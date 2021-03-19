Боливия: восстановление экономики за счет государственных инвестиций.

В традиционной экономической литературе роль государственных инвестиций рассматривается в связи с необходимостью прямого воздействия на увеличение основного капитала и производительности производственных факторов компаний. В случае Боливии и в рамках Социально-экономической модели производственного сообщества (MESCP) инвестиции общественного сектора определяются как любое использование государственных ресурсов, предназначенное для создания, расширения, замены, улучшения и восстановления производственного, экономического, социального и экологического потенциала. И сюда же относятся культурные факторы, важные для укрепления плюралистической экономики и благополучия населения.

В неолиберальные периоды с 1993 по 2005 год средние показатели инвестиций общественного сектора составляли лишь 556 миллионов долларов без учета внутреннего спроса и мер, направленных исключительно на поддержку крупных частных компаний, что парализовало экономику страны. Государственные инвестиции в эту сферу в то время финансировались на 53% за счет внешних ресурсов и 47% за счет внутренних ресурсов. Кроме того, инвестиции того периода финансировались в основном за счет внешних ресурсов (кредитов и пожертвований) при условии применения требований государственной политики.

По данным администрации 2006 года, правительство значительно увеличило инвестиции госсектора с 629 миллионов долларов в 2005 году до 4011 миллионов в 2021 году, что представляет собой рост на 538%, что составляет важную ось динамизации экономики Боливии, финансирование которой в основном происходит за счет внутренних экономических ресурсов. В период с 2006 г. по октябрь 2019 г. структура государственных инвестиций финансировалась в среднем на 74% за счет внутренних ресурсов и только 26% за счет внешних ресурсов, что является результатом применения MESCP.

К сожалению, с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, во время временного управления Жанин Аньес, многие работы были парализованы, и подрядные компании перестали платить, что повлияло на сектор и оказало отрицательный мультипликативный эффект на экономику Боливии, где цель предыдущего правительства состояла в том, чтобы обанкротить и приватизировать государственные компании, блокируя экономическое развитие, пытаясь восстановить старую неолиберальную модель, которая отдавала предпочтение крупным частным компаниям над общественными.

Учитывая, что государственные инвестиции стали основным инструментом экономической политики и привели к важным изменениям в экономике, правительство Луиса Арсе внесло коррективы в Общий государственный бюджет на 2021 год.

Первоначальный общий бюджет государства, подготовленный переходным правительством, спрогнозировал более низкие темпы роста ВВП, снизил инвестиции общественного сектора, увеличил инфляцию и увеличил неопределенность, усилившуюся в связи с проведением неолиберальной политики, направленной в пользу определенных влиятельных групп в ущерб людям. Из-за этого приходится теперь увеличить госинвестиции на 3442 миллион долларов.

Скорректированный общий бюджет государства предполагает 4 011 миллионов долларов для госинвестиций, что представляет собой увеличение на 17% по сравнению с первоначальным планом. Указанная сумма обеспечивается на 61% за счет внутренних ресурсов и 39% за счет внешних ресурсов. Следовательно, из общего числа запрограммированных капиталовложений 36,2% будет выделено на инфраструктурные проекты, 34,9% будет выделено на производственный сектор, 24,9% будет выделено на социальный сектор и 4% будет выделено на многосекторальные проекты.

Наконец, с реактивацией общественных инвестиций, путь к устойчивому развитию и процветанию людей снова возвращается. Если ответственно управлять государственными ресурсами, с применением MESCP экономический рост будет ускорен за счет индустриализации, производственного развития, улучшения инфраструктуры и социальных проектов, создания рабочих мест и сокращения бедности, гарантируя боливийцам, что мы продвинемся вперед.

Фернандо Р. Чукимия

Перевод Марии Ефимовой, студентки 4 курса МГЛУ

Оригинал статьи: https://www.opinion.com.bo/opinion/fernando-r-chuquimia/reactivando-economia-inversion-publica/20210130211942805958.html