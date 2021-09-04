Поступление в вузы как игра в рулетку

В этом году поступление в вузы приняло хаотичный характер. Дело в том, что поступление происходило по новым правилам, согласно которым зачисление происходило в два этапа: на первом зачисляли тех, кто имел льготы, на втором – по результатам ЕГЭ. В прошлом году этапов было три: по результатам ЕГЭ сначала зачисляли на 80% бюджетных мест, а потом во вторую волну – на остальные 20%. К тому же в этом году абитуриенты могли подавать заявления в пять вузов на десять специальностей, в отличие от прошлого года, когда можно было подавать заявления в пять вузов на три специальности. Таким образом, в этом году студент мог участвовать в пятидесяти конкурсах, а в прошлом – в пятнадцати. К тому же в этом году фамилии студентов в списках зашифровывались, вместо них стояли либо номера, присвоенные вузом, либо номер СНИЛС.

Новые правила привели к тому, что 11 августа в последний день, когда можно было подать согласие на зачисление, многие абитуриенты обнаружили, что они не проходят на бюджет, и поспешили исправить ситуацию, переложив свое согласие в другой вуз. Поскольку в критическом положении оказались многие, перегруженные сайты приемных комиссий переставали работать, что только усиливало накал страстей. Перебои в работе наблюдались, например, у сайтов приемных комиссий СпбГУ, РГПИ им. Герцена, ЛЭТИ, Горного университета[1]. В этом году абитуриентам стало сложнее понять заранее проходят они или нет, из-за большого количества конкурсов, в которых участвовал каждый из них и из-за зашифровки фамилий. Поступающие могли только догадываться о намерениях друг друга. В конце концов, остались абитуриенты, которые так и не смогли поступить. Престижные вузы столкнулись с тем, что у них упал проходной балл. Например, на Механико-математический факультет МГУ проходной балл в этом году был 270 из 400[2], на Геологический факультет – 201 балл из тех же 400[3].Юридический, географический, факультет а также факультеты психологии, философии и журналистики были вынуждены объявить дополнительный набор на платные места, предлагая даже пересдать двойки, полученные на дополнительных вступительных испытаниях[4]. Многие вузы, такие как МФТИ, МГСУ, МИЭТ, МАДИ объявили дополнительное зачисление иногда даже на бюджетные места (зачисление из уже существующего конкурсного списка), не потому, то им не хватило согласий на зачисление, а потому, что некоторые из согласий оказались липовыми, так как поступающие при перекладывании согласий не всегда успевали отозвать лишнее[5]. Дополнительный набор на бюджетные места был объявлен в Иркутском и Севастопольском госуниверситетах.

В этой ситуации выигрывали те абитуриенты, которые имели льготы при зачислении или очень высокие баллы ЕГЭ, а также абитуриенты с деньгами. У состоятельных в финансовом смысле поступающих не было нужды метаться и перекладывать заявления, поэтому они смогли пройти на бюджетные места в престижные вузы с низкими баллами.

До введения ЕГЭ вступительные экзамены в вузы проходили в разное время. К тому же вузы могли регулировать уровень сложности вступительных испытаний. Таким образом, поступающие могли на практике понять какой вуз им по силам. Система приема, сложившаяся в этом году, не может удовлетворить ни абитуриентов, ни вузы. Абитуриенты в неразберихе не могут поступить со средними баллами на бюджет, а вузы получают слабый набор.

На портале Change.org после приемной кампании этого года появилась петиция, призывающая дополнить единые государственные экзамены своеобразной единой приемной комиссией. По замыслу авторов петиции, она должна представлять из себя сайт, куда все вузы бы загружали свои требования и контрольные цифры приема, а поступающие свои документы и оценки, также абитуриенты могли бы загружать ранжированные списки вузов, куда они хотели бы поступить. Далее база данных сортировала бы абитуриентов согласно их оценкам и пожеланиям. Так студенты могли бы поступить, куда они хотят, а вузы бы получили сильных студентов. Также эта система позволила бы минимизировать дополнительные наборы. Сможет ли Министерство высшего образования и науки воспользоваться советом, покажет время.

Лилия Светлова

[1] https://www.fontanka.ru/2021/08/12/70075583/

[2] http://cpk.msu.ru/files/2021/documents/3001.pdf

[3] http://cpk.msu.ru/files/2021/documents/3029.pdf

[4] https://www.kommersant.ru/doc/4957741

[5] https://www.kommersant.ru/doc/4957741