Успехи и неудачи левого президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (далее – АМЛО) родился в 1953 году, в штате Табаско, в семье предпринимателей. С 1973 по 1973 обучался политическим наукам и государственному управлению и только в 1987 году он вернулся в университет, чтобы получить степень. Свою карьеру он начал в 1976 году в небезызвестной Институционно-революционной партии (далее – PRI), которая была чем-то вроде мексиканского предшественника «Единой России», но вскоре молодой политик перешел в отколовшуюся от неё оппозиционную Партию демократической революции и теперь устраивал протесты против фальсификаций на выборах, сделанных членами PRI, а также митинги в поддержку коренного индейского населения. В 2000 году был избран на пост главы правительства столицы Мексики – Мехико. В 2006 и в 2012 АМЛО предпринимал попытки избраться на пост президента страны, в 2018 ему это наконец удалось.

Выборы 2006 года он проиграл с отрывом лишь в 0.56% от победителя Фелипе Калдерона, что вызвало обвинения в фальсификации и крупные протесты по всей стране. Именно этот президент объявил «войну наркотикам». В ответ на это, в 2012 АМЛО продвигал идеи ненасильственной борьбы с наркотиками, а именно: повышать зарплаты сотрудникам правоохранительных органов и лучше их тренировать, реформировать социальную сферу, чтобы жители не шли «за лучшей жизнью» к картелям и бороться с наркозависимостью и коррупцией как причиной многих бед в стране, наконец, он предлагал отказаться от вмешательства США во внутренние дела страны. Выборы 2012 года так же обернулись поражением, опять не обошлось без обвинений в фальсификации и покупке голосов победителем от партии PRI.

В 2018 благодаря коалиции из нескольких партий, включая Партию демократической революции (PRD) и Движение национального восстановления (MORENA), АМЛО победил на выборах; его тогда называли леворадикалом и популистом за его критику неолиберализма. Высокие уровни поддержки среди населения сохраняются и до сих пор, 71% на время избрания и 61% в мае текущего года[1]. Но что пошло не так и какие результаты мы видим после половины его президентского срока?

2018 год установил рекорд как год с наибольшим количеством убийств в стране, за всю современную историю ведения подобных записей; 33,341 насильственных смертей за год[2]. Но уже в 2019 году рекорд был побит, и цифра повысилась до 35,588 убийств за год[3]. Для северных штатов страны подобные уровни насилия не редкость, на протяжении десятков лет они являются транзитными пунктами в США для разного рода наркотиков и контрабанды. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с введением политики ненасильственной борьбы с наркокартелями. Будто бы президент показал свою слабость, но на деле это стратегически шаг, ориентированный на будущее, несомненно, складывать оружие и сдаваться в корне неверно, но и продолжать эту бессмысленную войну государство не в силах.

При этом он все еще не выполнил свое обещание о демилитаризации страны; со всех сторон это очень сложный и дискуссионный вопрос, в своем обычном состоянии страна не в силах противостоять угрозе наркокартелей, когда военные подразделения также могут быть коррумпированы и злоупотреблять своими полномочиями и средствами, подобная централизация власти в руках военных может привести к очень плачевным последствиям. Армия в стране занимается не только общественной безопасностью, но и строительством инфраструктурных проектов и эксплуатацией морских портов[4]. При этом цифры показывают, что милитаризация не привела к уменьшению насилия. Можно увидеть, что уровень насилия неистово рос и до прихода к власти АМЛО. [5]

Он ввел жесткую экономию, развязал войну с протестующими феминистками, сделал большую ставку на ископаемое топливо и даже поддерживал Дональда Трампа, когда тот расправлялся с мигрантами из Центральной Америки, пересекающими Мексику транзитом. “Ожидалось, что демократическое правительство будет способствовать инклюзивному развитию, оставив старую модель, и что он серьезно займется борьбой с коррупцией”, — Барбара Гонсалес, политический аналитик из города Монтеррей. “Вместо этого у нас есть правительство, заигрывающее с авторитаризмом, которое пытается навязать гегемонию, при которой оппозиция со стороны партий или гражданского общества является незаконной”[6].

Правительство ввело прямые выплаты десяткам миллионов мексиканцев, живущих за чертой бедности, повысило минимальную заработную плату и провело трудовую реформу, как президент и обещал в своей предвыборной кампании. Однако он оказался скорее популистом, чем прогрессистом, к растущему разочарованию многих молодых избирателей, которые сыграли такую большую роль в его избрании.

Крупным провалом оказался и ответ государства эпидемии коронавируса. С начала пандемии АМЛО недооценивал угрозу вируса и всячески демонстрировал неповиновение нормам социальной дистанции и ношении средств индивидуальной защиты. В январе 2021 года он сам заразился COVID-19, но позднее привился вакциной AstraZeneca. К первым месяцам этого года стало ясно, что подход его правительства к борьбе с пандемией потерпел сокрушительный провал. К апрелю официальное число смертей, связанных с COVID-19, в стране достигло около 210 000, хотя департамент здравоохранения признал, что из-за нехватки тестов фактическое общее число, вероятно, приблизилось к 330 000 смертей. Тем временем ВВП Мексики сократился более чем на 8 процентов в 2020 году, что стало крупнейшим однолетним сокращением экономики страны с 1932 года.[7]

И все же рейтинги президента остаются на уровне 60% одобрения среди населения, несмотря на, казалось бы, исключительные неудачи. У АМЛО был план крупных преобразований для всей страны, но непредвиденные катастрофы, вроде ковида, разрушили их. Остается надеяться и желать удачи президенту в решении коронавирусного кризиса и в дальнейшей реализации амбициозных планов по реформации страны.

Дмитрий Жарук

[1]Approval Tracker: Mexico’s President AMLO | AS/COA (as-coa.org)

[2]Mexico sets record with more than 33,000 homicides in 2018 – CNN

[3]Mexico homicide rate edges up in 2019; rate of rise slows (apnews.com)

[4]AMLO’s Broken Campaign Promise: Demilitarizing Mexico (americasquarterly.org)

[5]Militarized Mexico: A Lost War that has not Brought Peace – WOLA

[6]What do you think of it so far? Voters rate Amlo’s Mexico ‘transformation’ | Andrés Manuel López Obrador | The Guardian

[7]Andres Manuel Lopez Obrador | Age, Political Party, & Facts | Britannica