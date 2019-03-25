Решение Косовского вопроса

К 20-летию начала НАТОвской агрессии против Югославии (24.03.2019)

В 2018 году Сербия получила небывалое количество демонстративных пощёчин от лица ЕС, курс на вступление в который она активно демонстрирует последние десятилетия. Наверное ни один сербский президент после Милошевича не подвергался столь публичному унижению, как Александр Вучич, лояльный Брюсселю и Берлину не менее чем его предшественники.

Унижают со знанием дела, учитывая местную специфику. Например, во время церемонии 100-летия завершения первой мировой войны, Президент Сербии, государства понёсшего самые большие в процентном исчислении людские потери во время войны и показавшего беспримерный героизм на поле брани был задвинут не просто на задние ряды участников, но поставлен за президентом Косово, государства вообще не существовавшего в период ПМВ. Для сербов, как и для многих европейцев, ПМВ является в историческом восприятии событием более весомым, чем ВМВ поэтому пощёчина достигла цели.

В марте 2018 албанский спецназ применяя грубое насилие арестовывает главного сербского чиновника по вопросам Косово Марка Джурича во время посещения Косово, попутно избивая его сербское окружение.

В начале сентябре 2018 косовские власти срывают Вучичу посещение Газиводе (крупный объект энергосети Сербии, находящийся в сербский части Косово). А в конце сентября президент Косово Хашим Тачи демонстративно катается на катере по этому водохранилищу (дэ-факто находящемуся под экономическим контролем и содержанием Белграда).

В ноябре 2018 Косово вводит 100% налог на ввоз товаров сербского (по факту – по национальному признаку, а не по государственному, потому что налог касается и БиХ, второго по численности сербского населения государства б. Югославии) происхождения. Западное сообщество возмущается, но мер не предпринимает.

Вишенкой на торте официальное создание косоварами Армии Косово под конец 2018 года (дэ-факто армия давно уже существует, тригер ситуации в том, что иметь армию дэ-юре запрещено по действующим соглашениям и резолюции ООН 1244).

В начале 2019 косовская риторика усиливается и уже открыто звучат требования передать Косово три сербских приграничных района, с албанским населением. И абсолютно циничное в своей лицемерности требование объединить Северную (сербскую) и Южную (албанскую) часть города Косовская Митровица под единым городским управлением (албанским), в целях прекращения разделения горожан. Северная Митровица – последний сербский город на Косово.

Весной 2019 – косовский парламент принимает решение о полном суверенитете над крупнейшими сербскими предприятиями оставшимися на территории Косово.

Попробуем разобраться откуда же такая активность.

Необходимый исторический экскурс.

Косово (в сербской терминологии «Косово и Метохия», в албанской «КосовА») регион исторически совместного проживания славян-сербов и албанцев. Автохтонным населением являются албанцы. Тем не менее, для сербов это край является историческим местом зарождения сербской государственности, а также местом сакрального национального события – Косовской битвы (1389 г.), где объединенные силы сербов (и косовских албанцев, тогда ещё православных христиан), противостоящих Османскому нашествию были разбиты, и с этого периода отсчитывается 4 вековое Османское Иго югославян. В период Ига албанское население края было почти полностью исламизировано, исламизация так же чувствительно коснулось сербского и хорватского населения, породив новые этнические идентичности – бошняков (ныне населяют Боснию и Герцеговину) и горанцов (Южная Сербия и Косово). В 17-18 веках происходит большой исход сербов из Косово, которые переселяются в Австро-Венгрию. Значимые события в истории Косово начинают происходить после освобождения от Османской Империи. Этнический состав населения края в 20 веке хоть и растёт в пользу сербов, но никогда уже не сможет достичь прежних показателей превалирования сербского населения над албанским. Королевские Югославские власти поощряют заезд сербов и черногорцев, достигая сербского максимума за 20 в. перед началом ВМВ (34% населения), но во второй половине 20 века маятник сильно качается в пользу албанцев, из-за политики югославского лидера Тито, запретившему сербским беженцам Второй Мировой возвращение в этот край и поощряющим въезд албанцев из Албании. Одновременно в Косово в конце 50-х были переданы три сербских района с целью увеличения процента сербского населения края. Перед началом развала соцлагеря и югославских войн сербское население края составляет лишь 11%. Последнюю попытку скорректировать этнический состав края предпринял Милошевич, переселивший в Косово сербских беженцев из ставшей независимой Хорватии. Косовская война завершает цепочку Югославских войн 90-х годов 20 века, и ставит точку на существовании государства Югославия. Трудно определить начало это войны (независимость Косово провозглашена в 1991 году), но конец ей пришёл с массированными бомбардировками Сербии и Черногории (24.03.1999-10.06.1999) совершенными объединенным контингентом стран НАТО, в нарушении не только международного права, но и собственного Устава. Итогом бомбардировок, унесших жизни 1700 человек (400 детей) стала фактическая капитуляция Югославии, оформившаяся в Кумановских соглашениях и принятии СовБезом ООН резолюции №1244. Именно резолюция ООН является правоустанавливающим документом, который изначально дэ-факто лишил Белград суверенитета над Косово, а на данный момент является последним международным документом дэ-юре фиксирующим этот суверенитет. Эта парадоксальная бумажка, за 20 лет своего существования, из меча казнившего сербов, превратилась в их щит.

Что следует знать про события 90-х:

По мнению Югославских военных контроль над Косово к началу НАТОвский агрессии югославской армией был уже установлен. Ожидалось только партизанское сопротивление.

После вывода югославских военных, полицейских и администрации в Косово сразу начались события дэ-факто являющиеся этнической чисткой.

Массовое бегство населения из края (около 1 млн человек) произошло в период НАТОвских бомбежек. Под НАТОвскими бомбами гибли и албанцы.

На стороне УЧК (АОК – Армия Освобождения Косово) в боевых действиях участвовали регулярные военные подразделения из Албании. При этом сама УЧК была признана странами Запада – террористической организацией.

Сдача Косово, не смотря на тогдашнюю российскую риторику и поздние легенды (героизация «захвата» аэропорта Слатины), произошла при содействии ельцинской РФ, не только отказавшей Югославии в какой-либо помощи (отклонившей ей запрос на вступление в Союзное государство), но и оказавшей нажим на Югославское руководство по дипломатическим каналам (покойный В.И.Чуркин сыграл здесь совсем не позитивную роль).

После капитуляции Косово перешло под международное управление. УНМИК или Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово – это административный орган чиновников ЕС, осуществляющий исполнительные функции на территории края. Под международным управлением в 2000-е происходит выдавливание остатков сербского населения из края. Погромы 2004 года. Уничтожение сербских кладбищ, церквей, монастырей, захват административных и жилых зданий. После очередного провозглашения независимости Косово в 2008 году, функции УНМИК резко сокращаются, переходя к косоварским властным институтам. В начале 2019 года Приштина официально заявила о прекращении подчинения решениям УНМИК.

2017 год. 31 мая на должность президента Сербии заступил Александр Вучич, бывший функционер Сербской Радикальной Партии, а ныне евро-ориентированный, прогрессивный демократический политик. В 2017 же году ЕС озвучивает очередной список «последних» шагов по демократизации, которые должна совершить Сербия для вступления в ЕС уже 2026 году. Один из пунктов это «урегулирование отношений с Косово», с непрописанным, но чётко артикулированным толкованием – признание независимости Косово до 2019 года (2019 г. Можно объяснить только последним годом каденции текущего состава Европарламента).

И вот тут есть магия цифр и известная русская поговорка про «съесть рыбку». Амбициозный Вучич (а в его политике очень много именно личных властных амбиций) получает шанс стать лидером, приведшим Сербию «в семью Европейских народов». 2026 это предпоследний год его второго срока президентства. Но признание независимости Косово в 2018 – лишает его не только шанса избраться на второй срок в 2022 г., но и просто ставит жирный крест на его политической карьере. Косово – острейшая и актуальнейшая карта сербской внутренней политики.

Нам не известно, какие решения были приняты Вучичем, можно только увидеть их следствия отображённые в действиях.

2018 – год жёсткого давления на Белград и Приштину со стороны евробюкратии. Ответственная за урегулирование вопроса еврокоммисар Фредерика Могерини несколько раз усаживает за стол переговоров президентов Вучича и Тачи (бывшего международного террориста). Оба президента демонстрируют крайнюю степень недовольства. В сербской прессе в оборот вводится термин «договор о разграниченье» (договор о границах) за заключение которого радеет президент. В европейской прессе еврочиновники говорят о размене территорий ради признания Белградом независимости Косово. В Приштине говорят о «не пяди земли», поскольку идёт внутриполитическая борьба, в которой нынешние власти, бывшие полевые командиры УЧК являются менее радикальной стороной. Агент Дональд Трамп, с грацией слона, высылает приветственные письма обоим президентам, в которых выражает поддержку их мирным инициативам (читай размену территорий), в том время, как оба только что открестились от размера территорий. Конец 2018 года. Что то идёт не так.

Сербия покупает отзывы признания независимости Косово у мелких «банановых» республик. Публично приписывает себе победу в вопросе о недопущении членства Косово в Интерполе (собственно дураков принимать главных драгдилеров Европы в Интерпол и так не было, но подано это было именно борьба Сербской дипломатиии). Косово молниеносно «отвечает» 100% налогом на ввоз товаров сербского происхождения и открывает гос. границу с Албанией. И прочие события, описываемые в начале статьи.

По всей видимости, мы видим последствия решения властей обоих стран сохранить статус-кво, в обход европейского и американского нажиму. Косовским властям это выгодно, поскольку текущий ход событий в целом для них благоприятен, они могут требовать либо всё (и даже немного больше), либо ничего. Не стоит забывать, что от контроля ЕС Приштина последовательно избавляется, что несовместимо с евроинтеграцией как таковой. Внутриполитическая карта – это сопротивление сербской политической агрессии разыгрывается всеми без исключения политическими силами.

Сербскиму режиму сложнее и он выбирает меньшее из двух зол. Из-за нажима со стороны ЕС всё больше попыток посидеть и на российском стуле, благо в отличии от 90-х и 00-х РФ теперь демонстрирует свои интересы на Балканах. Во внутренней политике разыгрывается карта защиты от внешнего врага (ЕС, США, Косово), поэтому народу «срочно нужно сплотиться с властью». Внутри Сербии всяческое содержание т.н. «договора о разграниченью» замалчивается полностью, но после полугода введения его в оборот, власти больше не отрицают его наличия. Чиновники оперируют названием этого договора, не оглашая ни один его пункт. Что становится причиной агрессивных нападок со стороны оппозиции и прессы. Примечательно, так же, что среди оппозиционных политиков, обвиняющих Вучича в сдаче Косово, есть те, кто сами сдавали Косово будучи у власти.

Может ли Вучич сдать Косово. Вероятно, что всё-таки сможет. Под нажимом ЕС и в обмен на какие то личные гарантии (ситуация такая, что он уже сейчас может лишиться власти, будучи объявленным очередным «диктатором»). Стоит помнить, Вучич уже озвучивал признанье Косово, как единственный способ урегулирования проблемы ещё в 2016 году (будучи премьером). В последние месяцы неакцентированно, но публично, им и премьером проговаривается, что народ должен готовиться к решению, которое не будет лёгким.

Признание Косово – это внесение изменений в Конституцию Сербии, где Косово прописано составной частью Сербии. Это прекращение резолюции ООН 1244, в которой Косово также прописано частью Сербии. Пресловутое «разграниченье» по озвученной европейцами информации, это передача Сербии Северных районов Косово, с превалирующим сербским населением (тех самых отданных Тито в конце 50-х), и также промышленных объектов Газиводе и Трепче. Непонятна судьба Северной Митровицы, сербской части города Митровица. Станет ли он городом поделенным между двумя государствами, или полностью отойдёт косоварам (про Сербию речь не идёт). Даже с учётом таких вряд ли возможных разменов большинство сербского населения Косово, остаётся вне Сербии, в изолированных анклавах, южнее Ибара. Это то, что Вучич хотел бы приобрести в обмен на признание независимости Косово.

Приштина, находясь в ситуации фактической независимости, выдвигает встречные требования на южные районы Сербии – Медведжа, Буяновац и Прешево. Ещё после сдачи Косово в 1999 г., здесь продолжались боевые действия между сербскими военными и местными ячейками УЧК. И не просто не собирается уступать контроль над промышленными объектами Газиводе и Трепче, но и официально объявило об их изъятии из сербской собственности.

Окончательное решение Косовского вопроса, вероятно, послужит очередной иллюстрацией сдачи национальных интересов местной буржуазной элитой. В этой ситуации нет ничего нового, кроме как причудливого сочетания условий, при которых оформить это сделку в приличном виде не представляется возможным, ни сербским элитам, ни европейским. В результате чего, все стороны вынуждены совершать удивительные политические кульбиты, наблюдать за которыми познавательно и россиянам. Ведь Югославия стала давать нам политические уроки не только раньше на добрый десяток лет, чем Украина, но и куда ярче по последствиям.

Александр Захаров