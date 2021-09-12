Технология неограниченного копирования: выход за рамки товарного производства

Когда стали появляться товары, основная стоимость которых была заключена в тратах на научные изыскания, а себестоимость компонентов для материального производства была мизерной, для капитала остро встал вопрос защиты авторских прав.Самые яростные бои разгорались на театрах фармацевтической, кино и звукозаписывающих индустрий.

Бороться с «пиратством» в сфере лекарств заметно проще, тут и сложная система испытаний и допусков, и система патентов. А государство не принимающие правила фармацевтических гигантов, и угрожающие святым прибылям с рынков Южной Америки, можно и блокировать целиком, например — Куба.

И если в фармацевтической индустрии разделены средства производства и возможность потребления товаров, то в информационных технологиях мы имеем наложение. Персональный компьютер в данном случае выступает и инструментом для потребления, и средством производства программного обеспечения (ПО).

Мы имеем ситуацию при которой, копия полностью равноценна оригиналу и её передача в любую точку планеты стоит пренебрежимо мало. Это открыло возможности для доселе невиданных по масштабу проектов совместной деятельности.

Если ещё 30 лет назад программисты использовали проприетарную среду разработки и язык программирования, то к нынешнему времени языки стали открытыми, а среды разработки имеют проприетарные наборы для узких задач в конкретной прикладной области. И это совершенно логично, ведь каждый раз когда разработчик меняет место работы, или просто проект, хочется «утащить» всё рабочее окружение и все привычные инструменты с собой, а если окружение – проприетарно, то другой работодатель может не пожелать покупать на него лицензию. Это подтолкнуло к развитию сред программирования, при чём в совершенно конкретную сторону, сторону открытости и гибкости.

Движения Free Software и Open Source

В 1984 году обеспокоенный деградацией хакерства Ричард Столлмен начал работать над хорошо теперь известным проектом GNU и спустя год создал общественную организацию Free Software Foundation (FSF). Именно Столлмен дал определение понятию free software и предложил концепцию Copyleft, согласно которой программам и программистам гарантировались четыре типа свободы:

свобода 0 — право на выполнение программ для любых целей;

свобода 1 — право на изучение и модификацию программ, обеспеченное возможностью доступа к кодам;

свобода 2 — право на копирование и передачу копий;

свобода 3 — право на улучшение программ и передачу сообществу усовершенствованных версий.

Эти права закреплены в лицензиях различного типа, в том числе GNU General Public License и BSD.

Одним из наиболее масштабных проектов стал Debian, основанный в 1993 году Яном Мэрдоком из Университета Пэрдью. В качестве цели проекта называлась защита свободы Linux в духе GNU.

Если на начальном этапе ряды хакеров пополняли альтруисты и обеспеченные студенты в основном из MIT и Беркли. То во вторую волну это затронуло разработчиков в продуктовых компаниях, где необходимость в разработке качественного товара заставляла работодателей ориентироваться на дальнюю перспективу. И стараться держать своих сотрудников хорошо мотивированными и обученными передовым технологиям. Что логично по пирамиде Маслоу приводило последних к стремлению самовыражаться.

Что разительно отличалось от обстановки складывавшейся в компаниях ориентированных на предоставление услуг, где бизнес был нацелен на сиюминутную выгоду.

На почве Free Software выросла еще одна инициатива, Open Source Initiative, представляющая собой иную интерпретацию классической хакерской культуры. Днем ее рождения считается 3 февраля 1998 года, когда в Пало-Альто состоялась встреча нескольких энтузиастов; основным проповедником и лидером нового движения стал Эрик Рэймонд. В отличие от альтруистической идеи free software, новое начинание имело определенную бизнес-концепцию.

От Open Source к Open Core, бизнес подходы

С развитием современных инструментов разработки делать софт стало гораздо дешевле и быстрее. Многие компании стали чаще выбирать программирование силами собственных сотрудников, а не покупку готового программного обеспечения или аренду облачного сервиса. Это открыло для компаний, работающих в сегменте open source, новые возможности: они по сути поставляют «строительные блоки» для разработчиков, ядро разработки, Open Core. Программисты других компаний с помощью открытого исходного кода решают свои задачи. В результате, однако, распадается «сообщество свободных программистов»: направление проекта жестко задает компания, разработавшая продукт в открытых исходных кодах.

Например, компания Kong создает платформы с открытым исходным кодом и облачные сервисы управления и контроля программирования в корпорациях. Программное обеспечение Kong бесплатное, как и в классическом open source. Бизнес делается на enterprise-версии, которая лучше масштабируется, предоставляет аналитику по проекту и дает прочие функции, необходимые большим компаниям. Годовая лицензия стоит около $100 000.

Как работает бизнес-модель Kong? Сначала разработчики клиента интересуются этим ПО ради бесплатной версии с открытым кодом. Начинают устанавливать софт Kong везде, выстраивают на его базе большую часть разработки. В этот момент к техническому директору компании приходят менеджеры по продажам Kong. Они говорят: «Вы внедрили наш продукт вот здесь и здесь. Вам не хватает определенных функций, которых нет в бесплатной версии, но они есть в расширенной версии Enterprise». Тут технический директор и начинает задумываться о покупке платной версии.

На первый взгляд модель Kong такая же, как у Red Hat, которая еще в 2001 году начала продавать «корпоративную» версию операционной системы. Но главное отличие в том, что пользователи могли выбирать из большого количества альтернативных дистрибутивов Linux. Компания Red Hat не владела ключевой технологией: если ее вариант операционной системы не устраивал клиента, тот теоретически мог перейти на другую версию Linux.

А вот Kong полностью владеет своей технологией и ее разработкой. В мире просто не найдется значительного количества независимых программистов, которые разбираются в Kong настолько, чтобы создать копию ее корпоративного продукта, но при этом не работают в компании.

При старом подходе недостающие функции в бесплатную версию могли добавить независимые разработчики. В новой модели разработка ПО с открытым кодом полностью контролируется компанией. Кроме того, AngelList в своей рассылке отмечал, что современные open source проекты предполагают заключение лицензионного соглашения с массой ограничений, подталкивающих партнеров к покупке платной версии.

Open source 2.0

Почему модель с открытым исходным кодом позволила создавать стартапы с миллиардной капитализацией только в последнее время? Компании все чаще стали закупать технологию по модели bottom-up: разработчики убеждают руководство, что им необходим определенный софт для развития, тогда как раньше топ-менеджмент компании обычно решал этот вопрос директивно.

Чтобы привлечь внимание разработчиков, open source компаниям необходимо стать золотым стандартом. Они подчеркивают свою экспертность на митапах и конференциях для девелоперов. А те, попробовав бесплатную версию, сами не замечая, становятся проводниками выбранной технологии в своих компаниях, убеждая руководство купить подписку на «полный пакет».

Так действует все больше компаний. Проект Confluent разработал технологию с открытым кодом Apache Kafka, но ежегодно увеличивает подписку на ее расширенную версию в 3,5 раза. Это позволило ему привлечь $125 млн от Sequoia, Index Ventures и Benchmark.

Таким образом, продукты с открытым кодом стали по существу механизмом продвижения на рынок платных продуктов. Отличие от традиционной практики можно проиллюстрировать примером: если раньше компании пытались заработать, открывая кафе (т. е. предлагая платную поддержку) на обочине оживленной трассы (бесплатный продукт с открытым кодом), то теперь сама трасса прокладывается таким образом, чтобы привести в заведение состоятельных клиентов.

Прагматики против идеалистов

Можно было бы погрустить, что в новом мире open source не осталось места для альтруизма. Однако в этой ситуации можно найти почву для оптимизма. Во-первых, на рынке закрепилась новая модель продажи софта. Во-вторых, она подходит только тем разработчикам, которые смогли сделать свои программы основой инфраструктуры большого числа компаний. А значит, подходит она далеко не всем: например, ее нельзя повторить, если клиент — конечный пользователь.

Даже компании, которые дошли до многомиллионной капитализации, продолжают заботиться о бесплатных пользователях. Например, главным условием российских основателей Nginx для нового владельца F5 стала открытость кода продукта. Стартап, начав как «бескорыстный» open source, пришел к бизнес-модели с платной enterprise-версией. Тем не менее российский продукт до сих пор бесплатно используют миллионы разработчиков и бизнесов по всему миру. При этом зарабатывает проект в основном на крупном платежеспособном бизнесе. Можно сказать, что крупный бизнес оплачивает возможность использования продукта всеми остальными.

Некоторые корпорации открывают внутренние разработки, что практически не встречалось в 90-х. Например, популярный среди разработчиков инструмент React использовался внутри корпорации Facebook. А Google создал открытую программную библиотеку Tensorflow, популярную у разработчиков сервисов с применением искусственного интеллекта. Не монетизируя открытый код напрямую, корпорации привлекают разработчиков, которые стремятся разрабатывать подобные продукты.

Один из самых дорогих стартапов мира — IT-разработчик Databricks — был создан поневоле. Восемь лет назад его основатели, работая в университете, придумали инструмент для предсказания будущих событий на основе анализа данных и предложили его бизнесу бесплатно. Но он был слишком груб для среднего бизнеса и слишком открыт для крупного. И учёным пришлось выкручиваться в капиталистическом мире и строить бизнес модель. В итоге проект начавшийся с Apache Spark, стал одним из самых известных стартапов на сегодняшний день, сервис Azure Databricks от Майкрософт, это именно их интеграция.

FLOSS, или FOSS

FLOSS, или FOSS — free/libre and open-source software (свободное программное обеспечение с общедоступными (открытыми) исходными кодами) — категория программного обеспечения, которая включает в себя как свободное, так и открытое программное обеспечение. В английском языке слово «free» означает как «свободный», так и «бесплатный», что не одно и то же; поэтому в термин «FOSS» (free and open-source software) было включено слово «libre» (фр. «свободный»), чтобы подчеркнуть, что речь идёт именно о «free software» (свободное ПО), а не о «freeware» (бесплатное ПО).

В «free/libre and open-source software» союз «and» выполняет роль конъюнкции, то есть программное обеспечение относится к категории «FLOSS» тогда и только тогда, когда оно одновременно является и «free software», и «open-source software».

Иллюстрируя примерами поиски и метания в мире новых социокультурных явлений и стратегий ведения бизнеса, обратимся к примерам:

– PostgreSQL (произносится «Пост-Грэс-Кью-Эл») — свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД). Поддерживается сообществом разработчиков Postgre developer.

– LibreOffice — кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, созданный как ответвление OpenOffice в 2010 году. Поддерживается сообществом более чем из 480 активных программистов и средствами фонда – The Document Foundation

– Ядро Linux, создатель Ли́нус Бенедикт То́рвальдс, поддерживается и разрабатывается одним из крупнейших комьюнити. Ядро Linux недавно отпраздновало своё 30 лет

– GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработкиие. Веб-сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub, Inc (ранее Logical Awesome). Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и (с 2019 года) небольших частных проектов, предоставляя им все возможности (включая SSL), а для крупных корпоративных проектов предлагаются различные платные тарифные планы.

– FreeBSD , DragonFly BSD, BSD — операционная система разработанная университетом Беркли, и её модификации.

У каждого из этих проектов свой интересный и самобытный путь, при разработке в рамках этой парадигмы разработчик получает большую свободу дописывания всего, что хотелось дописать и гибкого использования всего того, что хотелось прикрутить, но не крутилось, по причине лицензий. Я бы сравнил это с игроком или читателем книги, который хотел сделать мод или написать фанфик, и было нельзя, а тут раз и стало можно, и ты не один, а вас целый творческий коллектив. Правда в отличие от игры или книги, скорее всего вам довелось работать с объектом инфрастуктуры или своими рабочими инструментами, с которыми вы сталкиваетесь каждый день.

Так же разработка в free and open-source software парадигме позволяет избавится от щекотливой темы авторских прав, в ситуации когда один человек работает скажем в трёх фирмах над одним и тем же решением, но возможно реализует его чуть по разному или на разных языках программирования. Порой компании доходят до абсурда требуя от разработчика не заниматься в будующем теми направлениями, которыми он был занят в ходе работы на их компанию, что конечно же является полной дикостью. Думаю если бы существовало средство для стирания памяти, многие продуктовые компании с большим интересом отнеслись бы к проекту.

Так же патентное право начинает играть роль весомого тормоза. Замедляющего сроки разработки и бьющего отчуждением по разработчикам. Компании использующие элементы более гибких Open Source и Free Software решений начинают выигрывать конкурентную борьбу за счёт неограниченных возможностей адаптации и возможности нанимать программистов по своему усмотрению, а не быть связанными с «ключевым» партнёром.

Хорошей иллюстрацией гибкости, поисков и свободы – будет дерево разработки LibreOffice

Мотивация

При обсуждении вопросов, связанных с Open Source и Free Software, обычно упускается один существенный момент. Что, собственно, является стимулом для каждого из программистов, отдающих свои силы и труд при разработке свободных кодов и не получающих взамен чего-то материального взамен? Что является мотивом к участию в создании сложных программных систем? В некоторых случаях, когда разработки с открытыми кодами спонсируются крупными компаниями, такие вопросы теряют актуальность, но все же секрет этого своеобразного альтруизма вызывает любопытство.

Данный подход даёт много воздуха разработчикам, мера отчуждения их труда при комбинации подходов становится низкой, как правило в проприетарном ключе разрабатывается лишь узкий кастомный набор функций нужный конкретному заказчику, проводится адаптация и тонкая настройка под его индивидуальные требования. При этом разработчик может смело участвовать в жизни открытых комьюнити, улучшая основное ядро кода, такой подход повышает стабильность основной код базы, а разработчик получает чувство причастности к чему-то большему, и возможность легко сменить работодателя и дальше развиваться в интересной ему области.

У человека происходит мощнейшая социализация, развитие дружеских, и бизнес связей и контактов. Он с головой окунается в экспертное сообщество и все его ивенты, критику, признание.

Остаётся открытым вопрос меры и силы таких сообществ, остаются ли их члены носителями «американской мечты» ? Живут ли и мотивируются философией «общества потребления» ? Ведь у вас не получится показательно потреблять всем и в любой момент открытые и доступные программы …

Вопрос отчуждения труда и трансформации общественной философии, в таких сообществах, а так же свободы, как позитивной, так и негативной, отдельного отдельного индивида остаётся открытым и требует дальнейшего изучения.

Организация разработки в стиле FLOSS

Образное название «Собор и базар» в большей мере характеризует добровольный способ формирования хакерского сообщества, мотивацию участников, но не складывающуюся в итоге инфраструктуру разработки. Результатом и «базарной», и «кафедральной» процедур формирования коллектива с абсолютной неизбежностью должна стать некая дееспособная организационная структура. В этом две противоположности сходятся, и очевидно, что при исключительно стихийном взаимодействии какая-либо реальная работа не может быть выполнена. Поэтому коллаборативная деятельность предполагает определенную, пусть добровольную, но все же иерархию участников проекта, неизбежность выделения лидеров по объективным показателям.

Первым эту «соборную особенность базара» отметил Алан Кокс, один из руководителей разработки ОС Linux для платформы х86. Это произошло в 1998 году, вскоре после публикации статьи Рэймонда. Кокс ввел еще одно понятие — Town Council, имея в виду неорганизованное площадное собрание, что-то вроде вече. Неорганизованная толпа не может быть продуктивной, в ней неизбежно выделяются лидеры, управляющие или манипулирующие массой. То же самое происходит в коллективах разработчиков — антропологические закономерности толпы разработчиков и толпы митингующих не сильно различаются.

К тому же Кокс показал, что желающие принять участие в проекте обладают разным потенциалом. Всех участников проекта можно разделить на три основные категории: настоящие программисты, претенденты на статус настоящих программистов, не являющиеся таковыми, и основная масса. Продуктивность настоящего программиста может в десятки раз превосходить производительность человека из толпы, но из этого вовсе не следует, что проект удастся осуществить лишь силами элиты. Каждый из участников может быть полезен и вреден, все они играют разные роли, которые важно распределить.

Особую опасность представляют дилетанты, мимикрирующие под настоящих программистов. Эта неизбежная категория участников любого проекта «бегает с пустым ведром вокруг пожара», не привнося чего-либо позитивного. Те, кто участвовали в «соборных» разработках, хорошо знакомы с такими специалистами, очень активными участниками конференций, семинаров и совещаний.

В то же время Кокс обращает внимание на необходимость привлечения к работе тех, кто обладает скромным потенциалом, но может быть чрезвычайно полезен на уровне тестирования, подготовки документации или ее перевода на иностранные языки.

Социология FLOSS

Социологические обследования хакерских сообществ показывают, что 46% разработчиков свободного программного обеспечения не предполагают от этого ни прямой, ни косвенной материальной выгоды. Деньги за разработку получают 16%, за администрирование — 18%, а за поддержку — 12% респондентов. Еще 26% опрошенных сообщили, что получали материальные выгоды косвенным образом, а 18% — что участие в таких проектах помогло им получить лучшую работу. Подавляющее большинство, 93%, заявили, что участие в разработках позволило им повысить свой уровень знаний, причем 48% отметили это как наиважнейший фактор.

Анализ функционирования и построения таких комьюнити разбирает у себя в книге «Социальная архитектура» – Питер Хинченс (Pieter Hintjens) — бельгийский разработчик, писатель.

Её полный перевод размещён на хабре:

https://habr.com/ru/post/352390/

Проиллюстрировать данную книгу хотелось бы отзывом одного из активистов free-software:

« Сообщества компьютерных инженеров одни из наиболее слаженных, продуктивных и устойчивых (в смысле, долгоживущих) в мире. Потому, кажется, что для развития любых других сообществ их опыт может оказаться наиболее полезным. К тому же, в отличие от творческих людей, они системно описывают свой опыт, а в отличие от военных и мафии, готовы свободно им делиться».

Павел Нестерчук

Источники:

https://www.osp.ru/os/2005/03/185391

https://rg.ru/2020/11/29/konflikt-interesov-v-farmindustrii-sprovociruet-rost-patentnyh-sporov.html

https://marketing.wikireading.ru/14654

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software

https://www.forbes.ru/tehnologii/373927-kak-zarabotat-milliony-na-otkrytom-kode-ot-red-hat-do-nginx

https://www.forbes.ru/milliardery/430739-milliardery-ponevole-kak-semero-uchenyh-sluchayno-sozdali-odin-iz-samyh-dorogih

Обсуждение проблематики в ВКhttps://vk.com/itunion_info