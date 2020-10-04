В Великобритании возобновился процесс над Джулианом Ассанжем:

почему правительство США хочет, чтобы он замолчал?

Джулиан Ассанж содержится в изоляции (23 часа в сутки) в тюрьме строгого режима Белмарш с тех пор, как его вытащили из посольства Эквадора в Лондоне 11 апреля 2019 года. Правительство Соединенных Штатов утверждает, что он нарушил Закон о шпионаже 1917 года и совершил незаконный взлом компьютеров. Власти США потребовали его ареста и экстрадиции. Его будут судить в Александрии, штат Вирджиния. Именно там тайное большое жюри начало собирать дело против него 11 мая 2011 года. Ожидается, что судебный процесс по экстрадиции, который начался 7 сентября в Олд-Бейли, центральном уголовном суде Лондона, продлится три или четыре недели.

После его ареста первое судебное разбирательство в суде против Ассанжа касалось нарушения им условий залога: он попросил убежища в посольстве Эквадора, чтобы избежать тюремного заключения в США. У Ассанжа было всего 15 минут на подготовку со своим адвокатом, а слушание длилось всего 15 минут. Как широко сообщалось, один судья сказал, что Ассанж вел себя подобно «нарциссу, который не может выйти за рамки собственных интересов».

Судьи, в том числе главный магистрат Эмма Арбутнот, постановили, что он должен содержаться «под стражей» в течение 50 недель. Нарушение залога обычно карается штрафом и / или несколькими днями тюремного заключения. «Задержание» Ассанжа за такое незначительное правонарушение привело к изоляции. Он уже давно отсидел этот срок, но правительство не собирается освобождать его до получения результатов в деле об экстрадиции. Первоначальные обвинения правительства США против Ассанжа привели бы к тюремному заключению сроком до пяти лет.

В июне 2019 года магистрат Арбутнот постановила, что полное слушание по делу об экстрадиции должно начаться 25 февраля 2020 года, а затем, как ожидается, продлится пять дней. Судебный процесс был отложен, поскольку США выдвинули против него новые обвинения, которые теперь составляют 18 пунктов с возможным приговором к 175 годам тюремного заключения.

Когда проходят судебные слушания, Ассанж обычно слишком болен, чтобы присутствовать на нем, и участвует через видео. К нему допускают всего несколько посетителей, и даже свидания с адвокатом часто не разрешаются или ограничиваются несколькими минутами. Джулиан даже не имеет возможности получить материалы по делу.

Предполагаемые преступления Ассанжа

Как хорошо известно читателям журнала «Covert Action Magazine», Ассанж является основателем Wikileaks, некоммерческой организации, которая утверждает, что опубликовала более десяти миллионов секретных документов за первые десять лет своей деятельности, начиная с 2006 года. Среди самых ярких разоблачений – военные протоколы афганской кампании и печально известное видео «Сопутствующее убийство» от июля 2007 года, в котором американские войска открыли огонь и убили более десятка человек в пригороде Багдада, включая двух журналистов. Двое детей, участвовавших в спасательной операции, также были серьезно ранены .

В то время, как многие люди сообщают, что Wikileaks разоблачает зверства и коррупцию правительства, другие критикуют Ассанжа и Wikileaks за неадекватную обработку содержания сайта и нарушение конфиденциальности. Тем не менее, бригадный генерал Роберт Карр, офицер контрразведки, курировавший расследование министерства обороны США, в 2013 году под присягой признал, что он не может назвать кого-то конкретного, кто пострадал в результате публикации утечек. Утверждение о том, что Ассанж сотрудничал с россиянами в деле об утечке электронных писем, в которых Хиллари Клинтон изображалась в негативном свете на выборах 2016 года, также не было подтверждено.

Правительство США начало вендетту против Ассанжа и Wikileaks, потому что они неоднократно унижали членов правительства.

Исторически с информаторами обращались очень сурово не столько из-за содержания информации, которую они помогли обнародовать, а из-за того, что они бросают вызов легитимности и авторитету государства. Именно в таком контексте следует рассматривать процесс Ассанжа.

Справедливое судебное разбирательство невозможно

Адвокаты правительства США утверждают, что Ассанж совершил крупнейшие в истории США «преступления», связанные с разглашением информации. Для правительства США и английских судей было безразлично, что «разглашение информации» раскрывает правду о многих типах государственных преступлений, включая военные преступления, караемые пожизненным заключением. Если Ассанжа отправят в Александрию, у него не будет шансов на справедливый суд. Согласно демографическим данным Александрии, город с населением 159000 человек расположен в 12 километрах от центра Вашингтона, округ Колумбия. Из 96 500 сотрудников 24 000 работают непосредственно на правительство, в основном на разведывательные службы (ЦРУ, АНБ) и министерства обороны, а многие сотрудники частных компаний являются государственными подрядчиками. Выборы присяжных в Александрии всегда включают государственных служащих или частных лиц, связанных с правительством. Именно поэтому там правительство всегда преследует обвиняемых в нарушении законов о национальной безопасности и шпионаже. Ни одного журналиста еще не судили. Закон о шпионаже был принят во время войны, чтобы запретить жителям / гражданам США поддерживать врагов США во время войны. Джулиан Ассанж не соответствует этим критериям.

По словам Нильса Мельцера, специального докладчика ООН по вопросу о пытках, на правительство США работает намного больше жителей Александрии. По крайней мере, больше, чем заявило демографическое агентство. Мельцер сообщил интервьюеру Дэниелу Райзеру: «Выбор места не случаен, потому что члены жюри должны выбираться пропорционально местному населению, а 85 процентов жителей Александрии работают в сообществе национальной безопасности — в ЦРУ, АНБ, Министерстве обороны и Государственном департаменте. Когда людей судят за нанесение ущерба национальной безопасности, таким присяжным приговор ясен с самого начала. Дела всегда рассматриваются одним и тем же судьей за закрытыми дверями и на основании секретных доказательств. Там еще никого не оправдали по аналогичному делу» .

Самые спорные разоблачения для США и Великобритании связаны с загрузкой «огромного количества секретных документов» Челси Мэннинг, когда она была аналитиком военной разведки США. Впоследствии она отсидела семь лет в тюрьме. Эти файлы включали около 90 000 отчетов о войне в Афганистане, 400 000 отчетов о войне в Ираке и 800 000 экспертиз заключенных в Гуантанамо-Бей, а также 250 000 дипломатических телеграмм США. Немало ежедневных газет публиковало информацию и документацию, предоставленную Wikileaks под руководством Ассанжа. Многие из этих газет, издававших разоблачения Wikileaks, в том числе «The Guardian», «New York Times», «Washington Post», телевидение и радио BBC, с тех пор отказались от Ассанжа и его исторического дела поставив под вопрос принцип свободы прессы.

Исследование, проведенное Джоном О’Дэем в журнале «Fairness and Accuracy in Reporting» в 2019 году, показало, что даже такие журналы по сбору грязи, как «Mother Jones», отказались от заявлений Ассанжа о том, что он журналист, и осудили его за помощь нарушителям закона.

В Дании ежедневная газета «Politiken» также опубликовала некоторые документы Wikileaks. Тем не менее, и она, и спонсируемая государством компания DR Media озаглавили новостные статьи о предстоящем судебном разбирательстве по делу об экстрадиции как результат ранее выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, которые шведские власти сняли в ноябре 2019 года. Когда репортер сообщил СМИ об этой ошибке, они ничего не сделали, чтобы исправить эту ложь. Перед нами типичный пример того, как западные средства массовой информации в большинстве стран унижают и отвергают публикации Assange-Wikileaks.

Швеция присоединяется к охоте на ведьм

Две шведские женщины, Анна Ардин и София Вилен, занимались сексом с Ассанжем по обоюдному согласию, когда он навещал их во время переговоров в Стокгольме в августе 2010 года. Ардин пригласила Ассанжа к себе домой и в спальню. После того, как она устроила для него вечеринку в своей квартире, она написала друзьям в Твиттере, что она с Ассанжем, одним из «самых крутых и умных людей в мире; это потрясающе». После нескольких дней сексуальных отношений Ардин и Вилен обратились в полицию с просьбой проверить Ассанжа на венерические заболевания. Они сказали, что он не всегда носил презерватив, а один как-то порвался. О применении силы не было и речи. Ассанж пошел в полицейский участок сам. Прокурор Ева Финне признала его невиновным, заявив: «Нет никаких подозрений в совершении какого-либо преступления».

Только после того, как правительство сменило прокуроров, получив поддержку со стороны ЦРУ, новая прокуратура выдала ордер на «допрос» Джулиана. К тому времени Ассанж был в Англии. Он согласился вернуться в Швецию, если правительство гарантирует, что оно не выдаст его США, поскольку он понял, что правительство Обамы хочет его скальп. Несмотря на то, что такие запросы часто удовлетворяются, Швеция отказала этому издателю-активисту в данном случае.

Летом 2012 года английский суд постановил экстрадицию Ассанжа в Швецию для «допроса». Ассанж, его сотрудники и юристы опасались, что Швеция отправит его дальше в США. Затем он попросил убежища в посольстве Эквадора, где тогда президентом был Рафаэль Корреа. Корреа предоставил ему убежище, а затем предоставил ему гражданство.

Швеции потребовалось пять лет, прежде чем официальные представители наконец допросили обвиняемого после того, как его адвокаты десятки раз предлагали им прийти в посольство Эквадора, где Ассанж их ждал. В конце концов Швеция хотела прекратить рассмотрение дела, но Великобритания продолжала убеждать их не делать этого.

В интервью с Нильсом Мельцером Даниэль Райзер спросил: «Почему британцы так стремились помешать шведам закрыть дело?» Мельцер ответил: «Мы должны перестать верить в то, что им действительно было интересно провести расследование по факту сексуального преступления. То, что сделал Wikileaks, в равной мере стало угрозой для политической элиты США, Великобритании, Франции и России. Wikileaks публикует секретную государственную информацию — они выступают против классификации. И в мире, даже в так называемых зрелых демократиях, где секретность стала повсеместным явлением — это рассматривается как фундаментальная угроза».

Швеция окончательно прекратила рассмотрение дела в ноябре 2019 года. К тому времени расследование спецпрокурора Мюллера шло полным ходом. Так что это заменило шведскую карту «изнасилование». Национальный комитет Демократической партии (DNC) во главе с Хиллари Клинтон заявил, что Россия взломала его сервер и заставила Wikileaks опубликовать электронные письма, раскрывающие коррупцию со стороны Хиллари Клинтон и саботирующие праймериз. Лидеры демократов и ЦРУ увидели хороший шанс обвинить Путина и Ассанжа, двух своих главных врагов, в вероятной утечке компрометирующих материалов.

Власти даже не провели экспертизу оборудования DNC. Никаких доказательств не было найдено, даже анти-Трамповское и антипутинское расследование Роберта Мюллера не дало никаких результатов. Вероятно, стремясь к компромиссу, Трамп и его коллеги решили обвинить только Джулиана Ассанжа в разоблачении государственной тайны, то есть в «шпионаже». К тому времени Wikileaks обнародовал миллионы документов, раскрывающих преступления и коррупцию множества правительств.

Новый президент Эквадора Ленин Морено (май 2017 г.) отозвал убежище Ассанжа и аннулировал его эквадорский паспорт в мгновение ока, не посоветовавшись и даже не проинформировав Ассанжа. Морено сделал это после заверений, что США будут гарантировать его правительству кредиты, улучшать торговлю и увеличивать инвестиции в его страну. Финансирование Агентства США по международному развитию вернулось в Эквадор после того, как его новый президент предал своего соотечественника Ассанжа.

После десятилетия интернирования — либо в тюрьме, либо под домашним арестом, либо в небольшом районе посольства Эквадора в Лондоне на протяжении 7 лет, методы по подрыву репутации Ассанжа улучшились. У ЦРУ даже была испанская компания «Undercover Global», которая шпионила за ним, когда он находился в посольстве Эквадора. Национальный суд Испании начал расследование по этому поводу.

«Undercover Global» подозревается в установке микрофонов в огнетушитель в посольстве, а также в женских туалетах, где Ассанж встречался со своими адвокатами из опасения, что за ним шпионят. «Встречи, которые Ассанж проводил со своими адвокатами, а также посещения врача и посещения иного характера были зафиксированы», — заявил суд.

Информация, в том числе и видеофильм, затем была переданы на компьютерные серверы, которые были доступны как для эквадорских, так и для американских спецслужб.

Судебный конфликт интересов

Муж судьи Эммы Арбутнот, лорд Арбетнот из Эдрома , бывший министр обороны, оплачиваемый председатель консультативного совета военной корпорации «Thales Group» и советник оружейной компании Babcock International. Обе компании имеют крупные контракты с Министерством обороны Великобритании. Британские судьи обязаны заявлять в суды о любых потенциальных конфликтах интересов, но судья Арбетнот не стала извиняться, чтобы осудить издателя Wikileaks. Леди Арбетнот начала председательствовать в судебном разбирательстве по делу Ассанжа в 2017 году. Она по-прежнему курирует этот процесс. Согласно судебной службе Великобритании, главный судья «отвечает за… поддержку и руководство коллегами окружного судьи». «В то время, когда леди Арбетнот занимала свою прежнюю должность окружного судьи в Вестминстере, она вместе со своим мужем лично извлекала выгоду из финансирования из двух источников, которые были раскрыты WikiLeaks», — писали Марк Кертис и Мэтт Кеннард.

Это больше, чем просто «видимость предвзятости». Муж судьи входил в состав делегации, в которую входил и бывший председатель британского объединенного разведывательного комитета, который координирует работу GCHQ, MI5 и MI6, который встречался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Бератом Албайраком, зятем премьер-министра Эрдогана. В 2016 году WikiLeaks опубликовал 57 934 личных электронных письма Албайрака, из которых более 300 упоминали Чавушоглу в выпуске «Ящика Берата».

«Таким образом, в то время, когда леди Арбетнот председательствовала в судебном разбирательстве по делу Ассанжа, ее муж вёл переговоры с высокопоставленными официальными лицами в Турции, разоблаченными WikiLeaks, некоторые из которых заинтересованы в наказании Ассанжа и организации WikiLeaks», — написали Кертис и Кеннард.

Британия мучает пленника

Ассанж до сих пор находится в изоляции в тюрьме Белмарш, несмотря на мучительные условия, описанные специальным докладчиком ООН Нильсом Мельцером. Он и два врача-специалиста по пыткам обследовали Ассанжа в тюрьме и пришли к выводу, что он стал жертвой «психологической пытки». Мельцер зашел так далеко, что сравнил то, что делали с Ассанжем, с тем, что делали нацисты. Они поняли, что использование психологических пыток более эффективно для слома жертв, чем физические пытки. Конвенция против пыток, участниками которой являются США, Великобритания, Швеция и Эквадор (при преследовании и / или судебном преследовании Ассанжа), требует, чтобы страны-члены разрешили докладчику ООН расследовать такие обвинения. Все они отказались это сделать. Некоторые политики публично заявили, что за Ассанжем следует «наблюдать» (Сара Пэйлин) или «убить» (Том Флэнаган). Фланаган был старшим советником канадского премьер-министра Стивена Харпера при выпуске так называемой «фетвы» против Ассанжа на канадской государственной телевизионной сети CBC. «Я считаю, что Ассанжа нужно убить … Я думаю, Обама должен заключить контракт и, возможно, использовать дрон или что-то в этом роде». Хиллари Клинтон сказала то же самое своим сотрудникам 23 ноября 2010 года: «Не можем ли мы просто дронировать его?»

Утечка дипломатических телеграмм США

Раскрытие Wikileaks дипломатических телеграмм США в период с 1966 по 2010 год является крайне серьезным препятствием для правительства США. Среди разоблачений были различные приказы Хиллари Клинтон дипломатам США, жалобы послов Америки на союзников государства и другие дискредитирующие комментарии и разоблачения, информация о том, что Британские войска в Афганистане не очень хорошо справляются со своей работой. Это разозлило британских политиков, которые всегда были рядом с разжигателями конфликтов из США. Американцы работают с военными и секретными службами Швеции внутри НАТО, хотя Швеция не является членом НАТО, и большинство шведов против членства в НАТО. Телеграммы раскрыли эту «реальную политику», в которой парламент Швеции находился в неведении. Госсекретарь Клинтон приказала дипломатам украсть личную материальную информацию, включая DNC, отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза и информацию о кредитных картах. Она также просила прослушивать телефоны официальных лиц ООН, даже ее генерального секретаря, а также лидеров правозащитных групп. Британское расследование по Ираку было направлено на «защиту интересов США». Телеграммы также показывают, что США поддерживали убийство десятков тысяч тамильских мирных жителей на протяжении десятилетий правительствами Шри-Ланки, в которых доминируют сингальцы, даже до того, как разразилась гражданская война (1983-2009). В последние дни гражданской войны, апрель-май 2009 года, когда тамильские боевые силы сдались, тысячи мирных жителей были убиты, а сдавшиеся бойцы казнены.

Так что да, действительно свободная пресса может быть опасна для криминальных политиков. Вот почему нужно превратить свободную прессу в сервильное приспособление.

Джонатан Кук объясняет, как средства массовой информации не справились со своей миссией по честному информированию общественности: «Восемь лет неправильного направления корпоративных СМИ заложили основу нынешнего безразличия общественности к экстрадиции Ассанжа и широко распространенного незнания ее ужасных последствий … Журналисты не нужно заботится об Ассанже или ему подобных. Им нужно выступить с протестом, потому что одобрение его экстрадиции будет означать официальную смерть журналистики. Следовательно, любой журналист в мире, который раскроет позорную правду о США, который раскрывает их самые темные секреты, вынужден будет молчать, иначе он рискнет попасть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Это должно напугать каждого журналиста».

Далее он сказал: «Ассанж не только разоблачил политический класс, он также разоблачил класс средств массовой информации — за их слабость, их лицемерие, их зависимость от центров силы, их неспособность критиковать корпоративную систему, в которую они встроены».

Мельцер завершил подробное интервью «Republik» следующим образом: «Для того, чтобы разделение властей работало, пресса должна контролировать государство как четвертая власть. WikiLeaks является логическим следствием продолжающегося процесса расширенной секретности: если правда больше не может быть исследована, потому что все держится в секрете, если отчеты о расследовании политики правительства США в отношении пыток хранятся в секрете и когда даже большие разделы опубликованного резюме будут отредактированы, утечки в какой-то момент неизбежно являются результатом такого положения дел».

Рон Риденур

Перевод Никиты Гурова

Опубликовано в журнале Covert Action Magazine

7 сентября 2020 г.