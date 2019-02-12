Парламентские выборы в Молдове 2019 года

24 февраля 2019 года состоятся очередные парламентские выборы в Республике Молдова. Несмотря на недавнее изменение процедуры выборов президента, которого до 2016 года избирал парламент, государственным строем является парламентская республика. Именно поэтому предстоящие парламентские выборы имеют ключевое значение для страны, поскольку от их результатов будет зависеть политический курс государства на ближайшие четыре года. Особый интерес законодательные выборы в Молдове представляют ввиду геополитического противостояния России и Европейского союза, которое определяет риторику присутствующих в стране политических сил.

Высший представительный законодательный орган в Республике Молдова является однопалатным, состоит из 101 депутата. На предыдущих выборах партия социалистов во главе с нынешним президентом страны Игорем Додоном получила большинство мест в парламенте (25 мест). Помимо социалистов, в парламент прошли ещё 4 партии: либерально-демократическая партия во главе с Владимиром Филатом, которая получила 23 места, Коммунистическая партия Владимира Воронина, Демократическая партия Молдовы Мариана Лупу и Либеральная партия во главе с Михаем Гимпу, которые взяли 21 место, 19 мест, и 13 мест соответственно. Сразу после выборов либеральные партии объединились в коалицию, таким образом, номинально победив, партия социалистов не смогла взять большинство. Сформировав большинство в парламенте, либерально-демократический альянс блокирует инициативы социалистов и решения избранного в 2016 году президента Игоря Додона по всем спорным вопросам.

Республика Молдова на современном этапе является субъектом непримиримого противостояния между двумя региональными лидерами – Румынией и Россией. Поэтому одни политики ратуют за сближение и даже объединение с Румынией, другие выступают за сближение с Россией или ищут третий “промолдавский путь”. Представленные в борьбе за кресла в парламенте партии не являются принципиально левыми или принципиально правыми. Пожалуй, ключевым вопросом, который делит политические силы на два лагеря, и которые выносятся на повестку дня: с кем быть Молдове и статус государственного языка. С другой стороны, некоторые политологи говорят, что на данных выборах геополитический акцент смещается в сторону экономического сектора. Политолог Александру Солкан делится мнением, что геополитический аспект не будет так влиять на предстоящие выборы, как это было четыре года назад. Связано это с тем, что в Молдове в последние несколько наблюдается небольшой экономический рост, тем самым и правящая коалиция, и оппозиция начинают на этом спекулировать. Помимо этого, возрастает интерес к экономическим преступлениям в стране. Антиолигархический тренд – это еще одно новое веяние этих выборов[1]. Это удар, в первую очередь, по знаменитому молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. Именно его обвиняют в «краже века», когда из Молдовы был выведен миллиард долларов за одну ночь. Помимо этого, фигура Плахотнюка не находит поддержки в Европе. ЕС полагает, что именно по решению Плахотнюка были отменены результаты выборов примэра Кишинёва, потому что победивший кандидат не устраивал лидера демократической партии.

Что смогут изменить предстоящие выборы? На выборы идут 15 партий. Кардинальных изменений ждать не стоит. Прошлые выборы показали, что страна голосует по-разному, можно даже сказать регионально. Гагаузия так же как и самый русскоговорящий город (второй по величине в Молдове) Бельцы традиционно голосуют за про российские силы (партия социалистов). Столица традиционно голосует за проевропейские партии. Скорее всего, социалисты опять победят и возьмут больше всех остальных партий мест в парламенте. И, скорее всего, их оппоненты из прорумынских политических сил будут объединяться в коалиции для контроля конституционного большинства. Уже сейчас Андриан Канду, председатель парламента Молдовы, заявил, что после выборов готов объединяться с политической платформой ACUM Майи Санду, которая была главным конкурентом Игоря Додона на президентских выборах[2].

Согласно опросу, который прошел в начале февраля, около 39 процентов респондентов проголосуют за партию социалистов, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Демократическая партия Молдовы, главой которой сейчас является Владимир Плахотнюк, заняла бы второе место с 14 процентами, а блок ACUM занял бы третье место с 13 процентами. То есть, если мы представим, что выборы закончатся с таким результатом, то уже у коалиции демократов будет 27 процентов, если, конечно Санду, которая заявляет, что не будет сотрудничать с «преступниками», согласится. У Санду и Канду разногласия началась сразу после выборов примэра Кишинева, когда Андрей Нэстасе, представитель платформы ACUM, победил, но результаты были аннулированы. Еще стоит учитывать тот факт, что, вероятно, к «прорумынской» коалиции присоединяться другие политические партии такой же направленности, которые смогут преодолеть барьер. Так же, согласно опросу, еще около 9 процентов респондентов пойдут на выборы, но еще не определились, за кого они будут голосовать.

Если сравнивать эти цифры с выборами 2014 года, можно отметить, что доверия к социалистам стало больше, соответственно создать коалицию для контроля большинства и беспрепятственного принятия решений будет сложнее, но этот вариант вполне вероятен[3].

Вполне вероятен следующий вариант развития событий. По закону, новоизбранный парламент должен формировать правительство. Это должно быть сделано в течение трёх месяцев. Вероятно, партии не смогут договориться между собой, и тогда парламент будет распущен и начнутся новые выборы. Могут возникнуть ситуации, когда некоторые политические силы не будут согласны с результатами выборов. Возможен протестный сценарий после выборов. К сожалению, прогнозировать его трудно, все будет зависеть от того, сколько людей будут готовы выйти на улицы[4].

Игорь Бирюков, Анастасия Родионова

[1]

[1]Геополитика сейчас не так влияет, как на предыдущих выборах [Электронный ресурс]. – URL: https://m.point.md/ru/novosti/politika/politolog-geopolitika-seichas-ne-tak-vliiaet-kak-na-predydushchikh-vyborakh

[2]

[2] PDM este gata să negocieze şi să coopereze cu blocul ACUM [Электронный ресурс]. – URL: https://noi.md/md/politica/pdm-este-gata-sa-negocieze-si-sa-coopereze-cu-blocul-acum

[3]

[3]Un nou sondaj IRI aruncă cărțile pe masă și arată cine ar putea ajunge în Parlament [Электронный ресурс]. – URL: https://noi.md/md/politica/un-nou-sondaj-iri-arunca-cartile-pe-masa-si-arata-cine-ar-putea-ajunge-in-parlament

[4]

[4]Канду: “Россия не должна получить очень важную роль в Молдове” [Электронный ресурс]. – URL: https://m.point.md/ru/novosti/politika/kandu–34-rossiia-ne-dolzhna-poluchit-ochen-vazhnuiu-rol-v-moldove-34