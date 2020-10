Йемен: Север против Юга (Часть 2. Попытки сближения )

В начале 1970-х гг. стычки между вооруженными силами Северного и Южного Йемена еще продолжались. Однако задача достижения единства и объединения страны по-прежнему оставалась в повестке дня. Изнуренные войной и непрекращающимися боевыми действиями жители как Севера, так и Юга, мечтали о прекращении войны и создании единого государства.

Несмотря на натянутые отношения между ЙАР и НДРЙ, с 1970 г. участились контакты министров и консультации по вопросу объединения. Так, в город Таиз прибыла южнойеменская делегация во главе с премьер-министром НДРЙ, где состоялись переговоры о возможности создания объединенной республики Йемен. Было также принято решение создать специальные комитеты для подготовки соответствующих документов.

Процесс объединения двух стран была воспринят в йеменском обществе болезненно, так как на него оказывали влияние различные факторы, такие как устои племенной власти, авторитет совещательных органов, особенности становления республики в Йемене, которое сопровождалось появлением совершенно новых органов власти. Однако общность языка, культуры, истории и территориального пространства способствовали преодолению этих различий на пути к единству страны.

Важно отметить, что активное участие в сближении позиций сторон принимали силы арабского мира. Так, в сентября 1972 г. в Каире состоялась встреча министров иностранных дел арабских стран, где был сформирован посреднический комитет из представителей пяти арабских государств — Кувейта, Сирии, Египта, Ливии, Алжира, задачей которого стало разрешение существующих противоречий и содействие объединению Йемена.

В октябре 1972 г. в Каире также была организована встреча представителей йеменских правительств, которая завершилась подписанием со стороны тогдашнего премьер-министра НДРЙ Али Насера Мохаммеда и министра иностранных дел ЙАР Мохсена аль-Айни достигнутого соглашения о прекращении огня.

В качестве первого шага на пути к объединению предполагалось создать особую группу, в которую входили бы главы государств, для немедленного принятия мер. Кроме того, создавался комитет по конституционным вопросам для разработки проекта конституции. Он должен был учитывать соображения законодательных собраний Севера и Юга для утверждения компетентными органами обеих частей Йемена в соответствии с конституционными положениями каждой из них. Предполагалось, что будущий единый Йемен станет демократическим государством с республиканской формой правления, в котором государством будут гарантированы личные и политические свободы граждан.

Следующим этапом в урегулировании конфликта с участием стран арабского мира стала трехсторонняя встреча в Триполи, созванная по инициативе полковника Муаммара Каддафи 26 ноября 1972 г. с участием президентов двух йеменских государств – Абдель Рахмана Арьяни, председателя Республиканского совета Северного Йемена, и Салема Рубайя Али, президента Южного Йемена. Руководители Севера и Юга высказались за поддержку статьи Каирского соглашения о средствах для достижения единства Йемена. Было принято решение, что единое государство будет носить название республика Йемен, с единым флагом, со столицей в городе Сана, официальной религией – ислам и официальным языком провозглашался арабский.

Объединение Йемена не успело осуществиться. 12 октября 1977 г., за день до первого официального визита президента ЙАР в Аден, Ибрагим аль-Хамди был убит. Новоизбранный президент Ахмад Хусейн Аль-Гашими продолжил переговоры с НДРЙ, но в конце июня 1978 г. он погиб от взрыва бомбы, заложенной в портфеле личного посланника южнойеменского руководителя, с которым тот должен был встретиться. Данный инцидент привел к конфликту между сторонами и началу боевых действий.

Путь к созданию единого Йемена

Напряженность в отношениях между двумя йеменскими государствами сохранялась вплоть до 1989 г. Положения Каирского соглашения 1972 г. об объединении не были приведены в исполнение, а планы по достижению единства страны были прерваны смещением Салема Рубейя Али и убийством Ахмада аль-Гашими. Саудовская Аравия, в чьих интересах было сохранить разобщенность сторон, также препятствовала сближению двух йеменских государств.

После двухнедельной войны между ЙАР и НДРЙ в 1979 г. диалог возобновился. В 1981 г. был подготовлен проект единой конституции. Отношения между двумя государствами наладились после подписания договора о сотрудничестве в мае 1988 г., в котором основное внимание отводилось совместной разработке нефтяных месторождений в пограничной зоне. К тому же, договор оказал значительное воздействие на население обеих частей Йемена, а именно, способствовал использованию гражданами возможностей складывания единого рынка, который начал формироваться в приграничных городах и сельских районах. Стал развиваться внутренний туризм между двумя частями страны. Дальше лидеры НДРЙ и ЙАР ускорили процесс слияния в надежде остановить скатывание своих стран к массовым беспорядкам.

В мае 1988 г. оба государства создали вдоль границы демилитаризованную зону, а 22 мая Али Абдалла Салех и Али Салем аль-Бейд подняли флаг Республики Йемен, провозгласив тем самым создание нового государства. Было также объявлено о начале 30-месячного переходного периода для объединения всех политических институтов. Переходный период должен был завершиться проведением референдума и выборов.

Начало становления Йеменской республики

В новообразованном Президентском совете, состоявшем из 5 членов, первым председателем был избран генерал Салех, а его заместителем – Али Салем аль-Бейд. Президентский совет сформировал временный совещательный орган в составе 45 членов (20 от Юга и 25 от Севера), в который вошли известные племенные и религиозные лидеры. Также был образован Консультативный совет в составе 301 члена, в который вошли 159 парламентариев бывшей ЙАР и 111 парламентариев бывшей НДРЙ, а также 31 депутат и деятели оппозиции.

Изначально власть находилась в руках небольшой группы лиц, в частности президента Салеха. По результатам общенациональных выборов в Консультативный совет Всеобщий народный конгресс завоевал 123 места, «Ислах» (Йеменская партия в защиту реформ) – 62, Йеменская социалистическая партия (ЙСП) – 56, остальные места распределили между собой независимые кандидаты.

В августе 1993 вице-президент Йеменской республики Али аль-Бейд после встречи со своим американским коллегой Албертом Гором в Вашингтоне возвратился в Аден, бывшую столицу Южного Йемена, и начал открыто выступать против того, что он назвал «маргинализацией Юга». По итогам выборов 1993 г. 4/5 мест в Совете министров получили представители Севера. Будучи неудовлетворенным результатами выборов, аль-Бейд решил заявить, что после объединения Йемена по неизвестным причинам были убиты 150 членов ЙСП. Также он потребовал от руководства страны предоставить отчеты о расходовании средств, получаемых правительством от экспорта нефти.

Продолжающиеся высказывания сепаратистского характера послужили толчком к расколу между лидерами Севера и Юга. К ноябрю 1993 стали появляться сообщения, что вооруженные силы бывших ЙАР и НДРЙ развертываются вдоль бывшей границы. Предпринятые политические усилия по мирному разрешению конфликта, в частности, попытки погасить конфликт ливийским лидером Муаммаром Каддафи и президентом Сирии Хафезом Асадом, оказались безуспешными, и 27 апреля 1994 в районе Амран произошло сражение между армиями ЙАР и НДРЙ.

В мае 1994 года на Юге была объявлена всеобщая мобилизация, на что президент Али Абдулла Салех объявил в стране чрезвычайное положение.

21 мая 1994 аль-Бейд провозгласил создание новой Демократической Республики Йемен (ДРЙ), и президент Салех приказал продолжить наступление на Аден. Была вынуждена вмешаться ООН, которая в резолюции № 924 потребовала прекратить огонь и направила в страну комиссию по расследованию ситуации. Несмотря на резолюцию, северяне атаковали Аден и после ожесточенных боев захватили его. Фактически, после взятия Адена гражданская война закончилась. Аль-Бейд и его сторонники бежали в Оман, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

После окончания войны перед президентом Салехом стояла задача не допустить очередного раскола в высших кругах Йемена. Для этого было необходимо осуществить ряд реформ, найти способ примерить Север и Юг, а также пересмотреть структуру правительства, которое вследствие различий во взглядах не смогло реализовать поставленные перед ним задачи.

Период после завершения гражданской войны характеризовался значительным ростом политических свобод и участия населения в общественной жизни страны, который сопровождался становлением демократических институтов. В апреле 1997 года в Йемене прошли вторые многопартийные парламентские выборы. Также в результате внесения поправок в Конституцию, был ликвидирован президентский совет, и в 1999 г. в Йемене прошли первые прямые президентские выборы, на которых президентом на пятилетний срок был избран Али Абдалла Салех. Эти выборы были признаны международным сообществом свободными и справедливыми.

Восстание хуситов в 2004 г. (шиитский мятеж)

Восстание вспыхнуло в 2004 году, когда шиитские повстанцы (зейдиты) во главе с имамом Хусейном Бадр ад-Дин Аль-Хуси, населяющие север страны, выступили против союза Йемена с властями США. Они требовали восстановить теократическую монархию, которая существовала в Северном Йемене до военного переворота 1962 года.

Причины внезапно возникшего военного конфликта до сих пор остаются неясными. Одни эксперты полагают, что Али Салех стремился заручиться финансовой и военно-политической поддержкой США, объявив движение Хусейна Аль-Хуси еще одним зарождающимся очагом радикального исламизма. Другие видят причину конфликта в желании президента Йемена доказать Саудовской Аравии свою способность подавить военным путем оппозиционно настроенные слои йеменского общества. Третьи устанавливают в повстанческом движение хуситов прямую связь с Исламской Республикой Иран, проводя параллель между лозунгами революционеров Ирана и зейдитских повстанцев Йемена, объявивших месть Америке за вмешательство во внутриполитические дела ближневосточных стран.

В ноябре 2009 года повстанцы втянули в конфликт вооруженные силы Саудовской Аравии. Формальным поводом для вмешательства стало убийство двух пограничников, которые стали жертвами повстанцев.

Хотелось бы подчеркнуть, что в отличие от предыдущих родоплеменных войн в Йемене противостояние хуситов и правительства Салеха отличалось пестротой участников конфликта. Так, в конфликт были вовлечены так называемые «саддамовские офицеры», покинувшие оккупированный американцами Ирак. К правительственным войскам присоединились военизированные племена конфедерации Хашид, лояльные лидеру партии «Ислах» Абдалле аль-Ахмару. Привлечение бойцов из конфедерации Хашид и проислахских племен придало конфликту религиозный антишиитский характер. Кроме того, внутри племен наблюдался раскол — одни племена поддерживали правительство ввиду своей симпатии к партии «Ислах», другие — хуситов из-за личных счетов с племенами, воевавшими на стороне правящего режима и поддерживающими аль-Ахмара.

В феврале 2010 года между правительством и шиитскими лидерами было заключено перемирие. Активное участие в переговорном процессе принимала Всемирная федерация мусульманских ученых во главе с Юсуфом Кардауи.

Активизация «Аль-Каиды»

О фундаменталистской исламской вооружённой группировке «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) заговорили после атаки на американский авианосец «Коул» в октябре 2000 г., когда погибло 17 моряков, а судну был нанесен урон в размере 250$ млн. АКАП также взяла на себя ответственность за нападение на посольство США в 2009 году и взрыв пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Амстердам-Детройт. Стоит заметить, что в АКАП постоянно прибывают новые боевики. Например, в 2006г. к «Аль-Каиде» присоединились 23 экстремиста, сбежавших из йеменской тюрьмы.

Йемен обладает благоприятной почвой для размещения лагерей и баз по подготовке боевиков «Аль-Каиды». Развитию сети террористической организации способствуют несколько факторов, среди которых: пустынная местность, отсутствие контроля над территориями, нищета и наличие массы безработной молодежи, которая вынуждена вступать в ряды боевиков, так как другой работы просто нет. В добавление, Йемен занимает важное стратегическое положение на юго-западе Аравийского полуострова, что позволяет контролировать движение нефтяных танкеров, идущих из Аденского залива через пролив Баб-эль-Мандеб. Береговая линия длиной в почти 2000 км не контролируется правительством, а сухопутная граница с Саудовской Аравией и Оманом, которая протянулась на 1600 км, проходит почти в пустыне, благодаря чему Йемен предстает идеальным укрытием для боевиков «Аль-Каиды».

«Арабская весна» (2011 г.) и ее последствия

Протесты в Йемене 2011 года последовали за тунисской революцией и совпало с египетской революцией и другими массовыми протестами в арабских странах. Первоначально протесты были направлены против безработицы, тяжелых экономических условий и коррупции. Затем требования протестующих переросли в призывы к президенту Али Абдалле Салеху уйти в отставку.

Президент Республики все же предпринял попытку урегулировать напряженную политическую ситуацию после вспышки новой волны протестов в феврале 2011 г., однако йеменский политический строй начал разрушаться изнутри. Салех опроверг слухи о передаче власти своему сыну Ахмаду и был готов вести диалог с оппозицией, но это лишь вызвало еще большее раздражение у народа. Даже сторонники Салеха перестали оказывать ему поддержку. Так, лидеры двух крупнейших племенных конфедераций Хашид и Бакиль заявили о переходе на сторону оппозиции,

а командующий северным округом и первой бронетанковой дивизией генерал Али Мохсен аль-Ахмар вместе с тремя генералами покинули ряды просалеховских сил.

23 ноября при посредничестве короля и наследного принца Саудовской Аравии было обозначен план по выходу из кризиса, порожденного событиями «Арабской весны». Али Абдалла Салех подписал указ о передаче полномочий вице-президенту страны Абд Раббо Мансуру Хади, который в феврале 2012 г. был избран президентом. Первой реформой нового президента стала ликвидация традиционной для Йемена системы военных округов, что фактическим означало роспуск национальной армии. Кроме того, была упразднена и Республиканская гвардия. Отныне каждая политическая сила могла формировать свои военные группировки. В ходе этой военной реформы наиболее боеспособными оказались хуситы, военизированное крыло которых стало называться «Ансар Аллах» (с араб. «помощники Аллаха»).

Важным шагом Хади в качестве президента можно назвать проведение «Всеобщего национального диалога» (ВНД), целью которого было урегулирование йеменского кризиса. Инициатором этой конференции выступил Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Первоначально ВНД должен был состояться в ноябре 2012 г., но из-за негативного отношения к диалогу со стороны Южан он был перенесен на март 2013 г. К началу диалога хуситы приняли решение участвовать в обсуждениях, в то время как представители Юга заговорили о разделении Йемена в границах ЙАР и НДРЙ и даже бойкотировали конференцию.

На конференции обсуждались многие вопросы, в том числе, проведение реформ в сфере образования, здравоохранения. Был достигнут консенсус по «южному вопросу»: Северный Йемен принес официальные извинения перед южанами за события гражданской войны 1994 г., а также была выплачены компенсация участникам боевых действий. Однако, значимых результатов ВНД не принесла. Главный вопрос – будет ли осуществлен план федерализации Йемена – решен не был из-за разногласий между Южанами, лидерами Йеменской социалистической партии и сторонниками партии «Ислах». Еще одним препятствием на пути установления диалога стали усилия семейства аль-Ахмаров (Садик аль-Ахмар возглавлял партию «Ислах») сохранить свое влияние в стране и контроль над основными финансовыми ресурсами и силовыми структурами.

Лишь спустя год 10 февраля 2014 г. Мансур Хади подписал закон о федерализации Йемена и его разделении на 6 автономных федеративных единиц. Север был поделен на четыре области – Азал, Саба, Джанад и Тахама, юг же — на Аден и Хадрамаут. Такое разделение не отвечало ни экономическим, ни социальным, ни традиционным характеристикам йеменских городов. Например, плотность населения северных провинций в разы выше южных, в то время как 80% экономического потенциала, в первую очередь, нефтегазоносные месторождения, сосредоточены на юге Йемена. Следовательно, такая модель не устраивала ни одну из сторон. ВНД не только не смог стабилизировать ситуацию в регионе, но и явился одной из причин разжигания нового конфликта.

К моменту окончания конференции политическую силу стало набирать движение «Ансар Аллах». Лишь хуситы могли составить конкуренцию клану аль-Ахмар. Противостояние «Ансар Аллах» и аль-Ахмара достигло своего пика в августе-сентябре 2014 г. Поводом к усилению конфронтации между двумя силами послужила отмена субсидий на топливо, что привело к росту цен на бензин. 8 июля 2014 года хуситы при поддержке протестующих захватили город Амран, нанеся тем самым унизительное поражение аль-Ахмарам. Хуситы оказали сопротивление силовым структурам и к январю 2015 г. смогли занять дворец президента в Сане. На следующий день после захвата резиденции Хади представители хуситов и руководство Йемена достигли соглашения о прекращении огня.

Было оговорено, что Хади не вносит поправки в проект конституции, а хуситы отводят свои силы от захваченных ими правительственных объектов. Однако хуситы выдвинули новые условия, которые включали в себя назначение на руководящие посты членов «Ансар Аллах» и включение 50 тыс. бойцов в ряды йеменской армии. Такие требования оказались неприемлемыми, в результате чего президент вместе с главой кабинета министров подали прошение об отставке.

Иностранная интервенция

Ситуация в Йемене осложнилась после того, как Саудовская Аравия, её союзники по ССАГПЗ (кроме Омана), а также Египет, Иордания, Марокко, Судан, Мавритания и Сенегал при поддержке Пакистана и Турции из опасений усиления шиитского влияния на стратегически важном Аравийском полуострове, ссылаясь на просьбу о помощи свергнутого президента ЙАР и получив логистическую, разведывательную, а затем и военную поддержку США, в ночь на 26 марта 2015 г. приступили к операции против хуситов, которая получила название «Буря решимости», что перекликалось с операцией «Бурей в пустыне», осуществленной американцами в Персидском заливе в 1991 г. Без санкции Совета Безопасности ООН и под предлогом урегулирования политического кризиса они напрямую вмешались в йеменский конфликт и начали бомбардировки и ракетные удары по позициям боевиков «Ансар Аллах». 21 апреля коалиция во главе с Саудовской Аравией завершила операцию, посчитав, что она достигла поставленных целей, а именно: была устранена военная угроза со стороны военизированных отрядов хуситов, было уничтожено баллистическое оружие, которым обладал «Ансар Аллах» и удалось сдержать наступление мятежников на юг Йемена.

Несмотря на кажущийся успех операции иностранных государств, авиаудары коалиции продолжались на протяжении всего 2015 и 2016 гг. ВВС Саудовской Аравии наносили массированные удары по провинциям Таиз, Сада, Ибб. Тем временем ВМС Египта обстреливали южное побережье Йемена от Абьяна до порта Адена. СМИ коалиции постоянно сообщали о достижениях военной операции, но если сравнивать потери сторон, то успехи коалиции можно поставить под сомнение. Более того, такие заявления поступали исключительно из саудовских СМИ, в то время как ни хуситские, ни йеменские источники не подтверждали сообщения официальных представителей коалиции.

Новая попытка наладить диалог между политическими силами также завершилась неудачей. Переговоры между представителями различных течений Йемена стартовали в Кувейте 21 апреля 2016 г. под эгидой специального посланника ООН по Йемену Исмаила Ульд Шейха Ахмада, однако сторонам не удалось найти общий точки сближения и выхода из затяжного йеменского конфликта.

Неверно полагать, будто причины вмешательства арабской коалиции в государственные дела Йемена заключаются только в политических противоречиях. Как уже было упомянуто ранее, пролив Баб-эль-Мандеб играет важную политическую и стратегическую роль для стран Запада, и в частности, для Египта. Возникает также и угроза торговле через Красное море, что беспокоит ОАЭ, которым подчиняется один из крупнейших мировых портовых операторов «Dubai Port World».

Кроме того, йеменский кризис иногда трактуют как конфликт интересов Саудовской Аравии и Ирана, так как обе страны претендуют на лидерство в регионе. Йемен стал лишь еще одним фронтом гибридной войны Ирана и Королевства, которые активно используют внутренние противоречия в реализации своих политических амбиций.

В ноябре 2017 г. йеменский конфликт вступил в новый этап напряжённости. В ответ на запуск хуситами баллистической ракеты в сторону международного аэропорта Эр-Рияда коалиция под предводительством Саудовской Аравии объявила о полной блокаде наземных, воздушных и морских портов Йеменской Республики, включая гуманитарные рейсы ООН, и пригрозив войной Ирану, который, по их мнению, снабжал повстанцев. Конфликт между Эр-Риядом и Тегераном дошёл до того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером Ближнего Востока». Положение осложнилось после убийства хуситскими боевиками бывшего президента ЙАР Али Абдаллы Салеха. Конфликт стал взрывоопасным после вспыхнувших в Адене, куда было временно перемещено правительство, кровопролитных столкновений между его войсками и сторонниками восстановления независимости Южного Йемена.

На настоящее время хуситы продолжают удерживать за собой часть территории и обстреливать саудовские города. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечал, что повстанцы отвергают все мирные инициативы ООН и Саудовской Аравии, в то время как йеменское правительство готово идти на уступки.

Необходимо добавить, что сейчас Йемен переживает острейший гуманитарный кризис, который усугубляется последствиями коронавируса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что общее количество инфицированных коронавирусом в Йемене может составлять до 1 миллиона человек, так как система здравоохранения в стране полностью разрушена. В то время как число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигает лишь 2 тыс. чел.

Заключение

В прекращении дальнейшей дестабилизации ситуации в Йеменской Республики и налаживании национального диалога, помимо руководства страны, заинтересовано большинство стран ССАГПЗ и международные организации. Свой вклад в миротворческий процесс может внести Иран, прекратив поддержку северных и южных сепаратистов в Йемене, хотя в ближайшем будущем это маловероятно, учитывая противостояние Ирана и Саудовской Аравии. Безусловно, шансы на прекращение военных столкновений и примирение сторон существует. В случае успеха урегулирования противоречий можно подавить очаги терроризма на йеменской территории, завершить строительство суверенного и самостоятельного государства и начать возрождение находящейся в состоянии глубокого кризиса экономики.

Анастасия Садогурская

