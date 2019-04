Орбанизм как современная политика Венгрии

На сегодняшний момент, в мировой политической практике большинство стран мира прошло политическую трансформацию и модернизацию в направлении демократии. Около трёх десятилетий назад в связи с распадом советского блока страны Восточной Европы провозгласили курс на либерализацию и демократизацию, как политики, так и экономики. Одной из таких стран была Венгрия, которая в 1970-80-е годы была одним из наиболее развитых государств региона. Стремление быть равным членом Европейского союза и НАТО определило дальнейший путь Венгрии. Однако сейчас становиться ясно, что реальная эволюция ведёт некогда вступившие на путь демократизации страны, и в частности Венгрию, в обратном направлении. В политике стран Восточной Европы, и Венгрия здесь не исключение, растут тенденции консерватизма и национализма. Правящая элита Венгрии, и в частности премьер-министр Виктор Орбан, идут по этому пути совершенно сознательно. Как следствие – обвинения в авторитаризме, диктаторстве. Возникает вопрос, каковы причины данного «разворота» в политике Венгрии? Является ли современная консервативно настроенная политика Венгрии естественным следствием политической трансформации? Или же консерватизм и национализм является продуктом «орбанизма», политики правящей группы, ставящей цель удержания своей власти и реализации своих узких политических интересов?

В 1988 г. Венгрия устанавливает связи с Европейским сообществом, и заключает соглашения о торговом и экономическом сотрудничестве. В 1990 г. вместе с Польшей, Венгрия включается в программу «PHARE», целью которой декларировалась помощь в проведении общественно-экономических реформ и подготовке к ассоциации с Европейским союзом. В 1994 г. вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а через 10 лет, в 2004 г. Венгрия становится полноправным членом ЕС. С таким же успехом Венгрия вступает в НАТО, объясняя это как твёрдую основу для установления трансатлантических связей, прежде всего с США.

Для венгерского общества главной заслугой вступления в ЕС было отмена визового режима по поездкам в Европе. Однако через несколько лет в венгерском обществе стала нарастать тревога и националистические настроения. Стало очевидным, что помимо того, что ЕС не способен придать новый импульс социально-экономическому развитию, он также лишает восточноевропейские государства завоеваний «социалистической» эпохи, в том числе, привычных рынков сбыта. От новых членов ЕС фактически требовалось отказаться от национальной экономики, торговой и внешнеполитической самостоятельности и культурно-национальных традиций[1]. В 2004 г. ситуация начинает меняться. По мнению венгерского учёного Ласло Ленделла, политику Венгрии и в целом Восточной Европы определяют такие факторы как:

Доктрина Буша и неоднозначная европейская реакция на неё в 2002-2003 гг.; «Цветные революции» и новый подъём России; Феномен Ангелы Меркель, изменения в европейской политике, попытка достижения равновесия в 2006-2007 гг.; Происшедшее под влиянием победы демократов в Конгрессе смещение акцентов во внешней политике и политике безопасности США, провал неоконсерваторов, и возникновение курса «реальной» политики[2].

Этим самым объясняется политика ЕС в отношении новых членов содружества, стремление контролировать как внутреннюю, так и внешнюю политику, не учитывая национальные интересы стран. На тот момент пост премьер-министра Венгрии занимал лидер Венгерской социалистической партии и Демократической коалиции Ференц Дьюрчань. После скандальных событий в сентябре 2006 г., когда была обнародована аудиозапись, где Дьюрчань признавался, что соврал своим избирателем, говоря об улучшении экономического положения в стране, и последующих антиправительственных выступлений в Будапеште рейтинг социалистов стал сильно снижаться. В течение трёх лет вплоть до отставки Дьюрчаня стремительным образом набирает рейтинг правая оппозиция в лице партии Фидес (Молодые демократы).

В 2010 г. на парламентских выборах со значительным перевесом в Венгрии одерживает победу партия Фидес с её лидером Виктором Орбаном. После этого Орбан предложил курс на восстановление венгерского национального суверенитета в рамках Европейского союза, и самостоятельность от Международного Валютного Фонда, что фактически означало: отказ от европейских канонов демократии, и независимость венгерского национального банка от общемирового. В 2012 г. Венгрия отказалась подписать Европейский финансовый пакт, который обязывал страны проводить жёсткую финансовую экономию и увеличивать и без того огромные налоги. В том же году в Венгрии вступила в действие новая Конституция, которая ставила под сомнения взгляд Евросоюза на «общечеловеческие ценности». Наиболее яркими примерами являются: фактическая блокировка «рекомендаций» Брюсселя на узаконивании однополых браков — конституция Венгрии признаёт и защищает институт брака между мужчиной и женщиной, что отражено в статье L: «(1) Венгрия защищает институт брака между мужчиной и женщиной, супружеские отношения, установленные добровольно, а также семью как основу для выживания страны». Так же конституция косвенно закрепляет права ребёнка на жизнь с момента зачатия, что приравнивает совершение абортов к убийству, это положение отражено в той же статье L «(2) Венгрия поддерживает рождение детей». В преамбуле конституции выражено национальное кредо, которое гласит: «Мы признаем роль христианства в сохранении нации. Уважаем различные религиозные традиции нашей страны» — подчёркивая, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство», что фактически подразумевает приоритет христианских ценностей[3]. Если брать экономический вопрос, то форинт закрепляется в Конституции в статье K: «Официальной денежной единицей в Венгрии является форинт» — как национальная валюта страны, а возможный переход к евро может быть принят только большинством голосов парламента. Но, пока в парламенте доминируют депутаты от партии Фидес, решение очевидно.

Летом 2014 г. Орбан заявил о том, что он хочет уйти от либеральной демократии в пользу «нелиберального государства» приводя в качестве примера Россию и Турцию. Сам Орбан позже интерпретировал свои слова иначе, сделав заявление: «Я не считаю, что наше членство в Европейском Союзе останавливает нас от построения нелиберального государства, основанного на национальном фундаменте»[4]. Он привел примеры России, Турции и Китая в качестве «успешных» наций «ни одна из которых не является либеральной, а некоторые не являются даже демократиями». Тем не менее, он считает что «нелиберальная демократия» не будет отрицать «свободу» как фундаментальный принцип либерализма.

В парламенте Венгрии основные места занимают партии Фидес и Йоббик. Обе эти партии придерживаются правых, национал-консервативных взглядов. Фидес, как умеренная правая партия, ставит своей целью защиту христианских ценностей, экономики труда, и опирается на сохранение «…традиционных индустриальных отраслей и приоритет венгерских интересов перед общеевропейскими»[5]. Ультраправая радикальная партия Йоббик является националистической партией, основной упор которой делается на антииммигрантскую и антицыганскую риторику. Так же как и Фидес, Йоббик выступает за дружественные отношения с Россией. Йоббик также отвергает европейскую интеграцию. Однако вскоре Йоббик будет критиковать Фидес и, в частности, Виктора Орбана, из-за провала венгерского референдума по плану Европейского союза о перемещении мигрантов. Лидер партии Йоббик Габор Вона считает, что Орбан «…забил гол в свои ворота» подчёркивая тем самым то, что премьер-министр, инициировавший референдум, ввёл в страну в авантюру, ослабил перед Западом, поскольку в силу своей непоследовательности сыграл на руку Брюсселю, который теперь будет отвергать все предложения венгров[6].

В 2015 г. в силу обострённости ситуации по распределению беженцев с Ближнего Востока в ЕС, правительство Виктора Орбана объявило о сооружении 175-км барьера вдоль южной границы с Сербией. Однако еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сделала заявление о том что «…любые попытки возвести стены или заборы между странами-членами — не та Европа, которую мы хотим»[7]. Министры внутренних дел Европейского союза одобрили план по переселению беженцев в некоторые страны ЕС, куда включили и Венгрию. Однако Венгрия проголосовала против переселения беженцев на её территории.

В том же 2015 г. Орбан сделал заявление по поводу главной цели внешней политики Венгрии, а именно то, что Венгрия, обеспечивая внутреннее спокойствие и мир в стране должна делать опору на две державы: Россию и Германию, подчёркивая, что Венгрия должна выстраивать свою внешнюю политику, чтобы иметь «…дружеские, сбалансированные, корректные, честные, и взаимовыгодные отношения. США имеет большее значение, но для внешней политики не первостепенное»[8].

В начале 2016 г. Виктор Орбан объявил, что венгерский парламент проведёт национальный референдум по принятию квоты ЕС по переселению мигрантов. Он сослался на то, что «…принятие таких квот изменит венгерскую и европейскую национальную, культурную, религиозную идентичность, что органы ЕС не имеют права делать»[9]. Так же, «…защита веры и традиций от угрозы со стороны мусульман — это ещё и попытка сохранить гражданский мир в Венгрии»[10]. В октябре 2016 г. состоялся «референдум по квоте», инициаторами которого были партии Фидес и Йоббик. Несмотря на то, что большинство участников – 95% – проголосовало против принятия квоты о переселении беженцев в Венгрию, явка на референдум составила 43.85%, при необходимости 50% явки[11]. По мнению оппозиции, причиной такой низкой явки является «пассивное сопротивление» политическому курсу действующего правительства евроскептиков[12].

Одной из причин обвинения Орбана в авторитаризме относится угроза ликвидации неправительственных организаций, представляющих оппозицию. Такая позиция правительства обусловлена тем, что, по мнению Орбана, структуры гражданского общества, которые финансируются иностранными государствами, должны контролироваться, поскольку они могут выступать в роли агентов иностранных государств. Борьба, по его словам, идёт не с гражданским сообществом, а с политическими активистами, представляющими иностранные интересы. В декабре 2016 г. Орбан сказал, что в 2017 г. НПО будут вытесняться во всей Европе[13]. В Венгрии же «весеннее наступление» началось с внесения поправки в закон от 2011 г., согласно которому представители НПО обязаны будут декларировать свои активы, что, в свою очередь, должно способствовать регулированию этой сферы гражданского общества. В частности, одним из проявлений такой борьбы с неправительственными организациями является критика Виктором Орбаном американского миллиардера венгерского происхождения Джоржда Сороса. Причина критики — обвинение Фонда Сороса во вмешательстве во внутренние дела Венгрии, с намерением затопить страну мигрантами и уничтожить «христианскую национальную идентичность» во имя торжества идей глобализации. Ранее НПО, финансируемые Соросом, обвинялись в организации антиправительственных выступлений в Польше, а так же стремлении подорвать авторитет выборных лиц Чехии и Венгрии, используя для этого компании по борьбе с коррупцией. Организовывать кампанию по борьбе с НПО было невозможно, так как при Обаме они находились под защитой Вашингтона. Однако возможность изгнать Фонд Сороса из Венгрии дали итоги выборов президента США. С приходом в Белый Дом Дональда Трампа в 2017 г. Сорос, вступивший в схватку с Трампом, потерял миллиард долларов и теперь пытается запустить волну протестов, чтобы вынудить Трампа уйти в отставку[14]. Позже Орбан охарактеризовал это как «подарок для Венгрии» в борьбе с НПО[15].

Виктора Орбана, в отличие от других мировых лидеров, попытались представить поклонником Владимира Путина, в связи заимствования «российской модели» власти. Отсюда и возникает понятие «орбанизм» как отождествление нынешней венгерской политики, которое имеет аналогию с российским «путинизмом». Отчасти это случилось потому, что Орбан подписал контракт с Путиным по поддержке строительства «Южного потока» и, преследуя интересы Венгрии, критиковал санкции ЕС против России. Впоследствии на Орбана были наложены санкции в виде отказа в визе в США, а основанием послужил «высокий уровень коррупции» в Венгрии. Однако Венгрия на тот момент в 2014 г. находилась на 47 месте в мире по индексу восприятия коррупции. Американский сенатор — республиканец Джон Маккейн назвал Орбана, главу государства – члена НАТО «неофашистским диктатором»[16].

Рассматривая такую ситуацию вокруг Орбана и в целом Венгрии как члена ЕС, можно предположить, что политика Орбана в глазах Брюсселя имеет некоторые авторитарные черты, или, по крайней мере, проблемы в демократизации политической системы Венгрии. Среди этих черт можно выделить:

Большинство мест в парламенте занимает партия Фидес, во главе с Виктором Орбаном, тем самым становясь основной партией, поддерживающей дальнейший путь развития государства; Несогласие в оценке «общечеловеческих ценностей», что позволяет считать Венгрию недемократическим европейским государством; Сотрудничество с Россией, принятие «российской модели» власти, построение «нелиберальной демократии»; Подавление НПО и внутренней оппозиции, обвиняя её как «иностранных агентов»; Поддержка национальной экономики, развитие национальной валюты «форинт»; Построение государства на ценностях национальной венгерской культуре, то есть стремление к национализму, почему Джон Маккейн заявил об Орбане как о «неофашистском диктаторе»[17].

При всём этом:

Венгрия является членом Европейского союза, как результат демократизации политической жизни с 1989 г.; В Конституции Венгрии в статье «B» указан демократический правовой характер государства Венгрии. В той же статье источником власти являются люди[18]; Венгрия является парламентской республикой, что в свою очередь основная роль отводится венгерскому парламенту как представительному органу страны; В Венгрии проводятся регулярные парламентские выборы; При всех обвинениях стран Западной Европы и США, правящая партия Фидес и в частности премьер-министр Виктор Орбан не обладают монополией на власть. Как показывают последние парламентские выборы 2018 г., Фидес получила 49% голосов избирателей, националистическая Йоббик – 19%, при этом либеральные партии составляют около 20% голосов избирателей[19]; Согласно последним выборам количество избирателей достигает 70% граждан Венгрии, что характеризует широкую вовлеченность населения в демократические процедуры[20].

Если рассматривать данную точку зрения, то нынешняя политика в Венгрии при Орбане носит «охранительный» характер, которая стала следствием либерализации страны после распада Восточного блока. Однако есть факты, которые позволяют рассматривать «орбанизм» как способ удержания власти правящих элит Венгрии. Одним из таких факторов является поддержка соотечественников проживающих за рубежом, в основном в соседних Румынии и Украине.

В современной внешней политике Венгрии существует тенденция к «мягкой силе» основанной на:

Поддержке и консолидации своих соотечественников за рубежом; Формирование привлекательного имиджа страны через активное продвижение достижений национальной культуры и расширение культурных связей; Переориентация национальной идеологии с угро-финской на поиск единства с тюркскими народами, что позволит существенно расширить контакты и связи в евро-азиатском регионе[21].

В последнее время, в связи с актуализацией внутриполитического кризиса на Украине начавшегося в 2014 г. перед Венгрией стал вопрос защиты своих соотечественников, проживающих в Закарпатье, а также, вероятное возникновение Закарпатской автономии с возможно последующим присоединением, по крымскому сценарию, территории к Венгрии. В марте 2017 г. вице-премьер Венгрии заявил, что «…выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии»[22]. Ранее, после распада СССР в 1991 г., предпринимались попытки референдума по созданию автономии в Закарпатской области Украины. По результатам референдума 78% жителей Закарпатья высказались за автономии региона, однако референдум был проигнорирован Верховной Радой, и вскоре, вплоть до 2016 г., вопрос референдума временно приостановился[23]. После распада СССР в 1991 г. Украина переживает внутриэкономический кризис. Венгрия с тех пор озабочена по отношению к венгерскому меньшинству на Украине, так и в других государствах. В 1990-е гг. она «…проводит так называемую политику «двунаправленной интеграции – с одной стороны, необходимость содействовать улучшению положения венгров в государствах их постоянного проживания, эффективному и полноценному участию в общественно-политической жизни их стран. С другой, воспитание у них чувства принадлежности к единой венгерской нации»[24].

Внешнеполитической целью Венгрии по отношению к Украине становится помощь в интеграции под венгерское законодательство закарпатским венграм. В 2016 г. возникает вопрос признания референдума 1991 г. в Закарпатье, только уже на фоне украинского кризиса. Очевидно, что и в этот раз украинское правительство проигнорировало данный вопрос, из-за опасения потери западной части территории Украины, в связи с уже потерянной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой области. Для этого в Венгрии вводятся изменения в закон «О гражданстве» 1993 г., по которому предоставление венгерского гражданства жителям Закарпатья – венграм, в том числе украинцам происходит выдача паспортов на льготных условиях[25]. Помимо этого, Венгрией финансируются множество программ по предоставлению льготных кредитов малому и среднему бизнесу Закарпатья, что позволяет, одной стороне получать налоги с ведения бизнеса на Украине, другой стороне экономическое благополучие жителям Закарпатья.

Партия Фидес и премьер-министр Виктор Орбан данной стратегией «мягкой силы» выполняют две цели. Во-первых, при поддержке своих соотечественников в виде предоставления венгерского гражданства, правящая партия получает дополнительные голоса на выборах в венгерский парламент, что в свою очередь продлевает срок нахождения Фидес у власти в Венгрии.

Принимая во внимание вышеперечисленное можно сделать вывод о том, что внешней политикой современной Венгрии на данный момент является защита своих соотечественников, оказание им политической и экономической поддержки. Венгрия, по сути, остаётся на позициях хортистской идеологии, в «мягком» варианте. Целью Будапешта по-прежнему является объединение всех венгров в единое государство и возврат несправедливо потерянных территорий, отнятых у страны 100 лет назад по итогам Первой мировой войны.

Алексей Мелков

