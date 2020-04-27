Франция под жандармским сапогом

Франция находится в самоизоляции из-за Covid-19. Это продиктовано декретами, которые наделяют государство неограниченной властью. Почти все признают, что большинству социальных взаимодействий должен быть положен конец. Но это делается в жесткой и классовой манере.

Первый штраф за нарушение правил содержания под стражей или пребывание на улице без причины составляет 135 евро. Эта сумма увеличивается до 1500 евро в случае повторного правонарушения в течение 15 дней. В случае четырех нарушений в течение 30 дней это преступление будет наказываться штрафом в размере 3700 евро и максимум шестью месяцами тюремного заключения.

Серия шокирующих видеороликов, размещенных в Интернете, показала, что полицейские нарушают все основные санитарные нормы, группируясь и захватывая тех, кого они определили в качестве потенциальных носителей болезни. Они выписали штрафы на общую сумму эквивалентную 500 000 фунтов стерлингов за один день 17 марта. На следующий день, по словам одной из групп по защите гражданских прав, “не менее пяти человек, которые отказались соблюдать режим содержания под стражей, были помещены под стражу в полицию”.

Это беспрецедентная атака на демократические права. И в качестве продолжения Марин Ле Пен призвала к дальнейшим репрессиям, включая всеобщий комендантский час и суровые приговоры для “мародеров”. В Ницце на Французской Ривьере полицейские беспилотники приказали гражданам разойтись по домам. Оборудованный громкоговорителем, беспилотник пронесся над некоторыми из самых популярных мест города, напоминая горожанам о правительственном приказе ограничивающем их свободы.

Как и следовало ожидать, данные законы используются против бездомных, причем подобные случаи освещаются группами по борьбе с бедностью в Париже, Лионе и Байонне. Многие службы распределения продовольствия, которые обращаются к людям на улице или живущим в лагерях, закрыты, что приводит к реальным страданиям. Социальные работники и волонтеры приостанавливают деятельность по оказанию помощи бездомным, поскольку нет защитных средств для оказания этих услуг.

Все это происходит после пенсионной реформы Макрона, провозглашенной в прошлом году. Массовые забастовки в ключевых секторах, начавшиеся 5 декабря и продолжавшиеся в течение семи недель, оставили мощное наследие отчуждения народа от правительства, а также политической радикализации и единства между рабочими, желтыми жилетами, феминистками и сторнниками климатических кампаний.

Одним из наиболее умных решений Макрона было приостановить атаку на пенсионные права, когда он объявил о стратегии Covid-19. Конечно, он вернется к своей антисоциальной повестке в какой-то момент, но протрудив отступление, власть успокоила некоторых людей. По крайней мере, власть отказалась от плана провести реформу без голосования в парламенте.

Ранняя стадия кризиса Covid-19 усилила позиции Макрона. Две трети французов заявили в опросе, что его первое обращение — сочетание серьезности и научности с очевидной человечностью было убедительным. Около 35 миллионов человек, более половины населения, смотрели его вторую речь. Его рейтинг одобрения очень долго находится на самом высоком уровне.

Но это может и оказаться непродолжительным. Как и в случае с правителями повсюду, население может впасть в ярость, если принимаемые меры окажутся неэффективными. Одним из признаков разочарования в Макроне стало то, что французский народ или, по крайней мере, некоторые французы проголосовали на муниципальных выборах 15 марта в состоянии растущего страха и недоумения по поводу политики правительства. С ударом Covid-19 на избирательные участки пришли только 45% избирателей, имеющих право голоса.

За несколько дней до голосования Макрон объявил, что ситуация достаточно тревожная, чтобы закрыть все школы и университеты. Его премьер-министр Эдуард Филипп накануне голосования закрыл большинство кафе, ресторанов, непродовольственных магазинов, парикмахерских, кинотеатров и спортивных центров. Тем не менее, голосование прошло. Нам говорили #stayathome (оставаться дома) и #goandvote (идти голосовать) одновременно.

Второй тур выборов, назначенный на неделю позже, был отменен в связи с дальнейшим распространением вируса. В целом, голосование показало укрепление позиций «Зеленых» и неудачу для Макрона.

Анна Идальго, мэр Парижа от Социалистической партии с 2014 года, выиграла первый тур в столице, но набрала чуть более 30% голосов. Вторым была Рачида Дати из правого крыла Les Republicains.

Поддержанный правительством кандидат Агнес Бузин из президентской партии LREM занял третье место с 18% голосов. Это было около половины результата LREM на европейских выборах в прошлом году.

Что еще более важно, существует значительное сопротивление рабочих и гнев по поводу того, что их заставляют работать в несущественных отраслях промышленности. В Bombardier, Capgemini, Valeo, General Electric, PSA, Renault и Renault Trucks все видели забастовки, которые вынудили начальников остановить производство.

Одна особенно заметная остановка произошла на участке Dassault-Aviation Argenteuil. На этой площадке производятся реактивные истребители Rafale, используемые BBC Франции и частные самолеты Falcons. Там работает почти 1000 человек.

Представитель профсоюза CGT пояснил: “Сотрудники возмущены решением руководства оставаться открытыми. Люди хотят остаться дома. Если семья прикована к своему дому, то это бесполезно, если ребята продолжают работать — они уйдут домой с вирусом. Все хотят полной изоляции, как минимум на 15 дней”.

С отказом менеджеров принять меры, около 300 сотрудников вышли на забастовку, заставив начальников закрыть завод, по крайней мере, на время. Такие примеры дали всем нам надежду.

Мари Фейтесс

Перевод Хисматулиной А.Ф.

https://socialistreview.org.uk/456/sweeping-powers-puts-france-under-boot