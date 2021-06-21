Что значит Россия для Японии?

Отношения России и Японии осложнены рядом политических проблем: в первую очередь, наличием территориального спора и безусловной поддержкой островным государством Соединённых Штатов Америки (США) — исторического соперника России во многих внешнеполитических вопросах.

Территориальный спор между Россией и Японией касается принадлежности четырех южных Курильских островов, из-за которой стороны до сих пор не подписали мирный договор после Второй Мировой войны. О так называемом «Курильском вопросе» написано множество книг и статей, но актуальность проблемы заставляет снова и снова возвращаться к ней, а отношения двух государств на мировой арене остаются непосредственно подвержены ее влиянию. Япония претендует на возращение ей четырёх островов: Шикотана, Итурупа, Кунашира и Хабомаи, утверждая, что они не входят в географическое понятие «Курильские острова», от которых она была вынуждена отказаться по условиям Сан-Францисского мирного договора 1951 года. Россия, в свою очередь, исходит из собственных стратегических интересов и настаивает, что острова вне всяких сомнений находятся под ее суверенитетом, согласно договоренностям, заключенным союзниками в ходе Крымской конференции 1945 года.

Несмотря на продолжительные попытки обеих сторон прийти к компромиссу по вопросу принадлежности 4 островов, взаимоприемлемое решение сложно представить до сих пор. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставил возвращение «Северных территорий» (яп. 北方領土 — «хоппо̄рё̄до»), как называют южные Курилы японцы, одной из ключевых целей своей внешней политики, однако и в период правления его кабинета стороны не смогли приблизиться к разрешению затянувшегося спора.

Тем не менее, изменение общей геополитической и геоэкономической ситуации в АТР объективно требует от государств принципиально новых подходов к урегулированию проблемы. Возможно, в новых условиях заключение мирного договора в том виде, о котором прежде велась дискуссия, потеряло свою актуальность. Более того, согласно принятой в 1956 г. Совместной декларации, состояние войны между Советским Союзом и Японией было прекращено, и между ними «восстанавливались мир и добрососедские дружественные отношения», а также «дипломатические и консульские отношения»[1]. В контексте современной системы международных отношений, заключение мирного договора между Россией и Японией является своего рода анахронизмом — в классическом понимании Япония не имеет мирных договоров ни с КНР, ни с Республикой Кореей, но это никак не сказывается на ее отношениях с этими ближайшими партнерами. Аналогично тому, как не сказывается схожая ситуация на отношениях Российской Федерации с Германией.

Объяснение подобному таково: в случае иностранных государств, с которыми у неё есть политические разногласия, Япония часто руководствуется принципом разделения политики и экономики (яп. 政経分離 — «сейкейбунри»), разработанным ей в середине ХХ века. Таким образом японское руководство старается стимулировать межгосударственные политические отношения путём установления надёжных торговых связей. В случае России (на тот момент СССР) Япония приняла этот принцип ещё в середине 1950-х годов, вскоре после установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Основу внешней торговли России и Японии составляют поставки российских энергоресурсов, особенно нефти и природного газа. Правда, надо заметить, что большую их часть Япония все же покупает у Саудовской Аравии. До 2018 года Япония была крупнейшим в мире импортером сжиженного газа: на ее долю приходилось около 34% мирового импорта. В 2018 году ее обогнал Китай. Для сравнения, Республика Корея на втором месте импортирует 13%, а Китай на третьем — 8%. Япония поставляет в Россию в основном машины и оборудование (около 80% всего импорта), а также химическую продукцию (10-11%)[2].

Несмотря на принцип сейкейбунри, в зависимости от существующего политического курса Япония периодически показывает, что активное экономическое и иное сотрудничество с Россией для нее невозможно при наличии нерешенных территориальных разногласий. Однако подобные разногласия с Китаем и с Кореей отчего-то совершенно не мешают ее торгово-экономическому сотрудничеству с этими государствами. Сами по себе острова вместе с прилегающим к ним морским пространством едва ли представляют для Японии какую-либо ценность, кроме политической — с учетом существующих между РФ и Японией договоров о рыболовстве, крайне выгодных для последней.

Для России контроль над южными Курилами, помимо всего прочего, определяет контроль над Охотским морем, которое имеет статус внутреннего. Передача даже двух спорных островов будет означать потерю данного статуса. Но даже не учитывая практический интерес, нельзя забывать об идейном, духовном смысле Курил, который поначалу может теряться из виду. Передача их Японии — это добровольный отказ от итогов Второй мировой войны. То, что в 1956 году могло сойти за уступку победившей державы проигравшей и поднять статус государства, в 2020-х будет выглядеть совершенно иначе. Теперь пересмотр договоренностей, достигнутых аж 70 с небольшим лет назад, может нанести непоправимый вред внутренней и внешней стабильности России.

К счастью, российское руководство ставит правильные условия: в первую очередь, действительно, необходимо, чтобы Япония признала суверенитет России над Южно-Курильскими островами, перешедшим к ней по итогам Второй мировой войны, а весь дальнейший диалог по островам должен вестись исключительно с учетом этой реальности.

По мнению японского журналиста и политического обозревателя Руи Абиру[3], Япония издавна находилась в непростом положении между Россией и США. Соединенные Штаты — стратегический партнер Японии, а Российская Федерация — один из ее ближайших соседей, к тому же богатый ресурсами. Дружественные и партнерские отношения с Россией необходимы для процветания бедной в ресурсном отношении Японии — а развитие Дальневосточного региона выгодно в свою очередь и для России. Тем не менее напряжение на этом направлении не спадет, а сотрудничество по развитию не может стать плодотворным, пока не будет решен спорный вопрос об островах.

С другой стороны, согласно позиции МИД РФ не менее важной преградой для этого сотрудничество является военно-стратегическое партнёрство Японии и США. Явным раздражителем для России (и Китая) является активное задействование американцами территории Японии для размещения элементов своей глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Начиная с 2006 г. США развернули в Японии две станции радиолокационного слежения[4] (в городах Цугару и Кётанго), покрывающие значительные территории России и Китая и способные обнаруживать и отслеживать объекты размером с бейсбольный мяч на удалении около 4,7 тыс. км. Помимо того, Токио активно подключился к испытаниям системы противоракетной обороны «Aegis» морского базирования. В декабре 2017 г. правительство Японии утвердило решение о развертывании на острове Хонсю до конца 2023 г. двух комплексов «сухопутной» версии системы «Aegis Ashore»[5].

Прежде руководство США всегда давало понять, что не одобряет тесное сотрудничество Японии с Россией, поэтому в своих действиях та была серьезно ограничена, ведь не имея собственной армии и ядерного оружия, Страна восходящего солнца вынуждена рассчитывать на помощь США и на их «ядерный зонтик», взамен выступая в поддержку американских международных инициатив. Во время президентства Дональда Трампа эта динамика несколько изменилась — США начали активно выстраивать связи с Республикой Кореей и КНДР, что вызвало негодование у японской стороны и некоторое похолодание в японо-американских отношениях. Однако к 2021 году со сменой руководства обоих государств справедливо ожидать, что все вернётся на круги своя: 26 сентября 2020 г. в своей первой речи на посту премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга заявил, что считает союз с США основой своей внешней политики и намерен с опорой на него развивать отношения со странами прилегающего региона[6].

Заметно и взаимодействие США и Японии и на площадке Организации Объединенных Наций. Япония солидарно с США голосует по большинству резолюций, направленным против России, и выступает против или воздерживается по проектам, которые предлагает Москва. Например, позиционируя себя в качестве апологета ядерного разоружения, Токио тем не менее проголосовал против[7] внесенного Россией в декабре 2018 г. проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Одной из областей, в которых возможно дальнейшее активное развитие сотрудничества Японии и России, является борьба с международным терроризмом. Так, в ноябре 2005 года Япония и Россия подписали совместную Программу действия в области сотрудничества в борьбе с терроризмом. Также оба государства являются членами Антитеррористической коалиции, созданной после теракта 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

К сожалению, пока развитие японо-российских отношений нельзя назвать приоритетным направлением в международной дипломатии обеих стран. Все вышеперечисленные факторы, включая отсутствие прогресса в заключении мирного договора между Россией и Японией и инсинуации японского руководства вокруг этой темы, создают колоссальные помехи для создания атмосферы добрососедства и партнёрства между двумя государствами.

Однако существуют и позитивные тенденции. Так российско-японские отношения характеризуются относительной стабильностью, если сравнивать их с японо-китайскими и японо-корейскими, где постоянно сменяют друг друга сезоны значительного охлаждения и потепления. Последний заметный конфликт, когда дело дошло до отзыва японского посла из России, произошел в 2010 году, когда президент Дмитрий Медведев посетил Южные Курилы.После этого отношения двух стран выровнялись и больше не портились, чего нельзя сказать, например, об отношениях Токио с Пекином, которые за тот же период прошли путь от антияпонских погромов в 2012 году до заявлений о партнерстве в 2018-м.

Однако при этом масштабы сотрудничества Японии с этими соседями значительно превышают ее взаимодействие с Россией. Заметно активизировалось оно в период правления предыдущего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — государства даже провели взаимные года Японии в России и России в Японии в 2018 году. Сменивший Абэ на посту главы японского правительства Ёсихидэ Суга выразил желание, следуя линии своего предшественника, «стремиться ко всестороннему развитию российско-японских связей, включая подписание мирного договора»[8], однако пока трудно сказать, насколько активно его кабинет будет следователь этому стремлению.

В целом, надо признать, что не стоит ожидать серьезных изменений в российско-японских отношений в ближайшее время. В лучшем случае страны продолжат развивать торговое и экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке, отстранившись от политических разногласий, однако двухстороннее сотрудничество не являются ни для одного из государств приоритетом.

Анастасия Комарова

[1]Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVIII: 1 января – 31 декабря 1956. М., 1960. С. 257-260.

[2]Товарооборот России с Японией. Внешняя торговля России (09.02.2019). URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-v-2018-g/. Дата обращения: 12.04.2021.

[3]Санкей Симбун, «日露首脳会談 焦らず、かつ実を取る交渉を 阿比留瑠比». URL: https://www.sankei.com/smp/politics/news/190123/plt1901230035-s1.html . Дата обращения: 03.04.2021.

[4]Новостное агенство ТАСС: «США завершили развертывание второй станции радиолокационного слежения системы ПРО в Японии». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1675294. Дата обращения: 22.04.2021.

[5]Новостное агенство ТАСС: «Что такое Aegis Ashore и чем он опасен для России». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4796438. Дата обращения: 22.04.2021.

[6]Новостное агентство ТАСС: «Новый японский премьер провозгласил союз с США основой своей внешней политики». URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9814557. Дата обращения: 12.04.2021.

[7]Новостное агенство ТАСС: «Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5942456. Дата обращения: 22.04.2021.

[8]Официальный сайт ПМ Японии:「第二百四回国会における菅内閣総理大臣施政方針演説」— «Выступление премьер-министра Ё. Суга на 204-м заседании парламента», URL: https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2021/0118shoshinhyomei.html. Дата обращения: 22.04.2021.