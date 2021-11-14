Как вмешательство США в дела Кубы создает ложную картину ее общества

Последняя кампания США по свержению кубинской революции, скорее всего, состоится 15 ноября, поскольку финансируемые США группы и официальные лица США обратились в социальные сети, чтобы создать шумиху вокруг предполагаемых протестов «за гражданские свободы».

Сенатор США Марко Рубио, похоже, одержим Кубой. Каждые несколько дней он появляется в социальных сетях или делает замечания прессе о своем желании свергнуть кубинскую революцию. В последние месяцы Рубио сыграл ключевую роль в мобилизации поддержки антиправительственных протестов на Кубе. Например, 23 сентября 2021 года Рубио написал в Твиттере: «Храбрый народ Кубы не боится протестовать против репрессивной диктатуры. Ольгин поднимает свой голос против тирании». Рубио включил в свой твит статью о кубинском городе Ольгин, где 20 ноября «группа кубинских граждан» планирует провести «марш против насилия». Эта статья появилась на новостном сайте Diario de Cuba, базирующемся в Майами, Флорида, который получил существенное финансирование от Национального фонда за демократию (NED) с 2016 по 2019 год, независимой некоммерческой организации, которая в значительной степени финансируется «Конгрессом США».

Быстрое изучение веб-сайта Diario de Cubaпоказывает, что на нем регулярно публикуются новости, касающиеся взглядов Марко Рубио против правительства Кубы. Согласно статье Diario de Cuba, опубликованной Рубио 20 ноября, инициатива была продвинута группой под названием Archipiélago, которая предлагает провести мирные демонстрации по всей Кубе. Рубио выразил свою поддержку маршу и 29 сентября написал в Твиттере о просьбе жителей Гуантанамо с просьбой получить аналогичное разрешение на проведение марша 20 ноября. В своем твите он поделился статьей с новостного сайта CiberCuba, который управляется из Флориды и Испании. Существует несколько других новостных сайтов, освещающих Кубу, которые финансируются правительством Соединенных Штатов и такими фондами, как Открытое общество и NED, включая ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita NOW, CubaNet, El Estornudo, Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, El Toque и YucaByte.

Большое количество этих веб-сайтов, финансируемых правительством США, и таких политиков, как Рубио, ведут пропаганду в поддержку новых протестов на Кубе. 5 октября администрация президента США Джо Байдена также поддержала эту повестку дня. Помощник госсекретаря США по Западному полушарию Брайан Николс написал в Твиттере: «На Кубе продолжается борьба за свободную прессу и свободу слова». Между тем, во время мероприятия, организованного Джорджтаунским институтом Америки, Хуан Гонсалес, старший директор Совета национальной безопасности по Западному полушарию, раскритиковал кубинское правительство за аресты художников и протестующих. «Когда вы сажаете артистов в тюрьму за пение и требование свободы, с вами что-то не так», — сказал он.

Что должно случиться 15 ноября

9 октября посольство США в Гаване выступило с заявлением, в котором подверглось критике решение кубинского правительства «провести военные учения по всей стране 18 и 19 ноября, завершившиеся 20 ноября Днем национальной обороны», назвав это «вопиющей попыткой запугать кубинцев». Правительство Кубы проводит эти регулярные учения, чтобы подготовить своих 11 миллионов граждан к множеству сценариев, которые варьируются от возможного вторжения США до стихийных бедствий. Обычно в нем участвуют военнослужащие, силы гражданской обороны и население в целом.

Чтобы противостоять этому заявлению, Archipiélago объявил на своей странице в Facebook, что марш будет перенесен на 15 ноября (с 20 ноября), когда кубинские власти, как ожидается, откроют границу для туризма. Между тем, несколько официальных лиц правительства США и выборных должностных лиц США поддержали марш.

Первая волна поддержки пришла со стороны выборных должностных лиц США, большинство из которых являются детьми кубинских изгнанников, которые публично взяли на себя обязательство свергнуть кубинскую революцию. 10 октября конгрессмен из Флориды Мария Эльвира Салазар поддержала марш 15 ноября. Администрация Байдена, сказала она ведущему программы новостей на телеканале Майами, должна предоставить кубинским протестующим подпольный доступ в Интернет. Двумя днями позже, 12 октября, сенатор Рубио раскритиковал кубинское правительство за цензуру новостей о марше, а 15 октября конгрессмен из Флориды Карлос Хименес, ребенок кубинских родителей, которые были землевладельцами до 1959 года, также написал в Твиттере в поддержку марша. Хименес включил в свой твит статью из The Hill, в которой назвал марш «протестом за гражданские свободы». Другой сенатор от Флориды, Рик Скотт, присоединился к Рубио, написав в Твиттере, что правительство США «не может оставаться в стороне во время этой борьбы за свободу на Кубе». Скотт внес в Сенат законопроект об усилении экономических санкций против Кубы. Между тем кубинское правительство отказало Archipiélago в разрешении на проведение марша 15 ноября.

Вскоре после этого, 16 октября, Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором осудил решение кубинского правительства «отказать в разрешении на мирные протесты». Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 16 октября написал в Твиттере о поддержке США «мирных собраний» кубинским народом, что в тот же день ретвитнуло посольство США в Гаване. 17 октября Николс также написал в Твиттере о том, что кубинцы отвергают протесты 15 ноября. Это ретвитнули посольство США в Гаване и Брэдли Фреден, временный постоянный представитель США при Организации американских государств.

20 октября Николс поделился отчетом Human Rights Watch об июльских протестах на Кубе, чтобы еще раз критиковать правительство за предотвращение мирных маршей. Двумя днями позже, 22 октября, Гонсалес предупредил, что США должны будут принять меры, если Куба не допустит протеста 15 ноября.

Атмосфера накаляется. Правительство США и правые кубинцы, входящие в Конгресс США, пытались определить территорию для событий середины ноября на Кубе. Они будут усиливать давление, чтобы свергнуть правительство.

Устроить аварию

В апреле 2021 года Архив национальной безопасности рассекретил сверхсекретные документы Центрального разведывательного управления США о Кубе. Эти документы показали, что в июле 1960 года правительство США планировало убить Рауля Кастро, заплатив пилоту Cubana Airlines за крушение его самолета. Высокопоставленные чиновники ЦРУ, входившие в то время в это агентство (бывший заместитель директора ЦРУ по планам Трейси Барнс, бывший глава отдела ЦРУ по Западному полушарию Джей Си Кинг и бывший офицер ЦРУ на Кубе Уильям Дж. Мюррей) работали с пилотом (Хосе Рауль Мартинес), чтобы подстроить «несчастный случай со смертельным исходом», который приведет к гибели Рауля Кастро. Однако пилот так и не нашел «возможности» совершить такую аварию.

Покушение на Рауля Кастро – один из многих проектов правительства США по свержению кубинской революции, включая 638 попыток убийства Фиделя Кастро и вторжение в залив Свиней в 1961 году.

Изучение документов ЦРУ начиная с 1960 года, большинство из которых доступны в читальном зале ЦРУ, показывает, насколько клишированными – и в то же время опасными – были попытки правительства США свергнуть кубинскую революцию. Попытка проведения марша 15 ноября несет в себе все следы этой истории, один омерзительный заговор, придуманный и осуществленный Вашингтоном и Майами.

Маноло де лос Сантос, Виджай Паршад

Перевод Кирилла Бурцева

Источник: https://www.newsclick.in/How-US-Interference-Cuba-Creates-False-Picture-Society