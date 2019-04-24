Новый дивный мир агрегаторов

Данная статья была написана в рамках подготовки моего выступления в качестве одного из двух спикеров на Дискуссионном клубе, который организуют лидеры движения «Синие ведёрки». Выступление состоялось в Москве в клубе «Турбоэра» 19 марта 2019 года. Запись первой части дискуссии доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HeoyAB7uK4g

Анализ ситуации

Давайте поговорим о таком новом явлении глобального масштаба, как агрегаторы, и попробуем разобраться с точки зрения марксистской политэкономии, что нас может ожидать в ближайшее время в связи с их появлением.

Сначала договоримся о терминах. Агрегаторами в широком смысле принято называть крупные капиталистические компании, производства, которые выросли из определённой узкой IT-ниши, и которые собирают и обрабатывают информацию от многих участников рынка, чтобы потом предоставить её конечному потребителю (часто это физические лица, но могут быть и другие компании). Агрегаторы – это некий “второй слой” бизнеса, или мета-бизнес, который связывает между собой спрос и предложения. Короче говоря, агрегатор – это оживший рынок в узком понимании, как место, где происходит торговля, но ставший уже сам бизнесом, со своими целями и задачами.

Самые известные агрегаторы российского и мирового масштаба – такие компании, как Яндекс (в первую очередь, Яндекс.Такси и Яндекс.Маркет), Uber, Booking, AirBnb, Aviasales. Более того, агрегаторами по сути являются и такие компании, как Google, Facebook и даже Apple (далее это будет разъяснено).

Конечно, сами рынки существуют столько, сколько вообще существует история меновой торговли. Со временем владельцы рынков научились получать преимущества из своего положения. Самое простое и очевидное: это брать плату с продавцов за место, в которое приходит много покупателей, чтобы первые имели доступ к платёжеспособному спросу. Самую примитивную реализацию этой модели мы все могли наблюдать в 90-е, когда, с одной стороны, было много непрофессиональных продавцов с самым разным товаром, от старых книг до свежей рыбы, с другой стороны, были бригады братков, которые обеспечивали безопасность и недопуск конкурентов, которые не заплатили, как все (и таким образом, имели некоторое экономическое преимущество).

Сфера торговли развивалась, её формы вместе с концентрацией капитала в немногих руках приобретали всё более сложный вид. Современный торговый центр, построенный в любом из городов планеты, является уже достаточно продвинутым предприятием. Торговые площади строго распределяются согласно новейшим маркетинговым знаниям, в магазинах играет специально подобранная музыка. Менеджмент торговых центров часто устраивает специальные мероприятия с целью завлечь к себе дополнительные категории покупателей. Уже сами торговые центры не являются просто местом, куда и так приходит покупатель. Всё продумывается ещё до этапа строительства: где выгоднее построить новый центр, как он увяжется с планами новой застройки города, каким архитектурным новшеством привлечь покупателя в первое время, как правильно подбирать арендаторов, чтобы поток покупателей давал максимальную прибыль им, а, как следствие, и владельцу ТЦ через увеличенные арендные ставки. Торговые центры теперь работают в поле настоящей конкурентной борьбы друг с другом. Организация этого дела давно ушла от тех времён, когда в центрах городов и селений было обычное торжище.

Последние десятилетия мы живём в эпоху персональных компьютеров. Применительно к торговле сначала они помогали в складском и учётном деле, отчасти могли служить для статического просчёта маркетинговых стратегий. Потом по мере развития техники рынок всё теснее стал увязываться с производством: благодаря компьютеризации производитель получал всё больше метрик о том, как продаётся и используется товар, от чего зависит выбор покупателя. Торговая точка стала важным поставщиком как маркетинговой, так и технической информации для производителя (через обработку претензий к товару и накопления диагностической объективной информации). Наконец, сами торговые точки стали всё больше взаимодействовать с покупателем. Так, например, давно уже применяются специальные камеры и софт, которые по движению глаз покупателей позволяют вычислять наиболее выгодное положение товара на полке, делать выводы об успешности дизайна упаковки и так далее.

Но главные изменения в торговле, безусловно, являются следствием получения широкого доступа покупателей к Интернету.

Первым и самым главным новшеством, которое привнесло появление Интернета, стали интернет-магазины. Действительно, зачем покупателю перемещаться в магазин или рынок на какой-то улице, когда вся информация о товаре доступна прямо в персональном компьютере, а приобрести его с доставкой можно по банковской карте, не вставая со стула? В мире продолжается бум интернет-торговли, которая растёт практически во всех странах и всё более уверенно вытесняет привычные виды торговли:

Это так называемый web 1.0, точнее, его часть, которая касается нашей темы. Производители и торговые предприятия теперь стали доступны по проводам и буквально по воздуху (через wifi и мобильный интернет) почти в любой точке Земли любому покупателю. Но интернет дал ещё ряд возможностей.

В самом деле, теперь ничто не ограничивало расширять не только аудиторию покупателей, но и аудиторию продавцов. Иными словами, стали расти площадки, которые связывали очень большое число продавцов с неограниченным числом покупателей. Таким образом, появились собственно торговые агрегаторы. Например, вы открываете сайт AliExpress и видите совершенно потрясающий выбор самых вообразимых и невообразимых товаров.

Общий доход группы AliBaba (в которую входит и сайт AliExpress) за 2018 год составляет около 40 млрд долларов, чистый доход после уплаты налогов 4,8 млрд долларов, 576 миллионов активных покупателей за год (по материалам сайта Investing.com и из официальных отчётов компании).

Отчасти такие агрегаторы напоминают старые добрые интернет-доски объявлений вроде Avito или старой версии Яндекс.Маркет. Однако суть нововведений в том, что сайт-агрегатор является для покупателя уже полноценном торговым агентом: он даёт исчерпывающую информацию о продавце и его товаре, составленную по понятным лекалам. Он даёт возможности по оплате и доставке, являясь авторитетным посредником и часто страховщиком от случаев мошенничества. Он учитывает ваши предпочтения, которые вычислены по опыту поиска и покупки товаров, и предлагает примерно то, что вам нужно. Агрегаторы также дают дополнительную потребительную стоимость продавцам: кроме собственно площадки с качественным покупателем, им предоставляется возможность для конкуренции за его внимание по ясным и понятным правилам. Продавцам даются широкие возможности по оплате и доставке товара. Крупный агрегатор может предоставить более эффективные и выгодные каналы маркетинговой коммуникации с покупателем, которые сам единичный продавец никогда не смог бы себе позволить, не являясь компанией хотя бы мирового масштаба.

Агрегаторы в сфере торговли буквально изменили её характер по всей планете, насколько быстро, настолько и необратимо:

Вполне может быть достаточно скоро оффлайн-торговля многими вещами, во всяком случае, на масс-маркете, редуцируется до предоставления тестовых образцов, которые покупатель сможет оценить перед тем, как сделать заказ онлайн. Вместо бесконечных магазинов известных марок одежды и обуви будет несколько шоу-румов, где покупатель сможет примерить товар из новой коллекции, пощупать его руками, и спокойно сделать окончательный выбор. Но возможно, и эти функции оффлайн-торговли будут нужны только ограниченному числу покупателей: ещё более эффективной представляется модель бизнеса, когда клиент просто присылает свои основные метрики – объём талии, длину рук, рост и фотографию в полный рост – а софт на стороне продавца-агрегатора сам строит по этим данным 3D-модель покупателя и предоставляет ему визуально понятного аватара, который можно виртуально одеть в самую разнообразную одежду. Похоже, от действительно массового внедрения подобной модели бизнеса нас отделяет только реликтовая привычка значительной части покупателей (в-основном женского пола) видеть в сеансах оффлайн-шоппинга в первую очередь средство релаксации и даже культурного отдыха.

Но если отбросить шутки в сторону и посмотреть, чем ещё являются для нас агрегаторы, то нетрудно увидеть следующие вещи.

Во-первых, агрегаторы являются крайне доходными бизнесами, их маржинальность, как и рост капитализации, поражает любое воображение. Не зря Джефф Безос, основатель и основной владелец Amazon, имеет запредельное по любым меркам состояние, оцениваемое в моменте в 144 000 000 000 долларов! Но поскольку сам объём мировой торговли, как в физическом выражении, так и в денежном, не растёт такими темпами, у нас может появиться мысль, что эти немыслимые деньги агрегаторы не столько зарабатывают сами, сколько забирают у других участников рынка, перераспределяя прибыль в свою пользу. Во-вторых, мы давно уже заметили, что агрегация информации о нас, о наших предпочтениях может давать не только плюсы, но и смутно ощущаемые минусы. Кроме совсем уж очевидных случаев утечки персональной информации, когда данные попадают в открытый доступ, мы также замечаем, что не всегда агрегаторы стремятся удовлетворить наши запросы. Бывает так, что агрегаторы всё более агрессивно формируют наши запросы. В-третьих, наконец, в последние годы агрегаторы из верных друзей потребителя начинают превращаться в строгого и безжалостного работодателя.

Часть II: Капитал и формы эксплуатации

Обратим внимание ещё на пару моментов, которые возникают по мере захвата рынка компаниями-агрегаторами, а также внимательно рассмотрим вторую ипостась их деятельности, а именно то, что они выступают и как работодатели, источники спроса на особый товар – рабочую силу. Попробуем проследить, что изменилось для представителя класса пролетариев, человека, продающего свою способность к труду.

Итак, кроме собственно перераспределения рынка возникают ещё некоторые сайд-эффекты, которые оказывают достаточно значительное влияние на деятельность компаний, ведущих деятельность по старой модели.

Слон большой

На главном русскоязычном сайте по IT-тематике Хабр с завидной регулярностью появляются такие и такие статьи. Суть проста: интернет-гигант Google в какой-то момент заносит некий сайт или приложение в “подозрительные” и удаляет их из поисковой выдачи в магазине своих приложений либо заставляет все популярные браузеры отображать нелицеприятное сообщение вместо содержимого вашего сайта. Конечно, можно открыть ресурс или скачать приложение в обход корпорации Google, однако это верно только для частных случаев, когда нужно предпринимать дополнительные осознанные шаги со стороны конечного пользователя. На самом деле, подобные действия де-факто монополиста означают, что продукт мгновенно теряет подавляющую долю аудитории, бизнес его создателей скатывается на грань разорения. Если почитать комментарии под этими статьями, разработчики сталкиваются со схожими проблемами не первый год, однако практически никакой реакции со стороны Google нет.

Важно отметить, что такое поведение IT-монстра не является сознательной борьбой именно с данными мелкими компаниями: бизнесы гиганта и “мелочи” не пересекаются. Просто Google, решая свои большие задачи (например, остановить распостранение вредоносных вирусов), делает это с минимальными затратами: пишет код, который будет отсеивать нежелательный контент с приемлемой надёжностью. Это проще и дешевле, чем содержать большой штат технических специалистов, которые будут проверять каждый случай сами. По тем же причинам практически исключено взаимодействие с технической поддержкой Google, если беда всё-таки приключилась: корпорация просто не считает нужным держать достаточное число специалистов на линии.

Самое главное, что данный вид дискриминации, в отличие от таковой со стороны государства, практически нельзя обжаловать. С формальной юридической точки зрения, к Google и подобным гигантам трудно подобраться. Google нигде не обнародует правила, из которых ясно и чётко можно было бы понять, за что он может забанить в своей системе. В отличие от привычного правового поля государства, компания-поставщик приложения или владелец сайта находятся буквально перед чёрным ящиком, который по одной ему известной логике убивает очередной бизнес. Механизмов обратной связи нет. Законов нет. Способы обжаловать решение бездушной машины крайне трудны. Её даже нельзя коррумпировать. И это уже происходит по всему миру, здесь и сейчас.

Так мы видим, что компании-агрегаторы (в данном случае Google как агрегатор поисковой информации и крупнейший marketplace приложений для пользовательской техники) в угоду процессу снижения своих издержек создают дополнительные риски для всех поставщиков. Эти риски, несомненно, должны будут учитываться в себестоимости разработки и продвижения любого продукта. Таким образом, агрегатор вводит своеобразный “налог на риск”.

Беги быстрее

Новые технологические возможности, которые дали миру в том числе агрегаторы, позволили до некоторой степени упростить рыночную конкуренцию. Дело в том, что многие товары, а особенно услуги обращаются в пределах своих характерных рынков сбыта. Конечно, мировая торговля, сильно развившаяся в последнее время, связывает разные национальные рынки в то, что до известной степени можно назвать единым целым (с поправкой на многочисленные регулятивные барьеры). Но если ранее трансграничной торговлей занимались в-основном специализированные фирмы, то теперь это могут сделать конечные производители и потребители: каждый может заказать на том же AliExpress всё что угодно, не прибегая к услугам специальных посредников. У каждого отеля теперь не 2-3 других известных широкой публике или специализированным турфирмам конкурента, но сотни и тысячи других, расположенных в этом городе. Труднее пользоваться какими-то особенными преимуществами, вроде известности на рынке или уникального местоположения, когда пользователю доступна вся информация обо всех (или почти всех) предложениях от других контрагентов.

Конкуренция среди производителей усиливается, что приводит к двум закономерным вещам: более сильной эксплуатации работников, рост которой призван покрыть новые издержки на конкуренцию, и непременному укрупнению бизнеса, поскольку единственным гарантированным результатом капиталистической конкуренции является разорение одних производителей в пользу других. Таково опосредованное влияние агрегаторов на производителей товаров и услуг и их взаимоотношения с работниками.

Труд и капитал

Теперь посмотрим на те случаи, когда агрегаторы сами являются покупателями рабочей силы. Легче всего это сделать на примере агрегатора рынка услуг Яндекс.Такси. Сделаем некоторые наблюдения о законах развития этого бизнеса:

1) Агрегатор делает самую главную вещь: замыкает рыночные транзакции в-основном на себя, имея в руках неоспоримое преимущество в виде технической новинки, позволяющей потребителю более полно удовлетворять свои потребности

2) Далее в рамках простой максимизации прибыли начинает диктовать свои условия производителю услуг, что приводит к разорению тех из них, которые стараются вести бизнес по-старому и/или соблюдая все законные требования

3) С другой стороны, агрегатор даёт возможность подключаться к своей бизнес-модели непосредственно работникам, всячески закрывая глаза на требования безопасности, предоставляя им самим право платить за себя налоги и так далее

4) В итоге в демпинговой гонке выживают те поставщики услуг, кто работает на грани рентабельности, а иногда и за гранью. Крупных поставщиков, которые вынуждены платить налоги и соблюдать трудовое законодательство, технологические стандарты, вытесняет множество мелких, единичных, готовых работать за еду, часто элементарно не окупающих своё средство производство (автомобиль)

Год назад, в феврале 2018 года, был выпущен аналитический отчёт Правительства РФ, из которого следует, что работа в такси является временной для 40% занятых в этой сфере, а от 37% до 47% (в зависимости от региона) разрешений на перевозки выдано ИП. Причём надо отметить, что модель по типу “агрегатор заказов – частный извозчик” была внедрена ещё до появления таких классических агрегаторов, как Uber или Яндекс: другие лидеры рынка (“Максим”, “Везёт”) тоже действуют как информационные посредники между конечным потребителем и человеком с машиной, не являясь таксопарками и вообще специализированными транспортными предприятиями. Сам директор Яндекс.Такси в интервью “Коммерсанту” признаётся:

“К слову, что такое такси в России? Это хороший способ для очень большого количества людей перебиться с заработком, если они потеряли работу и имеют собственный автомобиль. Это огромная индустрия с социальной нагрузкой. Профессиональных водителей, заработок которых на 100% зависит от такси, на самом деле очень мало. В основном в такси сейчас работают люди, которые подрабатывают, и это помогает сбалансировать систему в час пик.”

С точки зрения классовой теории, раньше мы имели коллективы таксопарков, работники которых были классическими пролетариями. Их труд регулировался законодательством, нормы которого со времён большевиков достаточно надёжно защищают работника. Теперь же всё больше работников данной отрасли выступают как самозанятые, то есть мелкая буржуазия. Теперь посмотрим на примеры других отраслей.

В последнее время получило распостранение такая вещь, как арбитражная торговля. Суть проста: мелкий предприниматель регистрируется как продавец на крупной площадке (такой, как Amazon). Далее он сам выходит на производителей или продавцов, продающих товар по меньшей цене, и зарабатывает на разнице:

Очевидно, что чем больше таких “бизнес-партнёров” у крупных площадок вроде Amazon, тем выгоднее в первую очередь ему. Конкурентная борьба между перепродавцами идёт по двум путям. Первое – это ценовой демпинг, и выгоду получает покупатель товара, ценность торговой площадки для аудитории возрастает: отличный выбор, множество продавцов, и они готовы торговаться. Во-вторых, мелкий бизнес вынужден всё больше денег вкладывать в маркетинговые инструменты на самой площадке:

“Реклама, как и AWS, является высокомаржинальным бизнесом, поскольку не требует большого штата и прочих физических ресурсов. Данные сегменты продолжат наращивать свою долю в общей выручке Amazon, прогнозируют аналитики. eMarketer ожидает, что по итогам 2018 года чистая рекламная выручка компании вырастет на 58%, до 3,37 млрд долларов. Таким образом, интернет-ритейлер займет 1,2% на рынке digital рекламы” (https://www.sostav.ru/publication/reklamnye-dokhody-amazon-stavyat-novye-rekordy-32585.html)

Видно, что и как в случае с агрегаторами услуг такси, Amazon создаёт такую ситуацию, чтобы покупатель товара или услуги имел как можно большее предложение. Из-за стагнации в традиционных отраслях экономики всё больше людей с каждым годом готовы рискнуть и попробовать ввязаться в этот вид мелкого бизнеса в надежде если не разбогатеть, то хотя бы иметь стабильный доход. Понятное дело, что чем больше таких людей, тем больше ресурсов они затрачивают на борьбу друг с другом через маркетинговые инструменты в случае перепродаж либо через снижение оплаты труда, которое они готовы принять от нового всемогущего работодателя, в случае оказания услуг. И там, и там дополнительную прибыль забирает себе сама площадка-агрегатор.

Набирает популярность такой вид самозанятости, как повременное предоставление услуг. Естественно, и тут агрегаторы предоставляют площадку для сведения клиентов и исполнителей. Так, например, на российском рынке самый популярный агрегатор этого направления – сайт Профи.ру. Типичная история таких профессионалов по объявлению – репетиторство.

Государство с каждым годом снижает расходы на социальные статьи, в том числе образование. Многие родители неудовлетворены его качеством. Их детям предстоит выигрывать конкурентную гонку, чтобы поступить после школы в вуз, может быть даже на бесплатное отделение. С другой стороны, преподаватели в школах также не получают достаточного содержания, чтобы полностью закрывать свои потребности. Естественным образом, часть образовательного процесса перетекает в зону самозанятости, когда родители покупают образовательные услуги не опосредованно, через налоги и государственную систему, а прямо у преподавателей. В выигрыше остаются посредники, сумевшие свести интересы этих двух групп, то есть снова агрегаторы. И если ещё успешный репетитор может со временем набрать свою устойчивую базу клиентов, пополняющуюся за счёт сарафанного радио, то представитель таких профессий, как грузчик, сантехник, электрик, мастер по ремонту техники вынужден платить за рекламу практически постоянно. За скобками тут остаётся само собой разумеющееся положение, что частный мастер также сам себе оплачивает отпуск (если он может себе его позволить), медицинскую страховку, пенсионное обеспечение, время простоя при поиске клиентов. Все риски, связанные с экономической деятельностью, теперь он несёт сам.

Наконец, работа на саму компанию-агрегатор вовсе не сулит приобщение к распределению сверхприбылей. В прессе часто появляются рассказы вроде этого о чрезмерной эксплуатации рабочих на предприятиях Amazon. Стремительно растущий бизнес самого большого интернет-магазина требует всё новых и новых рабочих рук, для которых всегда найдётся простая и грязная работа. И даже есть вы программист, работающий на Google и получающий неплохую зарплату, ваши карьерные и профессиональные перспективы могут быть не так радужны. Крупные компании всё больше живут по бюрократической логике, настоящих профессионалов заменяют люди, предпочитающие внутрикорпоративную борьбу и политические игры. Короче, Google больше не мечта любого профессионала в IT, каким он был в те времена, когда ещё не утвердился в роли всемогущего монополиста.

К нам прикрутили по динамо-машине

Однако наряду с существовавшими ранее видами эксплуатации экономика цифровой эры привела к становлению новых. Крупные агрегаторы нашего пользовательского внимания научились делать деньги не только из посредничества в коммерческих интересах, но и из актов личного общения. На самом деле, они зарабатывают двумя способами: во-первых, на рекламе, показываемой нам во время коммуникаций с другими людьми, во-вторых, на самом росте контентной базы, которую постоянно пополняют конечные пользователи, не являющиеся акционерами соцсети. Мы с каждым новым постом, лайком и фотографией увеличиваем показатели вовлечённости, роста аудитории, то есть, как следствие, рыночную капитализацию предприятия-владельца соцсети. Мы просто общаемся друг с другом, а где-то инвесторы извлекают из этого всё новую прибыль:

“Facebook опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал и 2018 г. Согласно документу, рекламная выручка компании выросла до $55 млрд против $39,9 млрд годом ранее. За четвертый квартал 2018 г. показатель достиг $16,6 млрд, что на 30% больше, чем за тот же период в 2017 г. Большая часть рекламных доходов Facebook пришлась на мобайл, доля которого достигла 93% за четвертый квартал прошлого года. Для сравнения: за тот же период 2017 г. доля мобильной рекламы составляла 89%. Чистая прибыль социальной сети выросла год к году на 39% — до $22,2 млрд” (https://adindex.ru/news/marketing/2019/01/31/231108.phtml)

Но и это ещё не всё. Своё полное развитие получило такое явление, как самоотчуждение человека, превращение его самого в товар.

Новые возможности, которые возникают в связи с масштабами всепланетных агрегаторов информации, иногда приводят отдельных личностей к совершенно выдающимся результатам:

“Самой юной из долларовых миллиардеров, самостоятельно заработавших (а не унаследовавших) капитал, оказалась модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ей 21 год… Кайли Кри́стен Дже́ннер — американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» с 2007 года, основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года. В 2019 году в возрасте 21-ого года стала самым молодым миллиардером в истории.

Имеет более 124 миллионов подписчиков в «Инстаграме», занимая тем самым 7-е место в соответствующем списке, а её фото с новорождённой дочкой имело наибольшее число лайков до января 2019. Так как Кайли успешно ведет свою Instagram страницу, в 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд instagram (Instagram Rich List 2018). За рекламный пост в её instagram рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов” (по материалам мировой прессы).

Мы не будем долго сочувствовать звёздам шоу-бизнеса и тому, что каждый, буквально каждый шаг их личной жизни связан непосредственно с рынком, с товарно-денежными отношениями, что делает их рабами такого положения. В конце концов, на эту тему написаны тонны бульварной макулатуры. Отметим другое: в погоне за успешными примерами миллионы и миллионы людей, прежде всего молодых, сами отказываются от своей человеческой сущности, добровольно становятся придатками к суетливой рыночной конъюнктуре:

И если во времена развитого индустриального производства рабочий испытывал отчуждение, занимаясь некоторым понятным трудом, в рамках которого он хотя бы мог иметь возможность поднять квалификацию и со временем перейти в более высокий слой, то теперь люди отчуждают свою сущность, своё человеческое естество, просто пытаясь ухватить случайный миг, на лету переквалифицируясь из блогеров в фотографы, потом в модельеры, SMM-щики, актёры, продюсеры и так до бесконечности. Человек даже теоретически не может теперь стать хозяином своего труда, так как само понятие осмысленного труда в этих новых рамках растворяется, источником богатств является потаённая стихия хайпа, то есть случайной популярности.

Мы теперь приходим к весьма убедительному выводу, что концепция трудовых отношений изменилась. Конечно, в ряде традиционных отраслей останутся старые подходы: нельзя найти временного работника на должность инженера электростанции, архитектора IT-системы или оперирующего хирурга. Представители части профессий будут оставаться в них навсегда, проживая хоть и весьма сытую, но отчасти рабскую (по причине привязанности к своему ремеслу и связанным с ней материальным положением) жизнь. Однако всё большее количество профессий, там, где не требуются специальные знания и длительный непрерывный опыт, будут заполняться людьми, находящимися в постоянной конкуренции друг с другом, свободными от недвижимости, социального обеспечения, часто семей. В пропагандистских материалах уже давно внедрён образ крепкого середняка, умеющего вертеться: неделю он работает в крупном мегаполисе охранником или продавцом, 3 дня на другой неделе он таксует у себя в райцентре, ещё ведёт видеоблог и получает копеечку с рекламы. Отсутствие ясных перспектив преподносится как открытость новому, изменениям. Недостатки в образовании, неизбежная профессиональная деградация подаётся как инаковость, самость, умение быть не как все. Лишённость социального, пенсионного обеспечения объясняется возможностью и даже необходимостью самому заботиться о себе, составлять свой личный жизненный план. Невозможность купить жильё прячется за громкими словами о приверженности мобильному образу жизни.

Налицо кризис современной капиталистической системы, когда всё большее количество пролетариата превращается в мелких хозяйчиков с крайне неустойчивым положением, и то и вовсе люмпенизируется, перебиваясь лишь случайными заработками. Под серьёзным вопросом оказывается модель экономики, основанная на возрастающем потребительском спросе. Люди не могут позволить себе купить всю ту массу товаров, которую готова производить современная индустрия. Разрыв между богатыми и бедными слоями растёт по всей планете, как растёт и задолженность домохозяйств перед банками.

Часть III: Пути разрешения кризиса

В начале приведём цитату из одной “устаревшей” книги. Естественно, речь о «Капитале» Карла Маркса:

«Таким образом, при капиталистическом производстве экономия на труде, достигаемая благодаря развитию производительной силы труда, отнюдь не имеет целью сокращение рабочего дня. Она имеет целью лишь сокращение рабочего времени, необходимого для производства определённого количества товаров. Если рабочий вследствие повышения производительности своего труда начинает производить в течение часа, скажем, в 10 раз больше товара, чем раньше, и, следовательно, на каждую штуку товаров употребляет в десять раз меньше рабочего времени, то это нисколько не мешает тому, что его и теперь заставляют работать прежние 12 часов в день и производить в 12 часов 1 200 штук товара вместо 120. Его рабочий день может при этом даже удлиниться, так что он будет теперь в течение 14 часов производить 1 400 штук и т. д. Поэтому у экономистов такого пошиба, как Мак-Куллох, Юр, Сениор et tutti quanti [и им подобных], вы на одной странице читаете, что рабочий должен быть благодарен капиталу за развитие производительных сил, так как оно сокращает необходимое рабочее время, а на следующей странице, — что рабочий должен доказать эту свою благодарность, работая впредь 15 часов в день вместо 10. При капиталистическом производстве развитие производительной силы труда имеет целью сократить ту часть рабочего дня, в течение которой рабочий должен работать на самого себя, и именно таким путём удлинить другую часть рабочего дня, в течение которой рабочий даром работает на капиталиста»

(К.Маркс, «Капитал»)

В тех сегментах рынка, которые являются новыми, где нет ещё устоявшихся регулятивных практик и истории борьбы рабочих новых отраслей за свои права, либо где эта борьба в силу нового устройства производственного процесса максимально затруднена, типичная логика капитализма, так подробно описанная 150 лет назад, воспроизводится в полной мере. Несмотря на все достижения науки и техники, демократические свободы и “победы цивилизации” над всякими “-измами” и пережитками прошлого, основной закон капитализма строго выполняется:

«Прежде всего, движущим мотивом и определяющей целью капиталистического процесса производства является возможно большее самовозрастание капитала, т. е. возможно большее производство прибавочной стоимости, следовательно, возможно бо́льшая эксплуатация рабочей силы капиталистом» (там же).

Варианты: мир капитализма

В прошлой части статьи мы увидели, что количество людей, которые с ростом цифровизации экономики вынужденно переходят в разряд мелких предпринимателей, самозанятых растёт. Этот процесс в целом положителен для государств, выражающих интерес прежде всего крупной буржуазии: не нужно больше содержать громоздкий механизм социальной защиты, производить переобучение за свой счёт. В мире, где каждый может выполнять несколько разных видов работ, при этом получая неограниченный доступ к рынку труда – как потенциальный наёмный аутстаффер либо частный предприниматель в микро-бизнесе – долгое переобучение, устройство на новую, гарантированную работу выглядит как-будто не нужным. Как сказал бы любой увлечённый либеральный экономист, “каждому вручили удочку, чтобы он смог прокормить себя”.

Ради справедливости надо отметить, что феномен временной занятости появился задолго до становления всяких интернет-гигантов. Мы не будем углубляться в историю и в те времена, когда жители деревни массово переселялись в города. Возьмём последние несколько десятилетий, когда население стало по большей части городское и образованное, и на примере Европы посмотрим динамику процесса (данные приведены из исследования ИМЭМО РАН “Временная занятость на европейском рынке труда”, Г.Монусова, 2018 г):



Как мы видим, доля работников на временных контрактах в целом растёт. Причём чаще причина такого положения не в особой приверженности работников к “свободному образу жизни”, а в невозможности найти постоянную работу:

Особенно болезненно такое положение на рынке труда воспринимается учёными.

Агрегаторы де факто являются теперь прекрасным инструментом для институционализации прекарной занятости. Огромные информационные агрегаторы собирают и обрабатывают колоссальный массив информации о потребностях рынка в каждый текущий момент. Бескрайнее море нетрудоустроенных или плохо устроенных работников, овладевших одной или несколькими профессиями, готовы предложить свои услуги по низкой ставке, ведь в противном случае их ждёт нищета.

Что предлагает нам капитализм в сложившейся ситуации? Надо заметить, вообще не так много хорошего. Капитализм совершенно не выглядит строем, при котором всем гарантируется светлое сытое будущее. В официальном дискурсе прямо запрещено строить какие-то чёткие проекты будущего: это считается проявлением “тоталитаризма”. В неофициальных разговорах, а также в культуре будущее капиталистического мира очень часто представляется как апокалиптическое.

Как альтернатива беспросветному мраку тотального расслоения и нищеты большинства предлагается введение БОД или БДД (идея базового дохода). Пока что она нигде не воплотилась в качестве настоящего масштабного решения, однако к самой идее всё чаще подступаются политики в разных странах.

Однако идея БОД имеет ряд принципиальных слабостей:

– БОД не следует за политической властью народа, его получающего, он является просто подачкой, которую могут отобрать, и люди, не имеющие актуальных профессиональных навыков, окажутся под угрозой голодной смерти;

– БОД не гарантирует право на труд, а следовательно, всестороннее развитие человека; скорее БОД-система призвана утилизировать лишние рабочие руки без особых потрясений;

– БОД в принципе консервирует человеческие потребности, всю выгоду от дальнейшего развития средств производства получает только их владелец; получатели базового дохода, не участвующие в производстве, вряд ли даже представляют размер своей настоящей доли, если бы они формально являлись совладельцами производственных предприятий;

– в современном капиталистическом глобальном мире с его мировой системой разделения труда страны, захотевшие ввести у себя БОД, скорее всего будут так или иначе заниматься сверхэксплуатацией стран с дешёвым трудом, периферии.

Также следует отметить, что в любом случае постоянный доход, никак не связанный с трудовыми и вообще любыми иными конструктивными отношениями человека с себе подобными, будет означать неизменную деградацию индивида, превращение его в придаток распределительной системы, которая получит над людьми абсолютную власть. Этот момент отчуждения человека, превращение его в говорящий скот отлично показан в книге Яны Завацкой “Холодная зона”, где один из главных героев попадет на социальное содержание в капиталистической Германии в относительно недалёком будущем. Кстати, насколько я знаю, некоторые черты этой социальной системы Яна списала с действующей германской системы, которая формально предоставляет весьма неплохой набор социальных гарантий для неимущих.

К популярным сейчас разговорам о скорой повальной роботизации и, как следствие, выбрасыванию огромных толп работников буквально на улицу тоже стоит относиться с достаточной долей скептицизма. Роботизация при капитализме – противоречивый процесс, компромисс между двумя разными векторами развития. Дело в том, что между живой рабочей силой и производственными роботами есть одно существенное различие.

Затраты на рабочую силу – это переменный капитал. Буржуа в праве сокращать или нанимать рабочую силу, тем самым гибко регулируя его величину вслед за конъюнктурой на рынке. Затраты на роботов – это инвестиции в основной капитал. По Марксу, основной капитал полностью переносится на стоимость товара, он не приносит прибавочную стоимость. Её приносит только переменный капитал. Соответственно, с сокращением рабочих и заменой их на роботов каждый оставшийся работник должен будет приносить гораздо большую прибавочную стоимость. Очевидно, он должен будет иметь повышенную квалификацию, характер его труда должен будет позволять такую сверхэксплуатацию.

Но ладно, допустим, на предприятиях остались действительно только высококласснные инженеры. Посмотрим снова на инвестиции в парк робототехники. Они должны быть возвращены за расчётный срок, но в случае падения спроса и снижения выпуска продукции часть этого капитала становится замороженной в простаивающих основных фондах, либо капиталисту нужно будет продавать этого оборудование с большим дисконтом. В случае быстрого роста спроса также встаёт вопрос о расширении парка робототехники, что при нестабильном характере поведения рынков сбыта может являться большим риском. Наконец, капиталист, эксплуатирующий рабочую силу, может внедрять дополнительные способы эксплуатации, от практикования переработок и задержки зарплаты до внедрения новых регламентов, способов нематериальной мотивации и так далее. Таким образом, капиталист, делающий относительно небольшие вложения в стимуляцию повышения производительности рабочих, может получать дополнительную прибавочную стоимость и выигрывать конкурентную гонку. А для того, чтобы получить большую эффективность парка робототехники, капиталисту нужно будет покупать дополнительные решения у компании-производителя роботов. Естественно, уже на её условиях. Некоторые решения, вроде задержки подачи электричества или стимуляция конкурентной атмосферы внутри роботизированного “коллектива”, и вовсе бессмысленны.

Внедрение роботизации сейчас в-основном наблюдается в тех секторах рынка, где новые технологические гиганты намереваются переделить его в свою пользу с помощью резкого повышения эффективности производства, основанного на робототехнике. Однако в целом для класса капиталистов преимущества повального внедрения роботов совершенно неочевидны, поэтому оптимизм человечества по поводу внедрения роботов 50-60-х годов продержался где-то до 80-х (“вкалывают роботы, а не человек”, как пелось в известной песенке), а потом иссяк. Внедрение решений, которые уже давно готовы технически, тормозится по экономическим причинам.

И, наконец, надо помнить, что в распоряжении капиталистов всегда остаются миллионы и миллиарды натуральных био-роботов, то есть людей. Причём, эти биороботы почти ничего не стоят (себестоимость еды, жилья, базовой медицины и простых развлечений с каждым десятилетием всё меньше). Они уже готовы работать. За них никому не нужно выплачивать отчисления по поводу интеллектуальной собственности. Они за очень небольшую плату готовы сами загрузить в себя новые программы для работы. Иногда они даже на ходу усовершенствуют производственный процесс. И вся система управления последних столетий работала на улучшение качества управления этим “парком”, добившись с приходом телекоммуникаций и средств массовой информации и пропаганды действительно больших успехов. Так зачем капиталисту отказываться от всего этого?

Ещё есть ряд взглядов на развитие капитализма, сводящийся к тому, что хозяева мира намерены освободить планету от значительной части населения, ввиду того. что на текущем витке развития знаний люди просто не нужны, в первую очередь как производственные работники. Мы не будем рассматривать нюансы такой прогностической линии. Просто заметим, что ещё никогда мир капитала не был един. Ленин в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма» заочно спорт с Каутским именно по вопросу “суперимпериализма”. Мир капитала характеризуется постоянной конкуренцией всех со всеми. Именно по этой причине всемирный тайный сговор с целью уничтожения миллиардов людей представляется скорее банальной конспирологией. В реальности это слишком сложно для такого пёстрого и противоречивого мира капитала. Война капитала против человечества как такового, даже если бы её затеяли, непременно вызвала бы к жизни оппонирующий блок государств, причём мотивация у него была бы максимальной из возможных: сохранение человечества как такового.

Варианты: мир социализма

Мы не будем выступать ретроградами и не станем мечтать, чтобы в экономику под тем или иными видом (будь то это широкое забастовочное движение либо социалистическая революция) вернулись прежние формы занятости, отношения с работодателем. Переход к новым формам занятости всегда диктует сам технический прогресс, неизбежное развитие производительных сил.

Мы вряд ли ошибёмся, если скажем, что время крупных производств, в которых на постоянной работе заняты тысячи сотрудников, постепенно уходит в прошлое. Производства в силу внедрения новых технологий, подходов становятся всё более малолюдными и всё более гибкими. Часто требуется привлечение специалистов из смежных областей. Сама экономика знаний, эра которой вот-вот должна начаться, предполагает, что человек, осваивая новые знания, стремиться внедрять их, синтезировать новое знание, находится в постоянном развитии. У части исследователей СССР популярно мнение, что именно закостеневшая, остывшая структура экономики Союза стала основной причиной его гибели: работники в значительной своей части переросли простые линейные крупные производства, основанные на долгосрочном и малорисковом планировании. Советским инженерам и изобретателям требовался настоящий творческий подход в производстве, в то время как управленческая структура не хотела расставаться со своими постоянным местом в иерархии. Так передовой класс, стремясь реализовать свой творческий план, начал осознанно содействовать разрушению старой политической системы, чем смогли воспользоваться представители реакционных прото-классов.

Социализм возьмёт от капитализма его развитые формы производства и управления. Но чем больше внутри капитализма появляется технических новшеств, тем сильнее нарастает противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения его результатов. Деятельность агрегаторов самым наглядным образом демонстрирует всеобщий характер труда.

Если человечество пойдёт по прямому пути удовлетворение своих потребностей, огромное количество труда и иных ресурсов перестанет расходоваться впустую. Производство будет подчинено одной единственной цели: делать больше продукции в оптимальном режиме. Это касается не только собственно материального производства (заводы, фабрики), но и сектора услуг. Производство без обязательных затрат на конкурентную борьбу и риск построить долгосрочное дело в хаотичном капиталистическом мире априори будет гораздо более эффективным. Подлинными ограничителями социалистического производства выступят такие вещи, как экология и учёт реальных потребностей людей, а не требования хаотичного рынка и не логика возрастания капитала.

Сейчас в рыночных условиях часто, чтобы понять, будет ли тот или иной товар пользоваться спросом, и если да, то насколько большим, требуется организовать его выпуск, маркетинговое продвижение. И уже потом “справедливая рыночная стихия” решит, кому остаться, а кому уйти в историю. Человечество тратит огромное время, занимаясь бессмысленной работой. Многие улучшения, над которыми работают целые коллективы в разных странах, не привносят ничего существенно нового в жизнь людей. Во время крупных капиталистических монополий значительная часть труда идёт на то, чтобы по сути удерживать свою долю рынка либо пытаться захватить чужую. Если и возможны подлинные творческие прорывы, создание новых ниш и использование самых передовых знаний, то это в военной сфере, в производстве средств для массового убийства других людей. Не зря все самые передовые технологии XX века, вроде Интернета и управляемой ядерной реакции, появились сначала в оборонных целях.

Социализм в первую очередь устранит эти пустые затраты времени и сил. Но самое главное в рамках нашей темы – социализм даст возможность по-настоящему развернуть производство на основе агрегированной информации, а также роботизированное производство. С одной стороны, общество имеет всё более обширные знания в самых разных областях деятельности. С другой, по-прежнему есть материалы природы и человеческий труд. Ничто не мешает соединить эти составляющие для того, чтобы вводить новые способы производства, изготавливать новые средства производства, более эффективные, сберегающие человеческое время. При таком общественном устройстве, когда этому процессу не будут мешать интересы капиталиста, заинтересованного только в получении прибыли, агрегация всевозможной информации будет работать на объективное благо всего общества, роботизация примет повальный характер. Знание станет подлинной производительной силой, не будет, как при капитализме, использоваться эпизодически, чтобы не нарушить экономических интересов владельца предприятия.

Если при капитализме при повышении эффективности труда лишние рабочие увольняются, а оставшиеся продолжают работать столько же, то при социализме члены общества, в котором производится всё та же масса товаров и услуг, вследствие роботизации и постоянного внедрения новых технологий, смогут работать меньше. Маркс с самого начала говорил о необходимости освобождения человека, снижение его потребного трудового времени. Эту же задачу ставили позже и Ленин, и Сталин. Снижение рабочего времени, которое требуется для изготовления необходимых продуктов, есть главный инструмент на пути освобождения человека от уз материальной зависимости. Чем шире внедрены на производстве новые технические средства, в том числе и роботы, тем эта зависимость меньше. Наконец, человек снизит её до такой степени, что можно будет говорить о полном освобождении труда. Человек вернёт себе свою сущность, перестанет быть придатком рабочего процесса и шире мира естественных потребностей. Человек перестанет трудиться для того, чтобы не умереть с голоду. Человек станет трудиться, чтобы реализовать свою основную потребность – к труду.

Иногда раздаются сомнения, что де при социализме люди быстро деградируют от безделья, в условиях, когда большинство благ им будут доставаться легко. Этот тезис легко парировать, если сделать минимальный обзор как по истории человека, так и по современным социальным тенденциям.

Человекообразные обезьяны начали произвольно преобразовывать окружающую их природу. Так в процессе труда появился человек. Тяга к труду является имманентным свойством человека. Наш вид никогда не довольствуется естественным положением вещей, человечеству хочется всегда большего. Из того, что людям не нужно будет каждый день убивать по 8-10 часов на бессмысленной работе, никак не следует, что им вообще будет нечем заняться. Посмотрим на жизнь обеспеченных слоёв в наше время: люди, которые в-основном преодолели зависимость от работы, которые имеют достаточно средств для того, чтобы прожить без неё, в-основном занимаются разными интересными вещами, будь то хобби, свои личные проекты в новых областях, благотворительность, наконец семья. К алкоголю, наркотикам и вообще деструктивному поведению скорее склонны люди из низов, которые не видят выхода поправить своё материальное и социальное положение, которые навсегда являются рабами либо работы, либо нищеты.

В конце концов, как именно будет выглядеть социалистическое и дальше коммунистическое общество, будут решать сами люди. Бесклассовому обществу не нужна сильная рука царя, тирана или духовного авторитета, чтобы решать насущные вопросы. Однако без экономического принуждения, без угнетения в пользу немногих выгодоприобретателей системы, человечество однозначно станет богаче. Гораздо больше людей получат шанс на самореализацию, на то, чтобы сделать этот мир лучше.

Агрегаторы информации и услуг станут при социализме и далее коммунизме одной из базовых сущностей в народном хозяйстве. Ускоренная глубокая обработка информации в рамках всего общества является несомненным благом, так как позволяет видеть полную картину как человеческий потребностей, так и производственных мощностей. Мир будущего, мир коммунизма невозможно представить без подлинной народной демократии, без учёта интересов всех членов общества. Технологии сбора и обработки информации от множества контрагентов лягут в основу такой демократии. Таким образом, те технологические новшества, которые при прошлом общественном строе выступали важными факторами развития его кризиса, при новом строе будут работать на всеобщее развитие. Так уже бывало много раз в истории человечества.

Другими словами, переход к построению коммунизма будет являться самым верным выходом из описываемого в этой серии статей кризиса. В обществе, построенном на других принципах, причины, приводившие общество к кризису ранее, теперь, наоборот, будут являться факторами его процветания.

Необходимые человеку услуги, вроде питания, предоставления жилья, необходимой информации, помощи по рабочим и личным вопросам, будут доступны так, как сейчас в наших городах доступен wifi. Человеку всего лишь нужно будет сделать запрос. И чем дальше человечество продвинется по пути развития технического прогресса, тем меньшее обязательное время нужно будет проводить каждому индивиду, выполняя ту или иную необходимую обществу работу. Весь остальной труд будет являться следствием свободного выбора человека.

Построить такой мир – наша истинная цель!