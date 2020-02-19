Обрадор против Трампа. Мексикано-американские отношения в эпоху популизма

Избрание Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (АМЛО) президентом Мексики в 2018 году пришлось на середину президентского срока его коллеги с севера Дональда Трампа. На сегодняшний день, когда президентство Трампа практически подходит к концу, а в Мексике уже второй год у власти находится Обрадор, позволительно сделать небольшую заметку о политической и социально-экономической обстановке в Мексике, об отношениях между администрациями двух действующих президентов США и Мексики и о том, какие перспективы может ждать будущее мексикано-американского взаимодействия.

Как известно, АМЛО пришел к власти в результате потери доверия народа к основным лидирующим партиям Мексики – Партии национального действия (ПАН) и Партиии демократической революции (ПДР), а также и Институционно-революционной партии (ИРП), которые попеременно долгое время находились у власти, но не преуспели в преодолении кризиса в экономической и социальной сфере и искоренении исторически высокого уровня преступности. После двух проигрышей на президентских выборах, в 2012 году, отделившись от ПДР, Обрадор образовал новую партию левого толка Движение национального освобождения (МОРЕНА), которая выступает как противник неолиберальной политики и приватизации мексиканской нефтяной компании Pemex.

В прессе Обрадора иногда называют «мексиканским Трампом» из-за его громких обещаний своему народу и связь с публикой: если у Дональда Трампа – Твиттер, то у Обрадора – утренние пресс-конференции, а также за похожую с Трампом популистскую, националистическую риторику: опять же, у Трампа — «America First» («Америка на первом месте»), у Обрадора – речи о величии Мексики. И казалось бы, причем здесь Россия, но, как и Дональда Трампа, политические оппоненты Лопеса Обрадора обвиняли его в связях с Москвой.

В ходе предвыборной кампании АМЛО пообещал бороться с коррупцией, сократить собственную зарплату и зарплаты в государственном секторе (сейчас его зарплата вдвое меньше, чем у его предшественника). Большой отклик он получил и среди беднейших слоёв (в Мексике примерно треть населения живет за чертой бедности) за счёт его позиционирования в качестве «президента из народа», инициативу сделать из президентского дворца место для публичного посещения, продать президентский самолет, который было решено разыграть в лотерею. Сам Лопес Обрадор родом из южного штата Мексики Табаско и, как никто другой из своих предшественников, он на личном опыте убедился в большом разрыве между северной и южной Мексикой и их огромным экономическим и социальным неравенством.

Всё это помогает ему держать рейтинги одобрения на достаточно высоком уровне, но поможет ли ему это решить проблемы в стране, так долго терзающие мексиканский народ? Поможет ли решить политические разногласия со своим соседом с севера? На АМЛО многие возлагают надежды на существенные образования во внутренней политике и на то, что с его приходом двум государствам удастся перезапустить отношения между Вашингтоном и Мехико, которые выведут их на новый добрососедский уровень.

НАРКОТРАФИК/ПРЕСТУПНОСТЬ

АМЛО пришёл к власти с обещаниями искоренить организованную преступность, уменьшить и снизить рекордный уровень убийств в стране за счет новой политики безопасности. Изначально, он акцентировал внимание не на саму проблему с преступностью, а на её истоки, коими является бедность и социальное неравенство и ратовал за политику «объятья вместо пуль», стараясь искоренить эту проблему ненасильственным путём. Однако, такая мирная политика как средство борьбы с наркопреступными группировками оказалась неэффективной, тому в подтверждение множественные вооруженные стычки, пропажа людей или, к примеру, из последних новостей, обнаружение тайного захоронения в Уруапане с останками по меньшей мере 11 человек.

Более того, мексиканский лидер оказался под давлением администрации Трампа и ему пришлось поменять свою стратегию борьбы с наркокартелями и отступить от своей ненасильственной политики, вернув морскую пехоту, элитные силы безопасности Мексики на передовую линию войны с наркотиками. Возвращение морских пехотинцев на передовые рубежи войны с наркокартелями стало сменой курса для мексиканского лидера, который годами настаивал на том, что сменяющие друг друга правительства Мексики допустили большую ошибку, арестовывав наркобаронов, и спровоцировали кровавую бойню. Он часто упоминал, что «нельзя бороться с огнем огнем». Однако, давление США на Мексику начало быстро расти после инцидента в ноябре с девятью гражданами США, которые были убиты в засаде боевиками, подозреваемыми в принадлежности к местному наркокартелю. После этого Трамп заявил, что США будут идентифицировать наркокартели Мексики в качестве иностранных террористических организаций.

Также в конце прошлого года генеральный прокурор США Уильям Барр совершил две поездки в Мехико, встретившись с Лопесом Обрадором и высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности, в ходе которой проходили обсуждения, охватывающие широкий круг вопросов, включая наркотики, оружие, контрабанду людей и улучшение сотрудничества в преследовании лидеров банд. США также подталкивают Мексику к ускорению депортации и экстрадиции предполагаемых преступников, разыскиваемых за преступления в США. После визитов Барра Мексика ускорила темпы выдачи преступников. За два месяца, прошедшие после декабрьского визита Барра, было 37 экстрадиций, что является ускорением по сравнению с 58 экстрадициями за весь 2019 год.

Правительство Мексики, которое называет свою наркоиндустрию двусторонней проблемой, заявило, что министр иностранных дел Марсело Эбрард призвал США активизировать свои усилия по контролю за контрабандой оружия, особенно тяжелого вооружения, используемого наркокартелями, которые зачастую могут перехитрить силы безопасности, и поскольку Мексика наращивает свои усилия, США согласились активизировать действия по предотвращению контрабанды оружия в Мексику (по оценкам обоих правительств, до 70% тяжелого оружия, используемого картелями, происходит из США).

В январе 2020 года на одной из конференций, Лопес Обрадор отметил 4 пункта, необходимые для борьбы с преступностью, которые планируется выполнить в 2020 году. Во-первых, это улучшение благосостояния народа, куда входят повышения зарплат, достойные условия труда и внимание к молодёжи. Во-вторых, размещение 140 тыс. военнослужащих Национальной гвардии на территории Мексики для обеспечения безопасности. В-третьих, создание специальных разведывательных центров в 6 штатах. В прошлом месяце министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил о создании таких региональных центров в Сьюдад-Хуарес, Герреро, Нуэво-Леон, Синалоа, Колима и Веракрус в рамках стратегии национальной безопасности, направленной на обеспечение мира и безопасности в стране. В-четвертых, остановить дальнейшее сращивание госаппарата с преступными группировками. Все эти действия призваны снизить уровень насилия, помочь бороться с преступностью и укрепить условия безопасности в стране.

В соответствии с проблемами, которые переживает страна, одним из наиболее важных изменений – и в то же время наиболее обсуждаемых – стало упразднение Комиссии по национальной безопасности, чтобы уступить место новому Секретариату по вопросам безопасности и защиты гражданских лиц (SSPC).

30 ноября 2018 года был создан Национальный разведывательный центр (CNI), заменив Центр национальной безопасности и исследований (CISEN), который был уличён в политическом шпионаже при правительстве ПАН и ИРП. До вступления в должность Обрадор критиковал непрозрачность действий CISEN в своей деятельности, в том числе прослушивание телефонных разговоров, шпионаж и т.п. По предложению президента, CISEN был упразднён и все его функции перешли CNI. Правда, по сути, это мало что изменило, так как это скорее похоже на перестановку, нежели чем на существенную реструктуризацию. Несмотря на то, что в основном это рассматривается как ребрендинг (сохраняя свои функции и внутреннюю структуру нетронутыми), одним заметным структурным изменением стало то, что центр вывели из-под Министерства внутренних дел.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Лопес Обрадор стал известен ещё поддержкой иммигрантов из Центральной Америки. Он осуждал антимиграционную политику Трампа и называя его «высокомерным и бесчеловечным расистом». Он даже написал книгу в 2017 году (ещё не будучи президентом), под названием “Oye, Trump” (Послушай, Трамп), которая содержала в себе в основном реакцию на оскорбления, высказанные Трампом в адрес мексиканского народа и мигрантов во время его предвыборной кампании. Тогдашнего президента Мексики Энрике Пенья Ньето сильно критиковали за то, что он оставлял без внимания травлю его народа со стороны баллотирующегося в президенты Дональда Трампа. Основой предвыборной кампании Трампа в 2016 году стала критика мексиканского народа в миграционных вопросах, что сыграло ему на руку в президентской гонке. В пиаре Трампа ни одна страна не сыграла большей роли, чем Мексика.

Как известно, Мексика стала транзитным маршрутом для сотни тысяч мигрантов из Центральной Америки, перебирающихся в США. Рекордное количество выходцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса спасаются от бандитского насилия и отсутствия экономических возможностей в своих странах. Чтобы остановить поток мигрантов к американо-мексиканской границе Дональд Трамп предложил политику «Оставайтесь в Мексике», который подкреплён Протоколом о защите мигрантов (Migrant Protection Protocols, MPP). Согласно нему, иностранные лица, въезжающие или желающие въехать в США из Мексики – незаконно или без надлежащих документов – ищущие убежища, прибывающие в порты въезда на границе США и Мексики в ожидании продолжительности иммиграционного разбирательства в США, будут возвращены в Мексику, где им должны быть предоставлены все необходимые гуманитарные средства защиты на время их пребывания. Согласно данным MPP, в 2019 году из США в Мексику было депортировано более 60 тысяч беженцев.

Однако, такая политика Трампа «оставайтесь в Мексике» усугубила гуманитарный кризис в стране, где тысячи мигрантов ожидают судебных слушаний в США, и их число постоянно растёт. Некоторые ожидают в мексиканских общежитиях или переполненных лагерях для беженцев, однако в нескольких шагах от границы между США и Мексикой остальные вынуждены жить в ужасных условиях без питьевой воды и теплой одежды в некоторых из самых опасных районов Мексике, где одни находятся под угрозой вымогательства, насилия и грабежа со стороны местных картелей, вплоть до убийства. А согласно статистике MMP, лишь менее 1% беженцев получают одобрение на поиск убежища в США, что слишком мало.

К середине 2019 года несколько караванов из Центральной Америки направлялись к границе США через Мексику. Тогда Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами в размере 5% мексиканские товары в связи с миграционным кризисом, возникшим на общей границе, и предупредил Мексику, в случае если Лопес Обрадор не сократит поток мигрантов, направляющихся в США через Мексику, последует наказание. Volens noles Обрадор согласился, отправив тысячи членов Национальной гвардии, первоначально предназначавшейся для борьбы с организованной преступностью, на южную границу с Гватемалой, чтобы остановить мигрантов из Центральной Америки. И если раньше АМЛО публично критиковал миграционную политику Трампа, то теперь под давлением США мексиканские власти применяют силу и депортируют нелегальных мигрантов. После этого, Дональд Трамп похвалил своего мексиканского коллегу за помощь.

В конце 2019 года Марсело Эбрард заявил о заметном снижении потока мигрантов на американо-мексиканской границе: в мае 2019 года американские власти задержали на границе с Мексикой около 140 тыс. человек, а в ноябре того же года этот показатель уменьшился до 40 тыс. человек.

Недавно министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что правительство готово предоставить убежище беженцам в Мексике, однако отказывается предоставлять им «транзитные визы» для дальнейшего перемещения к границе США. В январе 2020 года караван нелегальных мигрантов подошёл к южной границе Мексики, где столкнулся с сопротивлением Национальной гвардии Мексики, так как они транзитом направлялись к границе с США.

Американскому правительству удалось сделать свою проблему с мигрантами и проблемой Мексики, несмотря на то, что в настоящий момент миграционный кризис не считают в Мехико самой острой проблемой. На первом плане остаются вопросы безопасности, развития экономики и борьбы с коррупцией и преступностью. Но Дональд Трамп хотел построить стену на границе с Мексикой и вместо этого сделал стену из неё самой.

НАФТА→ЮСМКА/ТОРГОВЛЯ

Что касается торговых американо-мексиканских отношений, то Мексику с США связывают тесные экономические связи в сфере НАФТА, или теперь уже в пересмотренном соглашении в виде ЮСМКА (US–Mexico–Canada agreement, USMCA).

Лопес Обрадор достаточно позитивно отнесся к пересмотру НАФТА и уже будучи президентом выразил надежду на то, что Конгресс США одобрит ратификацию нового соглашения (обновленный договор ЮСМКА был ратифицирован его предшественником Энрике Пенья Ньето 30 ноября прямо за день до вступления Обрадора в должность президента). На одной из своих утренних пресс-конференций Обрадор отметил, что сделка привлечет инвестиции и хорошо оплачиваемые рабочие места в Мексику и будет выгодна для страны.

Несмотря на то, что сделка выгоднее для США, а Канаде и Мексике пришлось идти на бóльшие уступки, существует и ряд положительных моментов для мексиканского государства. Во-первых, Мексика добилась включения в новое соглашение отдельной главы, в которой нефть и другие углеводороды признаются неотъемлемой собственностью мексиканского государства. Во-вторых, наблюдается относительное укрепление мексиканского песо к доллару США. В-третьих, это соглашение стало своего рода «не столько большой победой, сколько чудесным спасением», как отмечало новостное издание CTV News. Если в последнее время отмечался определенный спад инвестиционной активности с момента прихода к власти администрации Трампа, то сейчас это вносит некую определённость в торгово-экономические отношения в треугольнике США-Мексика-Канада. Ко всему прочему, сам факт того, что соглашение было пересмотрено, означает что США нужны Мексика и, соответственно, и Канада и то, что его ратифицировали все три страны уже предполагает дальнейшее развитие торгово-экономической интеграции на североамериканском континенте.

По итогу, США удалось создать свою экономическую периферию и привязать к себе Канаду и Мексику, так как в новом соглашении появилось положение, согласно которому страна должна заранее уведомить о своем намерении заключить торговый союз со странами «нерыночной экономики» (куда относится, в первую очередь, Китай, некоторые причисляют к подобным странам Россию, Вьетнам, Кубу).

Также, достаточно интересно наблюдать как будут развиваться отношения в сфере торговли, так как США рискует потерять мексиканский рынок из-за глобальных инвестиционных амбиций со стороны Китая. Инфраструктура Мексики требует преобразования, ей нужны инвестиции и тогда, скорее всего, мексиканское государство будет смотреть в сторону Тихого океана, нежели чем через Мексиканский залив.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Мексика решила сохранять нейтралитет в условиях кризиса в Венесуэле. С приходом Обрадора, Мексика в начале 2019 года вышла из «группы Лимы» и отказалась поддержать самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Мексиканский президент и министр иностранных дел Марсело Эбрард возвратились к давно забытой политике «невмешательства», которая получила своё распространение ещё в XX в. – Доктрине Эстрады. Она была в основном направлена против использования института признания правительств для вмешательства во внутренние дела латиноамериканских стран, на мирное разрешение споров и право народов на самоопределение. Этот факт создает определённую напряженность в отношениях с США, так как Дональд Трамп активно выступал за признание Гуайдо и путем наложения санкций на Венесуэлу, старается сместить Николаса Мадуро. Недавно глава МИД заявил, что Мексика «не защищает Мадуро или его режим», а выступает за поиск мирного решения кризиса в стране. В прошлом году, Мексика и Уругвай создали инициативу «Механизм Монтевидео» для четырёхступенчатого урегулирования венесуэльского кризиса.

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Как и любому политику, который обещает перемены к лучшему, Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору потребуется время, чтобы что-то изменить, особенно если учитывать сложную ситуацию в стране, и на сегодняшний день полтора года президентства – это слишком короткий промежуток времени, чтобы говорить о каких-либо конкретных изменениях. Тем не менее, многие мексиканцы возлагают на нового президента большие надежды и только время покажет, насколько он сможет их оправдать.

Алина Клочкова