Латвия: 30 лет без СССР

В этой статье мы попробуем обобщить проект, начатый Союзом рабочих Латвии и Географическим обществом «Спилве» в декабре 2020 года. Наш проект приурочен к 30-летию развала СССР и, как его результату, – выходу Латвии из СССР.

Так чего же добилась независимая Латвийская Республика за 30 лет своего существования вне СССР?

18 марта 1990 года в Латвийской ССР состоялись выборы в последний Верховный Совет Латвийской ССР. На мутной волне идей «перестройки» в латвийский парламент попали отнюдь не силы рабочих и трудового крестьянства. В своей основе победила творческая интеллигенция – объединённая в Народный фронт Латвии. В само движение входили разнородные силы, как например, латышские националисты, русские либералы, художники и музыканты, директора и партийные чиновники, религиозные романтики. На учредительном съезде Фронт себя позиционировал как движение в поддержку перестройки, но уже быстро стал движением за восстановление в Латвии довоенных порядков (до 1940 года).

Тогда Народный фронт Латвии декларировал после восстановления буржуазных порядков – гражданство всем жителям, соблюдение элементарных прав всех жителей Латвийской ССР и тому подобное прочее. Конечно, про платную медицину, образование, да и безработицу, если и упоминалось – то вскользь, а творческая интеллигенция это обставляла ещё как «благо для всего народа Латвии».

Первыми результатами новой республиканской власти по переходу «к рынку» стали – усилившийся дефицит и очереди в магазинах, открытие казино и валютного рынка, разработка законов о гражданстве и денационализации, усиление напряжения межнациональных отношений. Таковы первые цветы «декларации 4 мая 1990 года».

Тем временем в самой Москве объявленная в 1985 году «перестройка» окончательно зашла в тупик. Неумелая попытка ГКЧП спасти СССР в августе 1991 года окончилась провалом. Воспользовавшись этим, Верховный Совет Латвии и его руководящая сила – Народный фронт Латвии, 21 августа 1991 года объявили о своём выходе из СССР, что 6 сентября 1991 года признал сам Горбачёв.

В числе первых новое государство приняло законы о гражданстве, лишив его треть населения Латвии, и закон о денационализации, что перечеркнуло дальнейшее нормальное существование тысячам семей, которые оказались в заложниках у новых иностранных хозяев, которым передавались в собственность многоквартирные дома, где жильцы десятилетиями жили.

Резкий разрыв экономических связей между бывшими республиками обвалил промышленное и сельскохозяйственное производство. Встали такие гиганты, как «Радиотехника» и ВЭФ, на селе это коснулось и самого успешного предприятия тогда – агрофирмы-колхоза – миллионера «Адажи».

«Радиотехника» и ВЭФ канули в лету. В Адажи же сельское хозяйство полностью переформатировано и нынешний брэнд «Адажи» не имеет уже прямого отношения к тому бывшему колхозу.

Латвия была высокоразвитой индустриальной республикой. Здесь выпускали вагоны электропоездов, дизель-поездов и трамваев, микроавтобусы, радиоприёмники и микросхемы, выплавляли сталь и делали сельскохозяйственные машины. Её колхозы и совхозы были одними из самых успешных на территории СССР. В основе своей на индустриальных предприятиях трудились люди нелатышской национальности, и закон о гражданстве в первую очередь ударил по ним. Развал предприятий разорвал коллективистские связи этих предприятий. В этом смысле работники предприятий больше не составляли какую-то коллективную силу.

Основные предприятия успели закончить своё существование ещё за 1990-е годы. Но имелись и долгожители на латвийской земле. «Лиепаяс металургс» развалили уже в 2013 году, Латвийская железная дорога уничтожается на наших глазах сегодня. Министр радуется, что происходит коллективное увольнение работников этого предприятия. Капиталист подсчитывает свои издержки.

Географическое общество «Спилве» и активисты Союза рабочих Латвии за 2021 год объехали максимальное количество уголков нашей республики.

Мы видим, что ЕС наводит в городах внешний лоск. Реставрируются исторические центры городов и кое-как развивается туристическая индустрия, появляются кафе и шашлычные. Но это внешняя сторона фасада. На задворках оказываются брошенные сёла, уменьшающееся население, руины промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мы выпустили отдельные очерки по населённым объектам Латвии: Мазсалаца, Буртниеки, Куправа, Жигури, Балдоне, Царникава, Салацгрива, Сауриеши, Цекуле, Вангажи, Гаркалне, Скривери, Айзкраукле, Яунпиебалга, Екабпилс.

Авторы Союза рабочих Латвии подготовили также очерки по Рижскому вагоностроительному заводу, бумажной промышленности Латвии, развалу железной дороги и несостоявшемуся Рижскому метрополитену.

Имеются отдельные очерки по городам Даугавпилсу и Лиепае.

Вот материалы поездки в небольшой посёлок на востоке Латвии – Куправа Вилякского края.

Сейчас буржуазное кино любит снимать «ужастики» про Припять и Чернобыль. Там в 1986 году вследствие грубейшего нарушения техники безопасности случилась техногенная катастрофа. Буржуазные СМИ любят это обсасывать под углом того, что такое возможно лишь при социализме. Но вернёмся к нашим баранам. Вот Куправа. Что здесь случилось и почему жители покидают свой край?

На въезде в посёлок на встречают мёртвые развалины огромного завода. Он уже зарастает лесом. Масштабы руин говорят, что прежде это было огромное предприятие.

В 1971 году, при Советской власти, здесь был открыт крупнейший в Прибалтийских республиках завод по производству керамических дренажных труб для мелиорации сельскохозяйственных земель. В следствии чего здесь также были построены 6 пятиэтажных домов. Село получило статус городского посёлка. Продукция завода снабжала местные колхозы и совхозы своей продукцией. В посёлке кипела жизнь. Но в 1991 – 1992 году наступил капитализм. Завод был закрыт тут же, в 1992 году.

Жители посёлка разъехались. Из 3000 жителей на данный момент прописано около 400, при этом не значит, что все они живут в Куправе. Скорее всего на заработках в Риге или других странах Евросоюза. Нам по ТВ и в интернете латвийские буржуазные политики твердят об «успешности их экономики». Да, для толстых кошельков, выкачивающих налоги с населения может и «успешна» такая экономика. Но для уехавших с родных мест жителей не думаю. Мёртвые руины молча созерцают «успешное развитие».

Интересно, что село было основано в связи со строительством железной дороги. Когда через эти места проходила железная дорога, протекала тут и жизнь. Железную дорогу буржуазная власть Латвии уничтожила в 2001 году. С 2009 года здесь разобраны рельсы. Недалеко от станции имеется автобусная остановка. Вряд ли движение автобусов здесь интенсивное.

Из 6 многоэтажных домов жилыми остаются 2 дома, в которых также множество пустых квартир. Остальные 4 дома пустые, стёкол в них нет.



За 30 лет экономика Латвии потеряла:

тысячи предприятий и рабочих мест; сеть школ и больниц; треть населения; развитую железнодорожную инфраструктуру; стремление людей развиваться и своё будущее.

За 30 лет Латвия приобрела:

членство в международном империалистическом Европейском Союзе; членство в военно-агрессивном блоке НАТО под руководством США; неконтролируемую пандемию коронавируса из-за кризисного состояния всей медицины Латвии; безработицу и массовый выезд населения на заработки в Европу; депрессивное психологическое состояние значительной части населения; большую социальную незащищённость; отсутствие организованной части рабочего класса; бесконтрольное самодурство местных чиновников и национальных партий.

Либералы и националисты всё это называют развитием «демократии и независимости». А массовые негативные явления списывают на «последствия оккупации». В этом случае народ Латвии в их глазах становится резко «неправильным».

Оказывается, «оккупация» виновата и в пандемии коронавируса, и в «плохих дорогах» для танков НАТО в Адажи.

Рабочие же (хотя особо и «не заморачиваются» политически) в целом массово отрицают идеологию современного государства, обычно голосуют за оппозиционные официальной власти партии. Тем не менее, прекрасно видят, что левый политический спектр представлен либо карьеристами, либо мелкими группами сектантов, которые живут «сами для себя» и живут в «параллельном» от рабочего народа «мире».

Крестьянство давно разделено на немногочисленную сельскую буржуазию и батрачество. Впрочем, сельская буржуазия всё больше ощущает дефицит рабочих рук на селе. Благо, границы Европейского союза открыты и для батраков.

А всему этому вместе своё место жёстко диктует международный рынок во главе с развитыми капиталистическими государствами центра («золотой миллиард»). Представительство мирового капитализма, как правило, всегда имеется в парламенте и кабинете министров.

На данный момент премьер-министром Латвии является гражданин США и представитель мирового капитала г-н К. Кариньш.

Андрей Красный

Союз рабочих Латвии

https://lsf-kurzeme.livejournal.com/