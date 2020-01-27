Наследники Путина

Изменение конституции, которое в панической спешке организуют кремлевские начальники, выглядело бы крайне комичным, если бы все комментаторы — не только проправительственные, но и оппозиционные не относились к происходящему с неподдельной серьезностью. Шутки вызвала лишь собравшаяся один раз комиссия из артистов, спортсменов, казаков и этнических активистов, которой поручили в срочном порядке разработать поправки уже подготовленные в администрации. За единственный отведенный им день, члены комиссии успели понакидать столько абсурдных предложений, что их предпочли больше не вызывать, а информацию об инициативах мудрых граждан скрыть от широкой публики.

Но сам официальный проект обсуждается так, как будто речь в самом деле идет о радикальном изменении государственного строя или хотя бы о реформе политического порядка. Ясное дело, что официальная пропаганда обещает нам всеобщее счастье, которое наступит немедленно после голосования по поправкам. А либеральные журналисты бьются в истерике говоря, что речь идет об узурпации власти и о том, что правление Путина теперь закрепляется навечно. Однако ничто в тексте поправок об этом не говорит. Да, формируется Госсовет с мутными полномочиями и совершенно непонятной функцией в системе власти. К телеге российской государственности торжественно и под звук фанфар прикручивают пятое колесо. Считать это узурпацией власти в лучшем случае нелепо, а всё, что пишется в либеральной прессе на уровне конспирологических домыслов лишь свидетельствует об её собственной параноидальной зацикленности на Владимире Путине. Ограничение автономии Конституционного и Верховного суда в самом деле тревожило бы… если бы эта автономия в реальности существовала. А расширение полномочий парламента выглядело бы крайне прогрессивным, если бы связывалось хоть с каким-то минимальным комплексом демократических реформ. О которых, естественно речи нет.

На самом деле перед нами даже не конституционная реформа, а случайно собранный в один пакет набор из разнонаправленных предложений, не только никак не связанных друг с другом, но часто друг другу и противоречащих. Однако если хоть как-то можно их суммировать, то сводятся они к тому, что Кремль своими руками собирается разрегулировать и ослабить систему власти, создав в ней многочленные новые противоречия и противостоящие друг другу центры силы с не до конца разделенными и урегулированными полномочиями.

Зачем своими руками ломать государственную структуру? Ответ может быть только один: авторы поправок вообще думают в иных категориях. Их волнует не организация власти в России, а то, как разделить эту власть между несколькими основными игроками после ухода Путина. И то, как они торопятся, доказывает, что уход неизбежен и случится очень скоро.

На самом деле, несмотря на номинальную сверх-централизацию, власть в путинской России никогда не была сконцентрирована. Однако согласование позиций между основными группами влияния происходило через неформальную процедуру и завершалось окончательным оформлением решений на самом высшем и центральном уровне. В этом плане путинская Россия похожа даже не на Византию, а на Османскую Турцию времени упадка, где группировки гаремных евнухов могли иметь большее значение, чем министры.

Увы, подобная неформальная схема принятия коллективных решений могла работать лишь в условиях формального самовластья Путина, причем замена нынешнего правителя любой другой персоной автоматически ставит под вопрос все неписанные правила. Единственный выход из сложившейся ситуации состоит в том, чтобы заменить уходящего Путина не другим человеком, а уже формальной коалицией олигархов, когда каждый из участников процесса контролирует какой-то определенный политический ресурс или институт. Проблема лишь в том, что все заинтересованные лица должны как можно скорее под себя эти структуры оформить и закрепить. Как это будет работать с точки зрения конституционных принципов и с государственно-правовой точки зрения, никого не волнует. Как это отразится на системе власти в целом — вопрос неактуального будущего. Главное, быстро разделить позиции пока Путин жив и находится на своем месте, чтобы санкционировать раздел.

Исторически подобного рода операции, за редкими исключениями, заканчивались уже прямым распадом государства и даже междоусобными войнами, между наследниками. Иногда они вели просто к углублению институциональной деградации. Но в любом случае, ни о каком закреплении стабильности речь не идет. Послепутинская эпоха начнется в тот самый момент, когда протащив написанные лично под себя конституционные поправки, наследники Путина рассядутся по своим местам и начнут позиционные войны друг с другом.