Застраховать себя понадежней должно помочь государство

Поток российских туристов за рубеж не ослабел, несмотря на все меры принятые в связи с пандемией. Где в таком случае отечественные здравницы и почему места туда не доступны стали для лиц, не вышедших еще на пенсию? А ответ прост. В свое время 22.11.1997 года Правительство РФ издало постановление №1471, согласно которому взносы на санаторно-курортное лечение из заработной платы каждого работающего гражданина уже не перечислялись профсоюзам, а Фонду социального страхования. Согласно этому постановлению Правительства РФ взносы перечисленные профсоюзам за определенный период вообще не считались уплаченными. И должны были уплачены снова, и не возмещаемы. Тогда предприятия никто не предупредил, не провел разъяснительной работы, малый бизнес весьма пострадал.

Профсоюзам тогда пришлось немало выслушать от представителей предприятий (перечисляли вам и не знали куда), некоторым организациям пришлось платить взносы за 1999 год уже в Фонд социального страхования РФ по второму разу. Профсоюзы представляли интересы этих юридических лиц в арбитражных судах, многие профлидеры со своей «долей» не смирились.

Позднее с граждан, конечно, ничего не объясняя, сняли «непосильное бремя содержания» санаторно-курортной базы страны, были внесены изменения уже в Налоговый кодекс Российской Федерации, то есть санаторно-курортное лечение, бесплатное заметим, не стало правом каждого гражданина. У Фонда соцстраха сохранилась только обязанность по специальному федеральному закону «О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», и нужно отметить, что Фонд (ФСС РФ) до сих пор оплачивает нам больничные листы, именно этот фонд, а не Фонд обязательного медицинского страхования.

Так важный вид обязательного социального страхования просто исчез из нашей жизни. Между тем отчисления с заработной платы в социальные фонды весьма существенное, из-за этого часто людей сокращают и даже не оформляют по трудовым договорам. Однако уничтожение целого вида страхования не сняло это налоговую нагрузку ничуть.

Сегодня это страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выплаты по материнству. Несчастные случаи на производстве часто скрываются, а на работу потому и не принимаются граждане РФ, что в отношении граждан иных государств таких обязательств нет или они размыты. А вот профсоюзы до утраты ими прав социального страхования, еще выплачивали по этому виду страховку, например, семье погибшего работника АО «Метротоннель».

В настоящее время необходимо восстановить это право. Об этом уже заикались даже вполне официальные лица в Государственной Думе, очень не хотелось бы делать им личный пиар, и тем не менее, отчисления из заработной платы в Фонд социального страхования идут, а профессиональные заболевания и, к счастью, травматизм, светят далеко не каждому.

Предложить нужно восстановить такое право, но некоторые, особенно хорошо обеспеченные граждане могут сказать, что санаторно-курортная база страны им сегодня не особо нужны. Что ж, альтернативность видов социального страхования по закону должна быть.

Итак, первый вид социального страхования, обязательного социального, мы назвали. Затем нужно вспомнить о людях, которые попали, сами того не желая, в очень серьезные обстоятельства и не могут сами за собой ухаживать.

Необходимо предусмотреть отдельный вид страхования на случай риска полной потери трудоспособности, не инвалидности как факта физической неспособности вести полноценную жизнь, а именно невозможности передвигаться и жить в принципе без посторонней помощи.

Многие сегодня так страхуют жизнь и здоровье в коммерческих компаниях. Сами же по себе выплаты по инвалидности мизерные, да и процесс получения ее весьма проблематичный и сложный. Пусть гражданин сам выберет, на что ему надеяться: санаторно-курортное лечение, отдых или такого рода страхование, например.

Такие изменения нужно вносить в базовый закон «Об обязательном социальном страховании», и называться он будет должен именно так.

Нужно восстанавливать не только санаторно-курортную базу страны, но и учреждения социальной реабилитации для тяжелых больных.

Далее страхование пенсионное. Его тоже надо реформировать, если не учреждать заново, собственно говоря.

Пока у нас нет этого страхования, а есть пенсии, неизвестно как начисляемые.

Борис Титов, известный сегодня как уполномоченный по правам человека при Президенте РФ внес предложение о том, что недостающий страховой (трудовой) стаж можно просто купить. Разумеется, речь в его законопроекте шла о годах, сверх положенных сегодня 15 минимальных лет стажа. Понятно и то, что адресовано оно может быть состоятельным людям, а не всем подряд.

Мы увидим, что количество этих лет может возрасти, а просто «купить» лишние годы, значит не ответить на вопрос, на сколько подобно системам пенсионного страхования развитых стран увеличивается стартовый капитал гражданина в Пенсионном фонде РФ относительно базового стажа в каждый последующий, шестнадцатый, семнадцатый год?

Либо увеличиваться, и это скорее всего ( наш капитал курам на смех, его кот наплакал и т.д.), должна просто «базовая», минимальная пенсия, на которую прожить нельзя никому в принципе. После 20 или тем более 25 лет стажа он должен увеличиваться (в ряде стран работник уже при определенном стаже имеет право по выходу на пенсию без ее последующего увеличения).

Будет ли существовать система увеличивающих коэффициентов, что является и ростом пенсионных прав на содержание в старости адекватно вложенному труду или это будет иная система, трудно сказать. Ясно одно, существующая система пенсионных баллов вообще рассчитывается по сложной формуле и совершенно непригодна, как не имеющая концепции и своего обоснования. Мы твердо должны знать, сколько дает нам наша средняя заработная плата за всю жизнь или наш последний заработок.

Кстати, о заработной плате. Почему последняя зарплата, которая как правило наверняка меньше в абсолютном выражении, нежели заработок в среднем возрасте, где-то на пике трудовых достижений, пока мы еще не утратили основных навыков, (с возрастом человек уходит в иные сферы на посильный для здоровья объем труда и рабочих часов, а также по объему соответственно, заработной платы) должна быть определяющей при нашем выходе на пенсию?

Пока что само по себе базовое основание определения наших пенсионных прав неверно и не сформировано. В целом же понятие минимальной заработной платы, пришедшее в советское законодательство с чуть ли не дореволюционного времени, пора отменять. Вводить нужно, на наш взгляд, понятие средней заработной платы в регионе, уровень которой будет корректироваться относительно роста потребительских цен и тех же выплат по трудовым и иным договорам.

Все это предложения для работы наших законодателей в новом составе Государственной Думы ФС РФ.