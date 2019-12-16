Джереми Корбин: герой, проигравший битву

После поражения на выборах 12 декабря 2019 в отставку ушел Джереми Корбин, лидер Лейбористкой партии, с которым связывали надежду на возрождение британских левых. Партию он и в самом деле возродил, но добиться кресла премьера, увы, не смог. Сейчас можно подвести некоторые итоги его драматичной и яркой политической карьеры.

Джереми Корбин родился в 1949 г., в 25 лет он был избран в местный Лондонский совет, а затем в 1983 г. пополнил ряды лейбористских парламентариев в Палате общин. Что примечательно, его родители так же были членами Лейбористской партии. В 2015 г. во время выборов лидера партии за Джереми Корбина было отдано 59,5% голосов, что является наилучшим результатом в её истории. Таким образом, Корбин становится главой британской оппозиции.

В принципе, Корбин уже был главным оппозиционером, но не Великобритании, а в Лейбористской партии. За то время, что он имеет депутатский мандат, он выступил против более 500 предложений своей партии, поддерживая в то же время инициативы левого крыла социалистов. Безусловно, Джереми Корбина можно охарактеризовать как принципиального, целеустремлённого и сильного человека, лидера, способного идти против течения, если он посчитает нужным.

Корбин резко выделяется на фоне крайне умеренных европейских социал-демократов, за что британским истеблишментом его фигура представляется чуть ли не экстремистской, особенно учитывая его антимонархическую, республиканскую позицию. Если затрагивать более детально его политические взгляды, то он выступает за одностороннее ядерное разоружение, расширение общественного сектора, национализацию железнодорожных путей, развитие промышленности и современных технологий. Также он считает необходимым отменить меры жесткой экономии, увеличить корпоративный налог и расходы на социальную сферу, отказавшись от наследия тэтчеризма. Таким образом, Джереми Корбин является ярым сторонником расширения общественного сектора и перераспределения средств через налоговые поступления, т.е. его можно причислить к социалистам, точнее демократическим социалистам в связи с подчёркиваемой им приверженностью к демократии.

Не удивительно, что когда Джереми Корбин стал претендентом на кресло премьер-министра, на него обрушился поток не просто критики, а клеветы, оскорблений и нападок. Раздражало правящий класс и то, как видел Корбин внешнюю политику Великобритании. Лидер лейбористов был известен как антивоенный активист, в своё время он собирал многомиллионные митинги против войны в Ираке. Что касается отношений с Россией, то он занял взвешенную позицию во время расследования Солсберийского дела. Он призывал к сдержанности и требовал не спешить с выводами в то время как его консервативные оппоненты настаивали на причастности России к «химическим атакам», не дождавшись завершения расследования. Его можно охарактеризовать как волевого политика-переговорщика, стремящегося найти мирное разрешение конфликта. Однако точка зрения Корбина не синонимична позиции Лейбористской партии, что показывает недавно принятый манифест партии, содержащий в себе пункт о «приверженности НАТО». Хотя, было бы правильным заметить, что первоочередной целью манифеста Лейбористской партии являлось освещение социально-экономической программы, а не внешнеполитической.

В то время как Борис Джонсон на дебатах 6 декабря со своим главным оппонентом без устали говорил о том, что Тори – партия Brexit’а (причём тот факт, что именно консерваторы были инициаторами вступления Великобритании в ЕС уже мало кого интересует), Джереми Корбин говорит о национализации важных средств производства и отстаивании Национальной службы здравоохранения Великобритании, находящейся под потенциальной угрозой из-за лоббируемого консерваторами торгового соглашения между Соединённым Королевством и Соединенными Штатами.

Сам Джереми Корбин ведёт скромный образ жизни, не водит автомобиль, пользуется общественным транспортом, любит путешествовать на поезде, является вегетарианцем. Трижды женат и дважды разведён, имеет трёх детей от брака со второй женой. Что примечательно, развёлся со второй женой из-за спора о том, куда отправить учиться сына. По словам Корбина, они с бывшей женой остались «в хороших отношениях». Лидер лейбористов является спокойным уравновешенным человеком, не поддающимся на провокации и личные оскорбления. Так, Борис Джонсон сравнил его со Сталиным, заявив также, что лейбористы и их лидер «встали на сторону Путина, когда Россия приказала устроить отравления на улицах Солсбери». В качестве ответа мистер Корбин упомянул, что не отвечает на личные атаки в свой адрес и считает, что обществу не интересно, когда политики переходят на личности, поскольку для граждан всё же важнее политика, проводимая ими. К сожалению, этим нападки британского истеблишмента (правящего класса) не ограничились, с приближением выборов всё чаще и чаще стали появляться сообщения, описывающие Корбина как антисемита, поддерживающего североирландский сепаратизм и желающего проведения репрессий на сталинский манер. Одним словом, портрет настоящего джентльмена.

Приближаясь к заключению, считаю важным вспомнить, что в 2016 г. в связи с Brexit’ом и провалом лейбористов на местных и региональных выборах Джереми Корбину был выражен вотум недоверия со стороны депутатов-лейбористов. Он отказался уходить в отставку, заявив, что данное решение не имело конституционной силы. В том же году он был переизбран на должность лидера партии, при чём он набрал больше голосов, чем в 2015 году. Корбин был готов в случае необходимости пренебречь мнением большинства парламентариев-сопартийцев, если решение или действия будут приняты большинством членов Лейбористской партии или британским народом.

Джереми Корбин 12 декабря проиграл выборы и в соответствии с британской традиции заявил о предстоящем уходе в отставку с поста лидера партии. Но это не ознаечает отказа от левого поворот, произошедшего в Лейбористской партии. Масса новых членов и активистов, пришедших в партию вместе с Корбиным, также как и новые члены руководства, являются сторонниками этого курса и готовы продолжать его. «Корбинизм» представляет вполне реальную левую альтернативу для Великобритании, да и, в принципе, для Европы в целом, несмотря на выход Великобритании из неолиберального Европейского Союза. Как сказал один из новоизбранных депутатов-лейбористов в ночь на 13 декабря, «настоящая борьба ещё только начинается».

Самойлов Никита