Политика и геополитика переворота в Мьянме

«Новая холодная война» между США и Китаем усугубила нестабильность, которая характерна для истории Мьянмы с 1962 года. 1 февраля части армии Мьянмы, известные как «Татмадау», воспользовались статьей 417 конституции 2008 года, для увольнения и ареста государственного советника Аун Сан Су Чжи и других членов ее партии «Национальная лига за демократию» (НЛД).

Осуждение переворота было незамедлительным, хотя данная реакция была неоднозначной: Аун Сан Су Чжи, которая была лицом демократического движения до своего освобождения из-под домашнего ареста в 2010 году, испортила свою репутацию, когда пришла в Международный Суд в 2019 году для защиты геноцида народа Рохинджа в своей стране. Аун Сан Су Чжи больше не является безупречным символом демократии и прав человека.

В Мьянме продолжаются протесты против действий военных. Десятки тысяч людей, многие из которых одеты в красное (цвет НЛД), вышли на улицы по всей стране, не только в более густонаселенных городах, но и в сельской местности, в знак протеста против переворота.

Движение против переворота усилилось, когда ассоциации государственных служащих отказались работать на военных. Хотя эта волна началась с медиков, она переросла в рабочих железных дорог и образования, а также работников министерств социального обеспечения и строительства. Сотрудники Департамента социального обеспечения опубликовали заявление, в котором говорилось: «Мы вернемся к работе только после того, как власть вернется к демократически избранному правительству». Ко второй неделе февраля протесты охватили типично тихую столицу Мьянмы, Нейпьидо с парадами мотоциклов и демонстрациями на основных рынках.

Военные Мьянмы построили этот город как столицу и переместили все административные офисы из прибрежного Янгона в этот «внутренний» город в 2005 году. Нейпьидо был построен с намерением, чтобы он оставался военным опорным пунктом, безопасным для правителей страны, которых бы не потревожили выступления сторонников демократии.

Однако на выборах 2015 и 2020 годов близкая к военным «Союзная партия солидарности и развития», не победила даже в Нейпьидо, где «Национальная лига за демократию» легко выиграла. Это демонстрирует стремление общественности Мьянмы к демократическому процессу.

Государственный переворот

Военные Мьянмы захватили власть над учреждениями страны в 1962 году. И до сих пор еще не передали этот контроль гражданским лицам. Конституция 2008 года, по существу написанная «Татмадау», представляет собой юридическую фикцию для продления военного господства. Одно из каждых четырех мест в парламенте — Палата представителей — занимает человек, назначенный военными. Военные продолжают держать портфели кабинета министров обороны и внутренних дел, которые до государственного переворота принадлежали генерал-лейтенантам в «Татмадау».

Статья 417 конституции позволяет военным объявлять «чрезвычайное положение» и увольнять гражданское население с управляющих постов. Так называемый «Фиговый лист». Это именно то, что «Татмадау» сделали 1 февраля.

То, что произошло в тот день, было переворотом, и не было переворотом одновременно; назвать это переворотом можно, потому что военные распустили гражданское правительство и пришли к власти, но и отрицать факт переворота можно, потому что военные и не передали власть после выборов 2010 года («Союзная партия солидарности и развития» не встретила сопротивления и захватила правительство, обменяв военную форму на костюмы).

Генерал Мин Аун Хлайн надеялся стать главой правительства после того, как закончился срок его полномочий главнокомандующим армией Мьянмы. На самом деле Мин Аун Хлайн контролирует значительную часть экономики через «Экономический холдинг Союза Мьянма», военный конгломерат, а также через бизнес своих детей Аун Пьяе Сонэ и Кхин Тири Тет Мон.

Источники в Янгоне сообщили мне, что в 2015 году близкий соратник Мин Аун Хлайна Тан Хтай был назначен ответственным за «Союзную партию солидарности и развития», что сделало его инструментом Мин Аун Хлайна. Генерал лично воспринял поражение «СПСР» на выборах в ноябре 2020 года; именно эта враждебность привела к десяткам тысяч случаев фальсификации выборов, по которым подавались иски: «СПСР» против «НЛД».

Перед выборами в ноябре 2020 года Мин Аун Хлайн предупредил кандидатов, чтобы они не поддавались влиянию иностранного государства. В Мьянме это рассматривалось как угроза для НЛД.

Обвинения в фальсификации выборов не имели веса даже для Избирательной комиссии. 26 января военный представитель генерал-майора Зав Мин Тун заявил, что «Татмадау» будет действовать, если обвинения не будут приняты всерьез. Именно это он и сделал несколько дней спустя.

Между США и Китаем

Китай и Мьянма имеют общую границу протяженностью 2100 км, и Китай является крупнейшим инвестором Мьянмы и одним из ее ключевых экономических партнеров. Десять лет назад правительство США попыталось отучить Мьянму от связей с Китаем и переориентировать свою экономику в сторону Соединенных Штатов. Это стало частью «поворота к Азии» президента США Барака Обамы.

В 2007 году Дерек Митчелл, который позже станет специальным представителем Обамы в Мьянме, стал соавтором статьи, в которой указывалось, что санкции были неэффективными и что для реформирования «Татмадау» необходима новая «дорожная карта».

У вооруженных сил Мьянмы была своя собственная дорожная карта: они создали новую конституцию в 2008 году, провели выборы в 2010 году, которые привели к власти «Союзную партию солидарности и развития», освободили Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в том же году и позволили ей баллотироваться на выборах в 2015 году. Обама уехал в Мьянму. в 2012 году, а затем США сняли санкции в октябре 2016 года, надеясь, что эти шаги будут сигнализировать о сдвиге от связей Мьянмы с Пекином в сторону Вашингтона.

Но этого не произошло. Ни «Татмадау», ни Су Чжи не могли логически разорвать торговые связи со своим соседом. В мае 2017 года Су Чжи отправилась в Пекин, чтобы подписать соглашение о включении Мьянмы в китайскую инициативу «Один пояс, один путь».

В середине января этого года министр иностранных дел Китая Ван И посетил Нейпьидо, чтобы обсудить проекты «Один пояс, один путь», а также помощь Китая в борьбе с пандемией Covid-19. На повестке дня был экономический коридор Китай-Мьянма, включая Зону приграничного экономического сотрудничества Китай-Мьянма, город Новый Янгон и глубоководный порт Кьяукпью. Ван И встретился как с Су Чжи, так и с военным руководством, обе стороны тепло отзывались об отношениях Мьянмы с Китаем.

Попытка Вашингтона вытеснить Китай из Мьянмы не имела никакого отношения к перевороту 1 февраля; и военные, и НЛД привержены стратегическим связям с Китаем. Эта «новая холодная война» усугубила нестабильность, которая характерна для истории Мьянмы с 1962 года.

Люди вышли на улицы в разгар того, что они называют «барабанной революцией». С каждым днем все больше и больше людей присоединяются к призыву о возвращении к гражданскому правлению, даже если это означает возвращение к статус-кво, когда военные дергают за ниточки в фоновом режиме.

Виджай Прашад – индийский историк, редактор и журналист. Он писатель и главный корреспондент Globetrotter. Онявляетсяглавнымредактором LeftWord Books идиректором Tricontinental: Institute for Social Research. Он является старшим научным сотрудником Института финансовых исследований Чунъян при Университете Жэньминь Китая. Он написал более 20 книг, в том числе «Темные нации» и «Бедные нации». Его последняя книга – «Вашингтонские пули» с предисловием Эво Моралеса Аймы.

Перевод Никиты Гурова

Оригинал статьи: https://asiatimes.com/2021/02/the-complex-politics-geopolitics-of-the-myanmar-coup/