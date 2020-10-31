Выборы в Танзании: чья повестка дня одержит верх?

Международные отношения 24 октября 2020 года Автор: Низар К. Висрам

В Танзании проходят очередные президентские и парламентские выборы, а также будут избраны депутаты представительных органов власти на местах. Кроме того, в Занзибаре, полуавтономной области в составе Объединенной Республики Танзании, состоятся выборы президента и депутатов местного парламента – Палаты представителей Занзибара. Из 55 млн человек, проживающих в Танзании, свыше 30 млн. зарегистрировались, чтобы отдать свой голос на одном из более чем 80 тыс. избирательных участков.

Из 15 претендентов на пост главы государства фаворитами считаются двое: действующий президент Джон Магуфули от партии ЧЧМ (суахили Chama cha Mapinduzi, рус. Партия революции) и Тунду Лиссу от партии ЧАДЕМА (суахили Chama cha Democrasia na Maendeleo, рус. Партия за демократию и прогресс).

В Занзибаре, в свою очередь, основная борьба развернется между Али Хасаном Мвиньи (ЧЧМ) и Сейфом Шарифом Хамадом, кандидатом от Альянса за перемены и прозрачность, также известного как Партия патриотов.

Правящая Партия революции (ЧЧМ) играет доминирующую роль на политической арене Танзании с момента обретения страной независимости в 1961 году. Даже после восстановления многопартийной системы в 1995 году победителями на президентских выборах неизменно становились представители исключительно этой партии.

На выборах президента Танзании 2005 года кандидат от ЧЧМ Джакайа Киквете одержал убедительную победу, заработав более 80% голосов избирателей, однако в 2010 году лишь 61% граждан проголосовали за его переизбрание. В 2015 победа досталась представителю ЧЧМ Джону Магуфули с большим трудом: только 58% граждан отдали свой голос в его поддержку, таким образом, отрыв от преследующего кандидата Эдварда Ловасса составил всего 19%. Это самый низкий показатель в истории выборов в Танзании.

Положение кандидатов в преддверии выборов

Тем не менее, придя к власти, Магуфули заручился поддержкой населения, преследуя коррумпированных и беспечных чиновников, обеспечивая надзор за пополнением и распределением госбюджета, а также сочувствуя угнетенным. Он часто взаимодействует и вступает в диалог с общественностью, обсуждая наиболее острые проблемы и предлагая мгновенные способы их разрешения.

Проводя подобную политику, действующий президент снискал расположение широких слоев населения. Уличные торговцы добились возможности вести бизнес в центрах городов, не подвергаясь нападкам со стороны полиции. Фермеры получили в своё владение земли, ранее принадлежавшие богатым инвесторам. Поэтому, куда бы Магуфули ни следовал, его всюду окружают толпы довольных граждан. Президент, в свою очередь, охотно устраивает импровизированные народные суды, где бедные сельские жители подают жалобы на местных чиновников и деспотичных представителей власти в деревнях.

С другой стороны, Магуфули оттолкнул некоторых членов элиты, чьи позиции значительно ослабли за время его пребывания на посту президента. За свой агрессивный подход к решению государственных вопросов он получил прозвище Бульдозер. В то же время на международном уровне нынешний президент воспринимается как изоляционист, старательно избегающий масштабных государственных визитов и роскошных международных конференций. На этих выборах он баллотируется на свой второй и последний, согласно конституции, срок.

Главным соперником Магуфули на предстоящих выборах выступает Тунду Лиссу, юрист, бывший депутат Национального собрания Танзании, открыто призывающий обратиться к радикальным мерам во имя перемен. В сентябре 2017 года в столице страны Додоме на Лиссу было совершено покушение: в него попало 16 пуль. Следующие три года он провёл в Бельгии, где в процессе лечения перенёс множество операций – только в июле этого года политик смог вернуться на родину. Во время длительного пребывания в Бельгии Лиссу был лишён депутатского мандата.

Ещё до начала избирательной кампании, на этапе регистрации кандидатов Национальной избирательной комиссией (НИК) возникли определенные разногласия. Оппозиционные кандидаты в 144 парламентских округах обратились в НИК с жалобами: все они не были допущены к участию в выборах. Местное отделение Альянса за перемены и прозрачность на острове Занзибар выразило недовольство в связи с тем, что 47 кандидатам от этой партии, в том числе 16 на острове Пемба, было отказано в регистрации.

Тунду Лиссу сообщил участникам митинга, что 53 кандидата в депутаты от ЧАДЕМА были отстранены от участия в выборах безо всяких оснований.«Нарушения», выявленные у оппозиционных кандидатов, позволили кандидатам от ЧЧМ баллотироваться безо всякого сопротивления, в результате чего уже было объявлено об их избрании. Среди них оказались такие политические тяжеловесы, как премьер-министр Танзании Кассим Маджалива и спикер парламента Иов Ндугаи.

Между тем, Национальная избирательная комиссия заверила, что проработает все полученные обращения и непременно найдет выход из сложившегося тупика. «Если будет доказано, что оспариваемые решения НИК действительно противоречат процедуре регистрации кандидатов, кандидатуры будут немедленно восстановлены», – заявил председатель НИК. Однако оппозиция уже призвала к реформированию НИК, указывая на её явную зависимость от правящей партии.

Ход избирательной кампании

Как только этап регистрации кандидатов был завершён, ЧЧМ и ЧАДЕМА отправились в масштабное турне по стране в рамках своих избирательных кампаний. Представители ЧАДЕМА предполагали воспользоваться вертолётом для перемещений по стране, однако получили отказ от Управления гражданской авиации Танзании: основной причиной послужил возраст нанятого пилота – 65 лет. ЧЧМ, в свою очередь, получили разрешение на использование вертолёта.

Кампания Магуфули почти полностью строится на освещении результатов нацпроектов по улучшению экономической и социальной инфраструктуры Танзании, реализуемых его правительством с 2015 года. Среди них строительство 1198 амбулаторных пунктов, 483 медицинских центров, 71 окружной больницы, 10 областных клиник, а также 3 специализированных лечебно-диагностических центров.

В ходе своих выступлений нынешний президент также упоминает об уникальном для африканского континента проекте – плане электрификации сельских районов страны. В ходе реализации этого плана 9112 из 12268 деревень Танзании были подключены к государственной электросети. В случае своего переизбрания Магуфули обещает провести электричество во все оставшиеся деревни всего за два года.

Также он обещает ввести бесплатное образование в начальных и средних школах, дав таким образом возможность получения образования 1,6 миллиону детей в начальных школах (миллион в 2015 году) и 2,18 миллионам в средних школах (1,64 миллиона в 2020 году), что может принести ему дополнительную поддержку.

К заслугам Магуфули можно также приписать ввод в эксплуатацию 3,500 километров транспортной инфраструктуры (дорог, мостов, перекрестков и эстакад), построенных за последние пять лет под руководством правительства. К ним относится и строительство турецкими подрядчиками железной дороги европейского типа, проходящей через центральную Танзанию и обошедшейся стране в семь с половиной триллионов танзанийских шиллингов.

Другие проекты, предпринятые Магуфули, включают приобретение 11 самолетов в Канаде и строительство ГЭС на реке Руфиджи мощностью 2,115 мегаватт. Плотину, чье строительство обходится в 6,5 триллионов танзанийских шиллингов строят египетские подрядчики.

Также, Магуфули заявил, что в случае повторного избрания планирует расширить авиапарк страны еще на пять самолетов.

Однако самым значительным его достижением стали долгие и напряженные переговоры с канадской горнодобывающей фирмой «Barrick Gold», по итогам которых были достигнуты договоренности о передаче правительству Танзании 16 процентов акций компании, а также права на 50% прибыли компании.

Представители ЧЧМ также утверждают, что под руководством Магуфули экономика страны растет со скоростью около 6,9% в год (до прихода к власти в 2015 году этот показатель составлял 6,2%). Другим достижением экономической политики нынешнего президента стало сдерживание инфляции на отметке в 4,4%. В 2019 показатели инфляции достигли рекордно низких значений, опустившись всего до 3,4%.

Президент также гордится тем, что ему удалось поднять объем ежемесячно взимаемых налогов с 800 миллиардов танзанийских шиллингов в 2015 до 1,5 триллионов в период с июля 2019 по апрель 2020 г. Он утверждает, что этого удалось добиться путем борьбы со схемами ухода от налогов и отмены сомнительных налоговых льгот.

Выдающийся результат экономической политики правительства Магуфули – решение Всемирного банка повысить статус доходности экономики Танзании с низкого до среднего. Это случилось на пять лет раньше, чем прогнозировалось. Правительство утверждает, что повышение статуса экономики обеспечит доступ страны к международным программам кредитования.

Между тем государственный долг Танзании по отношению к ВВП вырос с 37,29 % в 2018 до 38.19% в 2020 году.

«Сейчас Танзания тратит 700 миллиардов шиллингов ежемесячно на погашение государственного долга», – приводит призывы Магуфули к облегчению долгового бремени выпуск the Citizen от 15 июня 2020 года (прим.the Citizen – ежедневная газета, выходящая в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе).

В то время, как Магифули и ЧЧМ во всю красуются успехами правительственных проектов и инициатив, их оппонентам предсказуемо нечем похвастать перед избирателями, кроме предвыборных программ и обещаний.

К примеру, Альянс за перемены и прозрачность провозглашает своей целью введение бесплатного образования в университетах и колледжах, пытаясь привлечь студентов обещаниями специальных займов на пропитание и проживание при отсутствии платы за обучение. Деньги для займов предполагается получить благодаря двухпроцентному налогу на повышение квалификации рабочих, который будет взиматься с работодателей как в частном, так и в государственном секторе. Сейчас он взимается только с зарплаты, получаемой в частном секторе и составляет 4 %.

Также Альянс обещает обеспечить бесплатную медицинскую страховку для каждого гражданина страны.

Сейф Шариф Хамад, опытный политик, является кандидатом Альянса в президенты автономии Занзибар. На прошлых выборах он был близок к тому, чтобы вырвать победу из рук правящей партии. Сейчас же он вступил в соперничество с представляющим ЧЧМ Хассаном Мвиньи. Ранее господин Хамад активно оспаривал результаты выборов на островах, обвиняя правительство в подлоге и подделке голосов.

Предвыборная программа Альянса также содержит обещания пересмотра Конституции страны с целью ослабления влияния материковой части страны на Занзибар. К примеру, предлагается вывести вопросы поставок нефти и газа из-под юрисдикции правительства Объединенной Республики.

Партия ЧАДЕМА, с другой стороны, обещает принять новую конституцию, ограничивающую президентскую власть и, тем самым, наделяющую народ правом избирать своих собственных лидеров, от национального уровня и до сельских районов. Страна будет разделена на автономные самоуправляющиеся регионы, а президент будет подотчетен парламенту. Лиссу пообещал осуществить эти изменения в течение 100 дней.

На международной арене партия ЧАДЕМА обещала укреплять связи с зарубежными странами, чтобы развивать научно-техническую отрасль страны. Будут предприняты усилия, чтобы брать пример с азиатских стран, особенно у Китая. Партия также пообещала, что ее правительство позаботится о том, чтобы Танзания играла ведущую роль в содействии Панафриканскому единству, тем самым исполнив мечту Джулиуса Ньерере и Кваме Нкрумы (прим. Джулиус Ньерере – первый президент Танзании в 1964-1985 г.г.; Кваме Нкрума – первый премьер-министр (1957—1960) и первый президент (1960—1966) независимой Ганы; оба были видными лидерами панафриканского движения и выступили инициаторами создания Организации африканского единства (ОАЕ) в 1963 году).

На самом деле, партия ЧАДЕМА является членом Международного демократического союза (IDU), многонационального альянса правоцентристских, правых и консервативных политических партий. Таким образом, ЧАДЕМА имеет дружественные связи со своими “братскими” партиями, такими как консерваторы в Канаде и Великобритании, республиканцы в США и партия Likud в Израиле. IDU представляет собой форум, на котором политические партии, придерживающиеся схожих убеждений, собираются вместе для обмена мнениями по вопросам, представляющим политический и организационный интерес.

В этом отношении Революционную партию (ЧЧМ) вряд ли можно охарактеризовать как антиимпериалистическую или прогрессивную, несмотря на ее членство в Социалистическом интернационале и на тенденцию клеймить оппозицию как “империалистическую агентуру”. Всё это скорее напоминает водителя, упрямо направляющего машину направо, не смотря на включенный левый поворотник.

В эпоху т.н. социализма-уджамаа, политики социально-экономического развития Танзании в 1960-1980-ые годы, Революционная партия и ее правительство руководствовались “дипломатией освобождения”, основанной на стремлении к идеалам панафриканизма, солидарности к правам трудящихся и поддержке освободительной борьбы.

В нынешнюю неолиберальную эпоху, в которой «дипломатия освобождения» превратилась скорее в “экономическую дипломатию”, Сабато Ньямсенда из университета Дар-эс-Салама рассказывает, как одна из газет запечатлела внешнеполитический сдвиг Магуфули в своей статье под заголовком “От Магуфули веет идеями Трампа, сообщает Tanzania First”. Речь в статье шла о выступлении президента в Университете Дар-эс-Салама, некогда колыбели африканской революционной политики.

В своем выступлении Магуфули заявил: “Мы слишком долго несли бремя чужих конфликтов<…> наша цель — сосредоточиться на интересах собственной страны<…> Танзания в прошлом пожертвовала многим ради других наций<…> теперь мы должны изменить<…> сначала Танзанию<…> пусть они продолжают враждовать<…> Я решил восстановить связи с Израилем. Только назначив нового посла (в Израиле), мы приняли 600 туристов из Израиля <…> Наша цель – сосредоточиться на интересах нашей страны — прежде всего Танзании” (прим. цитата из номера the Guardian от 16 апреля 2017 года).

Ньямсенда говорит, что Танзания проявляла определенную симпатию к угнетенному народу Палестины, Западной Сахары и Южной Африки во времена апартеида. Теперь мы видим, как Магуфули просит бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму выразить денежную благодарность за помощь Танзании в борьбе с апартеидом.

По сути, это и есть экономическая дипломатия, которую профессор Нгванза Камата из университета Дар-эс-Салама описывает как “инструмент неолиберального проекта по содействию обогащения одних путем лишения собственности других.”

Национальная избирательная комиссия (НИК) опубликовала списки 96 организаций, утвержденных в качестве наблюдателей на выборах. В их число входят видные судьи из Кении и Уганды, которые сформировали Танзанийскую комиссию по наблюдению за выборами – независимый орган, состоящий из ведущих африканских активистов в области прав человека и работников средств массовой информации.

В эти списки не включены основные правозащитные организации, которые изначально координировали наблюдение за выборами в стране, включая Танзанийскую коалицию правозащитников, Юридический и правозащитный центр, Конституционный форум Танзании и Комитет по наблюдению за выборами Танзании.

В преддверии выборов уже есть заявления о нарушениях, которые могут запятнать окончательный отчет, который должен быть представлен наблюдателями. По данным Human Rights Watch (HRW), с середины июня 2020 года правительство арестовало по крайней мере 17 членов оппозиционной партии и критиков правительства, а также приостановило деятельность одной правозащитной группы и аннулировало лицензию другой.

По сообщениям, несколько членов Aльянса за перемены и прозрачность, а также представители ЧАДЕМА были временно задержаны по указанию правительства и арестованы по обвинению в “угрозе миру” или в проведении незаконных собраний. На основании заявлений, сделанных в 2018 году, суд признал Зитто Кабве, лидера Альянса, виновным в призывах к мятежу, а также ввел в его отношении запрет на публичные высказывания, подстрекающие к антиправительственной деятельности.

HRW также заявила, что власти лишили лицензию газеты, связанную с одним из членов оппозиции.

В июле полиция арестовала и удерживала секретаря Совета имамов Шейха Иссу Понда в течение девяти дней, а затем отпустила его под залог. Это произошло после того, как Совет выступил с заявлением, в котором призвал правительство обеспечить независимые и справедливые выборы, законодательную реформу и равенство мусульман.

Автор: Низар Висрам, внештатный корреспондент из Танзании.

Переводчики: Китаев Роман, Комордин Дмитрий, Мамонтов Кирилл

Ссылка на источник: https://socialistproject.ca/2020/10/election-in-tanzania-the-battle-of-neoliberal-agendas/#more