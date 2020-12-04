Как стать оппозиционером? (Часть 1)

Зададим себе простой, но очень важный для социальных наук вопрос: почему один человек становится оппозиционером по отношению к власти, а другой начинает ее поддерживать? Попытка ответить на этот вопрос вскрывает минимум три большие проблемы.

Первая из них состоит в том, что, например, в российской общественно-политической печати делают классификации оппозиционеров либерального толка, причем, они часто оскорбительные и весьма далеки от истины, но не составляют классификации типажей коммунистов. Во-вторых, политико-социологические теории объясняют структуры оппозиции слишком абстрактно, без привязки к конкретике, поэтому неясно, можно ли применять такие теории не только современному обществу, но, и, допустим, к средневековому. Это вопрос об их универсальности. Третья же проблема состоит в том, что исследованием существенного количества биографий представителей тех или иных политических движений практически никто в России не занимается. Это значит, что мы не можем соединить данные психологии, социологии и политологии для лучшего понимания политической реальности.

В данном очерке постараемся на примере биографий российских оппозиционеров XIX и XX веков составить классификацию наиболее видных и значимых типов личностей противников власти и ответить на вопрос о том, какие обстоятельства их биографии создают именно такие типы личностей. Также ответим на некоторые сопутствующие вопросы.

Мы создадим не сложную академическую классификацию, а простенькую, «естественную», т.е. такую, какую каждый бы придумал для классификации собственных знакомых и друзей. Может показаться, что толку в таком умственном упражнении нет, но он есть. Именно подобная классификация позволяет увидеть то, насколько личность отражается в политических действиях, как события жизни формировали личность и то, на что в итоге способен такой человек, как эти возможности и ограничения психики формируют события биографии.

Не будем давать слишком жесткое определение оппозиции, укажем только, что на разных этапах истории России это были как революционеры-демократы коммунисты, так и антисоветские космополиты. Отметим, что оппозиционеры – это те, кто стремится именно переделать общество (В. Ленин) или захватить власть (А. Навальный). Следовательно, оппозиционеры хотят совершить социальную или политическую революцию, или, наконец, просто занять высшие политические посты, ничего не меняя в остальном. Пример последнего – дворцовый переворот. Значит, оппозиция реально борется за власть для себя. Это не КПРФ и не современные европейские социалисты, которые, по сути, будучи формально у власти, служат капиталистам.

Но по какому принципу отличать разные типажи оппозиционеров? Это должен быть сквозной, пронизывающий всю классификацию критерий. Позволю себе по этому вопросу утверждать следующее. В реальности, как я могу полагать, очень сильно коррелируют два фактора. А именно, тип профессиональной деятельности человека в рамках оппозиционной организации и степень его психического своеобразия.

Под психическим своеобразием будем понимать большее или меньшее стремление к преобразованию окружающего политического (в данном случае), мира. Это можно назвать пассионарностью или концентрацией на «идее фикс». Я ни в коем случае не хочу сказать, что часть оппозиционеров – сумасшедшие. Наоборот, с точки зрения медицины они могут быть абсолютно нормальными.

Но дело в том, что у некоторых типов политиков очень велика концентрация на некоторой цели и они отказываются считать все другое, в том числе людские жизни, значимым. Выраженность этих тенденций почти прямо совпадает с тем, какую конкретно профессиональную деятельность ведет человек в рамках оппозиционной организации. Значит, сделаем классификацию оппозиционеров по единой совмещенной шкале профессиональной деятельности и «концентрации на сверхважной идее». С точки зрения психиатрии эта концентрация, скорее всего, выражается в трех психических явлениях. Это нарциссизм, психопатия и паранойя. Нарциссизм – свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности и весьма завышенной самооценке. Психопатия же проявляется в бессердечии, слабости способности к сопереживанию, лживости, отказе от раскаяния в содеянном, эгоцентризме. Паранойя (мы будем понимать ее так) – это концентрация на неких идеях, которые личность считает сверхценными. Именно таких, а не каких-то иных понятий данных феноменов мы и будем придерживаться. У тех типов оппозиционеров, что стоят в начале нижеприведенной классификации, эти характеристики выражены сильнее всего, у тех, кто ниже – значительно менее.

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Первый тип оппозиционера мы назовем «святым первоотцом». Наиболее полно ему соответствует Валерия Новодворская. Частично – Петр Григоренко, Андрей Сахаров. Основа для «святости» – психическая неустойчивость или некие психические нарушения, возможно, связанные с детским возрастом и пережитыми травмами. Совершенно невозможно сказать то, как такой человек приходит к оппозиционным идеям. Известно, только то, что ситуация в стране вызывает у подобной личности некий особый отклик в сознании, а это приводит к оппозиционной деятельности. Что может сделать такой человек, если у него есть власть и возможности? Все что угодно – единственный правильный ответ. Почему они «святые» – ясно. Но почему «первоотцы»? Только потому, что такой тип оппозиционера, как правило, при авторитарных режимах появляется самым первым, а в дальнейшем такие люди в глазах более поздних поколений обретают «святость».

Второй тип оппозиционерамы назовем «властителем дум». Из чистых представителей этого типа назовем А. Сахарова, А. Герцена, П. Чаадаева. В некоторой степени этому типу соответствуют А. Каспаров, Г. Явлинский. Это люди, в основном, пропагандируют некие идеи, они весьма активны, но, тем не менее, они не столь эффективны в практической политической и организационной деятельности. В среде своих их признают авторитетами, носителями истины, «светочами в темном царстве». Какие личностные и биографические факторы формируют такой тип оппозиционера?

Первая и важнейшая черта – у таких людей практически всегда присутствует в биографии некая травма, психически травмирующее событие. Это может быть прямое столкновение с властью, или та же власть делает нечто, несовместимое с моралью этих людей. Травма может быть и семейной – например, обиженные в результате репрессий родственники. Вторая черта – маргинальность. Имеется в виду не антисоциальная маргинальность, так как такие люди всегда хорошо социализированы. Они могут не принадлежать к доминирующей нации или религии, быть метисами при том, что в обществе такое не считается нормой, иметь «неправильное» социальное происхождение. Третья черта – природная энергичность этих людей. Четвертая черта – наличие внешнего направляющего личность фактора. Это называется «внешний локус контроля». Выражается такое в том, что оппозиционер находят свой идеал всегда в другом государстве (например, в Соединенных Штатах) или в яркой и популярной идее (либерализм, социализм). Часто их мировоззрение весьма лабильно – находится тот, кто его легко меняет. Например, для А. Сахарова это была его жена Е. Боннер. Пятая черта – они имеют хорошее представление о мире, путешествовали или читали соответствующие книги, но при этом знакомы с иными странами однобоко, частично. При этом они имеют достаточно высокие способности и обширные знания в некоем одном деле, не обладая систематическим мышлением. Иными словами, они не очень хорошо, а часто совсем плохо понимают мир, о котором рассуждают. Пример тому – тот де А. Сахаров: человек, которого можно назвать гением в физике, судя по всему, вообще ничего не понимал в том, как организован мир его времени. Шестая черта – упрощенное мировоззрение. Точнее, в них есть стремление найти некую простую истину, которая все объясняет. Седьмая, дополнительная черта, которой может и не быть – бедность в юном возрасте. Частично это схоже с первой чертой, но может быть и отдельным фактором.

Итак, подведем итог по данному типажу оппозиционера. Люди этого типа изначально сильно включены в социально-политическую деятельность. В том случае, если они отвержены системой, они переходят к отрицанию самой системы. Отрицание системы означает отрицание принципов и идеалов этой системы. Следующий логичный шаг – поиск мировоззренческого ориентира, противостоящего отрицаемому. Если такая «высшая истина» будет найдена, то все иные нужно отрицать, считать ложью и бороться с ними. А дальше тоже все логично: если некоторая система признается ложью, то люди, служащие ей – не признаются людьми, обладающими правами, т.е. попадают в разряд «недостойных».

Параллельно с этим действует другой интеллектуальный механизм: поскольку вокруг зло, с необходимостью человек не признает себя причастным злу, то есть нобилизирует себя, считает себя как бы выше остальных. Такой «избранный», разумеется, хочет уничтожить зло. Отсюда – жестокость по отношению к своим согражданам, ну, или непризнание в них достойных людей, исключение их из числа «европейцев» и т.д. Таков, например, П. Чаадаев.

Следующий типоппозиционера назовем «пропагандистом». Таковыми можно считать Е. Альбац, Ю. Латынину, частично – А. Герцена, Н. Огарева. Первая черта их личности – это та же социальная маргинальность, что и в предыдущем типаже, вызванная «неправильным» происхождением, особенностями семейной истории или воспитания, например, в стиле чрезвычайного индивидуализма. Вторая черта их личности также совпадает с предыдущим типом – отсутствие систематического мышления, то есть, они хорошо ориентируются в одном или нескольких вопросах, например, журналистском деле. Они узкие профессионалы, но гораздо более разбираются в людях, чем в конкретном деле. Третья черта уже является их собственной – эгоцентризм и эксплуататорский характер личности. Отметим, что это не есть плохо. С точки рения психологии, скорее, это показатель развитого ума. Их самопродвижение ориентируется скорее на социальные связи, чем на способности и достижения. То есть, они не изменяют обстоятельства, а двигаются в них. Четвертая черта их личности – энергичность, но не столь сильная, чтобы активно бороться и противостоять обстоятельствам. Энергии хватает скорее на то, чтобы протестовать против обстоятельств. Их тип личности предполагает умеренное бунтарство, которое проявляется не по причине столкновения с несправедливостью мира, а, скорее, с тем, что им невыгодно. Пятая черта – близкое знакомство не только со своей страной, но и с заграницей, выраженное в заграничных поездках, обучении за границей, хорошем образовании.

Как же связаны эти пять черт личности? Слабость систематического мышления, знание одного вопроса, соединенное с доступом информации и возможностью выезжать «на прекрасный Запад» и знанием недостатков своей страны ведут к следствию – самомнению, нобилизации. Такое самомнение, совмещенное с фактором маргинальности, травмы, порождают эгоизм и эксплуататорский характер личности. Бунтарский тип личности только усиливает последнюю тенденцию.

Почему такие факторы создают именно пропагандиста, а не «властителя дум»? Потому, что эти люди менее энергичны и менее «пассионарны», обладают меньшим «психическим своеобразием», к тому же, места «властителей дум» занимаются сразу первыми оппозиционерами. Остальным достаются роли пропагандистов.

Следующий типоппозиционера назовем политиком.

Наиболее чисто его воплотили В. Ленин и Л. Троцкий.

Первая, важная черта – высокая активность и энергичность. Вторая черта – хорошо развитое, достаточно систематичное мышление во многих областях. При этом такой человек может быть умным не только в общем, но и узкопрофессионально. В любом случае, его способности достаточно высоки. Третья, очень противоречивая, но важная черта личности – это фанатизм некой идеи, принципа. Но этот фанатизм сочетается с психической и интеллектуальной лабильностью, что приводит к тому, что такой человек варьирует способы и методы достижения результата, внешний вид, форму идеи, которая его ведет. Фанатизм же выражается в том, что он не приспосабливается под мир, он меняет мир под собственные принципы. Значит, есть только тактическая гибкость. Другой вариант этой черты – когда политик не является фанатиком идеи, а является чистым карьеристом, который может менять как идеи и принципы, так и политическую принадлежность. Четвертая особенность – травма, как в предыдущих случаях, или же денобилизация, то есть, лишение высокого статуса или приобретение состояния изгоя.

Как же связаны данные факторы? Тут вообще складывается спутанная схема. Ум, развитость, образованность рождают самомнение. Самомнение порождает авторитаризм, а следствие его – манипулятивный характер личности. Травма личности, маргинальность усиливает самомнение и авторитаризм, а также способствуют росту бунтарскому отношению к миру. Кризис в своей стране и наличие другой привлекательной страны (или идеи) приводит к тому, что эти люди выбирают эту иную идею для себя, что в свою очередь, способствует бунту. Энергичность личности также способствует бунтарскому отношению к миру. Бунту способствует также авторитаризм и манипулятивность личности.

Следующий типоппозиционеров назовем бюрократ. К таковым принадлежат, например, А. Кудрин. С точки зрения нашей классификации – это самый обычный человеческий тип, абсолютно нормальный по обычным стандартам. У него «психическое своеобразие» и пассионарность выражены, как правило, не очень сильно.

Первая черта их личностей – энергичность, но, собственно говоря, она может, так присутствовать, так и отсутствовать. Вторая черта – ум и способности. Они также могут как быть, так и не быть. Третья черта – она также может, как быть так и не быть, но, как правило, эта черта не выражена сильно – это известное уже нам состояние изгоя, травма, чувство несправедливости. Четвертая черта – практичность, направленность личности на результат, успех. Пятая черта – которая может как быть, так и не быть, что также важно, – это то самое психическое своеобразие, преданность идее. Шестая черта – категоричность, бинарность мышления. Эта черта скорее есть, чем ее нет, в любом случае, она выражена не очень сильно. Они часто думают, что знают истину, но не пропагандируют ее, предпочитая действия словам.

Как же связаны эти факторы? Примерно так: травмированность, практичность и ориентация на успех рождает категоричность, бинарность мышления, а, скорее, ориентация на собственные цели рождает тактическую гибкость мышления, таких людей.

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Подведем итоги данной части нашего очерка. В философии существует очень старая проблема – проблема свободы воли человека. Иными словами, сами ли мы решаем совершить добро (как вариант – купить молока) или зло (вариант – купить водку). Рассматривая биографии оппозиционеров, скажем, что условия и события их жизни до, примерно, двадцатипятилетнего возраста по большей части определяли их будущее становление в качестве оппозиционеров. По сути, разумные люди слабо влияли на собственную судьбу. Их судьбы и судьба всей страны превращались в общую трагедию, где каждый играл свою роль, будучи не в силах ее изменить.

Социальные психологи часто проводят исследования отдельных личностей, привлекая данные биографий и социологии. Но вот рассмотрение динамики поведения в определенных обстоятельствах больших групп людей, основывающееся на данных биографий, социологии и психологии — это относительно новое и весьма перспективное направление работ в социологии, тем более российской. Следуя этому направлению, мы можем получить интересные результаты того, что, на первый взгляд, было исследовано много раз.