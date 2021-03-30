Станет ли Андрес Араус следующим президентом Эквадора?

Неопределенность нависла над избирательным процессом в Эквадоре, поскольку до сих пор неясно, кто встретится с лидером Андресом Араусом во втором туре и пойдет ли процесс в соответствии с планом. На президентских выборах Эквадора, состоявшихся 7 февраля 2021 года, Андрес Араус получил наибольшее количество голосов, но не смог победить в первом туре против 15 других кандидатов; он получил 32,71 процента голосов, недобрав 40 процентов, необходимых для полной победы на выборах (победителю также необходим 10-процентный отрыв от кандидата, занявшего второе место, чего Араус добился). Спустя более чем неделю после первого тура остается неясным, кто из двух кандидатов с наименьшим отрывом от Арауса, сразится с ним во втором туре 11 апреля. Оба этих кандидата — Гильермо Лассо и Яку Перес — каждый из них набрал около 19 процентов голосов и ожидает повторного подсчета голосов, чтобы выяснить, с кем столкнется Араус (Перес вынужден был выйти из гонки уже после публикации данной статьи в оригинале — Рабкор). Пакт Лассо-Переса стремился исключить Арауса из избирательного бюллетеня второго тура; это очень беспокоит эквадорскую демократию, хотя Лассо теперь заявляет, что отказался от соглашения.

Несмотря ни на что, Араус окончательно выиграл первый раунд. До самого конца Национальный избирательный комитет — национальный избирательный орган — пытался отложить выборы, посеяв сомнения относительно голосования во время пандемии и передачи государственных средств кандидатам, чтобы сделать процесс более справедливым. Министр обороны Освальдо Яррин заявил в конце января, что бюллетени не будут напечатаны, хотя его министерство заключило соглашение с Национальным избирательным комитетом. В течение всего 2020 года Национальный избирательный комитет и другие ветви правительства Эквадора пытались подавить демократию, не допуская выдвижения кандидатур как бывшего президента Рафаэля Корреа, так и Арауса.

Опустошение государства

Когда Ленин Морено вступил в должность в 2017 году, он начал процесс, который привел к ослаблению демократических институтов в Эквадоре. Главные должностные лица в нескольких государственных учреждениях, таких как Конституционный суд, Верховный суд, Генеральная прокуратура, Главное ревизионное управление и Национальный избирательный комитет, были избраны во время пребывания Корреа в должности. Эти люди не хотели следовать курсу политики, проведенной Морено, который стремился проводить политику приватизации, мести Корреа и разрушения государственных учреждений.

Морено начал укреплять свою власть, объединяя свои политические силы с политическими силами правого крыла, такими как партия Лассо «Создание возможностей» и Социал-христианская партия. Добившись правого большинства, Морено вышел к народу с сомнительным референдумом, на который было вынесено семь непонятных вопросов. Наиболее непонятные из них касались конституционной реформы, а именно, установления предельного срока полномочий выборных должностных лиц (в отношении Корреа) и замены глав государственных институтов. Остальные вопросы — о коррупции, правах детей и экологии — получили широкую поддержку по всей стране. Большинство проголосовало «да», по сути проголосовав за положительные пункты референдума, в то время как худшие остались незамеченными.

Чтобы провести реформирование государственных институтов в соответствии с его целями, Морено назначил Хулио Сезара Трухильо, чтобы тот изгнал избранных должностных лиц и поставил на место людей, которых Морено одобрял; хрупкая республика медленно распадалась. Трухильо использовал всевозможные антиконституционные выдумки, такие как «конституционная вакансия», чтобы сделать главой Морену. Используя новые полномочия, Морено назначил своих людей и своих союзников (таких как партия «Создание возможностей» и Социал-христианская партия) контролировать Национальный избирательный комитет; Председательство в НИК было отдано Диане Атаминт, члену Движения за многонациональное единство Пачакутик, партии Яку Переса.

Грязные махинации

30 января колумбийский журнал «Семана» опубликовал статью, в которой обвинил Арауса в получении 80 000 долларов от АНО (Армия национального освобождения), леворадикальной партизанской группировки в Колумбии; позже эта статья была также опубликована в аргентинской газете «Кларин». Статья была якобы основана на информации с компьютеров, изъятых у командира АНО Андреса Фелипе Ванегаса Лондоньо (он же «Уриэль»). Статья «Семаны» была опубликована через три дня после визита Морено в Вашингтон, где он встретился с официальными лицами правительства США, Международного валютного фонда (МВФ) и Организации американских государств (ОАГ).

В статье «Семаны» говорится, что после виртуального саммита Progressive International в сентябре 2020 года АНО установила контакт с Араусом; и Араус, и Прогрессивный Интернационал отрицали эту историю (Уточнение: Виджай Прашад сам входит в Совет Прогрессивного интернационала.) АНО, со своей стороны, опубликовало заявление, в котором говорилось, что история, опубликованная «Семаной», была ложью.

Чтобы указать на то, что видео якобы вооруженных партизан АНО в «колумбийских джунглях», которое широко распространилось в социальных сетях после выхода статьи «Семаны», — неправдоподобное, потребовался орнитолог. Пение птиц на видео привлекло внимание Мануэля Санчеса-Нивиселы, который услышал звук бледнолобого тинаму, которого можно увидеть в Эквадоре и Перу, но не в Колумбии.

Это не первый случай, когда правое крыло пытается делегитимизировать левых политиков и других своих оппонентов, утверждая, что последние связаны с колумбийскими партизанскими группами. В 2008 году колумбийское периодическое издание «El Tiempo» опубликовало фотографию, которая, по-видимому, связывала Густаво Ларреа, министра в правительстве Корреа, с FARC, колумбийской партизанской группой; базирующаяся в Лондоне исследовательская организация—Международный институт стратегических исследований (IISS)—утверждала в своем докладе, что кампания Корреа в 2006 году финансировалась FARC(что, по словам Корреа, было неправдой). Все это впоследствии было опровергнуто (у Международного института стратегических исследований больше нет этой статьи на его веб-сайте). В 2017 году аргентинский журнал «Perfil» опубликовал статью, в которой пытался связать FARC с организацией под названием Resistencia Ancestral Mapuche, существование и связь которой с коренной общиной Мапуче были поставлены под сомнение; тогдашний министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих использовала это, чтобы подтолкнуть свое правительство к нападению на общину Мапуче в Патагонии.

Эквадорские СМИ в целом восприняли историю Арауса и АНО как сущую правду. Это, безусловно, повлияло на выборы 7 февраля.

Лассо-Перес

Сразу после первого тура президентских выборов в Эквадоре Лассо и Перес начали сотрудничать, чтобы подорвать результаты выборов. Они обратились в CNE с просьбой провести пересчет голосов; их возражения и требования были «за пределами закона», сказал Лассо. CNE, уже контролируемая CREO, PSC и Pachakutik, подчинилась, подрывая веру в институты. По Эквадору поползли слухи, что Лассо и Перес хотят, чтобы CNE отстранила Арауса от процесса, чтобы во втором раунде соревновались они вдвоем.

Нет никакой тайны в том, что Лассо — кандидат от правых. Перес, однако, маскируется под эко-социалиста, который станет первым президентом Эквадора из числа коренного населения. Любопытно, что еще до того, как результаты выборов были полностью объявлены, Перес объявил, что посольство США в Кито позвонило ему, чтобы сообщить, что он будет кандидатом на второе место. Он официально заявляет, что в случае избрания президентом будет открыт для заключения торговой сделки с Соединенными Штатами. Основная организация коренных народов страны – Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE) – похоже, дистанцировалась от сделки Переса с Лассо, потому что, как сказал в Twitter Леонидас Иза, президент Движения коренных и крестьян Котопахи (MICC), ее база «против правого неолиберального крыла, разграбившего страну»; вступать в союз с этим крылом «незаконно и несовместимо» с политикой CONAIE.

12 февраля генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо прибыл в Кито, чтобы встретиться с генеральным прокурором Эквадора Дайаной Салазар Мендес, чтобы обсудить информацию, которую колумбийское правительство, по утверждениям правительства, получило с компьютеров Андреса Фелипе Ванегаса Лондоньо из ELN (убитого в октябре 2020 года). ). Эквадор запросил эту встречу на основании истории Семаны. Перес высказался за расследование.

ОАГ, как и во время переворота в ноябре 2019 года в Боливии, начала использовать своего представителя — Изабель де Сен-Мало (бывший вице-президент Панамы, которая через Группу Лимы сыграла роль в попытке свергнуть правительство президента Николаса Мадуро из Венесуэлы), говоря, что она обсуждала с Лассо и Пересом политическую ситуацию.

13 февраля, на следующий день после заключения сделки с Пересом, Лассо написал президенту CNE, что соглашение было незаконным. Он сказал, что CNE необходимо сначала подтвердить результаты первого тура голосования, и только после этого кандидаты могут подать жалобу. Сделка кажется провальной, поскольку Лассо, который менее чем на пол-очка (0,36 процента) опережает Переса, вероятно, рассчитывает, что он может победить Арауза во втором туре выборов без пересчета голосов.

Будет ли в Эквадоре 11 апреля второй тур, когда Арауз будет в бюллетенях, или США, ОАГ, различные правые партии в Эквадоре и государственный аппарат Морено обеспечат его исключение из голосования? Если это произойдет, то событие 11 апреля сложно будет назвать выборами.

Пилар Троя, Виджай Прашад

Виджай Прашад – индийский историк, редактор и журналист. Он – писатель и главный корреспондент Globetrotter. Он является главным редактором LeftWord Books и директором Tricontinental: Institute for Social Research. Он является старшим научным сотрудником Института финансовых исследований Чунъян, Китайского университета Жэньминь. Он написал более 20 книг, в том числе «Темные нации» и «Бедные нации». Его последняя книга – Вашингтонские пули, с предисловием Эво Моралеса Аймы.

Пилар Троя – исследователь в Tricontinental: Institute for Social Research. Она – эквадорский антрополог, интересующийся феминистским движением и социальной государственной политикой, особенно в отношении гендерного равенства. Она была членом правления бывшего Национального совета женщин Эквадора (CONAMU), советником Министерства национального планирования, а также советником и заместителем министра в Министерстве высшего образования, науки и технологий.

Эта статья была подготовлена Globetrotter (17.02.2021)

Перевод Е.Г. Тимоховой, Д.Э.Поникаровой и А.Д.Маслянской