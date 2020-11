Ковид-19 и биополитика: ”Сеницид” в Швеции

Подводя итоги противодействия первой волне коронавируса, многие страны обращаются к опыту Швеции, где, без видимых серьёзных ограничений мобильности и экономической активности населения, удалось избежать драматического итальянского сценария. И хотя коронавирус унёс жизни нескольких тысяч человек, уровень безработицы в стране высок, а ряд предприятий столкнулись со значительными финансовыми трудностями в ходе пандемии, Швеция активно продвигает свою стратегию в качестве модели для других наций. Серьёзным вызовом этой рекламной кампании может стать недавнее обвинение шведского правительства в сенициде, озвученное в апреле 2020 правозащитником, врачом-терапевтом Йоном Таллингером. В серии интервью с зарубежными СМИ (включая, например, AlJazeera), а также на своём Youtube канале и в социальных медиа, Таллингер представил широкой публике инструкции медперсоналу ряда региональных домов престарелых. Из этих документов, утверждает Таллингер, очевидно, что инфицированные пожилые пациенты в ряде случаев не доставлялись в стационар даже при наличии свободных мест и не получали соответствующего лечения. Не предусматривалась и поддержка данной категории больных кислородом. Они нередко переводились в разряд паллиативных (неизлечимых) и получали дозу морфина, дабы снизить, как утверждалось, уровень беспокойствa. Пациенты засыпали, чтобы никогда больше не проснуться. Подобный подход, санкционированный государством, считает Таллинер, следует определять как сеницид (геронтоцид) — систематическое запланированное истребление пожилых людей. Статья, опубликованная в газете Aftonbladet 29 сентября в ответ на критические голоса медиков-активистов и пострадавших, назвала произошедшее “ошибкой”, которая не должна повториться. Задача данного короткого эссе — объяснить с помощью предложенного Мишелем Фуко понятия “биополитики” саму возможность появления подобного феномена в контексте Скандинавских стран не как отдельного досадного сбоя системы, а одного из исторически выработанных подходов к решению проблем общества.

Понятие биополитики

Фуко ввёл и развил понятие биополитики в ряде своих работ конца 1970-х — начала 1980-х как особой формы управления, основанной на культивировании биологической массы населения: регуляции процессов воспроизводства, заболеваемости и общего благосостояния. Обозначившая себя в той или иной мере в контексте большинства западных модернистских государств, биополитика продуктивна по свой сути — она нацелена на улучшение качества населения, на “сотворение жизни” и, соответственно, на повышение производимой этим населением экономической отдачи. Это вовсе не означает, что для каждого конкретного члена данных обществ (и даже каждой конкретной социальной группы) биополитика предстаёт некой позитивной силой. В ряде случаев, согласно фукодианскому подходу, биополитика оборачивается танатополитикой (политикой смерти), когда одни члены общества жертвуются ради процветания других и населения в целом. В качестве примеров биополитики часто приводятся движение за социальную гигиену и социальная евгеника. Последняя также представляет и пример танатополитики.

Биополитика в Швеции

Как утверждают авторы исследования “Евгеника в Швеции: эффективная помощь” (1999), социальная гигиена и социальная евгеника были присущи Шведской модели уже в начале ХХ века и поддерживались всеми политическими партиями. Управление населением велось как в плане регуляции его численности, так и “качества”. Общество Менделя, основанное в 1910 году в Люнде, сосредоточило свою работу на продвижении “особой нордической расы”, совмещая антропологический подход с генетикой. Несколькими годами позже, в 1922 в Уппсале открылся Шведский государственный институт расовой биологии. Согласно архивным данным, помимо исследовательской деятельности и подготовки рекомендаций для правительства, Институт активно вёл просветительскую работу среди населения.

Если на первых порах ради всеобщего блага государство активно пыталось регулировать расу/ этничность, то со временем внимание переключилось на другие биологические и социальные аспекты населения: психические заболевания, “дурную мораль”, ”слабую вовлечённость в производство”. В период между 1938 и 1951 годом правительством было принято три закона о стерилизации, включая операции, нацеленные на “измученных матерей”. Евгеника Шведского социального государства, отмечают авторы исследования, характеризовалась приоритетом экономической эффективности, стремлением предугадать и предотвратить возможные риски и непререкаемым авторитетом науки. Люди классифицировались в зависимости от их способности приносить пользу обществу. Полагалось, что система стерилизации тех, кого отнесли к категории “балласта”, позволит снизить расходы на здравоохранение и социальное обслуживание. В целом, согласно разным источникам, от 50 000 до 60 000 человек (большинство — женщины) подверглись стерилизации в Швеции в период 1930-х — 1970-х (общая численность населения на то время составляла 6-8 миллионов). С улучшением экономических условий изменились и приоритеты. В 1975 принудительная стерилизация была запрещена законом и началось активное продвижение ценностей феминизма, толерантности и мультикультурализма. Информация о политике стерилизации и её жертвах стала публичной только в 1990-х.

Новая волна

Пандемия Ковид-19 остро поставила проблему выбора для правительств разных стран, ведь карантинные меры, рекомендованные ВОЗ, предсказуемо влекли экономические потери. Ряд европейских правительств, включая Швецию, изначально сделали ставку на стратегию развития “коллективного иммунитета” — беспрепятственного распространения вируса среди населения для скорейшей выработки устойчивости к нему. Опубликованная 14 апреля в AlJazeera статья “Коронавирус, коллективный иммунитет и евгеника рынка” непосредственно связала общую политику Швеции в отношении Ковид-19 с прежним опытом евгеники. Авторы с сожалением подытожили, что экономические аргументы оказались ведущими и на этот раз. Многие в Швеции, да и в других странах, приняли идею коллективного иммунитета как наименьшего зла и уверенность, что «коллектив в конце концов выйдет победителем и станет сильнее без «бремени» более слабых членов».

И хотя впоследствии Швеция, под давлением активистов от национального академического сообщества и международных организаций, дистанцировалась от стратегии коллективного иммунитета, меры по защите населения от заболевания принимались скорее вяло, да и с выделением необходимых средств правительство не спешило. В конце марта стало очевидно, что система здравоохранения не готова к прогнозируемому наплыву пациентов с коронавирусом: отмечалась нехватка медицинского персонала, больничных коек и защитных материалов. В этой ситуации Национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению немедленно выпустил новые принципы для определения приоритетности интенсивной терапии, согласно которым прогноз выживаемости и последующего качества жизни становился основным, практически исключая из сферы ответственности медиков многих пожилых людей и людей, страдающих другими серьёзными заболеваниями. По сообщениям шведских СМИ, пожилые люди встречали отказ в госпитализации даже при наличии на тот момент свободных мест, а разоблачения Таллингера ещё раз со всей очевидностью обозначили характер данного подхода как планомерного и легитимированного – танаполитики в терминах Фуко. При этом СМИ рапортовали об успехе в избежании перегрузки национальной системы здравоохранения, а некоторые центральные больницы даже объявили о готовности принимать пациентов с Ковид-19 из-за рубежа.

В результате упорной многомесячной публичной активности и после долгих безуспешных попыток контакта с национальными СМИ и органами власти, а также политического давления, вынудившего активиста покинуть страну, Таллингеру и сочувствующим всё же удалось буквально вдавить обсуждение обозначенной проблематики в национальную медийную повестку дня. 30 сентября газета DagensNyheter (DN) опубликовала сообщение о пересмотре инструкций по применению кислорода в домах престарелых: Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения постановил не акцентировать внимание на проблеме кислорода, заявляя, что если в социальных учреждениях для престарелых кислород отсутствует, требовать его применения в принципе неразумно. Для обеспечения кислородом стариков было предложено доставлять в больницу. Сообщалось также, что некоторые бывшие диссиденты из числа медицинского персонала изменили тон своих изначально критических показаний, как якобы нацеленных на предотвращение возможных (а не реальных, имевших место) перекосов в принятом подходе. В качестве полемики журналисты DN указали, что кислород доступен в домах престарелых в других странах и привели показательную статистику: из 5800 умерших на тот момент от коронавируса в Швеции 2600 составляли клиенты домов престарелых, закончившие свои дни, в большинстве случаев, в этих самых учреждениях.

Казалось бы кейс можно благополучно закрыть: гласность частично обозначила себя, не тревожа сложившейся системы. При этом судьба пожилых при новой волне пандемии остаётся неопределённой. Кроме того следует учесть, что списывание жертв избирательного подхода в лечении коронавируса на недостаток средств, погрешности менеджмента или недостаточную подготовку медицинского персонала в контексте Шведской политики в отношении Ковид-19 означает замалчивание исторически сложившихся механизмов решения социально-экономических проблем за счёт незащищённых слоёв населения. Закономерным в этой связи становится вопрос: кто следующий?

Лика Родин

Источники:

Angry Foreigner (5 May 2020). Whistleblower M.D. – Sweden Refusing Oxygen to Older Patients. https://www.youtube.com/watch?v=Kz5BhX5_CXo

Broberg, G. & M. Tyden (1999). Eugenics in Sweden: Efficient care. In G. Broberg & N. Roll-Hansen (Eds.), Eugenics and the welfare state: Sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland. (pp. 77-149). East Lansing, Michigan: Michigan State University Press

Romer, P & V. Laterza (14 Apr 2020). Coronavirus, herd immunity and the eugenics of the market. Al Jazeera https://www.aljazeera.com/opinions/2020/4/14/coronavirus-herd-immunity-and-the-eugenics-of-the-market/

Dagens Nyheter Riktlinjer ändrades – efter besked om att syrgas inte finns på äldreboenden. https://www.dn.se/sverige/riktlinjer-andrades-efter-besked-om-att-syrgas-inte-finns-pa-aldreboenden/?fbclid=IwAR3IH47JdEGsPk6h1TlABH7meKRp-X1_XOyZvsK8oNZp2p24AbTO_1XYnpQ

Sima, J. (29 Sept 2020). Morfin istället för vård är ovärdigt Skonsam död snarare än att försöka rädda liv. Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Ln0r9Q/morfin-istallet-for-vard-ar-ovardigt?fbclid=IwAR3Zlqe29t3RC9M_RI1qClPsckfL3z_XbMY9LeYKhELREQm1aJu-wcYLGzk

Запрос в Правительство Швеции по информации Таллингера https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/syrgas-pa-aldreboenden_H7111419