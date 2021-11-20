Президентские выборы или назначение?

В Монголии проходят восьмые президентские выборы с момента принятия новой конституции в 1992 году и перехода к демократии.

Президентские выборы в этом году проходят в разгаре глобальной эпидемии коронавируса, а также ряда значимых событий. Из-за эпидемиолигической ситуации 23 страны отложили всеобщие выборы. Однако Монголия успешно начала подготовку к своевременным выборам в марте 2021 года, начав с вакцинации. В день выборов количество полностью вакцинированных составляло 77,2 процента населения избирательного возраста.

Кроме того, выборы привели к двум очень важным событиям для Монголии. Победа Монгольской Народной партии (МНП) на парламентских выборах 2020 года, получившая 63 места из 76, укрепила централизованную власть и стала переходом к однопартийной системе.

В этом отношении было ясно, что MНП, которая имеет право вносить поправки в закон, не видит перед собой препятствий. Монголия вносила поправки в свой закон о выборах президента в общей сложности восемь раз, а в последний раз 20 декабря 2020 года. Через месяц, 21 января 2021 года, премьер-министр У. Хурэлсух и его правительство подали в отставку по собственному желанию из-за скандала в роддоме.

Эта история действительно потрясла монгольское общество. Людей, заболевших коронавирусом сразу изолировали в общей больнице, где их лечили. И на этом основании только что родившую женщину и её новорождённого ребенка сразу после положитльного результата ПЦР вывезли из роддома в место изолирования в халате и тапочках, когда на улице было -30 градусов.

Это попало на видео и было опубликовано в соцсетях. Начались протесты. Народ требовал отставки руководителей Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям. Но уже вечером того же дня премьер-министр У.Хурэлсух извинялся перед народом и заявил, что он и его кабинет добровольно уходит в отставку, хотя как раз его отставки никто не требовал.

Отставка премьер-министра изменила ситуацию перед выборами. Исправление закона о выборах также было частью стратегии МНП. Например, все предыдущие президенты Монголии были избраны на четырехлетний срок, а победитель этих выборов будет избран один раз на шестилетний срок. Помимо сроков, самым спорным положением был разовый выбор. Депутат Т. Доржханд подал заявление в Конституционный суд о запрете переизбрании тогдашнего президента Х.Баттулгa. В день суда решение было принято под охраной военных и полиции возле здания Конституционного суда, запретив прибытия представителей СМИ, что серьезно нарушило положение статьи закона о выборах 6.4.2. об обеспечении прозрачности и равенства.

Решение о запрете переизбрания бывшего президента, помогло кандидату МНП избавиться от самого сильного оппонента. Потому что, шесть из семи избранных президентов были выбраны из ДП (Демократическая партия). Таким образом кандидат МНП убрал с дороги своего сильнейшего противника и с уверенностью начал предвыборную кампанию.

Два кандидата были выдвинуты от ДП: С. Эрдэнэ, проигравший парламентские выборы 2020 года, или Н.Алтанхуяг, названный одним из 5 ведущих политиков. Хотя Н.Алтанхуяг кажется несомненным выбором, также было принято странное решение, что Всеобщая избирательная комиссия приняла материалы С.Эрдене.

От новорождённой Национальной лейбористской партии, рискнувшей тягаться с политическими акулами и получившей одно место на парламентских выборах, был утверждён более образованный кандидат от Д. Энхбат. Было ясно, для У. Хурэлсуха он не сможет стать сильным конкурентом.

Так как, кандидат из Монгольской народной партии, бывший премьерминистр У.Хурэлсух был признанным общественным деятелем, который уменьшил загрязнение воздуха, удержал распространение коронавируса на 10 месяцев, закрыв границы, он стал идеалом для большой части народа. Гражданам старше 40 лет, которые составляют 56% процентов всех избирателей, нравились четкий характер их фаворита, похожего на президента РФ В.И. Путина. Что замечено многим и даже названо “косплеер политики”.

Чтобы увидеть насколько они хорошие политики и у кто знает предстоящие проблемы, и у кого есть решение этих конфликтов, были организованы публичные дебаты. Кандидаты Д.Энхбат и С.Эрдэнэ согласились провести публичные дебаты, к сожалению наш уважаемый кандидат У.Хурэлсух не участвовал из-за неизвестной причины.

Кроме того, в связи с увеличением числа пользователей социальных сетей в Монголии, для поддержки кандидата работали многочисленные тролли, публиковавшие чёрный пиар и нападавшие на репутацию противников лидера гонки. Также деньги платили влиятельным блогерам с большим количеством подписчиков.

Явка избирателей составила 59,35% (1 210 628/2 041 985). Ожидаемо победил У. Хурэлсух с 67,69% голосов, за ним следует Д. Энхбат с 20,31% голосов.

Результаты выборов были очевидны. С самого начала победитель этих выборов был определён. Но это больше похоже на назначение, а не на выборы. Тем самым встает вопрос: сохранится ли демократия в Монголии?

Марал Цэрэннадмид