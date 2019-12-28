Импичмент и Вторая Американская революция

Темным и холодным зимним вечером 18 декабря 2019 года 230 членов палаты представителей парламента от Демократической партии США подписали приговор… кандидату от своей партии на президентских выборах в следующем ноябре. Трамп подвергнут импичменту. Да здравствует Трамп!

С первого взгляда, идея о том что выдвинутые обвинения повысили шансы Трампа на переизбрание может показаться не вполне вменяемой. Ведь на глазах всей страны президент был обвинен в страшных грехах: злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. И все же я полагаю, что результатом усилий конгрессменов-демократов вполне может оказаться поражение любого центристского (читай, неолиберального) кандидата от их партии на выборах в ноябре, если демократической элите удастся-таки такового протолкнуть. Более того, слушания в Конгрессе, отправной точкой для которых формально явился телефонный разговор Дональда Трампа с президентом «союзной» украинской державы Зеленским, в котором наш президент якобы пригрозил придержать поставки противотанковых орудий этой небольшой, но храброй стране, в случае их несогласия подсобить в деле переизбрания дорогого руководителя на второй срок, могут осложнить шансы на успех даже Берни Сандерса, если таковые, конечно, предоставятся.

Высказав эту идею, я была немедленно высмеяна членами своей чрезвычайно политизированной семьи. Ну и что с того, сказали они, что шансы на удаление Трампа с поста президента равны нулю. (Согласно конституции, прерогатива второго акта драмы принадлежит Сенату, в котором доминируют республиканцы). Импичмент, уже сам по себе, продолжали мои оппоненты, запятнал честь и достоинство президента, и поставил его на один уровень с Ричардом Никсоном – жалкой и презираемой фигурой в американской политике. Узнав о таком позоре, простой американский избиратель прийдет в ужас и проголосует за любого оппонента.

Однако есть целый ряд оснований усомниться в таком оптимистичном сценарии. При всем кажущемся подобии, было бы ошибочным автоматически применять опыт импичмента Никсона к анализу сегодняшнего дня. Начнём хотя-бы с того, что в результате Уотергейтского скандала и слушаний по импичменту, рейтинг президента упал с 68% в январе до 31% в августе 1973 года. Как же чувствует себя на сегодняшний день рейтинг Трампа? Да также как и раньше — практически на протяжении всего президентского срока — продолжает колебаться на уровне 40-45%. Хотя, погодите, вот очередной газетный заголовок: «За время с начала слушаний по импичменту рейтинг Трампа подскочил до небывалых 52%». Почувствуйте, как говориться, разницу.

И дело не в особых, необыкновенных способностях Трампа, хотя, конечно, невозможно отказать ему в исключительных шарлатанских качествах позволяющих выходить сухим из любой передряги и оборачивать любую ситуацию в свою пользу. Главное отличие, которого в упор не видят ни мои домочадцы, ни демократы-конгрессмены, это то, что сегодняшний импичмент произошёл в другой стране. Падение реальных доходов населения за последние 45 лет, рост стоимости здравоохранения и образования, а главное – деиндустриализация американской глубинки, к которой приложили руку две демократические администрации – Клинтона и Обамы, сыграли не последнюю роль в относительном успехе Трампа среди масс «синих воротничков».

Красноречивым показателем отчаяного положения деклассированных масс является факт того, что сегодня, в США от передозировки опиоидами гибнет 60-70 тысяч человек в год. Для сравнения, за примерно десять лет войны во Вьетнаме, которую Никсон закончил в 1973-м году, погибло 58 тысяч американских солдат. Основная масса жертв наркотических отравлений приходится, как раз на штаты, потерявшие промышленное и добывающее производство, такие как Западная Вирджиния, Индиана, Кентукки и Огайо. Исследование, опубликованное в журнале Американской Медицинской Ассоциации 27 ноября этого года, показало, что с 1990-х годов наблюдается постоянный рост смертности трудоспособного американского населения в возрасте 25-64 лет от злоупотребления алкоголем и наркотиками, а так же от болезней связанных с этим злоупотреблением. К 2010-му году этот показатель достиг величин, при которых он стал влиять на обшие тренды. Средняя продолжительность жизни в стране прекратила расти, а в 2014-м начала снижаться.

Среди претендентов на пост президента от демократов, похоже, только красотка Тульси Габбард, воздержавшаяся от голосования за импичмент (за что, в очередной раз была облита помоями демократическим бомондом) и Эндрю («Безусловный Базовый Доход ») Янг понимают бесполезность, и даже вредность войны объявленной Трампу демократическим истеблишментом. На последних дебатах, отвечая на провокационный вопрос о том, что он скажет избирателям, которые не убеждены в том, что президент заслуживает импичмента, даже Берни пообещал рассказать им какой Трамп «ужасный обманщик». В какой-то мере мне понятны обтекаемые формулировки, которые Берни вынужден использовать. Ему приходится лавировать чтобы не оказаться окончательно маргинализированным правящей верхушкой партии. Да, в его речи проскользнула идея о том, что главное прегрешение Трампа заключается в предательстве обещаний данных избирателям, а не в мифическом «предательстве интересов страны». Но прозвучала эта идея скомканно, и не вполне понятно.

В то же время, Янг прямо заявил, что Трамп – это не причина, а всего лишь симптом реального кризиса в стране, и если демократы продолжат игнорировать массовую потерю рабочих мест, причину которой кандидат видит в массовой автоматизации не только производства, но и обслуживания, их ждет непрерывная череда политических поражений. К сожалению, магическое средство предлагаемое Янгом, довольно успешным бизнесменом и организатором — безусловный базовый доход (UBI), бессильно разрешить системный кризис американского капитализма. Шутники, предвидящие негативные последствия результатов введения этой меры в виде роста арендной платы, утверждают, что уже создан фонд поддержки кандидата под названием «Лэндлорды за UBI». Идея, однако, захватила умы небольшой, но достаточно заметной части демократического электората. Не последнюю роль сыграла здесь личная харизма и здоровое чувство юмора кандидата. Мне он, признаюсь, тоже симпатичен.

Но, вернемся к импичменту. Смутное ощущение того что затевая процесс, демократы, по американскому выражению, стреляют себе в ногу, у меня было с самого начала. А настоящее озарение наступило в последний день слушаний, когда слово было дано всем желающим выступить. Все эти речи были пустой формальностью, и я, признаюсь, не следила за театральным представлением рассчитанным на одураченую публику, пока знакомый не порекомендовал мне прослушать одну особенно зажигательную речь представителя от Луизианы. Рекомендующий не запомнил имени конгрессмена, и я, в результате, прогуглила совсем другую, как в последствии выяснилось, но гораздо более полезную речь произнесенную другим депутатом от Луизианы — Стивом Скализом.

Перед тем как процитировать саму речь, замечу, что Скализ – один из лидеров республиканского меньшинства в палате представителей, и к его словам стоит прислушаться. Его позиция в Когрессе аналогична той, которую занимал Фрэнк Андервуд в самом начале сериала «Карточный домик». Это Скализа ранил неудачливый стрелок – фанат Берни в 2017-м году во время товарищеской бейсбольной игры конгрессменов. Фанату не повезло – его в упор расстреляла охрана конгрессмена, а вот Скализ в порядке, продолжает творить свои черные дела.

В своем коротком выступлении, Скализ набросал в общих чертах незамысловатую, но, с моей точки зрения, эффективную схему, которой республиканцы, по-видимому, будут придерживаться в течение последующих месяцев предвыборной гонки. Во-первых, сказал он, «президент не сделал ничего плохого», а состоявшиеся слушания – это «следствие в поисках преступления», «политическая вендетта» начатая демократами с момента принятия присяги президентом Трампом. Несмотря на явную предвзятость этого заявления, для основной массы простой американской публики оно звучит вполне убедительно. Из огромного множества реальных поводов для импичмента, демократы выбрали самый фантастический, и наименее понятный простому обывателю. Я уже не говорю о почти трехлетней охоте на ведьм – ни на чем не основанных обвинениях Трампа в связях с «русскими», и о не закончившемся ничем расследовании Мюллера. Демократы, похоже, наконец, оказались в положении того мальчика, который кричал:«Волки, волки!»

Во-вторых, Скализ заметил, что причина по которой демократы объявили импичмент президенту в разгар предвыборной кампании кроется в их неверии в своей собственной способности честно победить его на выборах. Более того, своим поступком, демократы демонстрируют недоверие и презрение к избирателю, особенно к 63-м миллионам простых американцев которые проголосовали за президента в 2016-м году. Скализ затем обвинил демократическую партию в борьбе за власть ради власти, и в пренебрежении реальными интересами избирателя. Один только президент Трамп, провозгласил Скализ, работает не покладая рук на улучшение положения рабочего класса.

Звучит как тривиальная предвыборная риторика, конечно, но далее Скализ зачитал впечатляющий список индустриальных рабочих мест «созданных» Трампом. Да, многие из перечисленных кампаний занимаются перегонкой из пустого в порожнее: закрывают производство в одном штате, и переезжают в другой. Да, зарплаты все еще не поспевают за ростом расходов, особенно на медицину. Однако, на фоне, хоть и слабого, но все же улучшения состояния экономики, заявления Скализа звучат вполне правдоподобно.

Значительную лепту в свое будущее поражение вносят и демократы. Тактика атак на личные качества президента в ущерб решению социальных проблем американского общества, продемонстрировала свою несостоятельность еще четыре года назад, когда ее безуспешно применила Хиллари. Более важно то, что слушания по импичменту неизбежно поднимают вопрос о коррупции на Украине, в которой замешан главный претендент на демократическую номинацию, Джо Байден. Бывший вице-президент, Байден популярен в основном среди пожилых людей ностальгирующих по относительному спокойствию восьмилетнего правления Обамы. Как ни странно, он имеет большую поддержку в среде рабочего класса, включая значительную часть пожилых афро-американцев. Это особенно удивляет, если вспомнить, что Джо, который появился федеральной сцене американской политики еще в начале 1970-х, был известен как сторонник сегрегации, а также как активный участник войны с наркотиками и преступностью в результате которой диспропорционально большая часть молодых чернокожих мужчин угодила за решетку.

Представляя штат Дэлавэр, где, благодаря низким налогам, концентрация банков и финансовых корпораций на душу населения одна из самых высоких по стране, Джо, не покладая рук, трудился на ниве приумножения богатства этих наиболее обездоленных институтов американского общества. Кульминацией его усилий явился принятый в начале 2000-х закон ограничивающий право частных лиц на объявление банкротства и списание долгов. Начиная свою кампанию весной 2019-го года, Джо обнадежил своих партнёров. «Ничего фундаментально не изменится», сказал он собравшимся поддержать его банкирам, главам корпораций, и другим полезным членам американского общества, пуская шапку по кругу. Эта фраза очень хорошо отражает суть кампании Байдена. Странно, что он не использовал ее в качестве лозунга…

Сравнительно высокий рейтинг Байдена среди ядра демократического электората объясняется рядом факторов. Среди них – активно культивируемый образ «человека из народа», выходца из угледобывающих районов Пенсильвании. Этакий простецкий дядюшка Джо, которому простительно нести ахинею, сажать женщин себе на колени, и трепать незнакомых девочек по волосам. Любой другой политик был бы обвинен во всех грехах, но Джо такие вещи легко сходят с рук.

И, пожалуй, главная причина, по которой примерно 30% потенциально голосующих в демократических праймериз стабильно выбирают Байдена, это то, что он воспринимается ими как кандидат имеющий наивысшие шансы побить Трампа на всеобщих выборах в ноябре. Такое восприятие – результат десятилетиями насаждаемой мысли о том, что левый кандидат неминуемо будет отвергнут консервативным в своей массе американским избирателем. Насколько такая теория верна, можно проверить изучив результаты трех избирательных кампаний, включая последнюю, в которой выиграл кандидат, пообещавший прекратить участие американских войск в конфликтах по всему миру, а так же пересмотреть торговые соглашения наносящие ущерб американскому работнику. Кто бы это мог быть?…

Кстати, номинация центриста не поможет демократам избежать ярлыка «социализма», от которой они постоянно бегут как черт от ладана, и который им всегда успешно навешивают республиканцы. Представитель предвыборной кампании Трампа уже объявил о том, что (в упор) не видит разницы между всеобщей медициной («Medicare for All») Берни, и предложением Байдена создать государственную страховую компанию, которая будет «соревноваться» с частными компанями на открытом рынке. А по сему, любой из вышеуказанных кандидатов является «социалистом».

Имидж «дядюшки Джо» вряд ли поможет Байдену, когда, в случае его номинации следующим летом, по всем каналам пойдет политическая реклама республиканцев с отрывком из последних демократических дебатов. В них, Байден, отвечая на вопрос ведущей, пожертвует ли он экономическим ростом и рабочими местами, если того потребует борьба с глобальным потеплением, просто и твердо ответил: «Да». Этот эпизод напомнил историю с фразой брошенной Хиллари в подобной ситуации, которая сводилась к тому что в случае ее избрания, угольные шахты будут закрыты, а шахтеры выброшены на улицу. Вот такая забота о благосостоянии рабочего класса. Берни, кстати, ответил, что отвергает такую постановку вопроса, и продолжил рекламой своей программы «Green New Deal», обещая создать миллионы рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.

Берни и Байден являются главными претендентами на номинацию согласно опросам общественного мнения. Вопрос о том, почему демократическая верхушка и стоящие за ней правящие круги пошли на импичмент, подрывающий позиции Байдена остается открытым. Одна из «теорий заговора» говорит о том, что заметно прогрессирующее слабоумие Байдена подорвало их веру в кандидата, и подтолкнуло к поискам подходящей замены. Более того, некоторые утверждают, что среди части правящей верхушки зреет понимание того что «бизнесу как обычно» приходит конец, поэтому в разные периоды кампании мы наблюдали как средства массовой информации, на 100% контролироваемые демократическим истэблишментом, вдруг начинали навязывать того или иного виртуального кандидата. Ими успели побывать ушедшие к настоящему моменту на покой Бето и Камала. Ранней осенью таким кандидатом стала Элизабет («У Меня Есть План») Уоррен, которая до сих пор в некоторых кругах сходит за «левую». Да, она действительно изначально поддержала программу Берни по социализированной медицине, от которой в последствии дистанцировалась. В остальном, Элизабет – это скорее такой американский Навальный, «капиталист до мозга костей», по ее собственным словам, и борец с коррупцией, с той лишь разницей, что у неё на это «есть план».

В настоящий момент, Уоррен находится в смертельной схватке за третье место с «Мэром Петей», у которого с её легкой руки появилась новая кличка: «Петя Винной Пещеры» (по названию места куда этот кандидат пригласил своих миллиардеров-спонсоров). Мэр небольшого университетского городка South Bend в Индиане Пит Бутиджадж – абсолютная креатура неолиберальных средств массовой информации и любимец экзальтированных бэби бумеров, т.к. отвечает всем требованиям успешного демократа: умен, красив, хороший оратор, гей, служил адвокатом в армии (в Ираке). Я думаю, что поезд таких как Элизабет и Пит ушел лет 15 назад. На него успел только Обама.

Вторая, еще более сумасшедшая теория заговора утверждает, что демократы затеяли импичмент зная, что он подорвет шансы их кандидата на победу, будучи уверены, что, скорее всего, таким кандидатом окажется Берни. При этом они могут сказать своим либеральным сторонникам: «Мы сделали все возможное». В пользу этой теории говорит тот факт, что слушания в Сенате назначенные на январь повяжут Берни и Элизабет по рукам и ногам и не позволят полноценно участвовать в борьбе в самый критический период кампании. Кроме того, странно ведет себя лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси, которая тянет с передачей дела в Сенат. Главный бенефициар от длительного скандала – все тот же Трамп. Но, может быть демократическая верхушка и впрямь настолько недальновидна…

Наконец о главном: Каковы же шансы Берни? Официальные опросы стабильно ставят его на второе место, причем с небольшим отрывом. В его пользу также свидетельствует факт, что в «ранних штатах» — Айова, Нью-Гемпшир, Невада, Калифорния, он опережает Байдена. Если ему удастся победить в этих штатах, побив мэра Петю и Элизабет, его победа на праймэриз будет практически гарантирована, т.к. лишит Байдена его основного аргумента — «избираемости». В пользу Берни также тот факт, что его реальные результаты в 2016-м году значительно опережали опросы, по крайней мере в тех штатах, где не было явных нарушений. Это происходило потому, что он приводит на избирательные участки множество разочаровавшихся в системе людей, которых система «не видит», и чье мнение не учитывает.

Недавние выборы в Соединенном Королевстве закончившиеся сокрушительным поражением левых лейбористов вызвали нервозность в среде горячих сторонников Берни. С правого фланга раздались голоса объявившие причиной поражения Корбина его приверженность «социализму», и призвавшие отказаться от этой «дискредитированной» идеи и от самого Сандерса как кандидата. К большому сожалению правых, еврейское происхождение Берни не позволяет им в полной мере использовать с качестве тарана обвинения в антисемитизме, успешно примененные в борьбе с Корбином. Хотя попытка все же была сделана – в антисемитизме обвинили его сторонников, но атака в целом оказалась безуспешной.

Вообще, аналогии с лейбористами поверхностны, и не выдерживают критики. Во-первых, личный рейтинг Берни – самый высокий из американских политиков. Сравните с рейтингом Корбина. Мне лично Корбин очень симпатичен, но британцы – странный народ. Во вторых, в отличие от лейбориста Корбина, который (несправедливо) несет бремя предательства его партией рабочего класса, Берни, как правильно заметили сторонники Хиллари в социальных сетях четыре года назад – не демократ. «Вы чертовски правы!», думала я: «Прошу вас, продолжайте». История борьбы Берни с консервативными демократическими элитами началась более тридцати лет назад, ещё в его бытность мэром Берлингтона в штате Вермонт, и не останавливалась ни на один день. Они продолжают ту же песню сегодня, не замечая, что этот факт только повышает рейтинг Сандерса среди большинства граждан, разочаровавшихся в политической системе.

Более того, Соединенные Штаты, в отличие от Европы, имеют опыта социальной демократии. Что плохо, с одной стороны. С другой стороны, благодаря этому, американцы избежали разочарования и депрессии, которой, похоже, до сих пор страдают жители Британских островов, в результате крушения системы в середине 1980-х. Понимая, что рискую, я все же смею предположить: начинать с нуля будет проще чем отвоевывать назад утерянное. Лейбористы предъявили стране длинный список пожеланий, и, в результате, не смогли убедить сограждан, что, на этот раз все получится. Берни, как испорченная машинка, твердит: «всеобщее здравоохранение, бесплатное образование», и, похоже, уже многих убедил.

Ну, и самое главное. Даже наиболее выигрышный лозунг лейбористов — «Для многих, не для некоторых» — по сути своей, пассивен. Он в чем-то смыкается с программой Уоррен, у которой «есть план» по решению наших проблем. Все что от нас требуется – это проголосовать за правильного кандидата, после этого можно спокойно возвращаться к каждодневным делам. Политическая философия Берни – это активное участие всех и каждого в преобразованиях. «Не я, Мы», настаивает он. В этом смысле Берни, чуть ли не ленинист, настаивающий на участии кухарки в управлении государством.

Победит ли Берни на выборах мы скоро узнаем. Очень надеюсь, что победит. Но при любом исходе, его вклад в изменение политического сознания целого поколения неоспорим.

Наталья Миньковская