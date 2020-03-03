Берни Сандерс: нам нечего бояться, кроме самого страха

«Единственное, чего нам нужно бояться — это сам страх». Так Франклин Делано Рузвельт начал свою инаугурационную речь восемьдесят семь лет назад, в 1933 г. Сегодня эти слова снова актуальны для президентской кампании сенатора Берни Сандерса, который отбивается от многочисленных нападок, направленных на то, чтобы отпугнуть избирателей.

Страх — враг перемен и друг ненависти. Вот почему оба лагеря в политическом истеблишменте США развернули настоящую кампанию по нагнетанию страха, направленную против Сандерса.

Верхушка Демократической партии удовлетворена нынешним экономическим курсом и стремится предотвратить перемены. Дональд Трамп и республиканцы превратились в партию ненависти. Таким образом, обе стороны заинтересованы в поддержании атмосферы страха, чем и объясняется их странное единодушие в нападках на Сандерса.

Корни нашего недовольства

Вернёмся немного назад. После финансового кризиса 2008 г. мы избежали угрозы второй Великой депрессии, однако коренные причины экономической нестабильности и стагнации не были устранены. Это повлекло за собой двоякие последствия.

В экономическом плане США пережили очередной бум на фондовом рынке и определённый экономический подъём, что смягчило, но не исцелило раны, нанесённые семьям рабочих.

Что касается политического аспекта, то Трампу удалось воспользоваться массовым недовольством, вызванным экономическими бедствиями, чтобы навязать свою мошенническую программу и обмануть народ, объединив своих сторонников под флагом ненависти.

Экономика: Сандерс как демократ в духе Ф.Д. Рузвельта

В своей экономической политике Сандерс стремится разобраться с глубинными причинами, лежащими в основе нынешнего экономического и политического недовольства. Это пугает американский истеблишмент, и поэтому Сандерс превратился в «красный жупел» как для республиканцев, так и для демократов. Однако его экономическая программа, будучи отнюдь не «красной», находится в русле американского мейнстрима. Она во многом напоминает «Новый курс» Рузвельта, который спас американский капитализм в 30-х гг. прошлого века.

Повышение минимальной оплаты труда, укрепление профсоюзов, инвестиции в «зелёную» инфраструктуру, бесплатное образование, повышение налогов для богатых и обуздание произвола корпораций — президенты Рузвельт и Трумен поддержали бы такую программу. Демократическая партия боролась за подобные программы, пока интересы Уолл Стрит не захватили её изнутри.

Сторонники нагнетания страха в качестве основной мишени для нападок выбрали программу «Medicare для всех» (предвыборная программа Сандерса в области медицинского страхования — прим. перев.) В области здравоохранения существуют четыре основных подхода: индивидуальное страхование (такова, например, Obamacare); индивидуальное страхование с возможностью получения государственной страховки; государственное страхование (т. е. «Medicare для всех»); и, наконец, национальная служба здравоохранения, как в Великобритании. Все перечисленные подходы вполне капиталистические. Более того, пример Канады недвусмысленно показывает, что государственное страхование по сравнению с индивидуальным обеспечивает в области здравоохранения более низкие цены, широкую доступность и повышение уровня общего благополучия для большинства людей.

Политика: Сандерс на страже американской конституции

Экономика во многом определяется политикой. Именно наша прогнившая политика ответственна за нынешнее экономическое положение, и она же не позволяет нам изменить ситуацию.

Без политической реформы перемены практически невозможны, чем и объясняются призывы Сандерса к политической революции. Необходимо уменьшить влияние денег на политику, вот почему следует отменить решение Верховного суда по делу «Объединённых граждан»[1].

Но Сандерс не революционер. Его программа нацелена на возврат к принципам американской конституции.

Фундаментальная проблема, над решением которой бились отцы-основатели — это неограниченная власть, будь то монархия или плутократия. Двести пятьдесят лет назад проблемой была монархия, сегодня же — плутократия.

Неограниченная политическая власть сегодня реализуется путём лоббирования корпоративных интересов, подкупа политиков и контроля над СМИ. Нет более наглядного подтверждения этому, чем тот факт, что миллиардер Трамп сейчас возглавляет Республиканскую партию, а миллиардер Блумберг стремится возглавить Демократическую.

«Красная угроза» и политика страха

Как демократы, так и республиканцы развернули против Берни Сандерса кампанию, направленную на то, чтобы запугать избирателей и предотвратить перемены. Забавно, что нагнетание страха со стороны истеблишмента Демократической партии может быть ещё более опасным, чем со стороны Трампа и республиканцев.

Нам нужны перемены, чтобы победить ненависть и вернуться к всеобщему процветанию, однако Демократическая партия стремится эти самые перемены предотвратить, торпедируя Сандерса. Хуже того, если им не удастся потопить Сандерса, то их тактика по нагнетанию страха перед «красной угрозой» сыграет на руку Трампу, у которого в планах ещё более гнусная и бесчестная кампания по раздуванию «красного страха».

В эти беспокойные времена слова Франклина Рузвельта могут послужить нам прививкой против политики страха. Во всём, что касается Берни Сандерса, нам нечего бояться, кроме самого страха.

[1] Речь идёт о слушаниях по резонансному делу некоммерческой организации «Обединённых граждан» (Citizens United) против Федеральной избирательной комиссии США в 2010 г. «Объедиённые граждане» в 2008 г. выпустили фильм, критикующий Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента США, и стали рекламировать свою ленту на телевидении. Это противоречило закону Маккейна-Фейнголда 2002 г., запрещавшего корпорациям и общественным организациям принимать участие в предвыборной кампании за 60 дней до президентских выборов. Однако Верховный суд встал на сторону «Объединённых граждан», ссылаясь на вторую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова. Сам закон Маккейна-Фейнголда был призван ограничить влияние «мягких денег» на предвыборные кампании, так как в США законодательно регламентировалось только прямое финансирование кампаний, но не подобного рода добровольные пропагандистские услуги со стороны третьих лиц. Решение Верховного суда США по делу «Объединённых граждан» стало важным судебным прецедентом. (Прим. перев.)

Источник: http://thomaspalley.com/?p=1850

Томас Пэлли (Thomas Palley)

Перевод: Виктор Журавлёв