1 июля 2018 года в городе на Неве по инициативе Объединенной Коммунистической партии (ОКП) и Института глобализации и социальных движений (ИГСО) состоится конференция на тему «100 лет первой российской конституции. Борьба за демократию продолжается?».

10 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня, когда Российская Федерация обрела свою первую Конституцию. Как ни странно, этот юбилей не находит сегодня сколь-нибудь заметного отклика ни в государственных структурах, ни в официальной научной среде, ни у либеральной оппозиции. Политика замалчивания первой конституции, принятой с участием широких народных масс, соседствует с попытками выстроить альтернативную историю российского конституционализма, которую предлагается отсчитывать с кабинетных проектов царских сановников и суррогатной «конституции» – императорского манифеста 17 октября 1905 года.

Вместе с тем, значение Конституции РСФСР 1918 года трудно переоценить. Именно она впервые официально, на конституционном уровне, закрепила такие базовые для последующей истории страны принципы как республиканская форма правления, федеративное устройство, светский характер государства. Именно Конституция РСФСР 1918 года во исполнение наказа большинства тогдашнего населения России провозгласила переход земли в общенародное достояние, рабочий контроль на предприятиях, национальное самоопределение, поставила задачу добиться всеобщего и бесплатного образования. Именно Конституция РСФСР 1918 года закрепила новую в мировой практике, родившуюся на почве российской революции систему организации власти и самоуправления в виде Советов. Систему, адекватную чаяниям широких масс бывшей империи.

Мы полагаем, что пришло время для серьезного разговора об актуальности демократических основ первой российской конституции и оформленной ею системы общественного устройства.

Мы предлагаем заинтересованным участникам предстоящей конференции следующие темы для осмысления:

1. Историческая легитимность советской Революции 1917 года и системы Советов.

2. Предпосылки и история создания Конституции РСФСР 1918 года.

3. Демократия в контексте разных общественно-экономических систем. Советская демократия и ее эволюция в СССР.

4. Права человека и права класса.

5. Концепция разделения властей: реальность и мифы. Коллективное руководство или президентская власть?

6. Советская система и федерализм: совместимость и противоречия.

7. Социально-экономические основы Конституции РСФСР 1918 года. Первая в мире конституция «против капитализма».

8. Зарубежный опыт советского строительства (советские республики Европы и др.).

9. Опыт первой советской конституции и актуальность борьбы за демократию в современной России.

Мы приглашаем к участию в конференции в качестве докладчиков и слушателей прежде всего молодежь с активной общественной позицией – студентов, учащихся старших классов, но будем рады представителям научной среды, активистам политических движений, всем заинтересованным, независимо от возраста и опыта участия в подобных мероприятиях.

Для желающих выступить с докладами устанавливается срок подачи в оргкомитет названия доклада – до 21 июня. Название вашего доклада, а также краткую информацию о себе просим присылать на почтовый ящик zmeev639@mail.ru .

Конференция пройдёт в городе Санкт-Петербурге, гостиница “Октябрьская”, малый конферент-зал с 12 00 до 16 00.

Одно выступление с докладом должно занимать не более 7-10 минут.

Всем участникам, независимо от того, есть ли у них доклад и согласован ли он оргкомитетом, будет предоставлена возможность выступить в ходе дискуссии.

Оргкомитет конференции будет стремиться найти возможность для издания сборника материалов конференции, ввиду чего приветствуются ваши пожертвования. Денежные средства просим переводить на карту Сбербанка 5469 5500 3772 6442

Связь с оргкомитетом:

– Кирилл Васильев (+7-911-233-52-54)

– Сергей Ребров (+7-931-202-31-02)