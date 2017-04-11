Благотворительность – обман

В последнее время часто говорят о благотворительности, особенно когда обсуждают ту или иную сверхбогатую персону. После пояснений на тему, как эти господа добиваются своего положения и каких лишений это стоит человечеству, последним аргументом их защитников становится благотворительность. Почему-то это явление воспринимается как абсолютное, безукоризненное добро. При этом оказывается, что о том, как благотворительность работает, люди знают совсем немного. Не побоюсь утверждать, что благотворительность – это изуверский обман, который в современном мире стал этакой индульгенцией для богатых. Рассмотрим данное явление подробно в разных его вариантах.

Прямое выделение денег

Для примера возьмём олигарха Мельниченко. Его яхту за 400 миллионов евро и его благотворительную деятельность. Он руководит «ЕвроХимом» с 2001 года, а значит, для накопления нужной суммы ему понадобилось бы откладывать 26 000 000 в год, или 2 222 222 в месяц.

Благотворительность в свою очередь часто заключается в прямом выделении денег на лечение тяжелобольных (как правило детей), закупку оборудования для больниц, поддержку инфраструктуры, на экологические мероприятия и тому подобную социальную деятельность. Деньги выделяются добровольно или принудительно – по рекомендации властей, этакая вынужденная благотворительность. Рассмотрим разные варианты:

1) Лечение тяжелобольных детей. Часто на это собирают суммы от 250 тыс. до 1 миллиона рублей. В Москве вполне подъемная сумма для полной семьи. Только чаще всего деньги нужны не москвичам. Кому же? А работникам завода «Азот» из Новомосковска, которые получают, судя по объявлениям, в среднем по 25 тыс. рублей. Из такой зарплаты собрать даже 250 тыс. рублей можно только лет за 10. Тут обычно недалёкие защитники миллиардеров начинают делить зарплату на количество работников, чтобы показать, насколько ничтожна будет прибавка в зарплате для каждого рабочего. Мол, равномерное распределение средств не решит проблему. Не решит, а вот создание кассы взаимопомощи вполне решит! На «ЕвроХиме» работают 22 тысячи человек, а у нас в стране в среднем на женщину по 2 ребенка, а значит у работников 44 тысячи детей.

Рождаются они не все сразу, а примерно в течении 20 лет, то есть в год около 2000 детей. Среди дошкольников детей с заболеваниями от 5 до 10. Получается – около 200 детей в год могут нуждаться в дорогостоящем лечении. В месяц откладывает олигарх на яхту 130 миллионов рублей, в год — 1 миллиард 560 миллионов. Можно вылечить 1560 тяжелобольных детей. То есть 13% стоимости яхты в год могут спасти всех детей работников «ЕвроХима» и еще останется.

2) Экология. Расходы «ЕроХима» на меры по охране окружающей среды в 2008 году составили 967 млн руб. По тогдашнему курсу получается примерно столько же, сколько откладывается на яхту! Это уже серьёзно, если, конечно, не учитывать, что природу загрязняют заводы концерна. Благотворительностью здесь даже не пахнет. Скорее наоборот – местные жители спонсируют своим здоровьем покупку яхты.

3) Добровольная поддержка инфраструктуры. В течении 5 лет «ЕвроХим» выделил 760 млн рублей на инфраструктурные проекты, или 152 млн рублей в год. Примерно месячная заначка на яхту.

При этом Мельниченко ежемесячно откладывает на яхту заработную плату примерно 5000 простых рабочих с его предприятий.

Поверить в то, что его труд аж в 5 тысяч раз лучше труда обычного работяги очень сложно.

Эталонное благотворительное мероприятие

Теперь «насладимся» изучением такого варианта сбора денег на благотворительность, как «благотворительный вечер». Формы его проведения несколько различаются, но различия скорее косметические. Происходит это следующим образом: в шикарном ресторане/зале/клубе собираются сплошь богатые люди, выпивают элитные алкогольные напитки, кушают дорогущую еду, слушают выступления дорогущих артистов, общаются с приглашенными знаменитостями, демонстрируют свои новые часы и брюлики, своих новых женщин (мужчин) да обсуждают покупки.

Деньги на благотворительность устроители получают либо за приглашения, либо по результатам отдыха гостей: хорошо отдохнул – побольше, плохо – поменьше. Для того чтобы делать добро, надо продемонстрировать своим социальным одноклассникам, что ты имеешь кругленькую сумму, которую можешь потратить «в никуда». При этом качество отдыха тоже влияет на размер пожертвования. В данном случае благотворительность является аналогом яхты: и покупка яхты является публичной бесполезной тратой денег для обозначения статуса, и публичное благотворительное пожертвование — аналогично бесполезная трата денег.

Такого рода мероприятия скорее популярны на Западе, так как нашим богачам хвастовство яхтами нравится больше, в то время как на Западе лучше понимают, что важна публичность и эффект социального одобрения.

Яхту может купить любой вождь, слезший с пальмы, а вот на элитное благотворительное мероприятие пригласят не каждого! Нашим богатеям на это порой намекают – не умеете жить «благородно», получается только «богато».

Наше эталонное мероприятие такого рода в 2011 году закончилось неприличным пшиком. И Владимир Владимирович играл на рояле, и звёзды были (Шэрон Стоун, Микки Рурк, Ален Делон, Моника Беллуччи) и покушали, вероятно, хорошо, а деньги почему-то до больных детей не дошли.

Эталонный благотворительный фонд

Возьмём, для примера, «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», так как он основан достаточно давно и активно светится в СМИ. Для понимания хватит и данных из Википедии, читаем раздел «Критика» и наталкиваемся на предложение:

«Также фонд инвестирует активы, которые он еще не распределил, исключительно по принципу максимизации прибыли от вложенных средств».

Вот это поворот! Оказывается благотворительный фонд занимается инвестициями. То есть размещает где-то капитал с целью получения прибыли!

Внимание вопрос: чем благотворительный фонд принципиально отличается от других инвестиционных организаций? Внезапно, фонд имеет серьёзные послабления по налогам! В зависимости от статуса и формы организации налога на прибыль может просто не быть или он может быть значительно уменьшен. Любая прибыль в США облагается налогом, причём чем она выше, тем выше налог, что, конечно, не может радовать миллиардеров.

Ведь если инвестировать миллиард и получить 3% прибыли (30 млн), надо будет отдать больше трети этой суммы. После такого сурового вмешательства государства в жизни миллиардера наступает просветление, и он страстно желает стать благотворителем.

Организуется благотворительный фонд, ему создается хороший статус, и налог с прибыли можно не платить совсем. На благотворительность для вида выделяются какие-то деньги. Возвращаясь к примеру с миллиардом, если через год инвестирования мы отдадим на благотворительность 1% нашего фонда (как делает известный музыкант Боно) – это будет 10,3 млн долларов, то есть примерно столько же, сколько мы должны были заплатить налогов. При этом мы можем получить больший доход, можем отдать на благотворительность меньше или просто не отдать ничего.

Если капиталист грамотный, то можно и благотворительствовать «правильно». Например Билл и Мелинда охотно жертвуют на те программы, которые приведут к увеличению продаж программного обеспечения Microsoft. Например, в 2009 году Украине выделили 25 млн долларов на компьютеризацию библиотек.

Масштабы таких фондов просто колоссальны. Фонд Гейтса в 2011 году располагал суммой в 33,5 млрд долларов. Для сравнения, бюджет Белоруссии на 2016 год около 10 млрд долларов. С такими деньгами можно всех голодающих Африки кормить пару лет. Однако этого не происходит и не может происходить, так как цель фонда — не помощь бедным, а максимизация прибыли богатых.

Так что если мы слышим, что Марк Цукерберг отдал часть своего состояния на благотворительность, это совсем не значит, что в мире станет меньше бедных или будут спасены больные дети. Это значит, что Марк станет ещё богаче.

Разграничение

Сейчас добрые люди пытаются организовать массовую благотворительность путём сбора небольших денег через сайты, через обращения на телевидении посредством СМС или переводов, что, безусловно, благородно и достойно.

Но это борьба с ураганом! И последние события это показывают – в кризисные годы богатейшие люди РФ увеличили своё состояние, а простые граждане обеднели. В таких условиях беднякам придётся жертвовать нищим на фоне яхт и дворцов. Это благородная борьба, но тотальной победы в ней быть не может, могут быть лишь отдельные выигранные битвы.

Есть и очень плохой и неявный момент: с помощью такой благотворительности снимается ответственность с государства и отводится внимание от несправедливого распределения благ. Грубо: больше жертвуйте из своих крох, и всем будет хорошо. Не будет.

Заключение

Всякая аналогия ложна, но все же. Если бы с оспой боролись «точечно» и добровольно отдельные благотворительные организации, а не принудительно на уровне объединенных усилий, то в слаборазвитых странах от оспы гибли бы тысячами даже сейчас.

Благотворительность как явление лишь усугубляет проблемы общества, являясь очередным оправданием крайне несправедливой системы распределения благ.

Задача оной — скрывать узаконенное воровство, делать из незначительных подачек события, изображать корыстных людей благодетелями.

Проблемы надо решать системно и не позволять прикрывать их красивой ложью.