Выборы в Германии: поражение левых и правых

Партии, входящие в “большую коалицию” правительства Ангелы Меркель, консервативные ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия) привлекли лишь по четверти электората. ХДС/ХСС показал худший результат за всю свою историю, набрав 24,1% голосов. СДПГ со своим кандидатом на пост канцлера Олафом Шольцем смогла восстановить позиции (несколько недель назад она опустилась ниже 15% в опросах), заняв первое место с 25,7%.

Таким образом, 75% избирателей не проголосовали ни за одну из предполагаемых ведущих партий в следующем правительстве. Тот факт, что около 1,6 миллиона голосов ХДС/ХСС уступили СДПГ, довольно сильно связан с консервативным политическим обликом Олафа Шольца, умеренного представителя поколения социал-демократических лидеров, которые разработали контрреформы программы 2010 года.

При явке в 76% и 8,7% голосов, отданных за малые партии, которые не будут представлены в Бундестаге, получается, что только лишь треть всего электората проголосовали за немецкий парламент. Утрата демократической легитимности отражает процесс, который длится уже много лет и становится все более выраженным.

Проигравшие и победители

Крайне правая партия в Бундестаге, Альтернатива для Германии (AfD), недовольна своими неудачами, которые понизили ее поддержку до 10,3% — это означает, что она потеряла звание крупнейшей оппозиционной партии. Кроме того, ее раздирают внутренние противоречия: одни ее члены и лидеры хотят поддержать отрицателей коронавируса и маршировать вместе с неонацистскими формированиями, другие демонстрируют более серьезное отношение к кругам официальной буржуазной политики. Тем не менее, эта партия остается грозным противником, который во многих частях восточной Германии превзошел ХДС и даже стал ведущей партией.

Два победителя — партия “зеленых” с 14,8% (за несколько недель перед выборами она обходила ХДС/ХСС и стала сильнейшей партией в опросах), что является ее лучшим результатом за всю историю, и либеральная СвДП (Свободная демократическая партия) с 11,5%, что тоже является довольно впечатляющим результатом. Пока никто не думает о возрождении “большой коалиции” с ХДС/ХСС в качестве младшего партнера СДПГ. В ближайшие недели (или месяцы) будут рассматриваться и вестись переговоры о двух вариантах: либо коалиция СДПГ с “зелеными” и СвДП, либо ХДС/ХСС с этими же двумя партиями, которые, таким образом, будут играть важную роль в правительстве. Нелегко представить себе компромиссы, на которые придется пойти. (СвДП выступает против увеличения налогов на большие доходы и богатство, но при этом хочет избежать нового государственного долга, поэтому трудно представить, как финансировать инвестиции, обещанные СДПГ и “зелеными” в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и электронные коммуникации). Так как ХДС/ХСС и его кандидат в канцлеры Армин Лаше рассматриваются как проигравшие на выборах, “красно-зелено-желтая” коалиция кажется вероятной.

Левые

“Левая партия” Die Linke не смогла набрать по партийным спискам даже 5% от общего числа голосов, обычно необходимого для представительства в Бундестаге, набрав всего 4,9 % голосов. Однако немецкое избирательное законодательство также допускает пропорциональное представительство партий, получивших не менее трех прямых местных мандатов, и Die Linke сделала это (в избирательных округах Берлина). С этим очень плохим результатом Die Linke, похоже, израсходовала весь свой кредит, полученный во время ее основания. В 2009 году она набрала 11,9 % голосов, и это казалось “хорошим началом”.

Кто в этом виноват? Революционеры и радикальные антикапиталистические левые склонны видеть причину в приспособлении к парламентаризму и оппортунизму (что является реальными проблемами). На уровне региональных правительств, проводящих вполне “обычную” прокапиталистическую политику, эта партия не имеет достаточного потенциала выступать как сила восстания против господства капитала. Однако не все так просто.

Большинство людей, более или менее готовых голосовать за левых, желают увидеть эту партию в правительстве, и даже на федеральном уровне, чтобы увидеть достижение хотя бы малой части ее социальных и экологических целей. Но они полагают, что позиции партии против НАТО (по правде говоря платонические) и против любого международного вмешательства армии (в данном случае вполне практические, поскольку ее депутаты всегда голосовали в соответствии с этим принципом) слишком радикальны.

Предугадать непросто. Нечестно утверждать, будто всегда известно, как получить больше голосов. Иногда приходится говорить вслух непопулярные вещи, идти против течения. Или возьмем, к примеру, 600 000 голосов, которые левые проиграли СДПГ. Со стороны избирателей это был «необходимый шаг» (или «тактическое голосование»), чтобы не дать Армину Лаше победить СДПГ, которое оказалось действенным в самые последние дни перед выборами. Для них было чрезвычайно трудно сделать выбор: риск того, что ХДС / ХСС выиграет, и риск того, что левые не преодолеют 5-процентный барьер, казались реальными. А против «тактического голосования» за «меньшее зло» нелегко изобрести противоядие.

Тем не менее, пришло время обсудить партию Левых и в левых в целом, то как в среднесрочной перспективе можно основать более укоренившееся левое движение по всем направлениям, как активную и вдохновляющую составляющую силу в социальных движениях, носительницу конкретных проектов и действий, которые вписываются в перспективу радикальных социальных изменений, чтобы сломить власть крупного капитала и его политических слуг.

Нельзя и ждать до 2025 года. И достаточно лишь помнить о надвигающейся климатической катастрофе, чтобы понять, как опасно потерять еще четыре года. И то окно времени, которое у нас осталось, начинает закрываться. Либо победа принципов солидарности и экологической ответственности, либо конец всего, что осталось цивилизованного на планете.

Победа в Берлине, в день выборов, общественной инициативы по экспроприации крупных компаний недвижимости (начиная с 3 000 квартир) после мощной кампании на местных уровнях показывает нам направление, двигаясь по которому можно прийти к успеху.

Мануэль Келлнер

Перевод Валерии Удаловой

Источник: https://socialistproject.ca/2021/10/german-election-losses-established-parties-defeat-for-die-linke/#more