Украина после выборов — реакция прессы и политиков

Итак, прошло уже больше недели после выборов президента Украины, и можно проследить реакцию как на Украине, так и в странах Запада…

Конечно, на Украине большинство населения, равно как и социологические организации, представители местной журналистики понимали, что победа Зеленского очень вероятна. Однако, журналисты не стремились открыто поддерживать или обсуждать Зеленского в положительном ключе. И оно понятно, раньше за критику Порошенко или за не совпадающую с официальной политикой мнение поступали угрозы, вплоть до ареста журналистов. Парадокс в том, что именно Зеленский с его комедийным шоу «95 Квартал» оставался чуть ли ни единственным, для кого жесткая критика власть имущих не была связана с особыми проблемами или рисками.

Жестко критиковавшая Порошенко последние пару лет народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко уже через день после выборов открыто заявила о полной поддержке Зеленского, считая его программу «хорошей» (https://tsn.ua/politika/savchenko-zayavila-scho-ne-bude-v-opoziciyi-do-zelenskogo-1334328.html).

На Западе политики и журналисты, оправившись от первого шока, взялись анализировать возникший «феномен Зеленского», называя это «новым поколением украинской политики»… Реакция лидеров стран Запада была моментальной и в то же время неожиданной для украинского истеблишмента – большинство лидеров стран ЕС признали итоги выборов и поздравили Зеленского с победой и выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.… Словно о Порошенко уже все забыли, как забыли и о прошлых президентах Украины.

Но, кроме внешнего признания Зеленскому еще необходимо признание власти внутри своего государства. Поскольку весь истеблишмент открыто выступает против нового президента, сопротивляясь транзиту власти, то депутаты Верховной Рады могут вместе с Порошенко создать большой комплекс препятствий для реализации предвыборной программы Зеленского. И первое такое крупное препятствие – т.н. «Закон о языке»…

ЗАКОН О ЯЗЫКЕ

Принятый 25 апреля 2019 года Верховной Радой Украины законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (который еще называют законом «об исключительности украинского языка») предусматривает тотальную украинизацию всего бюрократического составляющего, а также устных и печатных форм всех сфер общественной жизни. Вот, как приводит описание положений уже принятого законопроекта информационный портал «112 Украина» (https://112.ua/glavnye-novosti/ugolovnaya-otvetstvennost-za-oskorblenie-ukrainskogo-i-shtrafy-za-prednamerennye-oshibki-v-dokumentah-chto-predlagaet-novyy-yazykovoy-zakonoproekt-481612.html):

«… Итак, украинский язык государственный. Язык делопроизводства, судопроизводства, выборов и референдумов, международных договоров, трудовых отношений. Язык образования, науки, культуры и спорта. Язык СМИ — телевидения, радиовещания, газет и журналов, язык рекламы. Язык книгоиздания и интерфейсов программ. Язык обслуживания потребителей, в частности в сфере транспорта.

Язык общения ВСУ и правоохранителей, взаимодействия с представителями ГПСУ при пересечении границы.

Остальное — то, что не охвачено проектом, а именно сфера личной жизни, и там можно говорить на любом языке.

Высокопоставленные лица (не нынешние, а будущие) обязуются владеть украинским на уровне не ниже, чем… определит специальная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Есть специальный перечень “счастливчиков”, обязанных получить соответствующий госсертификат (с внесением сведений в Реестр таких сертификатов). Остальным хватит школьного аттестата.

“Простых смертных” проект тоже не обходит вниманием. Не владеешь украинским языком — учи! Государство со своей стороны обязывается создать сеть бесплатных курсов для украинцев, иностранцев и апатридов. Здесь, кстати, никакого принуждения не предусмотрено. Только системное стимулирование.

Публичное унижение или неуважение украинского языка опосредованно приравнивается к надругательству над госсимволами Украины. Опосредованно — потому что ссылка есть, а изменений в УК нет. Отметим, что сейчас в соответствии с ст. 338 УКУ надругательство над флагом, гербом или гимном Украины влечет штраф до 850 грн, арест до полугода или заключение до 3 лет.

Попытки ввести многоязычие в Украине (или же предоставить официальный статус любому другому языку) приравниваются к свержению конституционного строя. А это — до 10 лет тюрьмы согласно ст. 109 УКУ.

Заседания, документы или рабочее общение на русском (или любом другом, кроме украинского) в органах госвласти/власти Крыма/местного самоуправления/ судах/ВСУ/правоохранительных органах/на выборах – повод для штрафа 3400-6800 грн.

Нарушения в сфере транспорта, публичных мероприятий, культуры, образования, науки, книгоиздания — штраф 3400-5100 грн.

Если газету напечатали без тиража на государственном языке — штраф 6800-8500 грн.

Искажение государственного языка в официальных документах, совершенное умышленно, или же создание препятствий в применении украинского, другие нарушения — штраф 3400-5100 грн.

Если в сфере обслуживания не используют государственный язык, сначала объявляется предупреждение и предоставляется 30 дней для устранения нарушения. При повторном нарушении в течение года — штраф 5100-6800 грн.

Повторное админнарушение в течение года — штраф 8500-11 900 грн.

Проект закона о языке точечно регулирует некоторые аспекты использования крымскотатарского языка, языков других коренных народов и нацменьшинств.

Так, для нацменьшинств, которые общаются на официальных языках ЕС, в порядке исключения продлевается период перехода обучения в школах на украинский язык до 2023 года (для остальных срок остается прежним — до 2020 года).

В Крыму официальные акты индивидуального действия можно дополнительно публиковать на крымскотатарском языке.

Национальные фильмы можно демонстрировать на крымскотатарском языке и языках коренных народов Украины.

Телекомпании, которые получили лицензию на вещание на крымскотатарском языке, должны выполнять квоту 75/30, где 75 — процент вещания на государственном языке и языке коренного народа, в частности 30 — вещание на украинском языке….»

Для сравнения, средняя зарплата на Украине по состоянию на начало 2019 года составляет около 6 500 грн. (в большинстве регионов, но в Киеве – 14 000 грн.),

Средняя зарплата школьного учителя на Украине сегодня составляет 3300 грн. (что меньше одного (!) штрафа за будущее и доказанное использование в образовательном процессе русского языка).

Оклад преподавателей в вузах Украины варьируется в 24 тарифных разряда

от 1 660 до 6 976 грн. в месяц.

Но статистика показывает, что выше 4 500 грн. в стране получает лишь каждый восьмой преподаватель (12%).

И это все при условиях, когда Правительство Украины имеет задолженность по выдаче заработных плат населению в сумме около 2 млрд. гривен

Разумеется, в этом законе Правительство Украины видит возможность по ещё большему «выкачиванию» денег из населения страны. Но жесткие меры этого закона обусловлены тем, что похожая аналогичная ситуация с государственным языком и его навязыванием всему населению в странах Прибалтики. И надо полагать, что украинский «закон о языке» был составлен с опорой на опыт языковой политики в Эстонии и Латвии. В этих демократических странах, кстати, уже не первый год существует языковая полиция (или инспекция), с помощью которой (например, в виде электронного сервиса) каждый гражданин Латвии имеет право подать жалобу властям на использование негосударственного языка (в особенности — русского языка, и особенно – в сфере образования, здравоохранения, социальной сфере).

Подытоживая, стоит отметить, что на Украине был принят закон, вводящий языковую дискриминацию в отношении русскоговорящего населения, и по своим масштабам даже опережающий аналогичную политику в странах Прибалтики. Разница уже сводится к возможностям населения оплатить грядущие многочисленные и непомерные штрафы в государстве, в котором на языке «страны-агрессора» общаются не менее 45% населения как родным или удобным (а по некоторым оценкам до двух третей населения).

Принятие этого закона почти совпало с опубликованием указа Президента Российской Федерации «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», в котором указано, что:

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» постановляю:

Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

На фоне ужесточения национально-языковой политики, власти на Украине сделали максимально возможным окончательное отделение от государства неподконтрольных Киеву территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Иными словами, Верховная Рада и администрация Путина, каждая со своей стороны, пуьаются осложнить жизнь Зеленскому, провозгласившего политику примирения и культутной терпимости.

Разрыв усилила резкая смена убеждений и мнений избранного Президента В. Зеленского в отношении вопросов об особом статусе Донбасса, Минских соглашений и много сопутствующего. Еще 8 апреля, между турами голосования, Зеленский заявлял о готовности идти на контакты с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, Президентом России, двухсторонне или в рамках «нормандского формата», хоть и в присутствии представителей ЕС и США. Но уже после выборов, позиция Зеленского разворачивается на 180 градусов: автономия для Донбасса неприемлема, как и вопрос о федерализации Украины. Однако принятый Верховной радой закон об украинском языке ноовоизбранный президент резко раскритиковал, а затем, демонстративно нарушая требования закона обратился к жителям Украины с пасхальным поздравлением сразу на двух языках. Это поздравление вызвало поток восторженных комментариев тоже на обоих языках, причем пожелания успеха приходили как с Украины, так и из России.

Языковой раскол населения Украины существовал практически с момента распада СССР, и в последние 5 лет, которые совпали с президентством Порошенко, этот раскол увеличился. Возникли и явные признаки широкомасштабного церковного раскола. Теперь на фоне всего этого, Зеленскому для удержания текущего уровня доверия граждан Украины нужно будет убрать эти препятствия, которые уже легитимируют дискриминацию русских и русскоговорящих людей. Одним словом – «а-ля Прибалтика»…

Следующим шагом, в случае невозможности роспуском Зеленским Верховной Рады Украины, может стать принятие законопроекта, который резко ограничивает возможности и полномочия должности Президента Украины и создание на Украине парламентской республики. Есть вопрос и о том, будет ли препятствовать Зеленский как президент гонениям на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) со стороны националистов, каковы будут действия Зеленского и его Кабинета министров в отношении ЕС и НАТО (к слову, Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже пригласил Зеленского в штаб-квартиру альянса). Политологи уже столкнулись с вопросом, под влияние какой политической оси может попасть Зеленский и Украина при нём: Вашингтон-Лондон (англо-саксонская ось) или Берлин-Париж (нормандская ось), и чья ось быстрее сможет замкнуть нового президента…

В заключении, хочется добавить, что Украина сама по себе одно большое противоречие: по носителям языка, политическим убеждениям и стремлениям, вероисповеданию, всему вплоть до бытового уклада жизни.

Федерация и автономии? – Возможно, смягчило бы кризис внутри государства, но оттянуло бы обострение на 10-15 лет, не больше.

Политика референдумов (которую кстати, предлагал Зеленский)? – Слишком тяжёлая бюрократия и отсутствие в острых вопросах большинства.

Борьба с националистами и смягчение национально-языковой политики? – Сегодня это только спровоцирует единомышленников Порошенко и фракций Верховной Рады на очередной «майдан» и государственный переворот, в ходе которого победитель может провозгласить режим личной власти (как Наполеон III). Признает ли Европа абсолютизм Порошенко или кого-то из его элиты? – Может признать. Ведь провозглашение Луи Бонапарта императором Наполеоном III признала когда-то даже Россия, за что и поплатилась Крымской войной…

Что же до Зеленского, то время покажет. Ясно одно: сегодня Украина, и для самих украинцев, и для всего континента – пороховая бочка…

Андрей Макаренко