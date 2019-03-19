Зимбабве: политика в стиле Мугабе

Зимбабве: неолиберальная политика и репрессии в стиле Мугабе

Очередной всплеск государственных репрессий по отношению к населению Зимбабве оставил после себя по крайней мере дюжину трупов, десятки серьезных ранений, не говоря уже о массовых арестах, приостановке доступа в Интернет и разъяренных гражданах. 14-17 января 2019 г. общенациональные протесты были организованы профсоюзами, выступившими против беспрецедентного повышения цен на топливо, что привело к репрессиям, напоминающим о Железном кулаке бывшего лидера Роберта Мугабе.

Большая часть экономики страны остановилась. В течение недели с лишним города оставались городами-призраками, так как армейские войска нападали даже на простых гражданских лиц, которые отчаянно пытаются заработать на жизнь в том, что в наши дни часто кажется главным занятием страны: уличная торговля дешевыми импортными товарами. Была организована общенациональная забастовка 500 000 государственных служащих. Большинство основных товаров в настоящее время значительно завышены в цене или очень дефицитны. Вот как выглядит полный капиталистический кризис.

Стрессы очевидны и в политике элиты, потому что, как всегда в Хараре, слухов о политических потрясениях достаточно много. Но что бы ни случилось с руководством правящей партии, более жестокая налогово-бюджетная политика плюс еще более жесткая монетарная политика, похоже, являются новыми константами. Упрямство руководства президента Эммерсона Мнангагвы отчасти объясняется идеологическим рвением его министра финансов, Мтхули Нкубе, ученого экономиста с сомнительным практическим послужным списком и быстро угасающим международным доверием (поскольку интервьюеры CNN теперь открыто смеются при ответах на вопросы). Нкубе утверждает, будто проблемы Зимбабве сводятся к погашению задолженности по кредитам перед международными кредиторами, высокому дефициту государственного бюджета и торговому дефициту.

В дополнение к ультра-неолиберальной макроэкономике, Мнангагва зависит от авторитарных тенденций вице-президента Константина Чивенги. Клановая капиталистическая система страны сотрясается собственными противоречиями, еще более глубокими, чем в самые темные дни: хуже, чем было при белых родезийских колонизаторах, которые, наконец, отказались от власти в 1980 году, хуже, чем было, когда разразился третий мировой долговой кризис в 1984 году, или когда деиндустриализация началась с “доморощенного” плана структурной перестройки (Программа структурной перестройки, переданная Всемирным банком, была разработана в 1991 году, когда в 1998 году начались дефолты по внешнему долгу). Наконец, всё даже хуже, чем в 2009 году когда местная валюта окончательно рухнула.

Протест был вызван 150-процентным повышением цен на бензин, объявленным в субботу, 12 января. На уровне $ 3.31 / литр [все суммы в долларах США], это делает его самым дорогим розничным топливом в мире, с Гонконгом на втором месте с $2.05/литр. На следующий день Мнангагва и полный самолет его коллег отправились в Россию, Беларусь, Азербайджан и Казахстан в поисках инвесторов, энергетических сделок и того, что президент назвал “современным искусством” из Москвы”, имея в виду почему-то военную технику, которая, впрочем, зимбабвийцам не по карману. Затем Мнангагва должен был продолжить работу в Давосе для Всемирного экономического форума, но был убежден, что страна – и его собственное руководство – оказались в опасности, поэтому вместо этого направился домой.

Первый твит Мнангагвы после возвращения в Хараре был в защиту повышения цен на топливо, «решение, которое мы приняли не легко. Но это было правильно. То, что последовало, было прискорбным и трагическим». Он пообещал навести порядок в армии и полиции, но надежды на тщетны, так как его собственное происхождение усеяно самыми крайними репрессиями со времени деколонизации (по его приказу произошла резня “Gukurahundi” в 1980-х годах, когда погибло более чем 20 000 ндебеле). Его собственный представитель (унаследованный от Мугабе) сказал прессе, что недавние выходки военных, в том числе многочисленные изнасилования — были лишь “предвкушением грядущего”.

На момент написания этой статьи репрессии продолжаются, а ведущие активисты остаются за решеткой, в том числе пять членов парламента. Термин, который использует ветеран зимбабвийской социальной борьбы Элинор Сисулу для описания диктаторских тенденций Мнангагвы, “Mugabesque”, теперь очень трудно опровергнуть.

Напомним, что Мугабе управлял Зимбабве с 1980 года, возглавив вооруженную освободительную борьбу против белого расистского родезийского режима Яна Смита. Двадцать лет спустя ему угрожали вероятным поражением на выборах, поэтому его запоздалая, срочная и хаотичная земельная реформа, направленная против нескольких тысяч, главным образом, реакционных белых поселенцев, которые в течение века контролировали почти все хорошие сельскохозяйственные земли Зимбабве, завоевала ему постоянную ненависть от западного истеблишмента. Хотя перераспределение земли было популярным в некоторых кругах, Мнангагва в прошлом году признался то, что эти приобретения “лишили страну ее статуса хлебной житницы”, учитывая, сколько из основных видов кукурузы необходимо импортировать (даже в то время как производство табака достигло рекордно высокого уровня). В результате, приобретение земли стало “теперь делом прошлого”, пообещал новый президент.

Пронизанная коррупцией и диктаторскими тенденциями, правящая партия Мугабе — Африканский национальный союз Зимбабве-Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ) — тем временем стала широко ненавидимой в городах, которые в основном управлялись либеральной оппозиционной партией, Движением за демократические изменения (MDC), чьи избиратели дали перевороту Мнангагвы 2017 года немедленное, радостное одобрение. Но ликование было коротким и похмелья хватило не надолго. Лидер-основатель MDC Морган Тсванираи умер от рака в начале прошлого года, и в середине 2018 года национальные выборы привели к победе Мнангагвы, которую новый лидер MDC, Нельсон Чамиса, счел сфальсифицированой.

Мнангагва пришел к власти в ноябре 2017 года, при содействии тогдашнего командующего армией Чивенги, после относительно ненасильственного (а затем очень популярного) недельного переворота против Мугабе. С точки зрения заговорщиков, решающей ошибкой 93-летнего лидера в конце 2017 года было чрезмерно быстрое повышение статуса его молодой жены Грейс Мугабе. Она была его вероятным преемником. Теперь чета Мугабе живет в роскоши, но и в политической изоляции, сродни домашнему аресту, презирая лиц, совершающих переворот.

Переворот в 2017 году основывался на совместном командовании Чивенги и армейской хунты, которая уже контролировала большую часть Зимбабве за кулисами, частично финансируясь за счет добычи алмазов, организованной через китайские горнодобывающие совместные предприятия. Учитывая, как хаотично Мугабе правил в последние годы, как его политика обескуражила инвесторов, и как он стал выступать против китайских фирм, союзников с Чивенга в 2016 году из-за их разграбления алмазов, бывшие союзники в Пекине приветствовали смену власти. Элиты Претории-Йоханнесбурга и западные державы – особенно Великобритания – также были оптимистичны.

Тем не менее, помимо принятия риторики, обрадовавшей бизнес, и первоначальной либерализации политики, Мнангагва и Чивенга не потеряли вкус к репрессиям. По данным прогрессивной коалиции, на прошлой в стране проводятся “массовые судебные процессы против оппонентов власти, ускоренные судебные процессы, имеет место рутинный отказ в освобождении под залог, рутинное отклонение предварительных заявлений, отказ в доступе к медицинской помощи и судебному разбирательству и задержание несовершеннолетних”. На почти неделю отключали социальные сети и Интернет. Но 21 января судебный приказ, инициированный юристами по правам человека, отменил эту меру государства.

В Давосе на прошлой неделе министр финансов Нкубе оправдывал блокировку интернета как “временную тактическую меру, чтобы попытаться управлять ситуацией … блокировать управление восстанием”. Говоря с CNN, он причудливо обвинил протестующих в” заранее спланированном” заговоре, как будто его причиной не было решение властей о повышении цен на бензин. И он защищал вмешательство армии: “то, что вы видели на улицах, на самом деле является признаком того, что правительство открыто. Демократические пространства открыты”.

В общем, «Зимбабве открыта для бизнеса. Это действительно работает. Зимбабве-лучшая покупка в Африке”.

Во власти преобладают гораздо более явные неолиберальные ноты. Новый режим не смог провести структурных изменений в обнищавшей экономике, зависящей от экспорта первичных ресурсов, в период все еще низких мировых цен на сырьевые товары. С сентября прошлого года, когда министром финансов был назначен Нкубе, логически последовали сокращение бюджета и валютные манипуляции, напоминавшие жест отчаяния.

Общество испытывает чувство уныния. Предыдущие беспорядки в Зимбабве были вызваны сильными потрясениями в 1998 году, когда валюта упала на 74% за четыре часа, а в 1999 году Мугабе почувствовал необходимость дефолта по внешнему долгу. В 2005-2006 годах, когда Мугабе санкционировал погашение займов МВФ на сумму 200 миллионов долларов, должностные лица Резервного Банка собрали всю твердую валюту, которую они могли найти на черном рынке, вызвав подъем инфляции и другие беспорядки.

Что касается классового характера протеста на прошлой неделе, два прогрессивных исследователя из института государственных дел в Зимбабве – Тамука Чиримамбова и Тинаше Чимедза – объясняют, что “протесты были интенсивными в конкретных географических регионах, связанных с городской бедностью, а слабость рабочего класса является прямым следствием существующей политической экономии, которая систематически неравномерна. Беспорядочные протесты были сосредоточены к югу от проспекта Самора Машел, в отличие от богатых пригородов к северу от Самора Машел (Harare North), которые наслаждались спокойствием. В Булавайо они были сосредоточены в западных пригородах, в Мутаре и в Масвинго в южных пригородах. Протесты были достаточно предсказуемы, и Мнангагва и Нкубе ввели повышение цен на бензин и немедленно покинули город. Очередные встречи с Владимиром Путиным, с лидерами трех других репрессивных стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также с Всемирным экономическим форумом стали прецедентом.

Очевидно, что система нуждается в толчке, чтобы выйти из привычной колеи. Кто может обеспечить его?

Патрик Бонд

Сокращенное изложение текста. Источник: https://socialistproject.ca/2019/02/zimbabwe-capitalist-crisis-ultra-neoliberal-policy-mugabesque/