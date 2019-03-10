Идеи евроскептицизма в Румынии

В последние годы евроскептицизм стал неотъемлемой частью политической повестки Старого Света. Происходит это по целому ряду причин. Наиболее заметной причиной, безусловно, является проблема иммиграции, которая всегда была для европейцев больным вопросом, а на текущий момент приобрела катастрофический характер. Кроме того, череда нерешенных социальных проблем, экономический кризис, растущее неравенство и коррупция не только подорвали доверие к политикам и властным институтам, но и привели к разочарованию в капиталистической системе и либеральных ценностях.

Интересен тот факт, что рост числа евроскептиков наблюдается не только в странах-донорах с развитой экономикой, которые в основном обеспечивают экономику всего ЕС, но и в странах, находящимся по экономическим и социальным показателям ниже. К последним в большей мере относятся так называемые «новые члены ЕС». Хотя государства Восточной Европы присоединились к Европейскому союзу сравнительно недавно, идеи евроскептицизма в регионе выражены в значительной степени. Это в частности показывают результаты недавних опросов Европейского парламента Parlemeter 2018. Согласно опубликованным данным Чехия и Венгрия являются самыми евроскептически настроенными государствами союза. Всего лишь 39% опрошенных в Чехии и 44% в Венгрии считают членство в ЕС положительным моментом. Румыния не отстает от своих соседей по региону, положительно членство в Европейском союзе оценивают 49% респондентов [1].

Во многом данный процесс объясняется реакцией населения на сдвиги в культурной парадигме и политику навязывания несвойственных данным государствам политических традиций, норм и институтов. Более того это можно считать и некоторым проявлением национализма, который исторически силен в странах данного региона, которые на протяжении веков боролись за обретение своей независимости и суверенитета. Интеграция означала некоторую потерю национальной идентичности и возможности проводить собственную политику. Этот факт был болезненно воспринят многими политиками и гражданами, что сейчас и проявляется в усилении консервативных сил в национальных правительствах данных государств.

Румыния принадлежит к новым членам Европейского союза и вошла в его состав во время очередного расширения в 2007 году вместе с соседней Болгарией. При этом до сих пор Румыния не входит ни в Еврозону, ни в Шенгенскую зону, что говорит о том, что страна не настолько интегрирована в ЕС, как, например, соседняя Венгрия. Однако даже в сложившейся политической конъюнктуре существуют партии и организации, которые не видят совместного будущего Румынии внутри Европейского Союза в том виде, в котором эти отношения существуют сейчас.

На сегодняшний день существует несколько партий и блоков, придерживающихся идей евроскептицизма. Во-первых, это Блок национальной идентичности в Европе, сокращённо BINE (рум. Blocul Identităţii Naţionale în Europa). Блок был зарегистрирован в 2017 году и нацелен на то, чтобы проверить свой потенциал на предстоящих парламентских выборах в 2020 году. Объединение включило в себя уже существующие румынские националистические партии.

Первая партия, которая входит в блок – это Партия Великая Румыния (рум. Partidul România Mare). Основные идеи партии это реваншизм, расширение Румынии, поддержка национального государства. Основатель партии Корнелиу Вадим Тудор неоднократно заявлял о необходимости расширении Румынии к ее историческому максимуму, ненависти к венграм и цыганам и даже отрицал холокост.[2] На президентских выборах 2000 года в Румынии Корнелиу Вадим Тудор занял второе место и участвовал во втором туре, где проиграл Иону Илиеску. В том же году партия успешно провела парламентские выборы, получив 84 депутатских кресла в нижней палате парламента и 37 мест в румынском сенате. Таким образом, Партия Великая Румыния стала второй по количеству представителей в парламенте политической силой. В 2009 году партия получила 2 места в Европарламенте. Однако в последующие годы успех повторить не удавалось. Уже в 2014 году на выборах в Европейский парламент партия не получила представительства. А на последних выборах в национальный парламент в 2016 году Партия Великая Румыния не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не получила ни одного места. Потеряв за последние годы свое влияние на политической арене Румынии, объединение партии в блок единомышленников дает надежду на возвращение в ряды политических тяжеловесов.

Вторая партия из Блока – это Партия Единая Румыния (рум. Partidul România Unită). Основные идеи этой партии – умеренный консерватизм, протекционизм, национализм, евроскептицизм. Интересен тот факт, что партия не имеет ничего против членства в ЕС, но при этом выступает против распределения квот на принятие иммигрантов, однополых браков, введения в Румынии евро и против соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве[1]. Партию Единая Румыния часто в СМИ обвиняют в связях с Россией, используя симпатии некоторых ее членов к России и ностальгии по коммунистическому периоду. В частности бывший лидер партии Богдан Диакону в 2015 году заявил о сотрудничестве с польской партией Перемена (польск. Zmiana), лидер которой Матеуш Пискорски был в 2016 году взят под арест в связи с обвинениями в сотрудничестве с российской разведкой. Как и партия Великой Румынии, выборы проиграла и не вошла в парламент.

И третья сила, которая входит в блок BINE – это Noua Dreaptă. Это ультраправая партия с самыми радикальными взглядами на будущее Румынии в ЕС среди представленных в блоке политических сил. Они придерживаются идей клерикального фашизма, антикоммунизма, антикапитализма и «жесткого» евроскептицизма. Выступают против цыган, венгров, евреев, сексуальных меньшинств, иммигрантов, Европейского Союза, НАТО, западных культурных ценностей и традиций. По их мнению, Румыния должна разрывать договор с ЕС и вести дела обособлено. Как и Партия Единая Румыния считают необходимым возвращение территорий, которыми Румыния владела в межвоенный период. Интересен и тот факт, что своим идеологом сторонники Новых Правых считают Корнелиу Зеля Кодряну, лидера ультранационалистического движения «Железная Гвардия», которое поддерживало Румынскую православную церковь и действующего в период между мировыми войнами. Данная партия не представлена в парламенте.

Главной причиной провала на последних выборах перечисленных партий является их маргинальность в идейно-политическом контексте. Сложно получить массовую поддержку населения используя настолько радикальную риторику. Таким образом, все три политические силы находятся в ситуации, когда в информационном пространстве они присутствуют, но на принятие политических решений они никак не влияют. Вероятнее всего, в обозримом будущем добиться успеха как у Национального фронта во Франции или Альтернатива для Германии, у них не получится. Опросы общественного мнения говорят о том, что главными проблемами в стране румыны считают коррупцию, бедность и уровень экономического развития страны, а названные партии акцентируют свое внимание совсем не этих проблемах.[3]

Таким образом, в Румынии складывается противоречивая ситуация, когда евроскептические настроения в обществе нарастают, однако наблюдается отсутствие поддержки политических сил, которые эти настроения поддерживают. Усиление евроскептических настроений можно объяснить тем, что политики и СМИ в Румынии пытаются списать экономические провалы на влияние Евросоюза, именно поэтому у людей формируется мнение на бытовом уровне, что в слабости экономики страны виноваты не коррумпированные чиновники, а Брюссель. В то же время, евроскептические политические силы объединяются, дабы приобрести хоть какой-либо политический вес.

Eurobarometer: Romanians become 7th most Eurosceptic nation in the EU following unprecedented drop in support over the last decade [Электронный ресурс]. – URL: http://business-review.eu/international/eurobarometer-romanians-become-7th-more-eurosceptic-nation-in-the-eu-following-unprecedented-drop-in-support-over-the-last-decade-187995 Gruber, Ruth Ellen «East-Central Europe», American Jewish Year Book 2002 – American Jewish Committee, p. 471. Euroscepticismul românesc ca strategie politică [Электронный ресурс]. – URL: https://adevarul.ro/news/politica/euroscepticismul-romanesc-strategie-politica1_590b45f75ab6550cb8cb21d0/index.html

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[1] http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/01/24/congresul-partidului-romania-unita-14-16-40

Игорь Бирюков

Анастасия Родионова