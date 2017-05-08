Трамп восстанавливает рейтинги: вопрос Сирии и критика демократами несогласных

Ракетный удар США по Сирии многое показал. Во-первых, он положил конец идиотским заблуждениям американским СМИ о якобы существующей связи Трампа с Россией. Существовала лишь связь между Трампом и российскими олигархами, которые скупали его недвижимость. Уже 30 лет как Трамп пытается попасть на российский рынок недвижимости, что с успехом удавалось многим другим американским отелям, но, в отличии от них, не удавалось каждый раз Трампу. Если быть точным, то были некоторые фигуры, участвовавшие в президентской кампании Трампа – такие как Пол Манафорт (бывший советник Трампа, замешанный в коррупционных связях с «Партией Регионов») и Майкл Флинн (бывший советник президента по национальной безопасности; был обвинен в том, что не предоставил Белому дому исчерпывающей информации о телефонном разговоре с послом России), которые оказались связаны с Россией. Но они были лишь обычными политическими авантюристами (как и многие до них), которые умели наживаться на своем посту, выполняя функцию «советника» в постсоветский период.

Стив Бэннон, главный стратег и старший советник Трампа, пошел другим путем. Он уже сумел сделать состояние в сфере финансов и является скорее идеологом, чем конъюнктурщик. Бэннон стремится не к деньгам и народной любви, а к власти, как в свое время Ричард Никсон. Он уверен, что война с Китаем и Ираном неизбежна, и даже рад такой перспективе. Таким образом, Бэннон хочет, чтобы Россия перешла на сторону США, так как видит в ней страну-союзника в этом крестовом походе против ислама. Но, похоже, тот факт, что Россия – мультикультурная федерация, где живут несколько миллионов мусульман, и что Владимир Путин предпринимает бесконечные усилия, лишь бы мусульманское население не чувствовало себя лишним, прошел мимо внимания Бэннона. Он выбрал Трампа для выражения своих целей, потому что тот подходит для достижения этих целей. Трамп, однако, показал, что выбор был сделан неверно.

Некоторые взгляды Бэннона оскорбляют интервенционистские взгляды «просвещенных» либералов, формирующих общественное мнение в США.

Зять Трампа Джаред Кушнер произнес очевидное: Бэннон убивает президентство Трампа.

Тем самым Стивена Бэннона пришлось вывести из игры и показать людям «нового Трампа». Лучшим способом сделать это было нападение на Сирию и критика России. Результатом послужило, как и ожидалось, единогласное одобрение политики Трампа в СМИ. Исторически сложилось, что американский средний класс предпочитает во время военных конфликтов сначала стрелять первым, а лишь потом хватается за голову, когда дело доходит до исправления ошибок, которых, возможно, никогда и не было. После очередной демонстрации США своей силы во имя «общего блага» MSNBC во главе с Брайаном Уилльямсом поспешил заявить, что ракетный удар по Сирии прошел «красиво». Со стороны же Уилльямс выглядел так, словно проходил кастинг для съемок в ремейке на «Доктора Стрейнджлава» С. Кубрика.

Единственным разумным человеком на MSNBC оказался Стив Хэйес, предостерегший об опасности подобной риторики и такой демонстрации силы со стороны США. Несмотря на это, Хэйесу тоже стоит быть поосторожнее в эфире в своих несдержанных замечаниях о необходимости предоставления убедительных доказательств перед проведением бомбардировки. Последним на MSNBC, кто потребовал доказательств необходимости агрессии в отношении Сирии, стал Фил Донахью, на которого через некоторое время набросились его коллеги, не давая тому возможности осудить замечание, что «США использует силу лишь во благо».

Первые 18 статей, выпущенные пятью главными американскими газетами, были посвящены восхвалению Трампа за его ракетный удар по Сирии. Ни одна не была против, лишь некоторые писали о необходимости направить туда еще большие военные силы. В это же время Дин Говард, бывший председатель Демократической партии, негативно высказался в отношении Тулси Габбард, служившей в Ираке и лично побывавшей в Сирии, и посоветовал ей «уйти из Конгресса» за ее предположение о том, что, возможно, тем «химическим оружием» на самом деле было распыление химических веществ вследствие бомбардировки сирийскими войсками одного из складов террористов. Тем самым Габбард подтвердила позицию Асада.

Суть заключается в том, что никто точно не знает, кем были выпущены химикаты, и что немедленно требуется расследование специальной международной комиссии.

Впрочем, в эру неомаккартизма даже заявление о необходимости узнать правду будет встречено лишь осуждением.

В то же время тот факт, что Асад первоначально отказался подписывать соглашение о запрете использования химического оружия, еще не является доказательством того, что именно войска Асада ответственны за данную химатаку. Более того, учитывая, что он сейчас побеждает в этой войне, с его стороны было бы крайне странно предпринимать столь радикальные меры. Трамп же за счет своего нападения на Сирию наконец политически реабилитирован теми СМИ, которые он презирал, но одобрения которых долгое время добивался. Атаковав Асада и тем самым Путина, он начинает доказывать американским СМИ свою «адекватность» и заставляет с собой считаться. А военно-промышленный комплекс США (начиная с военных подрядчиков и заканчивая так называемыми «специалистами по России») может продолжать набирать обороты и не стесняться в распределении военного бюджета, зная, что Трамп не намерен идти на разрядку отношений с Россией. Россия же четвертый год подряд продолжает сокращать расходы на военный бюджет, вследствие чего российская экономика продолжает оставаться в упадке. Тем не менее военная мощь России представляется СМИ наиболее серьезной, чем когда-либо.

Чего же Соединенные Штаты пытаются добиться в Сирии? Сложно сказать — возможно, атмосферы «постоянного хаоса», как альтернативы консолидации власти в руках Асада или суннитских радикалов. «Умеренная оппозиция» существует, но вряд ли сможет прийти к власти, учитывая выстроенные против нее силы.

США держат своих врагов сражающимися между собой. Результатом этого стали несколько миллионов человек, погибших во время конфликта, и, если привести старую цитату бывшего советника Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, «несколько разбушевавшихся мусульман».

Что же могло пойти не так? России вновь вернули роль «мирового злодея», восстановив некоторый психологический комфорт в США, что означает еще большие расходы на военно-промышленный комплекс в будущем. Но Россия все равно может не сомневаться в том, что Трамп – удобный для нее президент. Военные приключения Трампа могут привести к глобальной нестабильности и военному спросу на топливо, что скажется на ценах на нефть и восстановит российскую экономику. В проигрыше будем лишь мы…