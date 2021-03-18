Индия погружается в хаос

Ряд политических и экономических кризисов, а также последствия Covid-19 открыли перед социалистами огромные возможности для восстановления своих сил.



Индия завершила 2020 год в условиях политической нестабильности. 26 ноября около 250 миллионов человек объявили всеобщую забастовку в связи с тремя законами о труде, изданными в интересах работодателей. Сразу после этого столицу Дели окружили десятки тысяч фермеров, протестовавших против еще трех про-корпоративных законов, касающихся реформ в сфере сельского хозяйства.

Год начался с того, что правительство премьер-министра Нарендры Моди, возглавляемое индуистской шовинистической партией Бхаратия Джаната (Bharatiya Janata Party — БДП), подверглось сильнейшему давлению в результате массовых протестов против нового антимусульманского закона, а именно против поправки в Закон о гражданстве Индии от 2019 года.

Помимо этого в Индии бушевала пандемия Covid-19. К середине декабря было подтверждено почти 10 миллионов случаев, а количество умерших от вируса достигло 140 000 человек.

24 марта в Индии был объявлен всеобщий карантин, в результате которого только по данным за апрель около 121 миллиона человек потеряли работу. Среди этого числа было около 91 миллиона поденщиков-мигрантов, многим из которых пришлось пройти пешком сотни миль, чтобы вернуться домой. Согласно опросам, трое из четырех из них вообще не работали во время неэффективного карантина, который был отменен в мае и июне.

Другое исследование, проведенное в ноябре, показало, что количество тех, кто потерял долгосрочную работу, достигло 58 миллионов, из них 21 миллион работали в сфере наемного труда, что составило 25% от этого сектора. Пострадали и фермеры: две пятых из них сообщили, что не могут вовремя собрать или посеять урожай.

Однако всего годом ранее, в ноябре 2019 года, Моди, казалось, был на гребне волны. Ошеломляющая победа на всеобщих выборах в мае впервые дала его партии (БДП) абсолютное большинство. В августе 2019 года Моди достиг главной цели, отменив особый конституционный статус Кашмира — единственного штата с мусульманским большинством в Индии — и разделив его на две союзные территории с более низким статусом. Несмотря на массовые протесты, ему, похоже, это сошло с рук.

В ноябре того же года Бхаратия джаната парти (БДП) представила проект поправки в Закон о гражданстве Индии. Этот закон предоставил возможность ускоренного получение гражданства индуистским и сикхским беженцам из соседних государств. Однако мусульманам такого права предоставлено не было. БДП думала, что она легко последует за своим успехом в Кашмире, что приведет к дальнейшей маргинализации мусульман.

Региональная партия Асом Гана Паришад (Народный совет Ассама , AGP) – союзник БДП в восточном штате Ассам – была категорически против данной поправки. Смысл существования этой партии состоит в том, чтобы помешать любым бенгальцам, индуистам или мусульманам мигрировать в Ассам. Партия сразу же приняла решение начать массовые акции протеста против закона.

Это повлекло за собой гораздо более прогрессивные массовые протесты против религиозной ненависти по всей Индии, особенно в Дели, с основным акцентом на постоянные мирные сидячие протесты у Шахин Баг (крупный транспортный узел). Протесты, продлившиеся с 19 декабря и до объявления карантина 24 марта 2020, возглавляли мусульманки.

Реакция БДП не заставила себя ждать. Для разгона протестов помимо полиции БДП использовала и собственные военизированные формирования. Сильнейшие столкновения происходили 23-25 февраля после провокационной речи Капиля Мишры, члена Ассамблеи Дели от БДП. Группировки напали на дома, предприятия и мечети мусульман, в результате чего погибли 53 человека (две трети из которых были мусульманами).

Полиция Дели находится под прямым контролем министра внутренних дел Амита Шаха (правая рука Моди). Власти не принимали серьезных мер контроля в районе города до 26 февраля, и появились сообщения о сотрудничестве некоторых офицеров с антимусульманскими группировками. После этого полиция арестовала 2200 человек, большинство из которых были мусульманами.

Моди использовал карантин и приостановку заседаний парламента для проведения серии так называемых реформ. Самый важный «трудовой» закон продлил срок уведомления о забастовках с 14 до 60 дней, повысил порог для регистрации увольнений со 100 до 300 рабочих и значительно усложнил признание профсоюзов.

Правительства многих штатов, возглавляемые БДП, также приостановили действие других законов о труде, увеличив рабочий день с 8 до 12 часов и рабочую неделю с 48 до 72 часов.

БДП воспользовалась локдауном, чтобы сфабриковать дела против активистов по защите гражданских прав, особенно против тех, кто участвовал в протестах против поправки в Закон о гражданстве. Эти дела показывают две давние навязчивые идеи БДП. Первая – это идея о воображаемой угрозе антииндусского исламского заговора. Вторая — это идея о вымышленной угрозе «городских наксалитов» (неофициальное название вооружённых коммунистических, преимущественно маоистских, группировок в Индии, выступающих против уничтожения корпорациями лесных массивов в Восточной Индии).

Эти репрессивные были в значительной степени проигнорированы большинством левых партий и профсоюзов в Индии и других странах.

Еще одна исламофобская атака была инициирована правительствами двух важных штатов, где правительства возглавляются БДП, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш.

Они ввели законы, относящиеся к излюбленной антимусульманской теории заговора БДП: «любовному джихаду», согласно которому мужчины-мусульмане соблазняют индуистских женщин на брак, а затем побуждают их принять ислам.

В Уттар-Прадеш закон позволяет полиции усиливать преследование семей мужчин-мусульман, которые женились на индуистских женщинах.

В сентябре полиция Уттар-Прадеш была замешана в еще одном деле кастового и сексисткого притеснения. Девочка-подросток из числа далитов («неприкасаемая» — общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии) была изнасилована четырьмя мужчинами из доминирующей индуистской касты в ее деревне Хатрас. Спустя две недели она скончалась в больнице, назвав имена нападавших.

Но полиция представила протокол вскрытия, в котором утверждалось, что изнасилования не было, и кремировала тело девочки-подростка посреди ночи против воли ее семьи. Затем правительство штата начало кампанию, утверждая, что обвинения в изнасиловании были просто подрывным заговором с целью создания кастовой напряженности.

БДП также сталкивается с серьезным риском конфронтации с организацией фермеров из-за трех сельскохозяйственных мер. Две из них делают контрактное фермерство более привлекательным для агробизнеса и позволяют им значительно увеличить свои товарные запасы. Третья и самая важная мера позволяет агробизнесу обходить устоявшиеся оптовые рынки и посредников и иметь дело напрямую с фермерами.

Фермеры рассматривают это как попытку отменить «минимальную поддержку цены», уплачиваемую за сельскохозяйственную продукцию, которая стабилизирует доходы как в годы неурожая, так и в период высоких урожаев.

Несмотря на то, что преобладающая часть протестующих – консервативные фермеры-мелкие собственники в штатах Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш, они признают, что система работает только в том случае, если государство является основным покупателем. Эти изменения будут воспроизводить ту же ситуацию, которая сложилась в штате Бихар, где после аналогичных изменений в 2006 году доходы фермеров упали на 50%.

В Индии существует два крупнейших агробизнеса — это Ambani и Adan groups, оба из которых являются крупными корпорациями. Фермерские организации призвали бойкотировать продукцию этих двух компаний. Это ставит фермеров в прямой конфликт с лидерами индийского капитализма и большинством их средств массовой информации, которые заявляют, что эти меры необходимы для модернизации Индии, чтобы она могла конкурировать с Китаем.

Многие из этих фермеров были союзниками или сторонниками БДП. Действительно, головное движение, обеспечивающее поддержку партии, военизированная организация с массовым членством «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС), имеет классический фашистский профиль мелкобуржуазного и мелкокапиталистического членства. На первый взгляд, эта организация могла бы быть естественным пристанищем для мелких фермеров. Но как ни странно, проблема заключается в Моди.

Несмотря на то, что Моди всю жизнь работал в РСС, он всегда был особенным. Став в 2002 году главным министром штата Гуджарат, он стремился к стратегическому альянсу с корпоративным капиталом. Вот почему, несмотря на его успех на выборах в Гуджарате, руководство РСС пошло на чрезвычайные меры, чтобы помешать ему быть их кандидатом в премьер-министры в преддверии выборов 2014 года. Но тогда у них не было другой альтернативы, и пришлось разрешить Моди баллотироваться.

Несмотря на его избирательные и политические успехи, разногласие фермеров и власти показывает, почему руководство РСС смотрит на Моди с подозрением. Его стратегия продвижения индийского капитализма как глобальной державы требует борьбы со многими людьми, которые исторически были частью опорной базы РСС.

Стратегически это означает большие возможности для левых. Катастрофа в области общественного здравоохранения, вызванная COVID-19, и неспособность БДП справиться с экономическими и социальными последствиями привели к невероятным социальным и экономическим потрясениям.

У левых есть реальный шанс отвлечь значительную часть неорганизованных рабочих и мелкой буржуазии от их консервативного руководства и от всей политики индуистских шовинистов правого толка. В прошлом году эти проблемы резко обострились.

Индийские левые многочисленны, энергичны, часто хорошо укоренены на местном уровне, невероятно храбры, но безнадежно раздроблены. Это подчеркнула всеобщая забастовка. Ее созвали восемь федераций профсоюзов, близких к социал-демократическим и радикальным левым партиям, а также независимые местные профсоюзы или профсоюзы предприятий. Их семь требований, в том числе призыв к принятию важных мер по оказанию помощи, отказ от «законов о реформе» и приватизации государственных активов, не превращаются в альтернативу режиму БДП.

Требования не только игнорируют исламофобию, кастовую принадлежность и угнетение женщин, но и не учитывают угрозу изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды, вызванную добычей полезных ископаемых. В 2019 году Индийская организация космических исследований подсчитала, что 25% территории Индии переживает опустынивание, что представляет собой серьезную угрозу для всех фермеров.

Экономический, религиозный и климатический кризисы, а также кризис в сфере здравоохранения отражаются в стратегии режима БДП и интересах индийского капитализма. Боевая сила рабочих и фермеров способна победить их, если они смогут объединиться вокруг всеобъемлющего решения, которое устранит все проблемы.

Барри Павье

http://socialistreview.org.uk/464/india-falls-turmoil

Перевод с английского студентки 4 курса МГЛУ Веры Булах