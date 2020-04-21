COVID-19 в Японии

Пандемия коронавируса 2019-20 годов распространилась в Японию в начале января 2020 года из Китая. Япония была второй страной, сообщившей о подтвержденном случае заболевания коронавирусом за пределами Поднебесной.

Первый случай заражения коронавирусом в Японии был зарегистрирован 16 января 2020 года.

Ранее в Японии было зафиксировано третье по величине число случаев заболевания коронавирусом в мире за пределами Китая, причем большинство из них произошло на круизном лайнере Diamond Princess. На борту круизного лайнера погибло 10 человек.

На 12 апреля 2020 года в Японии зафиксировано 6 748 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 743 человек.

Общее число смертей от коронавируса в Японии составляет 108 человек. В активной фазе болезни находятся 5878 человека, из них 99 в критическом состоянии. Уровень летальности составляет 1.61%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 12.04.2020 в Японии составляет 762

График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Японии

На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Японии по дням от начала сбора официальной статистической информации.

* Нулевые значения означают отсутствие данных

Карта распространения коронавируса в Японии

Как же Япония борется с пандемией коронавируса ?

На первый взгляд кажется, что в Токио идеальные условия для распространения эпидемии: огромная скученность населения, центр возникновения коронавируса- Китай находится совсем рядом. Почему же в 126-миллионной стране даже меньше заболевших, чем в небольшой Корее?

– Во-первых, ключевую роль сыграли особенности японского менталитета. Фанатичная дисциплинированность, ответственность перед окружающими – потомкам самураев не нужно лишний раз напоминать о необходимости самоизоляции или гигиены. Государство дало инструкции — народ тщательно выполняет.

Во-вторых, именно Токио одним из первых получил полную картину течения заболевания. Тот самый лайнер «Бриллиантовая принцесса» с почти тремя тысячами человек на борту встал в карантине как раз у берегов Йокогамы. Лекарства и медиков для обслуживания корабля предоставили японцы. Они весь февраль наблюдали и анализировали. К 1 марта, когда с «Diamond Princess» выписались последние пассажиры, у Японии был уже огромный опыт лечения коронавируса, а также изоляции и дезинфекции заражённых помещений.

В-третьих, это обычные карантинные меры, которые просто тщательно исполнялись. Кроме того, сразу же всем дали возможность работы с удалённым доступом, запретили скопления народа. Именно благодаря дисциплине самоизоляция стала действительно массовой и успешной.

Самый мягкий режим ЧС в мире?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обьявил режим чрезвычайной ситуации в Токио и ещё 6 префектурах на месяц до 6 мая. Речь идёт о префектурах Кана-гава, Тиба, Осака, Хиого, Фукуока и Сайтама. Но только в префектурах Токио и Осака зафиксирован угрожающий рост числа заболевших коронавирусом, медицинские центры достигли критической точки загруженности. Власти этих регионов смогут принимать дополнительные меры для предотвращения заболевания. В том числе возможно закрытие школ, ограничение посещения мероприятий и других публичных объектов.

Премьер-министр попросил граждан оставаться дома и выходить только по важным делам: на работу, в магазин, на прогулку для поддержания здоровья. По его словам, сейчас очень важно на 80% сократить общение с другими людьми. Тогда есть надежда, что через две недели наступит пик, а затем пандемия пойдёт на спад. Правительство попросило закрыться бары, развлекательные центры и увеселительные заведения. Именно они стали во многом центрами заражения. Те, компании откажутся выполнять эти указания, не могут быть призваны к ответственности по закону. Но их ждёт другое наказание, довольно «страшное» по японским понятиям — названия неподчинившихся компаний будут обнародованы.

В Японии законодательно невозможно приказать людям не выходить на улицу. Вся надежда не на штрафы, а на японский менталитет. Конечно же, есть и нарушители. Но в массе своей японцы послушны и действительно людей на улицах и в центре города стало гораздо меньше.

Транспорт, супермаркеты, банки в Японии работают. Многие кафе работают только на доставку. Правительство также выделит помощь для семей в Японии, которые нуждаются и пострадали финансово из-за пандемии. Это примерно 20% населения.

По словам японцев, сейчас настало самое тяжёлое время для страны со времён Второй мировой войны.

Токио 2020: Олимпийские и Паралимпийские игры были отложены в связи с распространением Covid-19

Еще 24 марта 2020 года было объявлено, что Летние Олимпийские игры 2020, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 8 августа, будут перенесены на лето 2021 года.

Олимпиада по-прежнему будет носить название Токио 2020, несмотря на то, что она состоится в 2021 году.

Паралимпийские игры, которые должны были начаться 24 августа 2020 года, теперь будут проходить с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал: «Я уверен, что, работая вместе с Организационным комитетом Токио 2020, правительством Токио, правительством Японии и всеми нашими заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей.

«Человечество в настоящее время оказалось в темном туннеле. Олимпийские игры в Токио 2020 могут стать светом в конце туннеля».

Решение отложить оба мероприятия было принято для защиты здоровья спортсменов и всех участников, а также для предотвращения дальнейшего распространения вируса Covid-19.

Новые даты были приняты в соответствии с календарем мировых спортивных мероприятий, который также претерпел сильные изменения в связи с распространением коронавируса.

Организаторы Олимпийских игр надеются, что перенос Игр даст достаточно времени для завершения квалификационного отбора, который будет следовать тем же мерам по смягчению последствий, запланированным на 2020 год.

Ранее было подтверждено, что все атлеты, которые уже прошли квалификацию, и распределенные на данный момент квоты останутся без изменений.

Организаторы ранее подтвердили, что приобретенные билеты будут действительны в даты проведения перенесенных мероприятий, а также может быть запрошен возврат средств.

24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Игры пройдут в «полной форме» и не позднее лета 2021 года.

Президент оргкомитета Токио 2020 Мори Йоширо заявил, что предложил МОК в качестве периода для проведения Олимпийских игр дни с 23 июля по 8 августа, и Бах согласился после консультаций с международными спортивными федерациями.

«Для отбора и квалификации спортсменов, а также для их тренировки и подготовки требуется определенное количество времени, поэтому было достигнуто согласие в том, что было бы предпочтительным проведение перенесенных Игр во время летних каникул в Японии», – сказал Мори.

Ранее в марте Бах заявил, что отсрочка Игр будет «стоить немало». На данный момент подготовка к Играм уже обошлась как минимум в 10 млрд фунтов.

Впервые за 124-летнюю современную историю Олимпийских игр они были отложены, хотя до этого были случая отмены в 1916 году из-за Первой мировой войны и снова в 1940 и 1944 годах во время Второй мировой войны. Бойкоты времен холодной войны отразились на летних Играх в Москве и Лос-Анджелесе в 1980 и 1984 годах соответственно.

Пандемия — удар по японской экономике.

Влияние коронавируса на японскую экономику приобретает всё новые и новые обороты с каждым днём.

В отношении Китая импортные и экспортные потоки приостановлены. Это сильно ударило по Японии, так как потенциал государства как ресурсодобытчика невелик в связи с особенностями географического положения.

Упор делался на такую черту японского народа, как дисциплинированность. Однако в итоге 8 апреля всё же пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах. Несмотря на традиционное для японцев желание работать везде и всегда, большинство компаний ещё в феврале приняло решение о переходе на дистанционный режим , школы закрыли. На данный момент средний курс японских акций держится уверенно, однако, многие компании высказывают своё беспокойство о ситуации на Токийской бирже в ближайшем будущем.

Также Япония понесла большие утраты из-за закрытия границ, так как отменились поездки, связанные с проведением Олимпиады. Более того, основной удар пришёлся на сектор китайских туристов, ведь Япония входит в десятку самых популярных мест среди китайцев, любящих путешествовать.

Одна из самых прочных экономических связей между Японией и Китаем — сектор экономики, связанный с производством техники. Другими словами, чем дольше не работают китайские заводы, тем сильнее это будет сказывается на экономике Японии. Власти Японии уже направили 108 триллионов йен в поддержку экономики на фоне пандемии и списали долги компаниям, которые понесли убытки из-за коронавируса.

Прогноз пика пандемии коронавируса для Японии.

Некоторые ученые, основываясь на закономерности ныне известных случаях заражения, полагают, что пик пандемии, вероятно, придется на июль-август 2020 года. Кроме того они пришли к нескольким выводам относительно ситуации с коронавирусом в Японии:

1) размер эпидемии с меньшей вероятностью будет зависеть от скорости выявления фактического инфицированного населения;

2) вмешательство (то есть меры, принимаемые государством) оказывает положительное влияние на задержку пика эпидемии;

3) вмешательство в течение относительно длительного периода необходимо для эффективного сокращения конечного размера эпидемии.

Источники:

https://www.japantimes.co.jp/liveblogs/news/coronavirus-outbreak-updates/

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F27112.4%2F4188994%2F

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F2020_coronavirus_pandemic_in_Japan

https://coronavirus-monitor.ru/

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F27112.4%2F4188994%2F

https://www.bbc.com/japanese/52199465

https://www.bbc.com/japanese/52020509

https://www.bbc.com/japanese/52093557

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D3254499 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200410%2F1569865391.html https://zen.yandex.ru/media/prtbrt/voshod-kitaiskogo-turizma-kak-i-kuda-edut-kitaicy-i-chtoeto-znachit-dlia-ostalnogo-mira-5aeb10134826773d1f54f20b

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F8103719

https://www.mdpi.com/2077-0383/9/3/789

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