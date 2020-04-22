Соединенные Штаты прекращают поставки медикаментов на Кубу

В самый разгар пандемии коронавируса, администрация Трампа прекращает закупки и поставки на Кубу лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких и других товаров медицинского назначения.

13 апреля директор Департамента международных отношений Министерства здравоохранения Кубы осудил введенный США запрет на закупки медицинских товаров. Это произошло после того, как американская корпорация Vyaire Medical приобрела две компании, которые регулярно поставляли медицинские товары кубинской системе здравоохранения: швейцарского производителя IMT Medical и компании по производству ИВЛ Autronic. После приобретения, обе компании заявили Кубе, что больше не смогут обеспечивать поставки.

Это часть экономической блокады, введенной в 1962 году Соединенными Штатами против острова, включающая санкции против компаний, ведущих бизнес с Кубой. С того времени и после падения «советского блока» основные промежуточные товары, не производимые на острове, или те, которые не могут быть произведены в достаточном количестве, должны быть оплачены заранее по завышенным ценам – условия, навязанные компаниями, стремящимися защитить себя от потенциальных санкций США. Кроме того, многие продукты должны быть приобретены из отдаленных стран, что приводит к высоким транспортным расходам.

IMT Medical и Autronic оповестили государственную компанию Кубы, отвечающую за импорт медицинских товаров, об этом изменении: «К сожалению, общеорганизационное распоряжение, которое мы имеем сегодня, заключается в том, чтобы приостановить все коммерческие отношения с Medicuba; единственный способ возобновить совместную работу – это лицензия OFAC[1], выданная Министерством финансов Соединенных Штатов, которой у нас пока нет».

С того момента, когда блокада была введена первый раз, потери Кубы составляли более 100 миллиардов долларов. Эта агрессия, абсолютно беспрецедентная в мире, из года в год осуждается Организацией Объединенных Наций, которая 15 раз отвергала эту блокаду в Генеральной Ассамблее, на что каждый раз закрывают глаза чередующиеся администрации США. После кратковременного частичного смягчения во время президентства Обамы, появление Трампа в Белом доме привело к дальнейшему ужесточению блокады.

Сегодня, когда на нас обрушилась пандемия коронавируса, запрет на поставки медицинских товаров – настоящее преступление. Но это не единственное преступление, совершенное администрацией Трампа во время пандемии.

12 марта Соединенные Штаты запустили несколько ракет, поразив пять целей на юге Ирака, разрушив гражданский аэропорт и убив трех иракских солдат, двух полицейских и одного гражданского. Уже несколько месяцев после жестокого нападения на военный конвой, произошедшего в декабре, в результате которого был убит лидер иранских боевиков в Ираке, Трамп укрепил несколько военных баз в стране, даже когда иракское правительство потребовало вывода американских войск.

Американский магнат продолжает выделять ресурсы на империалистическую агрессию, нанося удары не только по иракскому народу, где число инфицированных COVID-19 уже превысило 1300, а число погибших 70, но и по своему собственному народу, который больше пострадал от вируса, где умирают сотни людей каждый день, и который особо нуждается во всех этих ресурсах для борьбы с пандемией.

То же самое происходит и в Венесуэле. В разгар коронавирусного кризиса Трамп еще больше закрутил гайки в экономической войне, ведущейся против страны, заставив российскую нефтяную компанию «Роснефть» прекратить торговлю с государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Соединенные Штаты уже конфисковали Citgo, ее американскую дочернюю компанию, а затем ввели блокаду на торговлю с PDVSA. Венесуэла пыталась уклониться от соблюдения этих нелегитимных и незаконных санкций при помощи «Роснефти» как способа переработки своей нефти и закупки бензина. Но новые меры, которые вычеркивают «Роснефть» из уравнения, серьезно усугубляют дефицит топлива в Венесуэле и, вероятно, приведут к еще большему ухудшению и без того критической экономической ситуации прямо в разгар пандемии.

От империалистической агрессии в форме санкций, блокад и наступательных военных операций нужно отказаться. Мы должны потребовать их немедленного снятия и прекращения, так как это вопрос жизни и смерти для таких стран, как Куба, Иран и Венесуэла.

Диего Далай.

Источник: United States blocks medical supplies to Cuba. URL: https://www.leftvoice.org/united-states-blocks-medical-supplies-to-cuba

Дата публикации: 15 апреля 2020 года

Автор перевода: Азаренкова Алина

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[1] OFAC, Office of Foreign Assets Control – Управление по контролю за иностранными активами, прим. переводчика.