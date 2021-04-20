Онлайн Первомай

Три насыщенных дня!

С 1-го по 3-е мая пройдет фестиваль рабочего движения «Онлайн первомай». В течении трех дней в прямом эфире выступят знаковые фигуры успешных действий профсоюзов, рабочие, непосредственно участвующих в отстаивании своих прав на рабочем месте и реальные лидеры, добивающиеся результатов.

Вас ждут интервью с профсоюзными лидерами, живые выступления с мест, круглые столы, дискуссионные площадки и общение с комментаторами. Обещаются быть представители разных отраслей и стран.

Итак, 1-3 мая. Три дня насыщенных и важных событий. Только нужное, только живое, только реально полезное! Следите за новостями в группе, помогайте распространять информацию!

Ссылка на группу: https://vk.com/1may_online