальным данным) живет в кредит

, и каждый двадцатый россиянин имеет просрочки по кредитам, из которых уже фактически не в силах выбраться. При этом 64% россиян доверяют РПЦ, традиционно всячески поддерживающей любую власть и на словах проповедующей нестяжательство, но на практике держащей в своих руках банковский капитал, а также торговлю водкой, посудой, сигаретами и прочим. Главное – все живы, большинство даже здорово. Структура вроде как более-менее застыла, все всем доверяют, все всем типа как «довольны». В общем, все хорошо, все «стабильно». Но надолго ли..?

Нашей нынешней системе выгодна социал-демократическая политика, и это бесспорно. Китайская практика, при которой вороватый чиновник, а равно вороватый бизнесмен – расстреливается или сажается в тюрьму на реальный срок, – у нас категорически отторгается. Оно и понятно: ведь не для того же нынешние власть имущие персонажи выстраивали всю эту систему, чтобы их потом так грубо потревожили. Поэтому надо что-то такое придумать про «добрых» и «патриотичных» буржуинов, которые как-то так сами эволюционируют – совершенно без пинка извне. Показательно, что на думских выборах 2016 года КПРФ и «Справедливая Россия» получили суммарно более 32% голосов, да и господствующая партия «Единая Россия», получившая тогда практически половину всех голосов избирателей, – то и дело вещает о гарантиях, пособиях, грантах и проч. И сутки напролет наше население наказывают наши же СМИ. Да-да, именно наказывают. Ведь, как известно, самое ужасное наказание для человека – это отнятый у него разум. Воруй миллионами долларов, вывози все это за кордон, ори про «стабильность», «гарантии» и «патриотизм» (а если ты поп, то еще и про «богопомазанность») – и «пипл хавает», а телега едет дальше. Причем едет, похоже, гладко и без скрипа.

В доктрине нынешней российской социал-демократии все вроде бы хорошо, все вроде как оправдано, причесано, прили

зано и приглажено. Кирпичики нынешней нелепой социал-демократической конструкции вроде как плотно и ровно подогнаны – один к другому. Получилась эта конструкция, конечно, комичной, но все же получилась – и структурно весьма неплохо. Во всяком случае, здание пока что стоит и не падает – даже пока что не накреняется. Только вот с торца здания зияет-таки брешь, и ее пока не заделали. Проще говоря, непонятно, кто же «плохой», и против кого же нам дружить. Очевидно, что чиновники и буржуа (а зачастую у нас это одни и те же лица) «плохими» быть не могут, ибо именно для них и существует наша нынешняя социал-демократия. Но кто тогда? Ведь есть же в природе непреложный закон сохранения материи – стало быть, если кто-то вкалывает, получая за это свое вкалывание копейки, – значит, кому-то определенно надо открутить голову. Но кому? И где этот кто-то с наворованным добром прячется? Вопросы покамест остаются открытыми. И в публичном пространстве почему-то никто не жаждет их даже затрагивать, не то что отвечать на них по существу.

В таком случае «виноватых» обычно назначают в императивном порядке. Но так, чтобы до них, до этих самых «виноватых», нельзя было бы дотянуться: они все же еще пригодятся не раз и не два. Виноватым может быть назначен Алексей Навальный, Ксения Собчак, некий американец

Майкл Бом, некий украинец Вадим Карасев, еще кто-то – вообще без разницы, кто. Главное – показать «виноватых» по телеку, и чтоб «пипл» «понимал», кто есть «виноватый». Специально для тех, кто в бронетранспортере: автор совсем не восторгается обозначенными персонажами, автор считает, что Навальному неплохо бы посидеть в тюрьме реальный срок, и желательно приличный, а на остальных обозначенных персонажей автору абсолютно и искренне плевать. Речь идет о технологии. Чтобы разъяренный бык не пропорол тореадору пузо, необходима маячащая перед мордой быка тряпка (для визуального эффекта она непременно красная, хотя быкам, в общем-то, пофигу – они дальтоники). Вот так же и тут: нужна некая тряпка, которая бы заорала «Сталин – убийца», «Крымненаш», Путинвор» и прочее в таком духе. И все внимание и вся рефлексия – тут же на эту тряпку. Лишь бы не было революции, лишь бы не было отнято награбленное.

Изъян данной манипулятивной технологии заключается в том, что какое-то количество людей рано или поздно задумается – и задастся-таки вопросом: ну, хорошо, эти персонажи плохие, ну а деньги-то наши куда идут? Ведь не входит же ни Ксения Анатольевна, ни Алексей Анатольевич – в топ богатейших людей страны. Стало быть, если они и плохие, то вопрос-то все равно остается в силе: почему у нас такой чудовищный имущественный разрыв между «верхами» и «низами»? И из него вытекает другой закономерный вопрос: если эта система так несправедлива, то как ее в таком случае менять? В свою очередь, из этого другого вопроса вытекает третий вопрос, совсем уж страшный: если система не меняется эволюционно, то, может быть, определенных персонажей (в том числе многих из тех, кто сейчас в российском истеблишменте) надо бы реально рассадить по тюрьмам, а то и пристрелить кого-то из них? Вот эти вопросы совершенно не допустимы. У нас же капитализм с элементами социал-демократии, а значит никакие резкие телодвижения, направленные на то, чтоб потревожить буржуазию, категорически неприемлемы. Но что ж тогда делать?

Юрий Никулин (Царствие ему Небесное!) как-то рассказывал такую хохму, что-де у нас есть только два пути обустройства России: реальный и фантастический. Реальный – это ждать, пока к нам прилетят инопланетяне и все обустроят, а фантастический – это самим начать что-то делать. В этой хохме, по первому впечатлению вроде бы дурашливой, заключена на самом-то деле бездна мудрости. Действительно: воспринять НЛО куда проще, нежели воспринять необходимость работы

над собой и над окружающей нас действительностью. Так уж устроена человеческая психика, никуда от этого не деться. Причем западный человек (преимущественно человек Соединенных Штатов) уже

органически приучен к такому конспирологическому пониманию. На Западе буржуи уже давным-давно ни в чем не виноваты, а все проблемы – от русских хакеров, от бомбы Ким Чен Ына, от исламских террористов из ИГИЛ, а если ничего из этого и подобного не найдено, то тогда от НЛО. Все наглядно, все страшно – и, самое главное, не забунтуешь, потому что даже не понимаешь толком, где и против кого бунтовать. Остается только терпеть, бояться и осознавать собственную беспомощность. Самое главное – не бузить против реальных хозяев, генерирующих реальные кризисы.

По всей видимости, и в нашем информационно-идеологическом секторе грядут коренные изменения – также строго сообразно конспирологии и оккультизму. Разумеется, все это с необходимостью должно сопровождаться кадровыми перестановками в масс-медиа. Скажем, изрядно поднадоевшего и устаревшего Владимира Соловьева можно было бы заменить каким-нибудь задорным Игорем Прокопенко с «Рен-ТВ»: он как никто другой в курсе, что всему виной инопланетяне и рептилоиды и даже умеет это все красочно и концептуально подать. Во всяком случае, в сложившемся социально-экономическом бардаке явно виноват некий сверхразум – скорее всего, внеземного происхождения, потому как источников социально-экономических бед на Земле так до сих пор и не обнаружено. Все у нас хорошо и никто ни в чем не виноват (по крайней мере, глобально). А может быть, это Ктулху проснулся – и морит нас всех со дна Тихого океана. Черт его знает, в общем. Но факт тот, что нынешние российские СМИ (после того, как истерия с Украиной, Сирией и Трампом окончательно уляжется) должны коренным образом перестроиться и начать действовать строго в оккультно-конспирологической парадигме. Иного конструктивного пути у нашей социал-демократии, похоже, нет.

Илья Пожидаев