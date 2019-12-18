Как в Твиттере: борются с инакомыслием

“Мы приняли решение глобально отказаться от политической рекламы. Мы считаем, что распространение политических идей должно быть заслуженным, а не купленным”, — сообщил глава Твиттера Джек Дорси.

Частная корпорация теперь возомнила себя арбитром в вопросах правды и лжи. Безусловно на Твиттер оказывают политическое и экономическое давление, которое вынудило компанию прибегнуть к таким мерам. Пользователи ежеминутно начинают любительские дебаты по поводу предстоящих американских выборов и импичмента Трампа. Демократы хотели обуздать эту волну и даже подзаработать на продаже мерча, но Джек Дорси высказался о том, что отныне политике не место в его соцсети.

Твиттер получил массовую аудиторию за счет открытого потока информации, многие считали его единственной свободной соцсетью, ведь там даже за публикации 18+ не заблокируют. Однако теперь все изменилось: частное мнение могут принять за политическую пропаганду и заблокировать за распространение фейковых новостей.

Марк Цукерберг публично выступил против “проверки фактов” политической рекламы и заявил, что неправильно частной компании цензурировать политиков и новости демократии, что даже ложные заявления должны освещаться в СМИ. Конечно, основатель Фейсбука громко высказался в защиту государственных деятелей и партий не только из добрых побуждений. Согласно данным Advertising Analytics компания Цукерберга уже заработала на рекламе президентских выборов 2020 года около $60 млн, у Твиттера прибыль в разы ниже — $4 млн.

В Твиттере формально назвали, что они считают политической рекламой: обсуждение выборов, кандидатов, партий и схожего контента. На рекламодателей, которых заподозрят в пропаганде, наложат запрет, аудитория перестанет видеть их публикации. Остается вопрос, где грань между просто информированием и пропагандой? По сути Твиттер полностью табуировал тему политики, и тем самым ограничил право людей на свободу слова.

Кто решает, что является фейковой новостью, а что правдой? Нельзя игнорировать тот факт, что сотрудники Твиттера, которые станут местными арбитрами, будут приверженцами определенной партии или аполитичны, но конкретный деятель им несимпатичен, поэтому его новости заблокируют. В 2016 году после президентских выборов в США спецслужбы уже выступали за цензуру в интернете под видом борьбы с “фейковыми” новостями. Целью был не Трамп, которого тогда активно обвиняли в сговоре с Россией, а социалистические, антивоенные и прогрессивные организации. Трафик на сайты левого толка резко упал, потому что Google начал продвигать “авторитетные” источники по соответствующим запросам. Твиттер и Фейсбук не остались в стороне и в 2017 году удалили крупнейшие левые аккаунты.

Некоторые пользователи видят в этой ситуации очередную “теорию заговора”, где разоблачать будут только “неудобные” факты. И в конечном счете авторов этих новостей ждет судьба Джулиана Ассанжа. Напомним, что Ассанж обнародовал секретные материалы о коррупции в высшей власти США, военных преступлениях и дипломатических тайнах. Сейчас журналист находится под стражей в Лондоне, ему грозит пожизненное заключение.

Российское правительство не стоит в стороне от трендов: Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии за твит, призывающий к экстремизму. Лингвистическая экспертиза, проведенная СК, доказала его вину, однако, к самой процедуре осталось много вопросов. Это наглядный пример, что власти через социальные сети активно борются с инакомыслием, и переживать за каждое написанное слово — не паранойя.

Новый закон Джека Дорси жестоко бьет не только по политикам, но и организациям, которые никак к ним не относятся. Например, Ассоциация помощи людям с болезнью Альцгеймера потратила $84 000 на рекламу в Твиттере. Их целью было убедить людей обратиться к Конгрессу США с просьбой инвестировать в медицинские исследования этой болезни. Теперь получение денег от государства, могут посчитать политической пропагандой и запретить публиковать новости. Тот факт, что организация является некоммерческой и освещает тему медицины — не спасет от яростных борцов с фейковой информацией.

Под определение политической рекламы также попали темы национального значения: изменение климата, иммиграция, налоги и так далее. Если вы обсуждаете законодательные вопросы — будьте готовы к “бану”. Остается только сделать список разрешенных тем и уточнить, как именно должен выглядеть твит. Чтобы люди, которые думают “неправильно” знали, что писать. В соцсети уточняют, что права на свободу слова не нарушены, запрещена лишь реклама этой свободы. Захотите поделиться с тысячами людей своими взглядами на глобальное потепление, пожалуйста, но ожидайте свой аккаунт в “черном списке” Твиттера. Это показательный случай: дальнейшее ужесточение требований к публикациям только укрепит цензуру в интернете по всему миру и окончательно уничтожит свободу слова.

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