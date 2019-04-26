Выборы на Украине. Что это было? И как это было

Вот и состоялся второй тур выборов Президента Украины. Выбор сделан, и в воздухе над избирателями зависает нечто невиданное до этих дней. Однако, что именно это невиданное – дамоклов меч или новые надежды, разберемся немного позже…

Сначала разберемся, как прошла последняя неделя до второго тура: выпуск из-под ареста некоторых политических заключенных, самой известной из которых является Надежда Савченко, награжденная звездой «Герой Украины» еще Петром Порошенко и посаженная им же по сфабрикованному обвинению в подготовке переворота и теракта во время заседания национального парламента. И тут же, один из «героев Порошенко» разворачивается на 180 градусов и начинает открыто поддерживать и агитировать в пользу Зеленского.

Сам же Порошенко начинает заводить дела на еще вчерашних друзей и подельников, показывая накануне решающего голосования о своей мнимой объективности и служебного беспристрастия. В последний год президент Порошенко сделал максимально всё возможное для усиления раскола и общественного противостояния двух общностей украинских граждан: непризнанный всеми представителями мирового православия томос, врученный из Стамбула, пассивный контроль националистических подразделений, начавших захват передаваемых раскольникам храмов и церквей (замахивались даже на Киево-Печерскую лавру, благо, только на словах). Теперь же пробивается через еще лояльную Верховную Раду закон о статусе украинского языка на территории Украины (задумывался как аналог языковой политики в Латвии, когда все официальные переговоры и документация, школьное и университетское образование и многое другое ведутся исключительно на национальном языке, не учитывая интересы национальных и языковых меньшинств).

После коррупционного скандала в сфере военных расходов и оборонных предприятий, Порошенко вынужден защищаться и от подогретых им же националистов. Именно после выборов и оглашения предварительных итогов голосования этот скандал будет подогрет еще сильнее, но как – узнаем чуть дальше…

19 апреля все-таки состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко, которые на протяжении двух недель были главным объектом для обсуждения. Но оба кандидата парировали в поединке политического фехтования. Зеленский атакует: «НСК Олимпийский, 19 апреля, тесты на отсутствие зависимостей, допуск всех журналистов и телеканалов без исключения, уважение к нему как к равнозначному кандидату…», Порошенко спустя некоторое время парирует – «… Стадион – так стадион!».

Дальше действующий гарант пытается навязать свои условия , но бесполезно. Зеленский, будучи медиа-персоной, непреклонен, и на все обвинения и оскорбления со стороны Порошенко отвечал убедительным контентом.

Но не следует упускать из внимания конъюнктуру, в которой Зеленский тезисами и программными обещаниями стал практически идентичен Порошенко, рассчитывая получить лояльность у тех категорий населения, которые все эти 5 лет вставали на защиту истеблишмента Порошенко и его политического антироссийского курса: националисты, неофашисты, люди правых настроений и так далее…

Но теперь, после итогов второго тура выборов, сказанное до тура про симпатии идейным течениям, поддерживающим и канонизировавшим в прошлые годы пособников нацисткой Германии в период оккупации территорий СССР, может обернуться против Зеленского в виде нарастающего разочарования от попыток угодить и левым, и правым.

Во время дебатов, с психологической точки зрения, Порошенко прошел со своей сцены на арене НСК «Олимпийский» к сцене Зеленского. Можно воспринять как решительность на фоне отчаяния: Порошенко за два дня до выборов уже нечего терять, и можно выдавать все карты и все свои заготовки. Но в итоге, вместо объективной дискуссии, 22 тысячи зрителей стадиона (треть от вместимости) и 6 миллионов телезрителей стали свидетелями перепалки в жанре «Кто хуже, а кто гоже?». Конечно, это не тянет на спор между Аваковым и Саакашвили, что был пару лет назад, но всё же, проигравший здесь был.

Во-первых, Порошенко выступал прямо перед сторонниками Зеленского, и их недовольство убивало его уверенность. Его визави же, напротив, становился еще более уверенным и даже не поскупился на использование русского языка во время дебатов.

Итог: Порошенко, как политик, уже обречён, Зеленский сохранил свои рейтинги и даже прибавил несколько процентов.

И пока уже де-факто избранный новый Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский принимает поздравления от своих новых коллег из Европы и других стран, всё больше задают вопрос – «Как отреагирует Россия?». Ведь, действительно, если глава государства и Федеральное Собрание официально признают итоги выборов, то им придётся идти на контакты и попытки диалога с новыми лицами в политической верхушке Украины. Такая позиция будет снова проигрышной, ведь приходится снова выбирать, или настаивать на том, что в 2014 году произошел антиконституционный переворот, или признать снова власть, если уже не пришедшую в рамках этого переворота, то ставшую последствием этих событий 2013-2014 гг.

Поэтому перед нами предстает 2 сценария развития этого вопроса:

СЦЕНАРИЙ 1. ПРИЗНАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Зеленский получает оправданные полномочия по изменению нормандского и минского форматов переговоров сторон конфликта на Донбассе (равно уничтожению этих форматов), а дальше Зеленский спадет в состояние нынешнего положения Дональда Трампа, когда парламент просто наложит вето на многие смягчающие националистическую политику инициативы Зеленского и его Кабинета министров…

СЦЕНАРИЙ 2. НЕПРИЗНАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Такое решение будет оправдано отсутствием опыта у Зеленского в сфере политического управления, некомпетентности деятельности его состава правительства Украины и открыто показанной поддержкой ВСУ в их действиях на юго-востоке Украины. Далее последуют либо консервация нормандского формата (при пассивной работе минского), либо более решительные меры по поддержке русскоязычного населения Украины и приобретение большей свободы в политическом манёвре…

Но остается добавить, что решение данного вопроса остается за Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием.

Следующий вопрос (уже у Зеленского) – это политика в отношении еще действующей Верховной Рады. По законам Украины, Верховная Рада не может быть досрочно распущена менее чем за полгода до назначенных выборов (в данном случае, до 27 мая, а инаугурация Зеленского планируется на конец мая – начало июня 2019 года). И у Порошенко еще остается около пяти недель для того, чтобы создать больше препятствий для Зеленского (в точности как действия Обамы между избранием Трампа и его инаугурацией, но тогда и времени было 2,5 месяца). За это дни Порошенко еще может попытаться продавить через Раду законопроект о статусе украинского языка, об ужесточении национальной политики, и главное – о передаче ключевых полномочий Президента Украины Верховной Раде, и тем самым – превращение Украины в большей степени парламентскую республику.

И уже после ухода Порошенко у Верховной Рады будет немного времени, чтобы самостоятельно противостоять Зеленскому и его окружению. Например, не утверждать до летних каникул кандидатуры Председателя Правительства Украины, предлагаемые Зеленским. Здесь, ему придется или идти в открытую борьбу с парламентом, что чревато вероятным конституционным кризисом наподобие кризиса 1993 года в России, или утвердить предлагаемого оппозицией премьер-министра и часть его состава до парламентских выборов и попытаться перевернуть обстановку в Раде по итогам осенних выборов.

Если Зеленский захочет утвердить свои обещания по отмене неприкосновенностей Президента Украины, парламентариев, судей и прокуроров, то это шаг будет чреват тем, что Зеленского как «прикосновенного» Президента будут сразу привлекать к ответственности по сфабрикованным оппозицией делам и обвинениям. Так что, данное обещание скорее всего было в рамках политических технологий…

Если мыслить прагматически, то, перед Зеленским стоить задача – отменить или ликвидировать все непопулярные и опасные инициативы, законы и проекты, реализованные элитой во главе с Порошенко. В то же время, Порошенко и его блок депутатов Верховной Рады пытаются удержать если не власть, то свое влияние. Например, они еще могут снять с должности главу Конституционного Суда, ибо он по закону и проводит инаугурацию Президента Украины, что косвенно может привести если не к перевороту, то к узурпации власти Порошенко и его сторонниками…

Конечно, подытоживая, важно заметить, что сейчас Зеленскому выгоднее всего будет заняться внутренней политикой, отставив вопросы конфликта на юго-востоке и диалог с Россией, ЕС и другими странами на второй план, поскольку Зеленский как президент может не успеть реализовать и часть своей программы, став жертвой или марионеткой элементарной и ожесточенной борьбы за власть.

Вопрос о признании Россией итогов выборов 31 марта и 21 апреля будет лучше решить в случае успешной внутренней политики Зеленского, в особенности в вопросе разрешения конфликта на Донбассе. Позиция самопровозглашенных республик Донбасса очевидна – какая бы ни стояла власть в Киеве, условия и требования жителей Донбасса выполнены не будут. Не потому что не выгодно, а потому что не принципиально. Вопрос об автономии восточных регионов или о федерализации не ставится в повестку дня, потому что, в этом случае, регионы получили бы гораздо больше возможностей и меньше зависимости от центра.

Конечно, сейчас еще оппозиционная Рада, и еще не ушедший президент Порошенко, попытаются максимально стеснить Зеленского в его персональных служебных полномочиях, и процедуры принятия его инициатив. Но методы решения, уже были озвучены…

О том, как будут развиваться события на Украине, покажет время…

Андрей Макаренко