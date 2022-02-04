Лимонов и левая идея

Эдуард Вениаминович Лимонов являлся одним из самых ярких деятелей в политической и культурной жизни России. За всю свою долгую и плодотворную жизнь, он сумел сформировать собственный политический дискурс, на долгое время оставаясь одним из самых популярных политиков России. Интересны для рассмотрения политические взгляды Лимонова, соединяющие абсолютно разные, противоречащие и антагонистические друг другу идеологические тенденции. В данной статье автор предлагает рассмотреть связь Лимонова с левой идеей, его взаимодействие с левыми партиями и движениями как на Западе, так и в России.

Политическая деятельность Лимонова в эмиграции

Для начала стоит осветить политическую биографию Эдуарда Вениаминовича в эмиграции. Лимонов был выслан из СССР в 1974 году, хотя «убежденным антисоветчиком», как его назвал Ю.Андропов, Эдуард Вениаминович не был. В период с 1974-1980 гг. Лимонов живет в Нью-Йорке, некоторое время он работает в эмигрантском журнале «Новое русское слово», куда в 1975 году пишет свою знаменитую статью «Разочарование», в которой констатирует общую разочарованность западным миром и капитализмом, Лимонов выступал против идеализации западного образа жизни, ратовал за донесение правдивой информации в эмигрантских печатях о реальном положении русских эмигрантов на Западе. После этой статьи, Лимонова перестали печатать в «Новом русском слове». В 1979 году Лимонов написал роман «Это я — Эдичка», в изощренной «де-садовской» манере, он критиковал пороки западного общества, поднимал вопросы отчуждения, именно этот роман и прославил Лимонова.

В книге главный персонаж Эдичка (по факту в нем угадывается сам Лимонов, хотя позднее автор подчеркивал, что их нельзя отождествлять) симпатизирует Социалистической рабочей партии США, которая стояла на троцкистских позициях. В 1980 году Лимонов переезжает во Францию и сразу же сближается с Французской коммунистической партией, он начинает писать статьи для коммунистического журнала «Революсион». Именно благодаря ФКП Лимонову удалось получить французское гражданство в 1987 году. Однако, Лимонов во Франции сотрудничал не только с левыми партиями, Эдуард Вениаминович был очень хорошо знаком с Жан-Мари Ле Пеном, в 1990-х он даже сумел познакомить Ле Пена с Владимиром Жириновским, который хотел попросить Ле Пена поучаствовать в создании Центра правых сил в Москве.

Политическая деятельность Лимонова в России и взаимодействие НБП с левыми организациями

Уже в 1990 году Лимонов восстанавливает советское гражданство и возвращается в СССР. Демократическая интеллигенция принимает его с большим интересом, как советского диссидента, у него часто стали брать интервью, его роман «Это я — Эдичка» издают огромным тиражом. Но Лимонов не оправдал ожидания демократов. Политический период Лимонова с 1991-1993 гг. отмечен не сколько созданием своей собственной политической радикальной партии, а столько попытками присоединиться уже к существующей партии или движению радикального толка. В 1992 году Лимонов вступает в странный союз с Жириновским, Лимонов вошел в состав теневого правительства ЛДПР, но умеренные взгляды Жириновского не удовлетворили его и уже в том же году он начинает активно сотрудничать с Фронтом национального спасения.

Видимо, под влиянием участия во Фронте национального спасения, этого лево-правого союза, у Эдуарда Вениаминовича сложилась идея создания собственной политической партии, которая не должна быть сугубо левой или правой, но должна выражать радикальный политический и социальный протест против существующей системы. Лимонов пытался сотрудничать и взаимодействовать с будущими основателями компартии Российской Федерации. Он пытался добиться поддержки Геннадия Андреевича Зюганова на выборах в Государственную думу (в 1993 году Лимонов баллотировался по одномандатному округу в Тверской области), Зюганов изначально заверил Лимонова в своей поддержке, однако, впоследствии ее не оказал. Это обуславливает дальнейшую неприязнь Лимонова к КПРФ.

В 1993 году Лимонов принимает участие в защите Белого дома, после штурма здания мэрии Москвы Эдуард Вениаминович поздравил всех с началом революции[1]. Однако, на деле эта революция была подавлена и Лимонов был вынужден искать новые пути. В 1994 году Лимонов выпускает первый номер газеты «Лимонка», с появлением которой и стоит отсчитывать начало Национал-большевистской партии (НБП). Лимонов создал данную партию совместно с лидером рок-группы «Гражданская Оборона» Егором Летовым и правым философом Александром Дугиным. В 1994 году еще трудно выделить основные взгляды партии, была написана крайне сумбурная программа, провозглашающая антикапиталистические лозунги, призывы к построению национального государства и принятия принципа полной свободы в искусстве: «Делай, что хочешь».

Однако, можно четко проследить отличность взглядов внутри триумвирата. Александр Дугин никогда не симпатизировал левым идеям, никогда не был антикапиталистом, а с другой стороны, Егор Летов активно показывал свою приверженность коммунистическим взглядам, Лимонов позднее вспоминал, что Летов требовал в НБП «больше красного»[2]. Лимонов симпатизировал как идеям ультраконсерватизма Дугина, так и коммунистическим взглядам Летова. Однако, в 1996 году произошел раскол. Летов на президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова, а Лимонов в свою очередь открещивался от поддержки КПРФ и неожиданным образом выразил поддержку Ельцину (впоследствии Лимонов признал свою ошибку и НБП выдвинула своего кандидата на выборы-тяжелоатлета Юрия Петровича Власова). Летов поступок Лимонова воспринял как предательство и от партии открестился[3]. Лимонов в ответ написал статью, в которой упрекал Летова в малодушии[4]. Уже в 1998 году происходит второй раскол, в результате которого партию покинул Дугин. Раскол был обусловлен разным пониманием партийного строительства. Дугин планировал создать что-то наподобие дискуссионного кружка, Лимонов настаивал на создании партии реального действия, можно даже сказать- партии профессиональных революционеров[5]. Дугин выходит из НБП, и партия начала все больше склоняться влево[6].

НБП активно сотрудничала с «Трудовой Россией» Виктора Ивановича Анпилова. Лимонов очень высоко оценивал политическую деятельность Анпилова, его смелость и искреннюю веру в победу трудящихся. Лимонов говорил: «История России была бы другой, если бы лидером коммунистов стал Анпилов»[7]. Несмотря на некоторые разногласия с Анпиловым, Лимонов признавал, что «Трудовая Россия» была одним из самых ценных союзников НБП на протяжении всей ее истории. В 2000-х гг. НБП вступает в непродолжительный союз с КПРФ на фоне протестов против монетизации льгот, но основным союзником в левом движении становится «Авангард Красной молодежи», лидером которой являлся Сергей Удальцов. Лимонов время от времени вступал в союз с националистическими и даже либеральными деятелями, однако, все же, основные симпатии Эдуарда Вениаминовича были направлены на левое крыло российской политики.

Концепция лево-правой партии.

Особое внимание необходимо заострить именно на концепции создания лево-правой партии Лимоновым. Лимонов всячески отмечал, что его цель (в идеологическом смысле) совместить в НБП всех знаменитых левых и правых радикалов воедино. Вот как сам Лимонов писал об этом: «Кто был ничем, тот станет Дзержинским, Геббельсом, Молотовым, Ворошиловым, Чиано, Герингом, Жуковым. Россия будет принадлежать нам»[8]. Но кто такие «Мы»? Прежде всего, это маргиналы, контркультурщики из числа писателей и музыкантов, которые и должны были вызвать эту революцию. На бумаге все это звучит очень красиво и торжественно, однако, на практике реализация данной идеи очень спорна. Лимонов, прежде всего как писатель, создавал свой собственный роман, в котором молодые люди, из числа левых и правых радикалов вместе захватывают власть и создают свое собственное государство маргиналов. На деле же ни одна революция не может быть «вызвана» группой заговорщиков, особенно теми людьми, которые не осознают своих классовых интересов, не стремятся радикально изменить экономический базис капитализма (Лимонов вообще крайне не любил в своих работах касаться темы экономики, в одной из своих речей перед избирателями он сказал: «Важно, чтобы завод, фабрика приносили доход, чтобы и рабочим была хорошая зарплата и государству бы налоги были заплачены, а кто владелец завода, один ли это человек, или рабочий коллектив, или акционеры,-безразлично»[9].) и при этом, стоят на абсолютно разных политических позициях, ведь один будет требовать диктатуру пролетариата, а другой должен будет отстаивать корпоративное государство.

К сожалению, этих вопросов Лимонов не ставил напрямую, а в своей книге «Другая Россия» и вовсе писал: «Столкновение капитализма с социализмом с самого начала было фикцией, придуманной профессором Марксом, на базе уже имевшихся экономических знаний+ ведро фантазий»[10].

Но позднее все чаще Лимонов подвергал сомнению существование в современном мире левых и правых, заявляя, что данное деление уже давно перестало существовать. Интересно, что многие либертарианцы придерживаются такой же позиции. Очень модный либертарианский автор Дэвид Боуз в своей книге «Либертарианство», отрицая деление на левых и правых, все-таки между строк признал, что склоняется признать либертарианцев скорее левыми, чем правыми[11]. Лимонов абсолютно также, отрицавший в 2000-х гг. классическое деление на левых и правых, в нужный ему момент предпочитал называть себя левым. Например, на дебатах с депутатом Государственной думы от КПРФ Василием Шандыбиным в 2004 году, Эдуард Вениаминович особенно подчеркивал, что его критика в адрес КПРФ исходит слева и сам множество раз на этих дебатах Лимонов называл себя «последователем Ленина»[12].

Лимонов и Ленин

Именно Ленин был очень любим Эдуарду Вениаминовичу, как профессиональный революционер, во многих своих речах перед аудиторией он торжественно ссылался на опыт Октябрьской революции: «Удалось в 1917, удастся и нам!»[13] или в интервью восхищался ролью Владимира Ильича в истории: «.Ленин — это вклад России в мировую историю. Русская революция, которая была совершена под предводительством Ленина, безусловно, была важнее даже, чем французская революция в истории человечества. Она изменила карту мира»[14]. Лимонов посвятил Ленину главу в своей книге «Священные монстры», написав такие восторженные слова: «Силой ума, интеллекта этот хрупкий интеллигент скрутил всех в бараний рог! Какой контраст с нынешними болванами лидерами!»[15] В более поздней работе «Титаны», вышедшая в 2014 году, Лимонов определяет Ленина как гениального менеджера, Лимонов оценивал Ленина, во многом через призму идеализма, будучи не очень высокого мнения о его теоретическом вкладе в марксизм. По мнению Лимонова, революция не делается теорией, но Ленин добился практического осуществления социалистической революции[16].

Интересно еще и то, что Лимонову предлагали написать биографию Ленина для серии «Жизнь замечательных людей», Эдуард Вениаминович был крайне заинтересован в написании этой работы и уже стал знакомиться с источниками, но затем работу отложил и так не успел ее написать.

Вывод

Левая идея оказала на Лимонова большое влияние, прежде всего, своим революционным духом, стремлением построить новое общество, свободное от эксплуатации и неравенства. Однако, Лимонов оценивал левое движение лишь только через свой идеалистический контекст, очень скупо и недоверчиво относясь к теории, таким же образом у Лимонова были очень нескладные отношения с экономикой, он преимущественно обращал внимание на надстройку капитализма, нежели чем на базис. По-разному можно относится и к НПБ, в идеологии которой сочетались антагонистические друг другу политические тенденции. Отсутствие устойчивой идеологической парадигмы и обусловило закат национал-большевизма в России. Лимонов, однако, остается интересным мыслителем для систематического изучения его политических и социальных идей и взглядов в отношении современной мировой политической системы.

Александр Воробьев

Примечания

[1]Лимонов после штурма мэрии у Останкино 1993. https://www.youtube.com/watch?v=makcSWaMG4s

[2]Эдуард Лимонов о Летове и “Русском Прорыве”. https://www.youtube.com/watch?v=dUQOZyZT_ZM

[3]http://grob-hroniki.org/article/1996/art_1996-03-xxa.html.

[4]http://grob-hroniki.org/article/1996/art_1996-03-xxb.html

[5]Лимонов, Эдуард. Моя политическая биография: / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – С. 301.

[6]Эдуард Лимонов и Василий Шандыбин в передаче “К Барьеру!” (22.04.2004). https://www.youtube.com/watch?v=pM0UZ7TUo7Q

[7]https://realnoevremya.ru/articles/86736-eduard-limonov-o-viktore-anpilove-i-pavle-grudinine

[8]Балканский, Андрей. Эдуард Лимонов / Андрей Балканский. – Москва : Молодая гвардия, 2017. С. 366.

[9]Лимонов, Эдуард Другая Россия : Революция продолжается! / Эдуард Лимонов. – М. : Яуза, 2004. С.161.

[10]Там же. С.162.

[11]Боуз, Дэвид. Либертарианство : история, принципы, политика / Дэвид Боуз ; [пер. с англ. М. Кислов, А. Куряев]. – 2-е изд. – Москва : [б. и.] ; Челябинск : Социум, 2014. С.30.

[12]Эдуард Лимонов и Василий Шандыбин в передаче “К Барьеру!” (22.04.2004). https://www.youtube.com/watch?v=pM0UZ7TUo7Q

[13]Лимонов и Летов на концерте Гражданской Обороны. https://www.youtube.com/watch?v=x6sghLjYttY

[14]Эдуард Лимонов: Ленина не могло быть на “Болотной”. https://www.nakanune.ru/articles/17693/

[15]Лимонов, Эдуард. Священные монстры /Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. С. 103.

[16]Лимонов, Эдуард Титаны: [Ленин, Сократ, Платон, Ниетже, Бакунин, Бин Ладен, Ганди, Дарвин, Пол Пот, Маркс] / Эдуард Лимонов. – Москва : Ад Маргинем пресс, cop. 2014. С.153.