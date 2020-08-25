Грустные новости науки

И снова о баллах

Весной «Рабкор» уже публиковал материал о новой реформе Академии наук и высшего образования. Теперь, в зависимости от того, сколько статей и в каких журналах опубликовали работники того или иного института, институтам будут начисляться баллы. Называется новый показатель Комплексным баллом публикационной результативности (КБПР). Но особом счету у Министерства высшего образования и науки оказались журналы, индексируемые в Web of Science, особенно в первой квартили этой базы данных. За монографии тоже планировалось давать баллы, вернее всего 1 балл за монографию, в 20 раз меньше, чем за статью в журнале из первой квартили Web of Science. Такие проекты нового министерства возмутили ученых, особенно гуманитариев. Реформу решили доработать, для корректировки реформы была создана рабочая группа, в которую вошли представители научного сообщества. Тому, какие поправки решено внести и какие новые детали стали известны, посвящена эта статья.

Рабочая группа по установлению единых требований к порядку формирования и утверждения госзадания на проведение исследований рекомендовала Министерству науки и высшего образования скорректировать методику подсчета КБПР. Теперь публикации в журналах, индексируемых в Web of Science индексируются так: за публикацию в журнале из первой квартили начисляют 20 баллов, из второй – 10, из третьей – 5, из четвертой – 2,5. За статьи в журналах, которые индексируются в Web of Science, но не имеют квартили, будут начислять 1 балл, также как и за статьи, индексируемые в базе данных Scopus или Russian Science Citation Index (RSCI), и за монографии. А за публикации в журналах из перечня ВАК будут начислять 0,12 балла.

Также было предложено начислять баллы за статьи по общественным и гуманитарным наукам по отдельной методике. За публикации в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index – 3 балла, за публикацию в журнале из перечня ВАК – 1 балл. За книги по общественным и гуманитарным наукам будут начислять не более 1 балла за печатный лист.

Для сравнения в таблице приведены первый и второй вариант начисления баллов.

WoS Q1 WoS Q2 WoS Q3 WoS Q4 WoS Scopus RSCI ВАК Монографии 1 вариант 19,7 7,3 2,7 1 1 1 0,75 0,5 1 2 вариант 20 10 5 2,5 1 1 1 0,12 1

Для общественных и гуманитарных наук ситуация выглядит следующим образом.

WoS Scopus RSCI ВАК Монографии 1 вариант 1 1 0,75 0,5 1 2 вариант 3 3 3 1 1 балл за печатный лист

Книги будут подразделять на три категории. В первую категорию войдут коллективные и авторские монографии, оцениваемые по 1 баллу за печатный лист. Во вторую войдут энциклопедические, словарные и серийные издания и документальные публикации оценят в 0,5 балла за печатный лист, а материалы конференций, справочные и учебно-методические издания получат 0,25 балла за печатный лист.

Таким образом, диспропорции в оценке за публикации статей естественно-научного и социо-гуманитарного профиля сохраняются, хотя и в несколько сглаженном виде.

Министерство науки и высшего образования хочет побуждать научные институты постоянно увеличивать баллы, не выделяя на эти цели дополнительного финансирования. Для этого институты будут разделены на три категории в зависимости от количества набранных баллов. Лидерам нужно будет увеличивать свои показатели на 6,7% в год, большинству институтов на 10 %, а отстающим – на 30%. То есть отстающим институтам за три с небольшим года надо будет удвоить свой результат.

Однако крючкотворство Министерства науки и высшего образования идет еще дальше. Дело в том, что показатель, который нужно увеличивать научным институтам, – это не просто сумма баллов за статьи и книги. Это усредненная публикационная результативность организации. Определяется путем деления финансирования организации в нормочасах на средние затраты в нормочасах на один комплексный балл публикационной результативности. Средние затраты на один балл могут быть определены как зарплата всех сотрудников, деленная на все баллы КБПР, которые они получили. Таким образом, усредненная публикационная результативность – это финансирование, деленное на зарплаты, деленное на баллы или баллы помноженные на финансирование и деленные на зарплаты. Из этого можно сделать вывод, что для того, чтобы увеличивать эту усредненную публикационную результативность, институты могут не только увеличивать количество опубликованных статей, но и сокращать зарплаты или ставки, а может быть даже уменьшать государственное финансирование.

Вероятно, цель этой реформы не только увеличить пресловутую публикационную результативность, но и сократить ставки в научных институтах, попутно уничтожив некоторые научные организации. Эти меры находятся строго в логике жесткой экономии, ведь даже не поддержка, а наименьшие требования предъявляются к самым успешным по определенному показателю. Таким образом планируется ухудшить и без того не завидное положение науки, прикрываясь новыми методиками и расчетами.

Лилия Светлова

Список использованных материалов:

https://www.poisknews.ru/magazine/ot-vala-k-ballu/

https://www.poisknews.ru/science-politic/pilotnyj-kompromiss-nashumevshej-metodike-minobrnauki-propisana-korrekcziya/

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a81000f7-4a33-4336-9609-c8382686848b