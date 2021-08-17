Кто представляет интересы наркокартелей в Мексике

Мексика уже несколько десятков лет стабильно занимает места в верхушке анти-рейтингов стран, по количеству убийств и насильственных смертей, в основном благодаря своим безжалостным и кровавым наркокартелям. Подобные цифры не уникальны для одних Соединенных Штатов Мексики и распространяются на большинство стран карибского бассейна. Проблема наркокартелей в Мексике настолько серьезна, что в некоторых регионах страны, полиция и государство имеют меньше власти, чем картели, и вынуждены не только договариваться с преступниками и идти на уступки, но и полностью им сдаваться, не составляя никакого сопротивления беззаконию, как, например случилось в 2019 году в Кулиакане, когда правоохранители «по ошибке» задержали Овидио Гусмана, сына лидера картеля Синалоа, в ответ на что картель вывел своих бойцов на улицы города и фактически захватил его. Овидио Гусман был отпущен[1]. Читатель наверняка задается вопросом, как же это допустили лидеры страны и многочисленные политики, наконец полиция, все же Мексика относительно развитая страна, находится в непосредственной близости от США, защитника мировой демократии и свободы. Но при этом США не то, чтобы обеспокоены бушующей преступностью и неравенством в соседнем государстве. Что же пошло не так за все годы борьбы с наркокартелями?

Тема борьбы с угрозой картелей широка в своем объеме, поэтому хотелось бы сконцентрироваться на одном из аспектов безуспешности противодействия, а именно – обладание картелями политического влияния и возможности корректировать решения, принимаемые в стране, практически на всех уровнях. Ситуация похожа на популярный в российском пространстве мем «Президент призвал бороться с коррупционерами – как чиновникам теперь самим с собой бороться?». В Мексике, политики и люди, стоящие у руля, зачастую связаны с наркокартелями так или иначе. Последовательно рассмотрим ситуацию.

С 1929 по 2000 правящей в стране была только одна партия – Институционно-революционная партия (далее – PRI). Связи между ними и незаконными торговцами наркотиками начались в первой половине ХХ века во время Сухого закона в США, а к концу Второй мировой войны отношения между торговцами наркотиками и правящей партией укрепились. PRI рассматривала незаконную торговлю наркотиками как источник прибыли, покровительства и власти. Она создала прочную политическую, полицейскую и военную инфраструктуру, которая позволила наркоторговцам выращивать, производить и распространять кокаин, героин и марихуану для экспорта в Соединенные Штаты. PRI и DFS (Dirección Federal de Seguridad), внутренняя организация секретной полиции, созданная по образцу ЦРУ и ФБР, создали и контролировали систему «plaza». Система действовала путем установления маршрутов вывоза и территорий, контролируемых конкретными картелями в сговоре с полицией, военными и правительственными чиновниками. Контроль над площадью дает наркобарону и командиру полиции района право взимать плату с менее влиятельных торговцев наркотиками, известных как pisos. Как правило, один главный картель доминирует на площади в любой момент времени. Очень интересна ситуация, показанная в сериале «Наркос», почти в точности реставрирует событие тех лет. Кумовство. На деньгах наркокартелей выросло не одно поколение политиков, юристов, бизнесменов. Обучение в США, избирательные кампании, устранение рыночной конкуренции, все это спонсировалось и спонсируется наркокартелями. Считать это пожертвованиями и помощью неимущему населению от властных благотворителей в корне неверно, более это напоминает целевое обучение, по результатам которого человек обязан трудиться на благо картеля, ведь они, фактически дали ему ту жизнь, которую он сейчас имеет и могут очень быстро ее забрать. Для тех, кому повезло меньше существует другой выбор – работать на картель в качестве sicario (убийц) рядовых головорезов иметь почет среди сверстников и денег в достатке, но не дожить даже до 25 лет или прожить немного дольше, но в ужаснейшей нищете. Несомненно, ситуации бывают разные, но большинство юношей не из крупных городов страны предстанут именно перед таким выбором. Коррупция. Этим все сказано, нахождение у власти одной партии на протяжении 71 года, сверхбогатые преступные организации, 50% населения живущих за чертой бедности, было бы удивительно, если такая благоприятная для взяточничества и коррупции почва не дала плодов вроде организованной преступности и наркопреступности, в частности. В 1993 году признание Хоакина «Ель Чапо» раскрыло, что глава Федерального Судебного Управления (PJF) принимал от него взятки до 500 000$, чтобы получить разрешение выращивать марихуану; другие главы данного правоохранительного органа так же печально известны своими связями с картелями. Родольфо Леон Арагон, еще один глава Федеральное Судебное Управление (PJF), был приближен к семье Ареяно Феликса из картеля Тихуаны, он регулярно получал до 1 миллиона долларов за свою кооперацию. Родольфо Леон Арагон помогал курьерам и торговцам избежать наказания, в обмен на взятки, в то время как он исполнял приказы по противодействию наркопреступности от руководства страны. Крайне интересно заявление президента об угрозе «белых воротничков» и что они не уступают картелям по опасности: «Хоакин Эль Чапо Гусман украл меньше, чем коррумпированные бизнесмены и политики»[2]. Заработная плата. Обычный полицейский, ввиду своих полномочий, недостатка профессиональной подготовки, низкого количества финансовой поддержки, а также нехватки кадров, не может и не желает заниматься борьбой с наркопреступностью, особенно с организациями, численность которых в регионе может превышать количество офицеров не только в одном, но и в нескольких соседних полицейских участках вместе взятых. Федеральные агенты имеют среднюю месячную зарплату около 1000$; полицейские штатов 711$; полицейские муниципалитетов получают меньше 500$ в месяц, не удивительно что полицейские активно принимают взятки и не готовы противодействовать не то, что картелям, а даже небольшим, местным преступным организациям. Выгоды от сотрудничества с правоохранительными органами для картелей очевидны: отсутствие реального противодействия деятельности, прикрытие перед полицией штата или федеральной полицией, передача информации, устранение конкуренции и вообще все, на что человек может согласиться за деньги; деньги для картеля, это вовсе не проблема, особенно если это пустая трата, а затраты на крайне полезную услугу, что включается в саму стоимость перевезенных наркотиков. Цена килограмма героина в Иллинойсе (штат США) в 2000, составляла не меньше 25 000$, это 50 месячных зарплат сотрудника муниципальной полиции, это больше сотрудников, чем средний муниципалитет имеет в своем штате.

Суммируя все вышесказанное, можно смело заявить, что наркокартели Мексики проникли в государственную систему страны на всех уровнях и закрепились в ней надолго; политики не предлагают меры по борьбе с проблемой. Потому что эта самая проблема и возвела их на то место, где они сейчас находятся. Засилье коррупции и кумовства, отсутствие ресурсов или нежелание их тратить на противодействие проблеме, так же приводит к формированию идеальных условий для роста преступности и даже терроризма в стране. Интересующимся темой, могу порекомендовать канал Edsmanifesto (EdCalderon), бывшего оперативника мексиканских спецслужб; в своих интервью он разоблачает некоторые события и дает собственную перспективы как непосредственного их участника.

Дмитрий Жарук

[1]AMLO says El Chapo’s son released to avoid ‘war’ with Sinaloa drug cartel – The Washington Post

[2]Mexico homicide rate edges up in 2019; rate of rise slows (apnews.com)