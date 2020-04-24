Куба борется против коронавируса

Несмотря на блокаду, в течении 60 лет поддерживаемую Соединенными Штатами, система здравоохранения на Кубе подготовлена лучше, чем система в других странах континента. С момента вступления президента Дональда Трампа в должность ужесточенные санкции для кубинцев делают борьбу с распространением коронавируса сизифовым трудом. Поэтому во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал приостановить санкции. Мишель Бачелет предупредила, что крах системы здравоохранения в затронутых странах «увеличит риск распространения вируса по всему миру». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш повторил это заявление днем позднее. В Германии Оскар Лафонтен также потребовал: «Снимите санкции! Это массовое убийство!»

Хотя санкции США по отношению к кубинскому здравоохранению только с апреля 2018 года по марта 2019 нанесли материальный ущерб в размере более 104 миллионов долларов США (около 98 миллионов евро), в стране сохранилась профилактическая система распространения болезней и эпидемий, признанная по всему миру в качестве примера. С огромными усилиями продолжалось производство лекарств, которые успешно использовались в Китае для лечения людей заразившихся COVID-19. «Наша страна не сбрасывает бомбы на другие народы, мы никогда не думали об создании атомных бомб или биологического оружия. Зачем? Оружие, чтобы бороться со смертью, с болезнями, с раком, на это мы выделяем свои ресурсы», однажды рассказал про приоритеты кубинских исследований и национального здравоохранения Фидель Кастро. Защитные меры, введенные в последние дни, основывались на методах профилактики и контроля, которые доказали свою эффективность во время эвакуационных операций при ураганах, в снижении заболеваемости ВИЧ и в кампаниях по борьбе с распространением инфекций Денге и Зика.

Хотя в начале недели были обнаружены только единичные случаи заражения Covid-19 на острове, президент Мигель Диас-Канель предупредил в понедельник по государственному телевидению: «Новый коронавирус приближается к нам с высокой скоростью». К вечеру среды число подтвержденных случаев возросло уже до 67, два пациента умерли, а ещё одному грозила смертельная опасность. Глава государства сообщил о масштабных ограничениях, чтобы замедлить распространение вируса. Министр здравоохранения Хосе Портал Миранда сообщил в телевизионной программе «Меса Редонда» о мерах, принятых в его ведомстве. К этому относится запрет на въезд иностранных гостей и двухнедельный карантин для туристов, которые все еще пребывают на острове. Граждане Кубы по возвращению в страну, будут под медицинским наблюдением после прибытия в течение 14 дней в специально оборудованных центрах.

В среду в этих учреждениях находилось 1603 пациента, в том числе 148 иностранцев и 1455 кубинцев под клинико-эпидемиологическим наблюдением. С начала недели в больницах проводились только неотложные хирургические операции, а также трансплантации, лечение рака и неотложная терапия, чтобы создать потенциал для ожидаемого увеличения числа пациентов с Covid-19. Министр кроме того объявил об особой заботе о стариках, живущих в домах престарелых и в интернатах или которые живут одни, а также о бездомных.

Министр образования Эна Веласкес Кобиелла сказала, что занятия в школах, университетах и других учебных заведениях будут приостановлены до 20 апреля, в то время как детские сады в первую очередь будут открыты с мерами предосторожности для детей из работающих семей. Тем временем педагоги выпускают специальные телевизионные программы, которые будут транслироваться со следующего понедельника, чтобы продолжить обучение и подготовку студентов к экзаменам, сказала Веласкес Кобиелла.

Министерство транспорта сообщило о приостановке автобусных, железнодорожных, рейсовых и частных сообщений между провинциями. Прокат автомобилей уже приостановил свою работу. И все политики обращались с просьбой в передачах к гражданам , у которых появились симптомы, обращаться в медицинские центры и оставаться на карантине под наблюдением врача. Поскольку рестораны, отели и бары закрыты или их деятельность строго ограничена, их продукты продаются в розничных магазинах.

Сотрудники государственных компаний и учреждений получат 100 процентов своей зарплаты после закрытия компании в первый месяц, и 60 процентов потом. Налоги и сборы для самозанятых, кооперативов и частных компаний приостановлены. Диас-Канель предупреждал граждан о ложных надеждах, но главная задача еще не достигнута, несмотря на все меры предосторожности. «Мы должны держать кривую болезни как можно более ровной», — сказал он, призывая к понимаю мер.

Тем временем партийная газета «Granma» предупредила в среду о «поддельных новостях», которые распространяются на Кубе быстрее, чем вирус. Например, в Интернете блуждает видео, в котором показаны словесные нападки двух пассажиров, прибывающих из Майами и Мадрида, на сотрудников карантинного центра. Онлайн-портал Diario de Cuba, финансируемый американской службой NED, распространил явно спровоцированный конфликт на видео, как доказательство предполагаемого “хаоса” в этих центрах. В другой статье на противоположной платформе, опубликованной в Мадриде, было опубликовано ложное сообщение о «социальных беспорядках» в Гаване. «Независимые журналисты» и другие противники системы, финансируемые Вашингтоном, поддерживают попытку ослабить борьбу Кубы против эпидемии и дестабилизировать ситуацию в стране, используя ложную информацию.

Фолькер Хермсдорф

Перевод Валерии Удодовой

Источник : https://www.jungewelt.de/artikel/375386.kubas-kampf-gegen-corona-vorbereitet-trotz-blockade.html