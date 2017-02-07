Евразийский путь как консервативная реакция

В связи со значительным успехом многих правых политических движений в Европе, на мой взгляд, стоит обратить внимание и на отечественных теоретиков аналогичных воззрений. Среди оных заметно выделяется А. Г. Дугин. Его идеи до сих пор порождают ожесточенные дискуссии, но нельзя не отметить, что на общем фоне российских идеологов Александр Гелиевич вызывает наиболее разнообразные оценки как в научном, так и в публицистическом пространстве.

Именно поэтому столь актуален интерес к его работам, где он описывает собственный проект «неоевразийства» и рассматривает его через определенные блоки: политические, экономические, национальные и т. д. Буквально на первых страницах одной из своих книг «Евразийский путь как национальная идея» автор подвергает критике концепцию отсутствия «общеобязательной идеологии», трактуя ее как проявление «нигилизма» и западно-либеральных стандартов. Альтернативой отсутствию идеи он видит евразийскую концепцию, закрепленную в основном законе страны. Здесь стоит уточнить, что идея «евразийства» рассматривается Дугиным не как четкая структурированная политическая идеология, а как обширная система ценностей, включающая определенные политические течения. Отталкиваясь от данного тезиса, можно проследить, что автор вообще трактует любые политические движения в истории России как некую разновидность евразийской интеграции (с левой и правой части политического спектра).

Для более детального рассмотрения его идей мы предлагаем провести анализ на основе трех тематических составляющих его работ.

Историческая метафизика

Первый раздел посвящен авторской интерпретации российской истории, в сравнительной аналогии с сегодняшним днем. Здесь отчетливо можно проследить метафизический подход к таким феноменам как «национальное самосознание». К примеру, c точки зрения автора, русскому народу с момента принятия христианства всегда было присуще православное мироощущение и оно неизменно. Даже во времена советской власти русский народ не переставал быть православным. Здесь остается непонятным, почему Александр Гелиевич не признает никакого развития религиозной составляющей.

Ведь очевидно, что если провести аналогию между православным крестьянином из XIV века и современным сельским жителем из XXI века, то в религиозном мировоззрении найти общие точки соприкосновения будет довольно трудно.

Также остается непонятным, почему Дугин игнорирует распространенность религии в том же западном мире. Например, в США число прихожан, посещающих церковные службы, довольно велико. Можно предположить, что автор пытается показать конфликт некого «материалистического Запада» и «духовной России» или даже заявить, что для народа России материальное благополучие никогда не было главным стимулом. Здесь всецело игнорируются экономические особенности развития российского государства, развитие капитализма и института частной собственности. Что до чрезмерного стремления к материальным ценностям, то это характерно для так называемого «общества потребления», которое вовсе не является чисто западно-культурным феноменом.

В большинстве своих работ А. Г. Дугин не раз повторяет, что у России свой собственный путь развития, который нельзя мерить иностранными стандартами. Здесь автор четко демонстрирует приверженность идеям «славянофильства». Подобные идеи подвергались критике еще в XIX веке, но конкретно сейчас, в условиях глобализации, подобные воззрения вызывают скорее простое недоумение.

Географически-цивилизационный подход

Здесь Дугин концентрируется на трактовке международных отношений в современном мире. Первоначально он описывает конфликт России и Запада как противостояние цивилизаций (Атлантической и Евразийской), и тут его концепция очень напоминает работу Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Однако, в отличие от американского политолога, Дугин комбинирует конфликт цивилизаций с геополитическими концепциями начала XX века, в особенности с теорией «Хартленд» Маккиндера.

Несмотря на то, что автор уделяет изрядное количество текста экономике, именно экономический аспект в международных отношениях Дугин предпочитает игнорировать. Во главу угла он ставит особенности западной культуры и идеологию либерализма как стремление к мировому господству.

Хоть А. Г. Дугин и пишет о своем критическом отношении к марксизму, тем не менее при анализе мировой политики он открыто ссылается на неомарксистскую теорию зависимого развития и мир-системный анализ. Автор подчеркивает эксплуатацию стран третьего мира со стороны ведущих держав, но вместо ликвидации капиталистической системы предлагает лишь перемену ролей, то есть смену стран центра с одних на другие.

Евразийская альтернатива

В качестве альтернативы господству Атлантической цивилизации во главе с США Дугин видит некий альянс с Россией во главе. Непонятным остается, почему он даже не рассматривает лидерство иного государства, к примеру, того же Китая. Также весьма интересно его описание необходимой политической и общественной жизни для осуществления Евразийского проекта. В качестве устройства национальной идеи Дугин предлагает консервативную революцию с дальнейшим демократическим устройством страны. Автор противопоставляет демократию либерализму, так как считает, что в нынешних странах Запада разрешенными политическими воззрениями считается правый либерализм и легкая социал-демократия. Здесь нужно учесть, что большая часть его значимых работ писалась задолго до успехов правопопулистских партий в некоторых странах Европы, но важнейшим здесь является то, что Дугин предлагает практически то же самое, но в рамках консервативного консенсуса.

По его мнению, ведущей политической идеей России должен стать социальный консерватизм (сочетание «левого» в экономике и «правого» в политике).

Остается непонятным, как в подобной форме будет работать демократия, учитывая еще и то, что автор не скрывает своих симпатий к широким полномочиям главы государства и говорит о них как об основе Евразийской интеграции.

Сергей Ребров