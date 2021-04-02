Обыски и миллионы

21 марта этого года был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Это первое задержание действующего губернатора в этом году, в прошлый раз под стражу попал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в июле 2020 года. Иван Белозерцев обвиняется по получении взятки от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. С января по сентябрь Борис Шпигель и Антон Колосков передали губернатору пензенской области 31 миллион рублей наличными. Взятки от Бориса Шпигеля представляли из себя не только деньги, но и автомобиль Mercedes-Benz V250D, а также часы Breguet на сумму 5,75 млн рублей. Часы губернатор получил по случаю переизбрания на новый срок[1]. Губернатор не остался в долгу: по данным сайта госсзакупок учреждения системы здравоохранения Пензенской области в 2020 году заключили контракты с группой компаний «Биотэк» и ОАО «Фармация» на сумму около 700 млн рублей[2]. При обыске у Ивана Белозерцева нашли около 500 млн рублей наличными, это примерно 6,5 млн долларов или 5,5 млн евро[3]. Чтобы понять, много это или мало для коррупционера, сделаем небольшой обзор дел против госслужащих во время которых проводились обыски с изъятием больших сумм наличных.

В 2007 году заместителя министра финансов Сергея Сторчака арестовали, предъявив ему обвинение в попытке хищения бюджетных средств[4]. При обыске у него на квартире нашили сумму, эквивалентную миллиону долларов[5]. Затем почти десять лет прошло без громких коррупционных скандалов. Следующий обыск, связанный с незаконным обогащением, прошел в 2016 году у главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, который свидетелем по делу о контрабанде алкоголя. У А. Бельянинова нашли 10 млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро, в сумме 58 млн рублей или примерно 900 тысяч долларов[6]. У Бельянинова также была обнаружена коллекция картин и других произведений искусства и несколько дорогих ручек[7]. В том же 2016 году задержали полковника МВД Дмитрия Захарченко и при обыске него нашли 8 миллиардов рублей или 123 млн долларов[8].

В 2017 году арестовали министра экономического развития Алексея Улюкаева при обысках у него в офисе и на квартире и даче были обнаружены полмиллиона долларов наличными, несколько наручных часов стоимостью от 28 до 800 тысяч рублей, золотые слитки, ювелирные украшения, одну трехкилограммовую золотую монету и пять золотых монет весом по килограмму[9]. Через год после ареста Улюкаева, в 2019 году рекорд полковника Захарченко был побит другим полковником, но уже из ФСБ. В рамках дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина была изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей или 185 миллионам долларов[10]. В прошлом году у бывшего министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина нашли миллион долларов в разных валютах[11]. Наконец, марте этого года в туалете главы минздрава Алтая Сергея Коваленко нашли 6 миллионов рублей или 82 тысячи долларов[12].

Итак, можно заметить, с 2016 года количество громких коррупционных скандалов начало расти. Иван Белозерцев, оказывался коррупционером довольно крупным, но не экстравагантным, как Улюкаев. Пензенский губернатор занимает третье место по количеству изъятой наличности после полковников ФСБ и МВД. У генералов ФСБ и МВД обыски еще не проходили.

Лилия Светлова

[1] https://tass.ru/proisshestviya/10958005

[2] https://tass.ru/obschestvo/10957533

[3] https://tass.ru/proisshestviya/10958145

[4] https://ria.ru/20071206/91119856.html

[5] https://www.vesti.ru/article/2273912

[6] https://www.rbc.ru/politics/26/07/2016/579780019a7947723a926cf6

[7] https://www.gazeta.ru/social/photo/obyski_u_glavy_federalnoi_tamozhennoi_sluzhby_rf.shtml

[8] https://www.znak.com/2016-09-10/u_polkovnika_mvd_pri_obyske_izyali_ekvivalent_8_mdrd_rubley_eto_skolko

[9] https://meduza.io/news/2017/10/05/u-ulyukaeva-pri-obyske-nashli-bolee-polumilliona-dollarov-nalichnymi-kilogrammovye-zolotye-monety-i-chasy

[10] https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/05/17/1781570.html

[11] https://gubdaily.ru/news/u-eks-ministra-zdravooxraneniya-pri-obyske-doma-nashli-million-dollarov/

[12] https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6049dd779a79479756488927