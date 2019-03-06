Выборы в Молдове. Странный результат

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Большинство получила пророссийская партия социалистов, получив 35 мест из 101 в парламенте республики. На втором месте по количеству мандатов находится Демократическая партия с 30 местами. На третьем месте политический блок АКУМ, который получил 26 мест. Следом идет партия Шор, которая взяла 7 мест. Помимо представителей партий в парламент прошли 3 беспартийных кандидата.

Что будет дальше? Конституционный суд должен признать выборы легитимными. Далее, в течение месяца парламент должен сформировать правительство. На первый взгляд явная победа социалистов. Но на деле получается весьма странный расклад. Хотя социалисты взяли больше всех мест в парламенте, это не значит, будто все пойдет гладко. Ни у одной из партий нет парламентского большинства. Соответственно, сейчас в Молдове будет месяц «торгов». Парламентарии и фракции будут пытаться договориться между собой. С учетом полярности интересов представленных политических сил, с большей долей вероятности эти переговоры зайдут в тупик.

Партиям нужно объединяться для контроля парламентского большинства. Социалисты вряд ли смогут с кем-то объединиться, так как это единственная пророссийская партия, остальные партии выступают за евроинтеграцию. Можно было бы предположить, что демократы могут объединиться с блоком АКУМ. При таком объединении у них будет 56 мест, что составит необходимое для принятия решений большинство, тогда парламент будет работоспособен. Но тут встают закономерные вопросы о том, смогут ли данные партии найти общий язык. До выборов Майя Санду из АКУМ неоднократно заявляла, что не хочет иметь дел с демократами, называя Плахотнюка и Канду ворами. Помимо этого, сейчас она заявляет о массовых нарушениях со стороны своих конкурентов. Канду в свою очередь, был более сдержанный в выражениях, но тоже заявлял о нежелательности кооперации с АКУМ, хотя одновременно сказал, что «в случае необходимости, демократическая партия готова рассмотреть такой союз».

Очевидно, когда мы говорим о выборах в Молдове, нельзя опускать фактор геополитического противостояния. Политика партий в стране воспринимается исключительно через призму геополитики, а не через классические понятие “левые” или “правые”, скорее через призму пророссийского или проевропейского вектора. Поэтому будет интересно проанализировать, как с таким результатом будут работать партнёры Молдовы, в первую очередь Россия с одной стороны и Румыния с ЕС с другой.

Тут у России ситуация проще. Конечно, у Москвы есть желание влиять не только на Приднестровье, но и на весь Днестро-Прутский регион. Россия предоставляет рынок сбыта для молдавских товаров, что, безусловно, располагает к себе, учитывая то, что ЕС такого рынка не предоставляет. Плюс у России всегда есть рычаг в виде закрытия границ для товаров, как уже происходило лет 10 назад. Тот случай достаточно болезненно ударил по экономики страны.

У ЕС ситуация сложнее. Главная проблема Европейского Союза в процессе интеграции Молдовы — это тотальная коррумпированность республики. Это означает, что ресурсы, которые ЕС предоставляет Молдове, практически никогда не доходят до цели. Они оседают в офшорах и карманах тех самых «союзников» ЕС из числа молдавской элиты. Они, зачастую, ставят личные интересы выше государственных. Брюссель, вероятнее всего, до сих пор не принял решения, на какую политическую силу делать ставку в такой ситуации.

Подводя итог, постараемся спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Мы будем отталкиваться от того факта, что на политической арене в расстановке сил в стране, по факту, практически ничего не поменялось. Вероятность того, что парламентарии договорятся и сформируют правительство есть, но незначительная. Две прорумынские партии будут пытаться найти общий язык, однако это будет непросто. Президент Игорь Додон уже заявил, что рассматривает перевыборы как реальный сценарий. Тут есть логика, потому что разница между первым и вторым местом незначительная. Скорее всего после непродолжительного антракта, нас будет ждать второй акт в виде новых досрочных выборов.

Игорь Бирюков

Анастасия Родионова