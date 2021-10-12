Про власть и кость. Мысли бывшего запутинца(продолжение)

Часть 2

Власть военных: китайский прорыв

Если не принимать всерьёз псевдодемократические ритуалы, до сих пор соблюдаемые властью (“свободные, честные и конкурентные выборы” с заранее назначенными победителями, “независимые представительная и судебная власти”, оформляющие в виде законов и судебных постановлений прямые указания чиновников, “свободные СМИ”, ведущие оголтелую провластную пропаганду, и т.п.), то необходимо ещё раз со всей очевидностью констатировать: СВЫШЕ 20 ЛЕТ РОССИЕЙ УПРАВЛЯЮТ ВОЕННЫЕ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЛЮДИ СПЕЦСЛУЖБ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЦЕНТРОМ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ ГЛАВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СТРАНЕ.

Этого, кстати, не скрывал и сам Владимир Путин, вполне откровенно, хотя и в шутливой форме назвавший вещи своими именами ещё в декабре 1999 года: “Группа сотрудников ФСБ, направленная для работы под прикрытием в правительство, со своими задачами справляется!” (Путин шутит: Группа сотрудников ФСБ в Правительстве со своими задачами справляется (20.12.1999) – YouTube).

Лично я не считаю власть военных абсолютным и демоническим злом. Как доказывает мировой опыт, в истории любой страны могут быть кризисные периоды, когда для сохранения государства и его модернизации необходима жёсткая централизованная власть, в т.ч. и военного типа. Вопрос лишь в том, как она функционирует, какие цели преследует и каких результатов в итоге достигает.

У всех перед глазами примеры Китая и Сингапура, которые успешно модернизировали свои отсталые экономики и вывели их в лидеры глобального развития как раз благодаря жёсткой военизированной власти, действующей в рамках общенационального консенсуса на быстрое преобразование страны. Именно патриотически настроенные и национально ответственные военные во главе с министром обороны Е Цзянь Ином после смерти Мао Цзе Дуна привели к власти в Китае “отца китайского экономического чуда” Дэн Сяо Пина и подавили ожесточённое сопротивление его оппонентов из разложившейся части старой партноменклатуры (“Банды четырёх”), а в Сингапуре активно поддержали будущего “отца сингапурского экономического чуда” Ли Кван Ю в его борьбе с мафиозными кланами и тотально коррумпированной бюрократией.

По-военному “твёрдая рука” государства, беспощадная к коррупционерам и дружественная в отношении предпринимательской инициативы обычных граждан, избавленных от уплаты т.н. “административной ренты” – вот главный секрет успеха этих когда-то безнадёжно нищих и презираемых всем “цивилизованным миром” стран.

Убеждённый рыночник Дэн Сяо Пин, раскрепостив предпринимательскую энергию народа, одновременно установил жесточайший антикоррупционный режим для чиновников и защитил от растаскивания по частным и корпоративным карманам базовые секторы китайской экономики – и тем самым обеспечил прочную основу для рекордно быстрого роста негосударственного сектора, вовлекшего в свою орбиту уже свыше 500 миллионов китайцев.

Средний класс Китая, надёжно защищённый от коррупционных “наездов” чиновников и ценового произвола монополистов, стал самым массовым классом в стране и локомотивом её развития. ВВП Китая за последние 20 лет увеличился в 11 (!) раз. Предпринимательство здесь растёт, как на дрожжах, открывая до 15 000 новых бизнесов день, создавая сегодня свыше 80 процентов всех рабочих мест и обеспечивая свыше 60 процентов китайского ВВП.

Месячный доход городской семьи, относящейся к среднему классу, сейчас колеблется от 800 до 3000 долларов в месяц. Уровень месячного душевого дохода, не облагаемый налогом, в 2020 году достиг в Китае 5000 юаней (т.е. 57,5 тысяч рублей), многие мелкие и средние предприятия, особенно инновационные, от налогов освобождены вообще.

Постоянно снижаются ставки НДС: так, в прошлом 2020 году они были снижены для промышленности до 13 процентов, для транспорта, грузоперевозок и строительства – до 9 процентов (в России, как известно, НДС был повышен с 18 до 20 процентов). Как следствие, Китай сегодня вышел на первое место в мире по объёму ВВП по ППС (паритету покупательной способности), а также стал крупнейшим розничным рынком планеты.

Таким образом, ИМЕННО БЕСПОЩАДНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ЧИНОВНИЧЬЕЙ КОРРУПЦИИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ СТАЛО КЛЮЧОМ К УСПЕШНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ “КАЗАРМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА” МАО ЦЗЕ ДУНА В НЫНЕШНЮЮ СИСТЕМУ КИТАЙСКОГО “РЫНОЧНОГО СОЦИАЛИЗМА” ДЭН СЯО ПИНА, ПОБЕДОНОСНО КОНКУРИРУЮЩУЮ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ (Китай сокращает долю государства в экономике (sb.by), Уровни жизни в Китае (средний класс) Новости Китая (prc.today), Список стран мира по ВВП в 2021 году (kmcd.ru).

Именно поэтому передачу власти в России военным в 1999 году я считал и до сих пор считаю единственно правильным и рациональным решением. Вместе с абсолютным большинством граждан РФ я совершенно осознанно поддержал тогда т.н. “путинский траст” начала 2000-х и дважды голосовал за Владимира Путина на выборах 2000 и 2004 гг. как за кадрового военного, предотвратившего распад страны и декларировавшего цели её модернизации в интересах народа и преодоления самого токсичного наследия 90-х – колониальной структуры собственности, сырьевой модели экономики и повальной чиновничьей коррупции, обескровливающих государство.

Я был убеждён, что только такой президент, получивший мандат общенародного доверия, сумеет сломить ожесточённое сопротивление ельцинской олигархии и провести деприватизацию расхищенных ею базовых национальных активов, чтобы затем использовать их для подлинной модернизации России и создания массового среднего класса – единственного гаранта устойчивого развития страны и её конкурентоспособности в мире.

Власть военных: российский провал

Как и для чего российские “патриотически настроенные и национально ответственные военные” во главе с Владимиром Путиным использовали мандат общенародного доверия 2000-х и каких результатов в итоге достигли – уже совершенно ясно.

ЗАНЯВ КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ, ОНИ НЕ ТОЛЬКО НЕ РЕШИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОГОВОРОМ 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, НО ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ИХ МЕТОДИЧНО УСУГУБЛЯЛИ.

Вместо преодоления “проклятого наследия 90-х” они использовали его для установления собственной политической и экономической сверхмонополии, а полученные в результате огромные политические и финансовые дивиденды конвертировали не в модернизацию страны, а в обустройство кастовой “зоны сверхкомфорта”, которая по уровню богатства и роскоши давно превзошла всё то, чего когда-то достигли на этом гибельном пути дворянская и советская элиты.

Да, разумеется: “твёрдая путинская рука”, восстановив в 2000-х вертикаль управления и собрав распадающуюся страну в единое государственное целое, смогла эффективно решить и ряд военно-силовых задач. А именно: ликвидировать террористический анклав в Чечне и обуздать региональные оргпреступные группировки; снять проблему терактов, терзавших страну с 1999 по 2011 гг.; адекватно ответить на грузинское вторжение 2008 года в Южную Осетию и убийство 72 российских миротворцев; воссоздать ВПК и перевооружить армию в соответствии с самыми современными стандартами; в 2014 году присоединить пророссийский Крым и защитить пророссийский Донбасс от военной агрессии националистической украинской власти; в 2015-2017 гг. разгромить Исламское государство в Сирии, угрожавшее дестабилизацией юга России. Как известно, все эти действия были поддержаны подавляющим большинством народа РФ, о чём объективно свидетельствует социология (Крымский консенсус — Википедия Переиздание // WIKI 2).

ОДНАКО, В ОТЛИЧИЕ ОТ НАШИХ КИТАЙСКИХ СОСЕДЕЙ, ГЛАВНЫМ ИТОГОМ 22-ЛЕТНЕГО ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНСКОЙ “ТВЁРДОЙ РУКИ” СТАЛА НЕ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ РОССИЯ С ЕЁ МАССОВЫМ СРЕДНИМ КЛАССОМ, УСПЕШНО КОНКУРИРУЮЩАЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ РАСТУЩИХ РЫНКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, А РОСКОШНЫЕ ДВОРЦЫ, ВИЛЛЫ, ПОМЕСТЬЯ И ПРОЦВЕТАЮЩИЕ БИЗНЕС-МОНОПОЛИИ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ, ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ ПОСРЕДИ НИЩАЮЩЕЙ, СТАГНИРУЮЩЕЙ И БЫСТРО ВЫМИРАЮЩЕЙ СТРАНЫ.

Только факты.

В интервью ТАСС 18 марта 2021 года Владимир Путин объявил, что к среднему классу в России относятся свыше 70 процентов населения, чей доход составляет от 17 тысяч рублей в месяц. При этом он сослался на международную формулу определения среднего класса, применяемую Всемирным банком (Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу :: Общество :: РБК (rbc.ru).

Исходя из неё, нижняя планка ежемесячного дохода, позволяющая причислить гражданина РФ к среднему классу, устанавливается простым умножением размера официального российского прожиточного минимума на коэффициент “1,5” (11 563 рубля Х 1,5 = 17 344 рубля). Однако, с точки зрения самого Всемирного банка, принципиальным критерием принадлежности к среднему классу является не просто доход, арифметически исчисленный по данной формуле, а лишь такой, который позволяет человеку потреблять определённый набор качественных товаров и услуг, а также иметь накопления, достаточные для инвестирования в здоровье, образование, жильё, будущую пенсию, путешествия, инструменты фондового рынка и т.п.

Именно этим критерием сегодня руководствуются ведущие экономисты. Так, по мнению Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), минимальный порог вхождения в реальный российский средний класс сейчас составляет от 800 долларов (или примерно 60 тысяч рублей) ежемесячного дохода на человека в регионах и до 1500 долларов (или примерно 112 тысяч рублей) в Москве. Такому уровню доходов соответствуют сегодня лишь менее 4 процентов населения.

НАЗВАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ “СРЕДНИМ КЛАССОМ” ГРАЖДАНЕ В СВОЁМ ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ БЕДНЫХ – Т.Е. ТЕХ, КТО ТРАТИТ ПОЧТИ ВЕСЬ СВОЙ ДОХОД НА ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ (От 60 до 120: сколько зарабатывает средний класс в России :: Экономика :: РБК (rbc.ru).

Мнение экономистов разделяют и политики. Так, с точки зрения одного из руководителей партии “Родина” Фёдора Бирюкова, “всерьез обсуждать характеристики среднего класса, исходя из данной системной ошибки, просто бессмысленно. Разумеется, средний класс — это люди с приличным и стабильным уровнем дохода, которые имеют определенные сбережения, а не работают тупо от зарплаты до зарплаты, периодически влезая в мелкие и крупные долги из-за хронического безденежья. Средний класс — это уверенная в себе буржуазия, хорошо знающая себе цену и придерживающаяся определенных гражданских позиций. Также у среднего класса должны быть свои политические интересы, представленные в парламенте. Большинство же россиян даже в крупных городах и относительно благополучных регионах болтаются между пролетариатом и люмпен-пролетариатом. Им нечего терять, кроме своих долгов…” (В России Путина средний класс жирует на 17 тысяч и ни в чем себе не отказывает – Свободная Пресса (svpressa.ru)).

Такой подход высшей власти РФ к оценке реального благосостояния народа оспаривается даже её “системными” олигархами. Так, по мнению владельца “Русала” Олега Дерипаски, всерьёз рассуждать о принадлежности 70 процентов россиян к среднему классу невозможно, поскольку 80 миллионов из них сегодня живут в абсолютной бедности, т.е. имеют доходы даже ниже прожиточного минимума (, Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума – Новости – Общество – Коммерсантъ (kommersant.ru)).

ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭКСПЕРТЫ – КАК РОССИЙСКИЕ, ТАК И ЗАРУБЕЖНЫЕ – ЕДИНОДУШНЫ В КОНСТАТАЦИИ РЕКОРДНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО РАССЛОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

По данным РБК, основанным на докладе международной аналитической компании BostonConsultingGroup, в руках 500 сверхбогатых россиян сегодня сосредоточено свыше 40% всех активов страны, при этом процент самых состоятельных граждан РФ (с активами более $100 млн) аккумулирует примерно в четыре раза (!) большую долю средств, чем в среднем по миру. По оценкам банка CreditSuisse, в 2020 году 1% населения России владел 57% финансовых ресурсов страны, что также является абсолютным мировым рекордом (Эксперты оценили стоимость активов 500 «сверхбогатых» россиян :: Экономика :: РБК (rbc.ru)).

По мнению Рубена Ениколопова, ректора Российской экономической школы, богатейшие слои общества РФ стараются устранить всякую конкуренцию и навсегда закрепить своё монопольное положение. С точки зрения Сергея Гуриева, главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития до 2019 года, рекордное неравенство в доходах граждан РФ культивируется самой властью через созданную и поддерживаемую ею коррупционно-монополистическую систему. При этом бенефициары этой системы предпочитают выводить большую часть своих доходов за рубеж, прежде всего – в страны Запада, что к 2018 году уже составило сумму примерно в один триллион долларов и превысило общую стоимость всех российских домохозяйств, вместе взятых. Ничего похожего в мире больше нет (Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года (kp.ru), Аналитик заявил о поляризации россиян из-за имущественного неравенства (interfax.ru)).

По мнению секретаря ЦК КПРФ Павла Дорохина, “вопиющее неравенство в доходах граждан РФ – научно установленный факт. Наша страна занимает первое место в мире по данному показателю: в 2018 году на долю долларовых миллионеров приходилось 62% благосостояния, на долю миллиардеров – ещё 26%. Остальные довольствуются чуть более одной десятой всего национального дохода. ВВП Японии, к примеру, составляет почти $5 трлн., при этом миллиардеров там – 35 человек. ВВП России – менее $1,3 трлн., а долларовых миллиардеров у нас – 102 человека. При этом, по официальным данным Росстата, 42% нашего населения живёт на 633 рубля в день, а каждый седьмой гражданин РФ находится за чертой бедности с доходом не более 10 тысяч рублей в месяц…” (Павел Дорохин: «У КПРФ есть рецепты ликвидации имущественного расслоения и нищеты» (kprf.ru)).

Власть РФ периодически выдвигает амбициозные стратегии развития страны и повышения благосостояния граждан. Наиболее известной из них стала т.н. “Стратегия-2020”, разработка которой началась по личной инициативе Владимира Путина ещё в 2006 году. В СМИ она так и называлась – “План Путина” – и была одним из главных аргументом власти на выборах всех уровней вплоть до 2018 года. В ней ставилась задача к 2020 году увеличить ВВП на 66 процентов от уровня 2012 года и войти по этому показателю в пятёрку наиболее развитых экономик мира. “Стратегия-2020” также предусматривала рост доходов населения на 70 процентов и достижение уровня средней заработной платы в стране, эквивалентного 2700 долларов США (или примерно 85 тысяч рублей по тогдашнему обменному курсу 32 рубля за доллар). Кроме того, она обещала существенный рост расходов на образование, медицину и модернизацию их инфраструктуры; двукратное снижение уровня бедности; обеспечение всех семей с детьми жильём площадью не менее 100 кв. метров; создание 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест и т.д. (Что обещали Путин и Медведев народу к 2020 году? Разбираем “Стратегию-2020” | ПОЛИТОБЗОР | Яндекс Дзен (yandex.ru)).

ОДНАКО ВСЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ “СТРАТЕГИИ-2020” БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛЕНЫ.

Так, за 8 лет с 2012 до 2020-го года ВВП РФ вырос лишь на 6 процентов, что оказалось в три раза(!) ниже даже среднемирового показателя (17 процентов за 8 лет). По данным Всемирного банка, по абсолютному объёму ВВП (1,7 триллионов долларов США) Россия сегодня откатилась на 11 место, пропустив вперёд США, Китай, Японию, Германию, Индию, Великобританию, Францию, Италию, Бразилию и Канаду. Вместо обещанного 70-процентного роста доходов граждан произошло их падение ниже уровня 2012 года, а количество официальных бедных по данным Росстата выросло более чем на треть – с 13 миллионов в 2012 году до 20 миллионов в 2020-м. ВМЕСТО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЕЁ Т.Н. “ОПТИМИЗАЦИЯ”, СОПРОВОЖДАВШАЯСЯ РЕЗКИМ (ПОЧТИ В 2 РАЗА!) СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛА ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ДЕТСКИХ САДОВ И ДРУГИХ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Про свои планы обеспечить семьи с детьми просторным жильём и создать 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест власть теперь не вспоминает вообще (Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта — Гуманитарный портал (gtmarket.ru), , Счетная палата сообщила о резком сокращении числа школ в России :: Общество :: РБК (rbc.ru), РПЦ строит по три храма в сутки. А количество больниц и школ в России ежегодно сокращается (znak.com)).

Схожая судьба постигла и знаменитые “майские указы” Владимира Путина, принятые в 2012 году и предусматривавшие увеличение зарплат в социальной сфере (врачам, преподавателям ВУЗов, медсёстрам, младшему медперсоналу, работникам культуры, учителям, воспитателям детских дошкольных учреждений и т.д.) до уровней 100-200 процентов от средних зарплат по регионам. Однако их финансирование было возложено на бюджеты самих регионов, и без того едва выживающих за счёт федеральных дотаций и банковских кредитов: в 2020 году самостоятельно сводили концы с концами лишь 13 регионов РФ из 85, остальные задолжали банкам свыше 2 трл. рублей (Прошло 7 лет, «Майские указы» по бюджетникам до сих пор не выполняются. Объясняем, почему — Рамблер/финансы (rambler.ru)).

КАК СЛЕДСТВИЕ, “МАЙСКИЕ УКАЗЫ” БЫЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ ЛИБО ПРОИГНОРИРОВАНЫ, ЛИБО ВЫПОЛНЕНЫ КРАЙНЕ ФРАГМЕНТАРНО.

Так, за первое полугодие 2019 года лишь 4 региона смогли обеспечить зарплаты бюджетников на заявленном “майскими указами” уровне. Например, в 2019 году средняя зарплата учителя в России должна была составить 40 тысяч рублей, однако, по факту, т.е. согласно опросам самих учителей, большинство из них получают лишь в районе 15-20 тысяч. По свидетельствам врачей, их зарплаты сегодня не превышают средний уровень зарплат в регионах – при кратно возросших нагрузках из-за проведённой “жёсткой оптимизации”. Ряд авторитетных экономистов, в том числе провластных, считают “майские указы” заведомо не исполнимыми и откровенно популистскими. Так, ещё в 2013 году замминистра экономического развития Андрей Клепач заявил, что для их реализации экономика России должна ежегодно расти как минимум на 7 процентов, а не на фактические 0,5 или 1. Совершенно ясно, что участь “Стратегии-2020” и “майских указов” разделят и т.н. “Национальные проекты” 2018 года, обеспеченные бюджетным финансированием лишь наполовину и опирающиеся на прогнозы экономического роста, которого нет (Почему у преподавателей низкие зарплаты | e1.ru – новости Екатеринбурга, Финансирование национальных проектов (icss.ru)).

ВАЖНЕЙШИМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ О РЕАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ВЛАСТИ РФ ЗА 20 ЛЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

По мнению ведущих экспертов-демографов, процесс депопуляции (т.е. сокращения населения страны из-за значительного превышения числа умерших над числом родившихся, а также эмиграции) носит системный характер и уже набрал темпы, отбрасывающие нас к временам “лихих” 90-х или голодных послевоенных 1946-47 гг. Выступая на июньском (2021 г.) съезде “Единой России”, президент РФ назвал происходящее “демографической ямой” и вновь привычно сослался на последствия Отечественной войны и рыночных реформ 30-летней давности. То же самое он повторил и 1 сентября. Однако эти попытки свалить ответственность за столь масштабную убыль населения на прошлое очевидно противоречат фактам (Путин на марафоне «Знания» заявил, что население РФ могло бы достигать 500 млн человек (yandex.ru)).

По мнению ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой, как минимум половина смертей в современной России обусловлена недоступностью медицинской помощи вследствие т.н. “реформы здравоохранения” (или политики “жёсткой оптимизации”), проводимой властями, а также резким ухудшением социально-экономического положения народа (падением доходов, ростом цен и тарифов ЖКХ, увеличением пенсионного возраста, безработицы и т.д.).

Демографические итоги 2020 года, обнародованные Росстатом, шокируют: убыль населения (смертность плюс эмиграция) составила рекордные 689 000 человек, т.е. более чем в два раза превысив прошлогодний показатель (316 000 человек). Превышение смертности над рождаемостью составило 1,5 раза против 1,21 годом ранее. В ряде регионов это превышение составило более 2 раз, в Тульской области – 2,5. Естественный прирост наблюдался только в республиках Северного Кавказа и ряде автономий, при этом абсолютная рождаемость и там оказалась наименьшей после 2002 года. Смертность от COVID-19 (официально – 116 000 жертв на конец 2020 года) внесла свою лепту в эту скорбную статистику, но уж точно не определяющую (Демографические итоги-2020: Россия вернулась в 90-е – DISCRED.RU).

Кроме того, согласно опросов, проведённых НАФИ и РАНХиГС, почти половина россиян детородного возраста вообще не желают иметь детей из-за отсутствия необходимого уровня дохода и какой-либо надежды иметь его в будущем. Быструю деградацию репродуктивных установок населения также фиксирует и Росстат. На этом фоне меры по борьбе с депопуляцией, предпринимаемые властью (выплата материнского капитала, увеличение пособий на детей, различных разовых выплат и т.д.), имеют крайне незначительный эффект и на процесс вымирания страны принципиально не влияют. По прогнозам демографов, в 2021 году смертность в России составит, как минимум, 2 миллиона человек при рождаемости в 1,2-1,3 миллиона. Следует учитывать также, что эти данные взяты из официальных источников (Росстат, РАНХиГС и т.д.), которые, мягко говоря, не склонны “сгущать краски” и “драматизировать ситуацию”. В РЕАЛЬНОСТИ МАСШТАБЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОПАСТИ, В КОТОРУЮ ВАЛИТСЯ СТРАНА, МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЕЩЁ КАТАСТРОФИЧНЕЙ (Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет :: Экономика :: РБК (rbc.ru)).

Базис бьёт надстройку

Совершенно очевидно, что ситуация, при которой “зона сверхкомфорта” путинского правящего класса стабильно процветает и укрепляется уже 20 лет, а все т.н. “стратегии”, “нацпроекты” и “госпрограммы”, направленные на реальную модернизацию страны и рост благосостояния обычных граждан, так же стабильно терпят крах – имеет не случайный, а глубоко системный, базисный характер.

В ОТЛИЧИЕ ОТ КИТАЯ, ГДЕ ДЭН СЯО ПИН И ПОДДЕРЖАВШИЕ ЕГО ВОЕННЫЕ ПОДАВИЛИ КОРРУПЦИЮ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ, НАШИ СИЛОВИКИ ПОЖЕРТВОВАЛИ РАЗВИТИЕМ РАДИ КОРРУПЦИИ.

Установив тотальный контроль над политической системой, наделяющей исполнительную власть исключительными правами и полномочиями, а также отсталой колониально-олигархической экономикой, основанной на добыче и вывозе природных ресурсов, они стали их главными бенефициарами и, как следствие, противниками любых попыток их реального реформирования и тем более демонтажа.

Уже к концу 2000-х ими был сделан вывод о том, что сохранение и воспроизводство существующей политико-экономической модели, много лет приносящей им поистине золотые дивиденды, возможны лишь ПРИ СИСТЕМНОМ СДЕРЖИВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И КОНСЕРВАЦИИ БЕДНОСТИ И БЕСПРАВИЯ АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ. “Остановись, олигархическое мгновенье, ты прекрасно!” – вот подлинная, а не декларируемая цель их сугубо консервативной стратегии, основанной на прочном фундаменте глубоко осознанного КОРПОРАТИВНО-КЛАССОВОГО ИНТЕРЕСА.

Окончательное осознание этого интереса и выбор способов его защиты произошли во время массовых протестов в Москве и Санкт-Петербурге в 2011-2012 гг. Именно тогда впервые заявил о себе настоящий российский средний класс (прежде всего – мелкая и средняя буржуазия, выжившая в “бандитские” 90-е и поднявшаяся на нефтедолларовой волне “тучных” 2000-х). Он потребовал реализации своих законных прав на политическое представительство и подотчётность чиновников народу, а также обвинил власть в системном казнокрадстве и выступил за пересмотр общественного договора между нею и российской нацией, основанного исключительно на доверии. Путинская олигархия, 12 лет бесконтрольно распоряжавшаяся ресурсами страны, вдруг со страхом обнаружила перед собой конкурента, обладающего реальной политической субъектностью, способностью к самоорганизации и волей к кардинальному изменению сложившегося статус-кво. А ещё точнее – своего классового антагониста и потенциального могильщика, способного лишить её власти и неправедно нажитой собственности, а также призвать к ответу за коррупцию, возведённую в государственную степень (Зайцев_ Карастелев_ Протестное движение в России..pdf (hse.ru)).

ИМЕННО В 2011-12 ГГ. ВЛАСТЬЮ БЫЛ ВЗЯТ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КУРС НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ И СВОРАЧИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВЕДУЩИХ К РОСТУ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, поскольку именно эти процессы неизбежно усиливали позиции среднего класса и его политическое влияние, прямо угрожающее монополии “Единой России” и устойчивости всего олигархического режима в целом. Продолжая публично заявлять о поддержке предпринимательской инициативы граждан, власть на деле разрабатывала и принимала решения, направленные на её ограничение и удушение – так, к примеру, уже с 2013 года социальные налоги на малый и средний бизнес выросли сразу в 2 (!) раза.В созданной ею экономической и административной системе могли эффективно выживать лишь бизнесы, аффилированные с чиновниками и целиком лояльные им (Год умирающего бизнеса: где и почему в России исчезают индивидуальные предприниматели | Forbes.ru).

Одним из очевидных последствий этого стали массовое закрытие бизнесов и взрывной рост эмиграции. За первое полугодие 2012 года было закрыто рекордное число бизнесов за всю историю России – свыше 600 000 (другой исторический всплеск закрытия бизнесов – 550 000 – зафиксирован совсем недавно, в “репрессивном” первом полугодии 2021 года). По данным Росстата, с 2012 по 2018 гг. (т.е. за третий президентский срок Владимира Путина), страну в общей сложности покинули 1,7 миллиона человек, при этом поток отъезжающих стремительно нарастал (2012 год – 122,8 тысяч человек, 2017 год – уже 377,2 тысяч человек), а его подавляющую часть составила молодёжь в возрасте от 22 до 35 лет, объяснявшая свой отъезд в первую очередь “нестабильностью экономической ситуации в России и отсутствием защиты от произвола чиновников”. Кроме того, по данным стран, принявших наибольшее число эмигрантов из РФ, Росстат занижал количество уехавших, в среднем, в 6 раз (Иной русский мир • Проект. (proekt.media)).

В результате проведения российской властью политики подавления и агрессивного переформатирования среднего класса его структура за эти годы кардинально изменилась. В отличие от 2011 года, когда его ядро составляли экономически самостоятельные граждане, чей доход не зависел от госбюджета (в большинстве – мелкие и средние предприниматели), сегодня в нём преобладают те, чьё благополучие прямо связано с работой на государство (госслужащие, сотрудники госкомпаний, бюджетники всех уровней и т.д.). Кроме того, значительное падение доходов среднего класса привело к его существенному количественному сжатию (Российский средний класс – какой он? | Рынок и аналитика|Финам.ру (finam.ru)).

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов считает, что “этот класс истончается, исход из него происходит не вверх, а вниз по социальной лестнице”. Профессор ВШЭ Наталия Тихонова также фиксирует сжатие среднего класса: “Его благосостояние в России ухудшается, реальные доходы сокращаются с 2014 года. Сегодняшние зарплаты среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за его пределы. Более устойчивым в этих условиях оказывается средний класс, представленный работниками предприятий государственной и смешанной форм собственности” – отмечает эксперт (Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком :: Экономика :: РБК (rbc.ru)).

Таким образом, за прошедшее десятилетие средний класс значительно истончился и обеднел, был насильственно атомизирован, огосударствлен и, по факту, лишён политической субъектности, а партии, традиционно представлявшие его интересы (“Яблоко”, “Партия РОСТА”, ПАРНАС”), превращены в политических изгоев (Переход среднего класса в категорию бедных в России назвали “взрывоопасным” – МК (mk.ru)).

Цель столь бескомпромиссной классовой селекции, проводимой властью РФ по принципу “чем хуже, тем лучше”, вполне прозрачна: через процессы искусственно насаждаемой бедности окончательно выбросить за пределы среднего класса (и, насколько возможно, страны) потенциально опасные для неё мелкую и среднюю буржуазию и их группы поддержки, заместив их полностью лояльными и тотально зависимыми от неё социальными стратами. И достичь, наконец, такого устройства российского общества, которое она считает максимально выгодным, комфортным и безопасным для себя на десятилетия вперёд.

А таковым, разумеется, ей представляется исключительно кастовое устройство – причём предельно примитивное и архаичное. По её замыслу, на вершине этой “новой старой” социальной пирамиды должны несменяемо царить сегодняшняя путинская элита и её окружение – т.е. примерно миллион человек, обладающих всей полнотой “священных” прав и привилегий; ступенька ниже предназначена для их силовой, хозяйственной, пропагандистской, религиозной и прочей обслуги – т.е. ещё примерно 4-5 миллионов человек; ну, а роль вечных париев отведена “прочим” 140 млн. гражданам РФ, лишённым, по факту, базовых политических и социальных прав, предельно атомизированным и экстремально выживающим в диапазоне от “опрятной бедности” до “отчаянной нищеты” (Ешь бедных (novayagazeta.ru), Денег нет. Но не для всех — Блоги — Эхо Москвы, 13.07.2021 (echo.msk.ru), Почему в России экономика растет, а доходы граждан падают. Не комфортный ответ экономиста | финансовые тонкости | Яндекс Дзен (yandex.ru)).

“Элиты низкого качества присваивают создаваемые обществом ресурсы и сознательно тормозят развитие страны. В российском укладе элиты – это держатели ренты (прежде всего – природной), которые не заинтересованы в развитии человеческого капитала. Здесь преобладают экстенсивные форматы, а с ними и грызня элит, иерархия, подданичество и автократизм “… “В рейтинге элит, согласно исследованию швейцарского Университета Санкт-Галлен совместно с Московской школой управления “Сколково”, Россия заняла лишь 65 место наряду с Ботсваной. Рейтинг возглавляет Сингапур с его идеалами социальной справедливости, провозглашенными Ли Кван Ю. Далее следуют ФРГ и Великобритания”…”Низкое качество элит увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны” – считает президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов (Россия заняла 65-е место в рейтинге качества элит – Новости – Экономика – Коммерсантъ (kommersant.ru), Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны :: Общество :: РБК (rbc.ru), Рассказываю свою версию низкой заработной платы в России | Без лицемерия | Яндекс Дзен (yandex.ru)).

“Форматирование” под себя среднего класса и подавление наиболее пассионарной части мелкой и средней буржуазии и её политических представителей (Навальный и др.) власть успешно совмещает с методичным прессингом в отношении касты “низшей”, которая, по её мнению, до сих пор пользуется неоправданно большими правами и льготами. Будучи, как уже говорилось, прежде всего бизнес-корпорацией бюрократии, приватизировавшей государство и использующей его ресурсы для извлечения максимальной прибыли, в основу своего отношения к этим 140 миллионам граждан РФ она совершенно логично положила принцип жёсткой рентабельности.

А этот принцип, с её точки зрения, давно и серьёзно нарушен. Она убеждена, что ст.7 Конституции РФ, до сих пор провозглашающая капиталистическую Россию социальным государством, есть “атавизм и рудимент СССР”, причём очень вредный и опасный, и что сохранение крайне дорогостоящей социальной инфраструктуры “для всех” (бесплатные образование и здравоохранение, государственное пенсионное обеспечение, льготы для социально незащищённых и т.д.) является вовсе не обязанностью действующей власти, а лишь благотворительной опцией, которая может (и должна!) изменяться или даже отменяться в соответствии с изменением политической и экономической конъюнктуры.

Да, разумеется: в “тучные” 2000-е, когда электорат безоговорочно поддерживал власть, а нефтегазодоллары текли рекой, отбирать его привычные социальные “пряники” было бы ошибкой. Власть считала их вполне приемлемой платой за общенародную поддержку Владимира Путина и его силовой вертикали. Но уже начиная с посткризисного 2010 года, когда эта поддержка заметно ослабла, она решила пропорционально снизить и размеры своей “благотворительности” по принципу “меньше поддержки – меньше пряников”.

Именно в это время важнейшим в публичной риторике руководства РФ стал термин “оптимизация” – т.е. термин из сферы бизнеса, означающий “максимизацию прибыли при минимизации расходов”. Под оптимизацией власть, целиком переродившаяся в бизнес-корпорацию, понимает сокращение непрофильных для себя (т.е. социальных) расходов и перераспределение освободившихся средств на цели, которые она считает абсолютно профильными и приоритетными. За 10 лет проведения политики “жёсткой оптимизации”, являвшейся, по сути, прямым продолжением “шоковой терапии” 90-х, доля расходов на социальную сферу в бюджете РФ (здравоохранение, образование, культуру, пенсионное обеспечение и т.д.) неуклонно снижалась, а доля расходов на содержание самой власти и её силовой составляющей (военных, спецслужбы, полицию, Росгвардию и т.п.) так же неуклонно росла. Среди крупнейших держав мира Россия по этому соотношению стала абсолютным антирекордсменом (Треть бюджета России уходит на 2,5 миллиона силовиков / Закон и Порядок (zakon-i-poryadok.com), Расходы на силовиков и чиновников увеличились на 500 миллиардов рублей (newizv.ru), Путин утвердил сокращение расходов на здравоохранение и социальную поддержку россиян | 08.12.20 | finanz.ru).

Помимо методичного освобождения от социальных обязательств и обвального (в разы!) сокращения социальной инфраструктуры под лозунгом “Государство вам ничего не должно!”, одним из важнейших шагов власти в создании в России кастового общества стала принятая в феврале 2019 года “Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года” – являющаяся, по сути, стратегией её дальнейшего пространственного сжатия и запустения. Она возвела в ранг закона процессы дезинтеграции страны, запущенные ещё в начале 90-х. Вместо подлинно государственного, общенационального интереса, который всегда заключался в освоении и развитии территорий через создание и поддержание здесь государством необходимой промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, в её основу был положен всё тот же принцип жёсткой рентабельности, т.е. обеспечения максимальной прибыли олигархических группировок при минимуме их корпоративных издержек. Констатируя, что экономический рост сегодня локализован лишь в крупнейших городских агломерациях, а на остальной территории РФ наблюдаются экономическая стагнация и снижение численности населения, стратегия не только не предусматривает исправления этой ситуации, а, напротив, руководствуется ею при принятии дальнейших макроэкономических и социальных решений (Стратегия пространственного развития РФ: прорыв или суета перед поражением? – ИА REGNUM).

Реализация этой стратегии подразумевает продолжение курса “жёсткой оптимизации” (т.е., по факту, сворачивания) социально-экономической инфраструктуры российской провинции и вынужденного переселения (а, по факту, депортации) десятков миллионов её жителей в мегаполисы, что должно обеспечить гарантированный спрос на московские, санкт-петербургские, новосибирские, екатеринбургские, нижегородские, казанские и прочие новостройки и, как следствие – гарантированные сверхприбыли всем звеньям и уровням олигархической пирамиды от чиновников и их застройщиков до коммерческих банков, наживающихся на ипотечном и потребительском кредитовании. При этом сами мегаполисы, которым предписано стать надёжными источниками благосостояния путинской бюрократии на десятилетия вперёд, рассматриваются ею не как важнейшие исторические, культурные, научные и промышленные центры России, а прежде всего как альтернативный углеводородам сырьевой ресурс (“вторые нефть и газ”), подлежащий самой хищнической эксплуатации без оглядки на негативные последствия: социально-экономические, экологические и демографические. Именно здесь, в этих стратегически важных городах страны, в полной мере проявился квазигосударственный, а, по факту – антигосударственный и корпоративно-мафиозный характер нынешней власти (30 миллионов лишних людей Собянина. Они не вписались в рынок – Яндекс.Видео (yandex.ru), Мишустин: власти продолжат сокращать количество обязательных требований в строительстве (xn—80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai)).

Полигоном олигархического “освоения” (а, по сути, разграбления) ведущих городских агломераций России и выстраивания здесь новейшей кастовой системы стала её столица. Мэр Москвы С.Собянин, назначенный на эту должность президентом РФ в октябре 2010 года, своей главной целью заявил “усиление конкурентоспособности Москвы через повышение её инвестиционной привлекательности”. Экспертное сообщество, имеющее перед глазами опыт наиболее успешных мегаполисов мира, ожидало от новой столичной власти соответствующих действий: приоритетного развития науки и инновационных отраслей, предприятий малого и среднего бизнеса, сфер культуры, туризма и досуга, экологии, образования, медицины и т.п. Ведь именно эти сферы и отрасли, напрямую связанные с качественным ростом человеческого капитала, являются общепризнанными драйверами устойчивого развития городских агломераций, обеспечивают их реальную конкурентоспособность в быстро меняющемся мире (https://www.kommersant.ru/doc/3533278, https://viafuture.ru/sozdanie-startapa/drajvery-razvitiya-ekonomiki).

Но, как скоро выяснилось, Собянин и его команда имели в виду совсем другое. Они сделали ставку на сверхплотную коммерческую застройку Москвы и извлечение из этого максимально быстрой спекулятивной прибыли. Как следствие, именно стройкомплексу – т.е. одной из самых монополизированных и коррумпированных отраслей российской экономики – было предписано стать “драйвером развития Московской агломерации”. Коммерческий интерес застройщиков и банкиров, подкреплённый всей мощью административно-чиновничьего ресурса, окончательно возобладал в Москве над интересами общества и государства. Как следствие, его жертвами стали не только сотни исторических зданий и кварталов в наиболее дорогостоящих московских районах, но и архитектурно-планировочное наследие столицы РФ в целом. Ради обогащения правящей бизнес-корпорации были отброшены все прежние градостроительные принципы и правила, базировавшиеся на самых передовых достижениях архитектурной мысли 20 века, пересмотрены или отменены сотни нормативных документов, устанавливающих приоритет социального, экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия горожан. Его жертвой стал противоэпидемический комплекс Москвы советского периода (Собянин и Воробьев лишают жителей Москвы и Подмосковья чистого воздуха (pasmi.ru), https://www.mk.ru/moscow/2014/06/17/sobyanin-prognoziruet-rekordnye-obemy-stroitelstva-i-vvoda-zhilya-v-stolice.html, О разрушении противоэпидемического комплекса (Сергей Менжерицкий) / Проза.ру (proza.ru)).

Для беспрепятственного возведения всё новых железобетонных гетто, предназначенных для коммерческой реализации переселенцам из нищающей провинции, властью были пролоббированы целый ряд федеральных и московских законов. Так, постановлением Совета Федерации от 27.12.2011 территория Москвы, и без того крупнейшего мегаполиса Европы, была одномоментно увеличена в два с половиной (!) раза, вследствие чего статус столичных (т.е. сверхдорогих и коммерчески выгодных для застройки) получили земли юго-западного Подмосковья, являющиеся важнейшей частью Лесопаркового защитного пояса Москвы. Как следствие, к 2019 году присоединённые территории давали уже свыше 80 процентов ежегодного прироста всей столичной недвижимости и “новых москвичей”. В дальнейших планах мэрии – расширение границ мегаполиса до Калуги и создание сверхагломерации с численностью 40 миллионов человек и выше (Политика Собянина привела к тому, что качество жизни в Москве ухудшается с каждым годом: парламентарии о связи перенаселенности столицы со вспышкой эпидемии | Регионы | Селдон Новости (myseldon.com)).

Кроме того, постановлением правительства Москвы от 01.08.2017 была утверждена “Программа реновации жилищного фонда г. Москвы”, фактической целью которой было массовое изъятие земельной собственности “старых москвичей” (т.е. участков под их домами) для её последующей передачи аффилированным с властью застройщикам в лице компаний ПИК, “Крост”, “Капитал-груп”, “Дон-Строй” и др. Объектами такого изъятия стали кварталы, находящиеся в наиболее выгодных для застройки районах и состоящие из малоэтажных зданий 60-х годов с большими озеленёнными дворами. На первом этапе к уничтожению, в частности, были приговорены около 8 000 (!) пятиэтажек, не являвшихся ни ветхими, ни аварийными, а на их месте запланирована сверхплотная коммерческая застройка с метражом и высотностью в три, пять и более раз превышающими прежние. При этом многие действительно аварийные здания (общежития и т.д.), нуждающиеся в экстренном расселении и сносе, но находящиеся в коммерчески менее выгодных местах, оказались вне рамок реновации (О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве – docs.cntd.ru).

Эти нормативные акты носили откровенно кастовый, дискриминационный характер. По ним недвижимость миллионов москвичей фактически отчуждалась в пользу чиновников, материально заинтересованных в их “добровольно-принудительной” депортации в “человейники”, расположенные, как правило, рядом с оживлёнными автотрассами и лишённые необходимых для нормальной жизни социальных и экологических условий. Против граждан, пытавшихся отстоять свою собственность, применялись открытые репрессии: от демонстративно беззаконных судебных решений до прямого полицейского насилия и террора со стороны нанятых застройщиками уголовников. Людям отключали воду и свет, громили и похищали их имущество, угрожали их жизни и здоровью (Обман реновации: москвичей переселяют в неликвидное жилье (bloknot.ru), NEWSru.com :: В Москве начали принудительно выселять жителей пятиэтажек, сносимых по программе реновации).

Как следствие, основой развития Москвы стал, по факту, не Генплан, в котором должны быть тщательно увязаны все элементы городской планировки на десятилетия вперёд, а т.н. “мастер-план” — т.е. инвестконтракты и инвестпрограммы, являющиеся результатом ситуативного сговора чиновников и застройщиков. Игнорирование властью научных принципов развития города привела к хаотизации его застройки и возникновению бесчисленных жилых и торгово-офисных комплексов, лишь усугубляющих проблемы мегаполиса — транспортные, социальные, экологические. Такие важнейшие органы стратегического планирования города, как Институт Генплана Москвы и Моспроект, оказались низведены до роли исполнителей уже принятых мэрией бизнес-решений – зачастую откровенно безграмотных и коррупционных (Власти Москвы хотят отказаться от генплана города — Недвижмость РИА Новости, 02.08.2021 (ria.ru), Реновация сделает Москву бедным и отсталым городом — Статьи — Недвижимость — Свободная Пресса (svpressa.ru)).

В декабре 2020 года “передовой опыт” Москвы в деле массового изъятия у граждан их недвижимости в интересах стройкомплекса был растиражирован на всю страну. Именно тогда был принят Федеральный закон № 494 “О комплексном развитии территорий” (или т.н. “Закон о всероссийской реновации”), согласно которому органы исполнительной власти наделялись правом объявлять “территорией комплексного развития” (КРТ) любые городские территории по своему усмотрению и сносить там любые постройки, мешающие реализации их коммерческих планов. Аварийность или ветхость зданий отныне перестали быть главными критериями для сноса, ликвидировать теперь разрешалось даже самые крепкие дома. Собственники из процесса принятия решения о судьбе их собственности исключались полностью, им предлагалось лишь выбрать форму компенсации утраченного имущества – натуральную или денежную. При этом параметры компенсаций теперь также целиком определялись чиновниками (Принудительная реновация в 2021 году и чем она обернется для россиян | Будни юриста | Яндекс Дзен (yandex.ru), Сергей Белановский: “Всероссийская реновация – это афера” | Политика — объективный и полноценный взгляд (maxpark.com), Как признать дом аварийным – Парламентская газета (pnp.ru)).

Важно отметить, что закон о КРТ, дающий “зелёный свет” безудержной уплотнительной застройке российских мегаполисов, был продавлен в самый разгар пандемии COVID-19, т.е. именно в то время, когда прямая связь между плотностью и высотностью застройки и уровнем заболеваемости от вирусных и бактериальных инфекций была уже научно установлена. Так, в июле 2020 года эксперты РАНХиГС выпустили доклад “Перспективы развития городской среды России и её адаптации к последствиям COVID-19”, в котором признали опасной сегодняшнюю политику пространственного развития РФ, делающую упор на укрупнение и уплотнение мегаполисов. По их мнению, “увеличение высотности застройки снижает комфортность среды проживания и порождает проблемы с перегрузкой транспортной инфраструктуры. В период пандемии к этому добавились риски более высокой скорости распространения инфекции из-за чрезмерной плотности проживания и невозможности обеспечить социальное дистанцирование…”(https://roscongress.org/materials/perspektivy-razvitiya-gorodskoy-sredy-rossii-i-eye-adaptatsii-k-posledstviyam-covid-19/, Агломерации — генеральный план развала России? – ИА REGNUM).

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СВЕРХКОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕГАПОЛИСАХ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ ВЛАСТИ ПО ПРИВЕДЕНИЮ 140-МИЛЛИОННОЙ “НИЗШЕЙ КАСТЫ” В СОСТОЯНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НЕЮ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ КРИЗИСНЫЕ.

Идеальный гражданин РФ, с точки зрения путинских управленцев – это 25-45 летний обитатель огромного “человейника” на окраине мегаполиса, оторванный от своей почвы и культурной традиции, работающий за среднероссийскую зарплату или чуть выше, максимально закредитованный, лишённый подлинного самосознания и способности к критическому анализу, потребляющий самые примитивные информационные продукты и не имеющий ни сил, ни возможности для иного развития, кроме узкопрофессионального. При этом буквально каждый его шаг, каждое его действие отслеживаются властью, автоматически пополняющей его цифровое досье (В ЦБ признали: закредитованность росиян достигла рекорда и не за счет выдач ипотеки. Но об одном моменте ЦБ скромно умолчал | финансовые тонкости | Яндекс Дзен (yandex.ru), Путин подписал закон о «всероссийском цифровом концлагере», как называют его противники – Росбалт (rosbalt.ru)).

Именно поэтому от планов полноценного развития страны, когда-то предполагавших системное расселение мегаполисов и социально-экономический подъём регионов, власть давно отказалась, хотя они в своё время широко пропагандировались и даже имели статус личных путинских инициатив.

Такой инициативой, в частности, был проект “Свой дом” (2006-2009 гг.) С учётом опросов российских граждан, 58 процентов которых хотели бы жить не в городской квартире, а в собственном доме с земельным участком, проект предусматривал возможность для любой городской семьи бесплатного получения земли в провинции и обустройства собственного домохозяйства. При этом государство брало на себя обязательства по созданию для таких переселенцев всей необходимой инфраструктуры – от транспортной до социальной. Были даже объявлены конкурсы на разработку проектов малоэтажных поселений, функционирующих на основе инновационных технологий. В итоге эта крайне важная для страны инициатива быстро заглохла и сошла на нет, вступив в противоречие с олигархической концепцией принудительного укрупнения и уплотнения мегаполисов («Свой дом»: проект партии «Единая Россия» по развитию малоэтажного жилищного строительства | Контент-платформа Pandia.ru).

Схожая судьба постигла и когда-то популярную в народе программу “Дальневосточный гектар”. Она была запущена в 2016 году для сохранения населения Дальнего Востока и привлечения новых жителей на его быстро пустеющие территории. За пять прошедших лет из выделенных правительством РФ 170 млн. дальневосточных гектаров гражданами были востребованы менее 80 тысяч га (!) по причине откровенного саботажа программы со стороны самой власти, не обеспечившей создание соответствующей инфраструктуры. Люди отказались ехать в дальневосточную глушь без дорог, электричества, газа, социалки и рабочих мест («Гектарщики никому не нужны». Чем обернулось для россиян получение дальневосточного гектара — Секрет фирмы (secretmag.ru) ).

Все эти бесчисленные “проекты”, “программы” и “стратегии” по улучшению социально-экономического положения российского народа, с помпой выдвигавшиеся высшим руководством РФ, а затем им же свёрнутые и забытые, с максимальной наглядностью доказывают лишь одно: ЛЮБЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ РОССИИ И УЗКОКОРЫСТНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ ПРАВЯЩЕЙ ОЛИГАРХИИ ВСЕГДА РАЗРЕШАЛИСЬ, РАЗРЕШАЮТСЯ И БУДУТ РАЗРЕШАТЬСЯ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОЛЬЗУ ПОСЛЕДНИХ И В УЩЕРБ ПЕРВЫМ.

Базис олигархического, сырьевого, периферийного капитализма, окончательно победившего в России при Владимире Путине, бил, бьёт и будет бить самые здравые и прогрессивные идеи, периодически генерируемые его надстроечными структурами вроде разнообразных “институтов развития” и прочих квазимодернистских декораций.

Выводы и прогнозы: пиррова победа

Древняя истина: армия, которая не воюет – разлагается. “Группа сотрудников ФСБ, направленная для работы под прикрытием в правительство” осенью 1999 года и получившая огромный кредит народного доверия под обещания восстановления и модернизации страны, с этой задачей не справилась. Владимир Путин не стал нашим российским Дэн Сяо Пином, а его силовики – командой чудо-богатырей, расчистивших “авгиевы конюшни” 90-х и твёрдо поставивших страну на рельсы современного конкурентоспособного развития.

Вместо демонтажа ельцинской олигархической системы и колониальной модели экономики, основанной на вывозе сырья и капиталов, они стали их главными бенефициарами и, как следствие, самыми убеждёнными и яростными охранителями. Вместо подавления коррупции и раскрепощения созидательной энергии народа они сами превратились в главных коррупционеров и крепостников, живущих по принципу “держать и не пущать!”.

Если бы их выбор оказался иным (т.е. аналогичным историческому выбору китайских военных, поддержавших Дэн Сяо Пина), я уверен, что сегодня мы жили бы в совершенно другой России. Учитывая нашу ресурсную базу, размеры территории, образованность и одарённость народа, по темпам экономического роста и влияния в мире мы бы уже наверняка соперничали с Китаем, сумевшим за 20 лет не только перехватить глобальное лидерство у США, но и предложить привлекательную для значительной части планеты модель развития, основанную на впечатляющих достижениях китайского “рыночного социализма” (некоррумпированное и социально ответственное государство, самый многочисленный в мире предпринимательский средний класс, ставка на приоритетное развитие внутреннего рынка и повышение благосостояния граждан, опережающий рост инновационных отраслей и т.д. (Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США — Статьи — Экономика — Свободная Пресса (svpressa.ru),Китай: освоение мира в цифрах и фактах — Новости Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы (asiarussia.ru), В Китае меняют экономическую модель – Новости РуАН (ru-an.info), Foreign Affairs (США): какого миропорядка хочет для себя Китай? Часть 1 | Политика | ИноСМИ – Все, что достойно перевода (inosmi.ru)).

Очевидный факт состоит в том, что большая часть 22-летнего путинского правления (начиная с 2009 года) пришлась на периоды общенационального торможения по всем важнейшим для страны направлениям, т.е. на периоды экономической стагнации, жёсткой “оптимизации”, “демографических ям”, системного удушения малого и среднего бизнесов, резкого повышения пенсионного возраста, “стабильного” роста цен и тарифов ЖКХ, а также бурного умножения всевозможных налогов, штрафов, ограничений, запретов и прочих способов сделать наших граждан ещё беднее, униженней и бесправней (Почему за 20 лет Россия так и не перешла от стагнации к развитию — Ведомости (vedomosti.ru)).

Главные центры “стратегического сдерживания России” оказались вовсе не в Вашингтоне, Брюсселе или Лондоне, как постоянно заявляет руководство РФ, а в его же собственных кабинетах. Есть лишь одна сфера, всегда демонстрировавшая безудержный позитивный рост: это “зона сверхкомфорта” самой путинской элиты, постоянного расширения её прав и привилегий. Так работает олигархическая система, созданная при Борисе Ельцине и впоследствии адаптированная его преемником Владимиром Путиным для собственных нужд (За чей счет богатеют «кремлевские олигархи», если страна беднеет — Статьи — Экономика — Свободная Пресса (svpressa.ru)).

Нет никаких надежд на то, что при нынешней власти положение вещей изменится к лучшему. Правящий класс РФ, ещё в 2013 году провозгласивший курс на консервацию своего господства (т.н. “консервативный поворот”), будет и впредь всеми доступными ему средствами, включая репрессивные, поддерживать отсталую политико-экономическую модель 90-х, обеспечивающую ему гарантированные сверхдоходы и их государственную защиту. Он отлично понимает, что любое движение в сторону демократизации общества и реальной демонополизации политики и экономики приведёт к неизбежной утрате этих сверхдоходов, легализовать которые в ситуации подлинного народовластия будет невозможно (Президент взял курс на консерватизм / Политика / Независимая газета (ng.ru), ВШЭ: Россию ждут 15 лет безнадежной стагнации (newizv.ru), Почему Путину и его окружению выгоден новый застой (tvrain.ru)).

Выборный (он же репрессивный) 2021-й год внёс окончательную ясность в отношения российской власти и общества, ранее завуалированные условностями т.н. “имитационной демократии”. Изрядно полинявшую ширму свернули, за ней оказался звериный оскал олигархии, намертво вцепившейся в страну и её ресурсы. Номенклатурная каста заявила обществу со всей определённостью: “Вот моя зона “сверхкомфорта” – моя власть, мои деньги и бизнесы, мои дворцы, виллы, поместья, особняки, квартиры, яхты, самолёты и прочая собственность, которая священна и неприкосновенна. А вот моё государство: мои губернаторы, депутаты и избиркомы, мои армия, ФСБ, полиция, суды, прокуроры, СК, Росгвардия и другие инстанции, которые её охраняют и сотрут в порошок любого, кто на неё посягнет. Отныне это главный закон страны – его буква и дух! ”

Власть путинских силовиков, получивших её больше 20 лет назад под обещания укрепления и модернизации страны, сегодня открыто противопоставила себя как модернизации, так и стратегическим интересам страны в целом. Другого проекта будущего, кроме самосохранения через постоянно возрастающее насилие, у неё не осталось (Имитационная демократия в условиях современной России / / Независимая газета (ng.ru), Комментарий: Кризис имитационной демократии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.09.2018, Публицист.ru – Путин победил бандитские 90-е? А где все побежденные – то бишь осужденные? (publizist.ru)).

На реализацию этого проекта сегодня брошена вся мощь государства. Как следствие, самый принципиальный и последовательный противник олигархической касты – класс мелкой и средней предпринимательской буржуазии, ставящий своей целью реальную демократизацию и демонополизацию страны, сегодня разобщён и запуган, часть его эмигрировала, часть свернула бизнесы и переквалифицировалась в бюджетников или даже чиновников, его координирующие центры разгромлены, а наиболее авторитетные лидеры (Навальный и другие) оказались в тюрьме или бежали за границу.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭТО, РАЗУМЕЕТСЯ, ПОБЕДА ПУТИНСКОЙ ВЕРТИКАЛИ — НО ТАКАЯ, КОТОРУЮ МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ НАЗВАТЬ ПИРРОВОЙ.

Ведь она означает, что все механизмы системного торможения, встроенные в нашу экономику и политику в 90-х годах и затем многократно усиленные в период правления Владимира Путина, продолжат безотказно работать и дальше. И что их главные бенефициары, составляющие костяк современного политического класса РФ, от сегодняшней идеологии и практики “консервативного поворота” неизбежно перейдут к идеологии и практике массовых репрессий против собственного народа, категорически не желающего впадать в рабское состояние в эпоху наступления шестого технологического уклада (20 лет правления Путина: Россию окончательно загнали в тупик — Статьи — Политика — Свободная Пресса (svpressa.ru), Шестой технологический уклад | Наука и жизнь (nkj.ru)).

Совершенно очевидно также, что вместе с успешной консервацией своего откровенно реакционного, антимодернистского, репрессивного курса, происходящей на наших глазах, российская власть так же “успешно” консервирует и главную проблему современной России – проблему её фатального отставания от стремительно развивающегося мира и, как следствие, проблему её проигрыша в глобальной цивилизационной гонке, грозящего стране очередным геополитическим обвалом (Эксперты констатировали отставание России от развитых стран на столетие – МК (mk.ru), Нищета модернизации. Почему Россия пропускает одну технологическую волну за другой | Forbes.ru).

Президент РФ любит цитировать фразу Бисмарка о том, что в политике “значение имеют не разговоры, а потенциалы”. Важнейшими потенциалами, которые обеспечивают современным государствам лидирующие позиции в этой гонке, являются передовые наука и технологии, развитые промышленность и инфраструктура, ОСНОВАННЫЕ НА ПОСТОЯННО ВОЗРАСТАЮЩЕМ КАЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. А как раз с качеством (да и с количеством) этого капитала дела в стране обстоят всё хуже – со всеми вытекающими для России угрожающими последствиями (Технологический разрыв между Россией и Западом: оценки и прогнозы | Капитал страны (kapital-rus.ru), Россия проигрывает Третью мировую войну: технологическое отставание стало критическим – МК (mk.ru)).

Невозможно претендовать на планетарное лидерство, многократно уступая своим главным конкурентам – США, Евросоюзу и Китаю – по большинству принципиальных позиций. Этот разрыв с каждым годом только растёт, пропорционально уменьшая наши шансы даже на простое выживание как нации. Его невозможно сократить никакими “точечными” вбросами бюджетных средств то в оборонку, то в космическую или атомную отрасли, то авиастроение, то в нанотехнологии, и т.п. Именно так, кстати, поступал поздний Советский Союз эпохи застоя, пытавшийся компенсировать низкое качество собственного роста и нараставшее стратегическое отставание от Запада “прорывными” достижениями в отдельных инновационных сегментах – но его это, как известно, не спасло. Как и не спасло от исчезновения с лица земли находившуюся на его территории некогда “великую историческую общность – многонациональный советский народ” (Доля стран в мировом ВВП (fincan.ru), Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях :: Технологии и медиа :: РБК (rbc.ru),

Нельзя строить предельно архаичное кастовое общество, основанное на возрастающем богатстве и всевластии немногих и постоянно усугубляющихся бедности и бесправии остальных – и при этом наивно рассчитывать на сильные позиции внутри страны и за её пределами. Подлинная сила и могущество державы XXI века проявляются вовсе не в том, чтобы, имея под рукой огромную армию хорошо выдрессированных губернаторов, сенаторов, депутатов, полицейских, росгвардейцев, следователей, судей, прокуроров, журналистов и прочих “слуг государевых”, заткнуть оппозицию и поработить собственный народ. Они проявляются прежде всего в предложении нации достойного проекта её конкурентоспособного будущего и системной работе по его реализации, в массовом вовлечении в эту созидательную работу даже тех, кто настроен к власти критически. А такого проекта у власти сегодня просто нет – да и не может быть в силу её откровенно олигархической и, как следствие, антимодернистской природы (Крепкая семья и десятка под выборы – это и есть образ будущего? Итоги недели – Собеседник (sobesednik.ru)).

Общеизвестно высказывание президента РФ о том, что страна не имеет права быть слабой, поскольку “слабых — бьют!”. Стратегически Россия слабеет с каждым днём, расходуя бесценное историческое время на консервацию и обслуживание политико-экономической модели 90-х, выгодной лишь олигархату. Это понимает уже не только оппозиция, но и самый массовый российский избиратель, за 20 лет проделавший долгую эволюцию от полной и безоговорочной поддержки Владимира Путина и его “вертикали” до их сегодняшнего категорического неприятия. В обществе созрел запрос на политиков, которые способны решать фундаментальные проблемы развития страны, а не загонять её в очередной исторический тупик. Думаю, что этот запрос будет обязательно удовлетворён — рано или поздно.

Сергей Менжерицкий